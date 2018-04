Poesía al ritmo de las mujeres

Progresivamente se desvanece la figura del poeta siempre enamorado, arropado por las musas hermosas, viviente en un mundo de total fantasía, fuera de la realidad. “Se tiene un concepto bastante erróneo, por un lado esta idea del poeta totalmente alejado de la realidad como si no viviera en este mundo. Los mismos escritores de poesía tenemos culpa en esta idea, a muchos de nosotros a veces nos gusta este papel del escritor maldito que vive abrazado por las musas, eso es absurdo”, comenta la poeta Julia Santibáñez Escobar, al señalar que en los últimos años la poesía ha adquirido una fuerza más cruda y apegada a los hechos cotidianos y el quehacer de la mujer escritora ha sido fundamental para romper con los mitos y prejuicios que envuelven a este género capaz de revelar paraísos e infiernos en un par de renglones sin caer en la tentación de abordar el amor y sus desencuentros como primera opción.

“La poesía no sólo vive en los poemas, hay poesía fuera de, puede vivir en todos los géneros”.

“Hay una mayor visibilidad de las mujeres no solo en poesía, hace algunos años cuando una mujer escritora en poesía, narrativa o lo que fuera no era tan vista. Muchas mujeres han pasado casi por desconocidas aunque tuvieran una obra interesante. La mayor visibilidad no mejora nuestras letras, no quiere decir que estemos haciendo las cosas mejor ni peor, simplemente nos vemos más pero hay camino por recorrer, todavía hay cierto prejuicio hacia la mujer que escribe por parte de algunos hombres”, explica Santibáñez Escobar, maestra en Literatura Comparada.

Julia Santibáñez, ganadora del Premio Internacional de Poesía Mario Benedetti, puntualiza que más allá del nacimiento de nuevas poetas mexicanas y latinoamericanas que ofrecen diversos matices temáticos y de lenguaje a la poesía contemporánea, este género literario como tal ha comenzado a ser más valorado por la reflexiones y tabúes que se exploran las inquietudes de la mujer, desde las tradicionales prosas románticas, el erotismo, los crímenes o la muerte propia y ajena.

“Muchas mujeres están escribiendo de temáticas no fácilmente digeribles, Esther García al año pasado ganó en el Premio Internacional de Poesía Gilberto Owen Estrada con ‘Mamá es un animal negro que va de blanco por las alcobas’, es un libro que habla, entre otros temas, de madres que han matado a sus hijos, no es tema sencillo, no es lo tradicional, de mujeres reales. Las mujeres estamos abordando igual que los hombres lo que nos apetece, lo que nos conflictúa”.

Lenguajes que perduran

Santibáñez destaca que no por ser mujer las escritoras están condenadas a escribir historias o versos rosas que solo añoren al amor ideal, pues en la actualidad existen poetas femeninas que de manera directa y sin tanto enredo cautivan al lector fuera de los esquemas habituales de la poesía que se enseña, por ejemplo, en los grados de educación básica.

“También hay una distorsión sobre lo que escribimos, hay quienes opinan que si no rima no es poesía, y hay otros que eso ya no funciona. Ambos extremos son absurdos, la poesía rimada tuvo y sigue teniendo una razón de ser, tiene una riqueza muy particular, se siguen escribiendo sonetos, décimas y romances que tienen una riqueza, son formas clásicas. Que si no es rimada es otro punto, el verso libre tiene su razón de ser para expresar una época que estamos viviendo. La poesía es un género que permite todo tipo de adecuaciones y mezclas, de ritmos y temas”.

TOMA NOTA

Obras de Julia Santibáñez

• “Rabia de vida”

• “Ser azar”

• “Eros una vez”

• “Versos de a pie”

• “Coser con tu nombre, Dania”

• “El laberinto de fortuna. Alegoría política del siglo XV. Claves de lectura del poema de Juan de Mena”

RECOMENDACIONES

Carmen Villoro: “Jugo de naranja”

De acuerdo con una entrevista que hace algunos años le hiciera Javier Solórzano, la escritora dijo que se refería a una serie de títulos que aparecieron por primera vez en algunos diarios de Guadalajara. Su intención era generar una prosa fresca y breve, en un sentido optimista y de placer, función fundamental de un jugo de naranja; más tardes los textos fueron conjuntados y preparados para este libro.

Maricela Guerrero: “Desde las ramas una guacamaya”

De la colección “Reino de nadie”, esta obra poética data del 2006, bajo la edición del FONCA, CONACULTA y Bonobos. Cuenta con 38 páginas donde Maricela Guerrero se lanza a una aventura poética y donde ella misma señala que su construcción relata un anagrama irresoluble al atreverse a señalar que “el orden de los factores no altera el producto”. Vale la pena explorar sus líneas y resolver sus geroglíficos que parecen indescifrables.

Odette Alonso Yodú: “Los días sin fe”

La poeta cubana cuenta entre su extensa obra con “Los días sin fe”, bajo el sello de Gaceta del pensamiento. Este libro fue presentado a mediados del año pasado en Chetumal, tras obtener el II Premio Nacional de Poesía LGBTTTI del Instituto Zacatecano de Cultura. Sus textos han sido ampliamente reconocidos en países como México, España, Estados Unidos, Canadá y su natal Cuba. En algunas de sus obras se enaltece la poesía de manufactura isleña.

María Antonieta Flores (Venezuela): “Deletérea”

Del sello Kalathos Editorial existe esta obra que nos presenta una mirada barroca de la autora. Su perspectiva lírica es extrema y crea una atmósfera muy propia en torno al erotismo, bajo una tensión entre los amantes que los lleva al éxtasis. La poeta redondea el erotismo y el cuerpo en una constelación de letras. Su poemario es el resumen de un trabajo pulcro y estético.

Xitlálitl Rodríguez: “Datsun”

La poeta y editora tapatía es Licenciada en Letras Hispánicas por la Universidad de Guadalajara y ha obtenido premios como el Nacional de Poesía Ignacio Manuel Altamirano en 2015 por “Jaws”. En “Datsun” la autora narra la historia de un niño que lleva ese nombre.

Marosa di Giorgio (Uruguay): “Misales: relatos eróticos”

Poesía e imágenes son exploradas en este mundo. La naturaleza que abraza la energía y momentos únicos en la vida, son descritos con maestría en esta obra. La autora pretende que quienes la lean, entren en un juego de seducción que desate sus sentidos y lo sientan a flor de piel, para culminar en un acto amoroso que en sí ya es todo un goce.

Malu Urriola (Chile): “Hija de perra”

Considerado como un libro de culto, en esta obra la escritora chilena narra una rara intensidad, como la definen otros poetas, pero sin perder su estilo tan sudamericano y contemporáneo. En el libro sus versos son certeros poniendo a volar la imaginación en cada uno de ellos.