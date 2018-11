Plan de salud, el más avalado en consulta de AMLO

Aunque se presentaron proyectos de infraestructura ferroviaria y la construcción de una refinería para reducir el costo de los combustibles, así como programas sociales a favor de las personas vulnerables, garantizar la cobertura en salud y la entrega de medicinas resultó con el mayor porcentaje de votación en la Consulta Nacional de 10 Programas Prioritarios convocada por Andrés Manuel López Obrador. En resumen, 95.1% de los más de 946 mil participantes votó a favor de este proyecto.

Todos los planes fueron avalados por los encuestados, pero entre los 10 proyectos o programas puestos a consideración, el Tren Maya obtuvo la menor votación porcentual: 89.9% a favor. Este proyecto (estimado en 150 mil millones de pesos) ha mostrado críticas negativas por los eventuales impactos ambientales tras su paso por Quintana Roo, Campeche, Chiapas, Tabasco y Yucatán.

Los demás proyectos avalados fueron el Tren del Istmo (se prevén 140 mil millones de pesos de inversión), la refinería de Tabasco (75 mil millones), plantar árboles y generar 400 mil empleos (115 mil millones), pensión para todos los mexicanos con más de 68 años de edad (120 mil millones), becas y estudios para jóvenes (110 mil millones), así como una pensión a un millón de discapacitados (19 mil millones). Se añade la cobertura gratuita de internet en carreteras, plazas públicas, centros de salud y escuelas de todo el país (al igual que la cobertura en salud y medicinas no se cuenta con una estimación del costo de este plan).

Jesús Ramírez Cuevas, coordinador de Comunicación Social del Gobierno electo, respondió que fue una consulta que tuvo “una buena recepción ciudadana”, con lo que se avanza en la consolidación del ejercicio democrático, lo que reafirma el hecho de que la gente quiere ser escuchada y ser parte de las decisiones en el país.

El próximo vocero también remarcó que, a pesar de mediciones en las que el Presidente electo cae en su aprobación hasta nueve puntos, se mantiene una aceptación alta. “Hay mediciones de todo tipo, (pero) se mantiene una aprobación muy alta de Andrés Manuel. Creo que la polémica sobre el aeropuerto (de Texcoco), las consultas, la discusión sobre el Tren Maya y algunas obras de infraestructura no han afectado la imagen positiva del futuro Gobierno, de Andrés Manuel López Obrador como Presidente electo, sino por el contrario”.

Ayer, López Obrador llamó a regenerar y fortalecer los valores morales, culturales y espirituales, a fin de impulsar el crecimiento y desarrollo del país, “lo cual se alcanzará mediante la honestidad y la fraternidad de todos”. Para ello se abrió la convocatoria para la elaboración de la “constitución moral”.

Jesús Ramírez, vocero del próximo Gobierno Federal, y Enrique Calderón Alzati, presidente de la Fundación "Arturo Rosenblueth", presentan los resultados de la Consulta Ciudadana. SUN/A. Leyva

Tras la Consulta Nacional de 10 Programas Prioritarios que se realizó el pasado fin de semana, Ramírez Cuevas indicó que la población manifestó mayoritariamente su apoyo a los proyectos que encabeza el presidente electo, con alrededor de 90% de los votos a favor de los 946 mil 81 ciudadanos que participaron en este ejercicio.

En conferencia, Enrique Calderón Alzati, director de la Fundación Rosenblueth, dio a conocer los resultados de cada una de las preguntas de los 10 programas prioritarios y, en todos, el apoyo fue de nueve de cada 10 ciudadanos que sufragaron a favor de que concreten los proyectos.

La pregunta con mayor apoyo fue la garantizar atención médica y medicinas, que obtuvo 95.1% a favor.

Ramírez Cuevas subrayó que, a pesar de que esta consulta duró sólo dos días, a diferencia de la del aeropuerto de la Ciudad de México, que se mantuvo por cuatro, se registró una buena participación, cercana a los 950 mil ciudadanos, y se tiene ya el cómputo de 94% de las casillas de esta consulta nacional.

Detalló que esta consulta tuvo un costo de dos millones 400 mil pesos y fue financiada por los legisladores de Morena, por lo que harán transparentes los montos que se ofrecieron para llevarla a cabo, y agregó que se imprimieron dos millones de boletas.

