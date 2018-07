Plantea Lomelí relación con Alfaro sin soberbia

La creación de la nueva figura de coordinador Estatal de Programas para el Desarrollo de la Presidencia de la República tiene como objetivo supervisar que los programas sociales lleguen correctamente y con la forma de gobernar de Andrés Manuel López Obrador, confirma Carlos Lomelí Bolaños, quien a partir de diciembre próximo ocupará ese cargo en Jalisco. Y niega que la intención de su nombramiento sea restarle atribuciones al próximo gobernador Enrique Alfaro. Ambos compitieron por Casa Jalisco en la elección del 1 de julio.

"No es un asunto de soberbia ni prepotencia. Nosotros venimos a colaborar. Con toda humildad y respeto, si no nos busca, lo vamos a buscar (a Enrique Alfaro)".

Sobre la relación que tendrá con Enrique Alfaro, Carlos Lomelí responde que aún no se han reunido, pero puntualiza que la indicación que tiene es trabajar en coordinación.

“No creo que le reste poder (al gobernador), más bien tendrá comunicación directa con el Gobierno federal y vamos a trabajar en conjunto. Yo estaré en la mejor disposición de escuchar. No es un asunto de soberbia ni prepotencia. Nosotros venimos a colaborar. Con toda humildad y respeto, si no nos busca, lo vamos a buscar (a Alfaro)”.

El ex candidato a la gubernatura por la coalición Juntos Haremos Historia reitera que las campañas terminaron, por eso está dispuesto a trabajar en conjunto con Alfaro “sin soberbia”.

Acentúa que el gobernador electo podrá buscar dialogar directamente con Andrés Manuel López Obrador, pero subraya que él será el representante directo del Poder Ejecutivo federal y no habrá simulación.

Aunque tuvieron diferentes desencuentros durante la campaña, Enrique Alfaro refirió hace unos días que buscaría acercamiento con el virtual Presidente y confirmó que ya dialogó con la ex ministra Olga Sánchez Cordero, propuesta como próxima titular de la Secretaría de Gobernación.

Lomelí remarca que, para que su nombramiento sea efectivo, no requiere alguna reforma y sólo necesitaría que se publique y formalice la nueva estructura de los 32 coordinadores en el país.

También explica que aún no tiene una estimación de los ahorros en el ámbito estatal. Recuerda que el planteamiento es que, a nivel nacional, se ahorren 38 mil millones de pesos en el primer año.

Respecto a los proyectos para el Estado, subraya que en unos días comenzará a trabajar con mesas de diálogo sobre la Presa El Zapotillo, que está frenada, pero que pretende darle agua a León, Guanajuato, Los Altos de Jalisco y Guadalajara. Adelanta que buscarán que desde el próximo año se empiecen los trabajos de la Línea 4 del Tren Ligero hacia Tlajomulco, una promesa de López Obrador.

Dará reportes diarios en materia de seguridad

El próximo coordinador Estatal de Programas para el Desarrollo de la Presidencia de la República tendrá trabajo directo con la delegación de la Procuraduría General de la República, la Policía Federal, el Ejército y la Marina, confirma Carlos Lomelí Bolaños, quien será el representante de la administración de Andrés Manuel López Obrador en Jalisco.

"Vamos a estar al frente de las 83 delegaciones, que incluye Marina, PGR, Policía Federal y lo que quede del Cisen (Centro de Investigación y Seguridad Nacional). Vamos a tener reuniones de trabajo todas las mañanas y estaremos dando informes sobre la situación de seguridad".

Detalla que todos los días tendrá una reunión con los representantes de las fuerzas de seguridad federal y dará un informe de la situación en la Entidad. Precisó que el objetivo será regresar la tranquilidad al Estado.

“Vamos a estar al frente de las 83 delegaciones, que incluye Marina, PGR, Policía Federal y lo que quede del Cisen (Centro de Investigación y Seguridad Nacional). Vamos a tener reuniones de trabajo todas las mañanas y estaremos dando informes sobre la situación de seguridad”.

Comenta que no pretende ser todólogo la Entidad, sino que buscará apoyar a que las políticas de la próxima administración federal lleguen a todo el Estado.

Sobre los ahorros o recortes que se proyectan, explica que a partir de la próxima semana comienzan con los primeros trabajos en el equipo de transición. Algunas subdelegaciones van a fusionarse para quedar 83 en Jalisco.

Promete espacios para los morenistas

Durante la entrega de constancias a los candidatos que ganaron un cargo de elección popular el pasado 1 de julio, el ex aspirante a la gubernatura por la coalición Juntos Haremos Historia, Carlos Lomelí Bolaños, llamó a quienes tendrán un cargo público a trabajar para no decepcionar a los que votaron por ellos. Dijo que al ser la segunda fuerza en el Estado tienen un gran compromiso.

A quienes no ganaron les pidió no estar tristes, pues su partido se ha consolidado en Jalisco con buenos resultados.

A los simpatizantes de Morena que colaboraron en la campaña les respondió que no se desesperen y no se sientan desairados. Prometió atender a cada uno e insistió en que “Morena es para los morenos”.

“Mucha de la gente que no va a recibir aquí una constancia son actores que tendrán que acompañarme a supervisar y vigilar los programas que están esperando los 125 municipios. Les pido ser dignos representantes y no perder el piso, no desconectarse, ni marearse en un ladrillo”.

