Una decena de mujeres por leer

La lectura es una de las actividades con un sinfín de posibilidades, pues el mundo literario ofrece una gran cantidad de novelas, cuentos, ensayos, crónicas, teatro y poesía. Con grandes exponentes en cada uno de estos géneros, el material para el lector nunca se termina en esa larga lista de libros pendientes por leer. Por esta razón, a veces muchos escritores valiosos se nos escapan del radar literario, aunque su obra demuestre un gran talento.

En la historia de la literatura, la presencia de las mujeres ha sido numéricamente menor a la de los varones, aunque desde la segunda mitad del siglo XX esta circunstancia ha cambiado para bien. La siguiente lista propone cinco autoras nacionales y cinco internacionales que toda persona apasionada por las letras debe leer: por su importancia, valor literario y aportar una nueva lectura de la realidad. Sus estilos y temáticas abarcan una amplia gama de recursos: desde lo fantástico a lo realista, la referencia histórica o literaria, hasta conflictos sociales, amores, desamores y el feminismo.

Del mismo modo en que han explorado diversos puntos de vista de la condición humana, en los géneros literarios también son muestra de un extenso abanico de estilos y técnicas, en poema, ensayo, crónica, novela y cuento. Gracias a ello, estas escritoras han sido reconocidas en sus países de origen y más allá de las fronteras, con múltiples traducciones y premios cosechados alrededor del mundo.

SABER MÁS

El Premio Sor Juana

En el ámbito de la literatura hispanoamericana, un premio notable exclusivo para autoras es el Premio de Literatura Sor Juana Inés de la Cruz. Organizado por la FIL de Guadalajara, el certamen premia año con año a la mejor novela publicada en español.

Ana García Bergua

Galardonada en 2013 con el Premio Sor Juana Inés de la Cruz por su novela “La bomba de San José” (2012), anteriormente ya había publicado los libros de relatos “El imaginador” (1996), “La confianza en los extraños” (2002) y “Otra oportunidad para el señor Balmand” (2004). En 2016 publicó “Tormenta hindú y otras historias”.

Cristina Rivera Garza

Una de sus obras más recientes es “Había mucha neblina o humo o no sé qué” (2016), libro que ha generado bastante polémica al utilizar la figura de Juan Rulfo. Ya desde 1999 comenzó a ser consentida del público lector con la novela “Nadie me verá llorar”. Rivera Garza se consolidó con “La cresta de Ilión” y “La muerte me da”. Esta última y “Nadie me verá llorar” recibieron el Premio Sor Juana Inés de la Cruz.

Chimamanda Ngozi Adichie

Publicó su primera novela cuando se encontraba estudiando en Connecticut, con el título de “La flor púrpura” (2003). Con buena recepción por parte de la crítica, tres años más tarde publicó “Medio sol amarillo” (2003), trama que se desarrolla durante la guerra civil nigeriana. Igualmente, en su bibliografía está la colección de relatos breves “Algo alrededor de tu cuello” y el ensayo “Todos deberíamos ser feministas”.

Zadie Smith

“Dientes blancos” (2001) fue su primera novela, premiada en Reino Unido. En 2003 publicó “El cazador de autógrafos” (2003), la cual mereció varios galardones. Mientras que su tercer novela, “Sobre la belleza” (2006) fue finalista en el Premio Booker. Además, ha publicado colecciones de ensayos, como ensayos “Cambiar de ideas” (2011).

Mónica Lavín

Ganadora del Premio Nacional de Literatura Gilberto Owen por su novela “Ruby Tuesday no ha muerto” (1996), Lavín es autora de seis libros de cuentos, entre ellos “Nicolasa y los encajes” (1991), “La isla blanca” (1998) y “Uno no sabe” (2003), finalista del premio Antonin Artaud.

Valeria Luiselli

Colabora en periódicos y revistas como Letras Libres, El País, The New York Times y Dazed & Confused, entre otros. Aunque su obra publicada es todavía breve, ha sido bastante reconocida con libros como “Los ingrávidos” (2011) y “La historia de mis dientes” (2014) y los ensayos “Papeles falsos” (2010) y “Los niños perdidos” (2016).

Leïla Slimani

Galardonada con el Premio Goncourt en 2016 por su segunda novela “Canción dulce”, un thriller que cuenta la historia de una niñera que asesina a los dos niños que cuida. Anteriormente, la autora franco-marroquí publicó “En el jardín del ogro”, una trama inspirada en el escándalo sexual del político francés Strauss-Kahn.

Bibiana Camacho

“Tu ropa en el armario”, “Tras las huellas de mi olvido” y “La sonámbula” fueron sus primeras obras publicadas. En 2017 lanzó “Lobo”, una trama que se desarrolla en un pueblito donde las desapariciones acechan como los lobos.

Arundhati Roy

Su primera novela fue “El dios de las pequeñas cosas” (1997), galardonada con el prestigioso Premio Booker. Tras el éxito llegó a ser comparada con escritores como Gabriel García Márquez y Salman Rushdie, su compatriota, ya que en ésta se aprecian destellos de realismo mágico. Además de su labor en las letras, ha hecho una gran labor como activista en la India.

Azar Nafisi

Escritora iraní que destacó en el mundo literario con su primera obra publicada, “Leer Lolita en Teherán” (2003), donde cuenta su vida como profesora de literatura inglesa en Teherán cuando la revolución se convirtió en un régimen islamista. Después publicó “Cosas que he callado” (2008) y “La república de la imaginación” (2014), una serie de reflexiones sobre el valor de la ficción.