Resaltó que esta votación se realizó el fin de semana pasado, debido a que los programas prioritarios de la próxima administración comenzarán a implementarse a partir del próximo 1 de diciembre, y en algunos ya se tienen anunciadas fechas para realizar diversos trabajos.

Además, destacó que la tinta utilizada en esta consulta funcionó de manera adecuada y anunció que futuros ejercicios de este tipo serán respaldados por la Constitución.

Calderón Alzati informó que con respecto a la primera pregunta relacionada con la construcción del Tren Maya, 89.9% de los votantes se manifestó por el sí, mientras que 6.6% optó por el no, y 3.6% de las participaciones fueron anuladas.

Para la pregunta dos, relativa a conectar por medio de un tren en el Istmo de Tehuantepec a los océanos Pacífico y Atlántico, 90.3% dijo sí, 5.8% no, y 3.9% de los sufragios fueron cancelados.

Para la construcción de una refinería en Dos Bocas, Tabasco, 91.6% eligió el sí, 4.6% no y 3.8% se anularon.

El director de la Fundación Rosenblueth expresó que, en lo que toca a garantizar la atención médica a la población, fue la pregunta que contó con más porcentaje a favor de todos los proyectos, con 95.1% de los votantes que dijo sí, contra 1.6% que señaló que no, y 3. 3% se anuló.

“Violan derechos de los pueblos indígenas”

Los seis organismos no gubernamentales que conforman el Colectivo Oaxaqueño en Defensa del Territorio denunciaron que las consultas del pasado 24 y 25 de noviembre violan los derechos de los pueblos indígenas y también contravienen tratados internacionales ratificados por México, ante los proyectos como los trenes en el Pacífico.

“No está respetando los protocolos internacionales para la realización de la consulta indígena y, por otro lado, no se ha proporcionado la información suficiente y necesaria para que los ciudadanos y ciudadanas puedan tomar sus decisiones”, aseguran.

Manifestaron estar preocupados de que la consulta sea similar a la del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, porque en estas regiones se encuentran presentes pueblos y comunidades indígenas, tanto comunidades mayas como zapotecas.

“Realizar la consulta del modo planteado ocasionará violaciones sus derechos humanos, y llevará en retroceso los mínimos avances de nuestro país en el reconocimiento de los derechos de los pueblos y comunidades indígenas”.

De acuerdo con el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, firmado y ratificado por el Gobierno mexicano, y la Declaración de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, México está obligado a celebrar consultas hacia los pueblos indígenas, de buena fe, mediante procedimientos apropiados y en particular a través de sus instituciones representativas cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente, a fin de llegar a un acuerdo o lograr el consentimiento acerca de las medidas propuestas.

Apuntaron que, con la reforma constitucional del 10 de junio del 2011, en materia de derechos humanos quedo establecido que todas las autoridades tienen la obligación de respetar y garantizar los derechos humanos que están reconocidos en la Constitución, así como los Convenios y Tratados Internaciones y las jurisprudencias de la Corte Interamericana, entre otros.

“En consecuencia, se vuelve indispensable que la consulta a pueblos indígenas deba ser previa a la realización del proyecto. Libre, por lo que no debe estar condicionada a algún tipo de apoyo o realizarse bajo algún tipo de presión”.

La consulta de este fin de semana, dijeron, no cumple con los procedimientos que se han mencionado anteriormente y es totalmente violatorio a los derechos humanos. Adicionalmente, quien está consultando es un Gobierno que aún no entra en funciones, por lo que aún no cuenta con la autoridad para realizarla.

Advirtieron: “(no permitiremos que se sigan violando) nuestros derechos humanos y nos sigan despojando de nuestros territorios bajo el amparo del interés público”, a través de consultas que no cumplen con los mínimos estándares internacionales.

“Hacemos un llamado a todos los pueblos y sus organizaciones para defender por todos los medios posibles los derechos colectivos de nuestros pueblos indígenas y no permitir acciones para legitimar el despojo a nuestros territorios”.

¿Quiénes firman?

El documento lo signan organizaciones como Unión de Organizaciones de la Sierra Juárez, Tequio Jurídico, Servicios para una Educación Alternativa, Centro de Derechos Indígenas “Flor y Canto”, Servicios del Pueblo Mixe y el Centro de Derechos Humanos “Miguel Agustín Pro Juárez”.