Advirtió que en Morena no aceptarán a quienes estuvieron en el bando de enfrente dándoles “duro”, sin importar que sean “muy buenos perfiles”.

Ayer se entregaron las constancias a los diputados, presidentes municipales y regidores electos. La primera bancada de Morena en el Congreso estatal quedó conformada por Arturo Lemus Herrera, María Patricia Meza Núñez, Norma Valenzuela Álvarez, Israel Espanta Tejeda, Óscar Arturo Herrera Estrada, Bruno Blancas Mercado, Érika Pérez García y Óscar García Lomelí. Aún no se define quién será el coordinador.

Como senadora quedó María Antonia Cárdenas. Y las próximas diputadas federales serán Lorena del Socorro Jiménez y Laura Imelda Pérez Andrade.

Los presidentes municipales morenistas serán: Miguel Ángel Íñiguez, de Autlán de Navarro; José Alejandro Arreola Soto, en Teuchitlán; Gabriel Vázquez Andrade, en Ayotlán; Enrique Rojas Román, en La Barca; Miguel de Jesús Esparza Partida, en Cocula; David Michel Camarena, en El Limón; Adrián Cornelio González Fernández, en Cuquío, y Juan Alcaraz Virgen, en Pihuamo.

Con apego a derecho, nuevo modelo de sueldos: Morena

La propuesta de Andrés Manuel López Obrador en materia de sueldos en su Gobierno, con un techo de 108 mil pesos, se trata de un esquema que estará apegado a derecho. “Sería absurdo pretender aplicar una regla en forma retroactiva”, dijo el diputado federal de Morena, Juan Romero Tenorio, secretario de la Comisión de Hacienda e integrante de la Comisión de Presupuesto en San Lázaro.

Se trata de un paradigma con nuevas condiciones. “Quien las acepte se queda; quienes no acepten, ejercerán su derecho plenamente hasta donde su contrato, su misma condición laboral, permita”.

Romero Tenorio explicó que en la administración pública federal hay servidores de mandos superiores por honorarios asimilados a salarios, y de ellos habrá quien termina un contrato el 1 de diciembre, pero habrá otros que tienen una basificación y habrá que ver la obligación del Estado con ellos, en un proceso de “revisión y transparencia”.

La propuesta que fija un techo salarial tendrá que implementarse a partir de 1 de diciembre y verse la forma en que se procesa en el presupuesto 2019, en la Cámara de Diputados, en el cual se establece el ingreso que debe tener todo servidor público.

“Es proceso de revisión, no es un decreto del Ejecutivo federal que va a determinar que todo mundo a partir de 1 de diciembre debe tener un salario inferior al del Presidente”.

Insistió en que es un proceso administrativo que implicará modificar la misma Ley de la Administración Pública Federal y los reglamentos internos de cada dependencia. Y se habrá de transparentar efectivamente el Capítulo 1000, que son sueldos y honorarios, “y en ese capítulo viene desagregado lo que efectivamente gana un servidor público”.

Dijo que en dicho capítulo presupuestal, “uno puede nominalmente ver en ese anexo cuánto gana un servidor público, pero no se refleja el acumulado que pueden ser los bonos, los incentivos, prestaciones adicionales, gastos médicos mayores… eso no se ve reflejado en el capítulo 1000. Eso entra en otros apartados del mismo presupuesto”.

Para poner en balanza y ser justos, “tenemos que evaluar qué bonificaciones adicionales al salario del trabajador se perciben… y revisar, porque hay servidores de mandos superiores que entran por honorarios, asimilados a salarios”.

Hizo hincapié en que muchos servidores de confianza están bajo este esquema de honorarios asimilados a salario.

El planteamiento de López Obrador en materia de sueldos “es base, no es general”. Dejó en claro que “cualquier esquema de transición obliga a la autoridad a crear un esquema apegado a derecho. Hay derechos adquiridos, hay derechos que se están ejerciendo como servidores públicos. Sería absurdo pretender aplicar una regla en forma retroactiva”.

Llamó a que “empecemos del punto de partida, que empieza el 1 de diciembre”. Y defendió el proyecto: “Yo no veo una actitud arbitraria. Es un tema muy fino. Cualquier tema que él (López Obrador) propone es un tema que tiene que entenderse en su justa dimensión”.

CLAVES

Temas varios

• Carlos Lomelí señala que durante las siguientes semanas impulsarán que el proyecto de la Línea 4 del Tren Ligero quede incluido en el presupuesto del próximo año, junto con el proyecto de la Carretera Autlán-Chamela y la Ruta turística del mariachi.

• Para aplicar el programa de cero rechazados en la Universidad de Guadalajara responde que antes de hablar de ampliaciones presupuestales se debe saber qué es lo que alcanzan a cubrir con lo que reciben. Partiendo de esa base plantearán los posibles incrementos para crecer la oferta educativa en el Estado.

• Acentúa que coordinará el traslado de la subdelegación de Ganadería al Estado, como parte de los compromisos de López Obrador.

Itinerante

El próximo coordinador del Gobierno federal en Jalisco adelanta que su trabajo será itinerante para revisar que los programas lleguen a todos los municipios. Plantea que sus oficinas podrían estar en Palacio Federal, aunque aún se deberá definir.

Sigue: #DebateInformador

¿Con la creación de la coordinación federal en Jalisco, que encabezará Carlos Lomelí, mejorará el ejercicio del gasto público?

Participa en Twitter en el debate del día @informador