Plan de desarme, sin efectos contra violencia

Dos jóvenes de 20 años fueron asesinados antier en Ciudad Granja, en Zapopan.

Según información preliminar, eran primos y convivían en un taller mecánico cuando un par de hombres en una moto les disparó.

A pesar de haberse anunciado como una estrategia para asegurar armas de fuego ilegales, y con ello disminuir la violencia principalmente en la Zona Metropolitana de Guadalajara, el plan de desarme impulsado por el Gobierno de Jalisco a inicios de febrero se quedó corto, pues los últimos dos meses han sido los más violentos del año en materia de asesinatos en el Estado.

Abril y mayo cerraron con 175 víctimas cada uno, según el Informe de Seguridad presentado por la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno federal, Rosa Icela Rodríguez.

Con esta cifra, el Estado se colocó como el quinto a nivel nacional con más homicidios dolosos, y dentro de las seis Entidades que concentran la mitad de todos los asesinatos ocurridos en el país en lo que va del año. Las otras cinco son Guanajuato, Michoacán, Estado de México, Baja California y Sonora.

El pasado 11 de mayo, durante su informe en materia de seguridad que ofreció en conjunto con autoridades de la metrópoli, el gobernador de Jalisco aseguró que las “volantas” continuarían porque “el programa había permitido reducir la estadística de asesinatos cometidos con armas de fuego”.

Sin embargo, apenas el pasado 5 de junio las autoridades municipales y la Fiscalía del Estado dieron cuenta del asesinato de 12 personas en la metrópoli en menos de 12 horas.

Homicidios en Gobierno de Obrador rebasan los registrados con Calderón

Con mayo como el mes más violento de este 2022, en tres años y medio del Gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador no se han logrado contener los asesinatos en el país, al sumar 121 mil 642 homicidios, los cuales ya rebasaron los 120 mil 463 registrados en todo el sexenio del expresidente Felipe Calderón (2006-2012), de acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública presentadas ayer durante el informe de incidencia delictiva.

“En relación a los homicidios dolosos, aumentó entre abril y mayo, sin embargo, este mayo de 2022 es el más bajo desde hace cinco años”, justificó Rosa Icela Rodríguez, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

Si se compara por promedio entre los días y los eventos documentados, en la actual administración federal hay 95 asesinatos cada día, en promedio, en la gestión de Enrique Peña Nieto eran 71 homicidios diarios, y en la de Felipe Calderón, 55 al día; es decir que la tendencia va en aumento cada sexenio. Pese a ello, Rodríguez aseguró que este delito de alto impacto mantiene una tendencia a la baja este 2022, ya que, de enero a mayo, se tuvo un promedio diario de 84 víctimas de homicidio doloso en el país, menor a las registradas en los mismos periodos de 2019, 2020 y 2021.

La funcionaria reiteró que seis Estados siguen concentrando 48% de los asesinatos: Guanajuato, Michoacán, Estado de México, Baja California, Jalisco y Sonora.

“Hoy se trabaja con estrategia, con inteligencia y con acciones concretas para dar tiros de precisión a las estructuras criminales. Estamos en el camino correcto en el que se considera cero impunidad”, indicó.

Por su parte, el consultor en seguridad, Ricardo Márquez Blas, autor del libro “México: Seguridad, violencia y futuro en crisis”, advirtió que “por el lado cuantitativo, los datos confirman que México atraviesa por los tiempos más violentos de la historia contemporánea, que estamos estancados en la violencia letal y que de continuar la tendencia este será el periodo sexenal más violento de la historia reciente del país”.

Jornada cruenta

El fin de semana pasado, en al menos seis Estados del país se registraron numerosos hechos de violencia en las ciudades de Zacatecas, Guaymas, Culiacán, Acapulco, Matamoros y Ciudad Juárez, que fueron escenarios de ataques armados que, en la mayoría de los casos, dejaron a personas sin vida.

En Guaymas se vivió una noche de terror por una balacera en el interior del bar La Bartinas. Otro evento ocurrió en Matamoros, que el domingo amaneció con bloqueos en 16 puntos de la ciudad y vehículos quemados.

Comparación Mandatario Días de gestión Homicidios Promedio diario Andrés Manuel López Obrador 1,276 121, 642 95 Enrique Peña Nieto 2,190 156,385 71 Felipe Calderón 2,191 120,463 55



Días con más asesinatos en este sexenio

1 de diciembre de 2019: 127 muertes.

24 de mayo de 2022: 118 muertes.

7 de junio de 2020: 117 muertes.

4 de julio de 2021: 115 muertes.

25 de abril de 2021: 115 muertes.

11 de octubre de 2020: 114 muertes.

20 de abril de 2020: 114 muertes.

Estados con más víctimas de homicidio en un día

Guanajuato: 28 muertes el 18 de diciembre de 2021.

Michoacán: 23 muertes el 14 de febrero de 2022.

Guanajuato: 22 muertes el 22 de noviembre de 2021.

Zacatecas: 20 muertes el 18 de noviembre de 2021

Incumplen plan de desarrollo

En el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, López Obrador se comprometió a que al final de su sexenio “la delincuencia organizada estará reducida y retirada”, pero tiene la marca del año más violento, al alcanzar 35 mil 661 asesinatos en 2019.

Además, su administración suma récords mensuales y por día en delitos de alto impacto como homicidio, feminicidio, violación, extorsión, corrupción de menores y violencia familiar.

“Claramente, la violencia de ahora es más grave que la existente anteriormente, sobre todo por la mayor participación del crimen organizado en la violencia letal”, añadió el consultor en seguridad, Ricardo Márquez Blas.

Habitantes de distintas Entidades han solicitado otra estrategia contra la inseguridad. Por ejemplo, la semana pasada marcharon en contra de la violencia en el municipio de San Cristóbal de las Casas, en Chiapas.