López Obrador llamó a regenerar y fortalecer los valores morales, culturales y espirituales. Para eso abrió la convocatoria para elaborar la “constitución moral”. EFE/J. Méndez

Entusiasma a constructores planes de AMLO

Los constructores están “entusiasmados” ante los proyectos de obra pública del futuro presidente, Andrés Manuel López Obrador, que planea aumentar la inversión en infraestructura como el ambicioso proyecto del Tren Maya.

“Creemos que el Gobierno entrante tiene muy clara la estrategia de invertir en infraestructura porque va a generar crecimiento, desarrollo y productividad”, acentuó el presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), Eduardo Ramírez.

De acuerdo con datos del organismo, integrado por 12 mil afiliados y creado hace 65 años, la construcción aporta cerca de 9% del Producto Interno Bruto (PIB), generando seis millones de empleos directos y 2.8 millones de empleos indirectos.

No obstante, señaló que un “obstáculo importante” que ha padecido el gremio en los últimos años es el decrecimiento de la inversión pública en infraestructura, al pasar de 5% en relación con el PIB en 2008 a un 2.3% este 2018, hasta un monto de aproximadamente 628 mil millones de pesos.

Para Ramírez, la caída de la inversión pública (atribuible a varios programas de austeridad para sanear las cuentas públicas) supone un error porque el sector activa la cadena productiva y genera empleo.

Por ello, la industria de la construcción en México cayó 1.5% en 2017, si bien este año se revertirá la tendencia y crecerá de manera similar apuntalada por la inversión privada, que representa cerca de 75% del total.

Este panorama podría cambiar sustancialmente con el arribo de López Obrador al poder este 1 de diciembre, que ha prometido un aumento de hasta 4% en relación con el PIB en obra pública, mencionó el titular de la CMIC.

“Estamos entusiasmados con estas noticias porque hay proyectos interesantes para varios lugares de nuestro país”.

Valoró positivamente proyectos como el Tren Maya, que involucra cinco Estados del Sur-Sureste de México, los más rezagados del país, así como la construcción de una refinería o la conexión por tren de dos puertos, uno en el Pacífico y otro en el Atlántico.

“Los constructores de todos los niveles, nuestros afiliados, están muy interesados en participar”, apuntó Ramírez, quien apoyó la lucha contra la corrupción y mejorar la seguridad anunciada por López Obrador, líder del Movimiento Regeneración Nacional (Morena).

No obstante, se mostró crítico con decisiones, tras una polémica consulta ciudadana, como la cancelación del aeropuerto de Texcoco.

“El problema es que se convirtió un asunto técnico en algo político. Quisiéramos, todos los industriales, que esto no se repitiera en el país”.

En este sentido, el dirigente respaldó otros posibles plebiscitos al ser “una visión interesante”, pero pidió que cumplan “con la legalidad”.

Con todo, defendió la labor del futuro presidente de México, remarcando que gobernar “no es fácil”, pero que tendrá que tomar decisiones “fuertes y adecuadas” que detonen el crecimiento del país.

“Los empresarios estamos atentos porque queremos participar en el desarrollo de cualquier tipo de obra, siempre en el marco de la ley y cumpliendo con el Estado de Derecho”.

La Cámara ha establecido contactos con distintos organismos del próximo Gobierno federal, como la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, que estará a cargo de Javier Jiménez Espriú. Además, buscarán impulsar la creación de un Instituto de Planeación de Infraestructura a largo plazo, que tenga autonomía y duración en el tiempo y permita planificar obras necesarias para el país. “Sin ocurrencias y dentro del marco legal”.

Abren convocatoria para código de ética

El presidente electo de México abrió ayer una convocatoria pública para elaborar una “constitución moral”, una suerte de código de ética ciudadano que, aunque no será obligatorio, considera “fundamental” para lograr su prometida transformación del país. “Insistí en lo de constitución moral para provocar, para promover el debate”, remarcó el mandatario electo, aludiendo a quienes han criticado la propuesta como una intromisión en la intimidad y creencias de los mexicanos.

“Toda política es un imperativo ético y se tiene que pensar la necesidad del fortalecimiento de valores, no sólo de pan vive el hombre”, subrayó López Obrador, quien asumirá el poder el 1 de diciembre.

La elaboración del documento tendrá como base la “cartilla moral” creada en 1944 por el escritor e intelectual mexicano Alfonso Reyes, cuyo propósito original era estimular el “fervor alfabetizador de la Revolución Mexicana”, según la reseña bibliográfica del estatal Fondo de Cultura Económica.

La intención de Reyes era ofrecer una “guía laica” que incluya nociones generales de ciencias sociales y civismo en busca del mejor entendimiento entre ciudadanos.

La convocatoria, que va del 3 de diciembre hasta el 30 de abril de 2019, está abierta a todos los mexicanos que podrán presentar, de manera individual o colectiva, aportaciones por escrito de un máximo de cuatro páginas.

Dichas aportaciones deberán ser hechas a partir de los planteamientos de la obra de Reyes, aunque no se limitará la presentación de propuestas no consideradas por el autor.

Mientras dure la convocatoria, se organizarán foros en todo el país para debatir los temas centrales de la “constitución moral” y el texto final será aprobado en una convención nacional prevista para el 31 de julio de 2019, detalló Jesús Ramírez, vocero del gobierno electo.

Aún se desconocen detalles de cómo se conformaría esa convención y quienes formarían parte de ella.

“Me sentía insatisfecho de no tener esto resuelto (...) sentía que nuestro proyecto estaba cojo. Faltaba esto que es fundamental: fortalecer los valores para llevar a cabo la cuarta transformación”.

Plazos

La convocatoria, que va del 3 de diciembre hasta el 30 de abril de 2019. Está abierta a todos los mexicanos que podrán presentar aportaciones por escrito de un máximo de cuatro páginas.

Se reúne con maestros cercanos a Elba Esther

Andrés Manuel López Obrador se reunió ayer en la oficina de transición con integrantes de “Maestros por México”, quienes le plantearon su desconocimiento a la actual dirección del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), a cargo de Alfonso Cepeda.

Al salir del encuentro, la integrante de la Coordinación Operativa de “Maestros por México”, Dominga Escobar Luis, señaló que se puso sobre la mesa la propuesta de “un proceso de elección para el mes de enero, que sea bajo la votación o el ejercicio del sufragio universal, directo y secreto, con una representación plural. Es un presidente que se apertura al diálogo con todas las representaciones del sindicato magisterial”.

Acentuó que la nueva dirigencia del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación tiene que estar representada por todos, la pluralidad y la igualdad en condiciones y con piso parejo para todos.

En medio de la manifestación en la que se escucharon algunas consignas de apoyo a la exdirigente Elba Esther Gordillo, y el bloqueo de la calle de Chihuahua, donde se ubican las oficinas, Escobar Luis destacó que “si todos vamos a participar, todos tendremos que estar representados, son dos puntos que hemos puesto de manera concreta con el presidente electo”.

Aseguró que este grupo cuenta con más de 250 mil “compañeros afiliados, estamos en los 32 Estados de la República, en más de 500 capítulos”.

Durante la reunión con Dominga Escobar, el presidente electo salió al balcón de la casa de transición, lo que levantó aplausos entre los manifestantes que se encontraban en el exterior.

El futuro secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma Barragán, enfatizó que la próxima administración respetará la autonomía y libertad de los sindicatos, pero la exigencia será que tengan siempre una procedencia democrática, con base en elecciones universales y secretas.

Todo listo para la ceremonia del 1 de diciembre

A cinco días de que López Obrador rinda protesta como presidente de la República, la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos de la Cámara de Diputados se reunió para ultimar detalles rumbo al 1 de diciembre.

Tras la reunión que encabezó junto con los coordinadores de las distintas bancas y el presidente de la Mesa Directiva, Porfirio Muñoz Ledo, el líder de los diputados de Morena, Mario Delgado Carrillo, aseguró que todo está listo y hay “buen ánimo”, ya que es la toma de posesión del presidente con mayor legitimidad en los últimos años.

Por ello, consideró, cualquier manifestación que no esté en esa sintonía, “pues se va a ver muy aislada o muy fuera de tono”.

Adelantó que las bancadas han confirmado su participación en la ceremonia del 1 de diciembre, “con el ánimo de que salga muy bien, con mucho respeto, que sea un acto muy republicano y cada quien se va a hacer responsable del comportamiento de sus grupos parlamentarios. Queremos que sea una ceremonia histórica, sabemos que los ojos del mundo van a estar puestos en México”.