Aunque reconoció que en los últimos días ha habido más homicidios dolosos, y casos como el de Chiapas, el Presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró no se puede enfrentar “la violencia con violencia”.

CAUSA EN COMÚN

Destacan fallas en acciones

María Elena Morera, directora de Causa en Común, afirmó que por la estrategia de “abrazos, no balazos” del Gobierno federal hay más comunidades tomadas por el crimen organizado que las que había en 2012. “Permitir que los cárteles luchen por quedarse el poder está provocando que más comunidades vivan con miedo o se desplacen. Hoy por su estrategia [del Presidente] hay muchas más comunidades tomadas por los criminales que las que había al final del sexenio de su odiado Felipe Calderón”, remarcó la especialista.

Según el reporte Galería del horror: Atrocidades y eventos de alto impacto registrados en medios, en el sexenio se han presentado más de mil masacres.

López Obrador defiende su estrategia de seguridad

En el gobierno actual no hay corrupción, impunidad ni contubernio entre autoridades y delincuentes, enfatizó el Presidente Andrés Manuel López Obrador, al defender su estrategia en materia de seguridad pública.

El mandatario denunció una campaña orquestada en su contra para atacar con el invento de que tiene vínculos con la delincuencia, pero sostuvo que, a diferencia del pasado, en su gobierno está bien marcada la raya entre funcionarios y el crimen organizado.

“Aunque les duela a nuestros adversarios los conservadores, no es lo mismo Rosa Icela que García Luna, porque todavía no notan la diferencia”.

López Obrador señaló que ahora que los fiscales de Estados Unidos declararon que el exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, tenía sobornado a periodistas y que tenía pensado eliminar a testigos, no se difundió la información en los medios de comunicación de nuestro país y destacó que “el mismo (Felipe) Calderón no hablo, qué ingratitud. Era para que se transmitiera la noticia en todos los medios”, señaló

El Presidente insistió en que sí hay diferencia entre su gobierno y el del expresidente Felipe Calderón.

“Lo importante es que no se permita el contubernio, que no se asocie la autoridad con la delincuencia, que se marque bien la raya. Una cosa es la autoridad, otra cosa es la delincuencia. Cuando se da una relación estrecha por corrupción, si hay contubernio, pues ya no se avanza eso no existe”.

Además, aseguró que hay un estudio que demuestra que se puso en marcha una campaña en redes sociales para tratar de vincularlo con el crimen organizado.

“El otro día estaba viendo un estudio que ojalá se presentara sobre cómo empezaron a manejar de que el gobierno, yo, tenía vínculos con el crimen organizado. No pueden probar nada, porque sencillamente nosotros tenemos principios, tenemos ideales, y lo que estimo más importante en mi vida es la honestidad”.

Otra consecuencia de la violencia es el desplazamiento de personas. En la imagen, pobladores de Teocaltiche, una comunidad afectada por la inseguridad. EL INFORMADOR/Archivo

Defensa Nacional ve alianza entre cárteles; presumen detenciones

Los cárteles Nueva Generación y del Golfo mantienen una alianza en Zacatecas, reveló el secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval, al dar a conocer la detención “con uso de inteligencia” de 24 presuntos delincuentes, cinco de ellos de relevancia, del 21 de mayo al 20 de junio de este año.

En la presentación del reporte mensual de seguridad, el general informó que, entre los cinco detenidos relevantes, se encuentra Óscar “N”, alias “Mando Mosca”, identificado como jefe regional de la alianza de estos grupos, el cual se disputa el control territorial en Zacatecas con el cártel de Sinaloa.

Solamente entre el sábado y domingo pasado, 10 personas fueron asesinadas en esa Entidad.

En dicho periodo también fueron detenidos en Ciudad Obregón, Sonora, José Carlos “N”, alias “El Chamuco”; Marco Antonio “N”, alias “El Tony”, y Carlos Alfredo “N”, presuntamente vinculados al grupo delictivo de los “Arellano Félix”, considerados generadores de violencia en Baja California.

Asimismo, el titular de la Sedena reportó la captura de Carlos “N”, alias “El Guile”, operador relevante en el robo de hidrocarburos del grupo de los “Cenobios”.

Para la organización Causa en Común, encabezada por María Elena Morera, el nivel de criminalidad en México es mayor de lo que reflejan los datos, e insistió en que hay subregistro en delitos de alto impacto, como feminicidio, secuestro y extorsión, lo que subraya la crisis en materia de seguridad.

TELÓN DE FONDO

Piden no hacer justicia por “propia mano”

El Presidente Andrés Manuel López Obrador llamó a la población a no hacer justicia por su propia mano y pidió tener confianza en las autoridades porque ya no hay impunidad.

“Nosotros no protegemos a delincuentes y se castiga a quien comete un delito y no debe hacerse justicia por propia mano, eso está prohibido, además si significa un acto injusto, inhumano, no corresponde a lo que debe ser una sociedad responsable”.

Tras el linchamiento y asesinato del joven Daniel Picazo en una comunidad de Huachinango, Puebla, López Obrador expresó:

“Decirle a todo el pueblo, a las comunidades, que se tenga confianza en las autoridades, nosotros no somos iguales a las autoridades anteriores, así de manera categórica lo puedo decir”.

Aseguró que los linchamientos y falta de profesionalización de las policías es una herencia de los gobiernos neoliberales de más de tres décadas, porque estaban dedicados a facilitar el saqueo.

“No les importaba a nada, todo era simulación hasta creaban instituciones autónomas para la transparencia, para la defensa de derechos humanos, pero todo era formalidad en el fondo el gobierno estaba dedicado a facilitar el saqueo para una minoría, era un gobierno faccioso”.

