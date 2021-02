Petróleos Mexicanos se queda corto en la producción de crudo

La producción de crudo de Petróleos Mexicanos (Pemex) se quedó corta en 2020. El promedio fue de un millón 705 mil barriles diarios, pese a que se estimaba un millón 866 mil, según el Plan de Negocios 2019-2023.

El año pasado, Pemex anunció una disminución de 100 mil barriles diarios en su producción en mayo y junio para cumplir el compromiso con la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), que buscaba equilibrar el mercado a nivel mundial. El director de Pemex, Octavio Romero, dijo que en diciembre cerrarían con un millón 908 mil barriles diarios, lo cual tampoco sucedió.

En 2020 también disminuyeron los ingresos por la venta de petróleo.

Hace dos semanas, Alejandro Sánchez compró a 17.99 pesos el litro de la gasolina verde (tipo Magna) en una estación de servicio ubicada cerca de Santa Filomena del Tren Ligero, en Guadalajara. El fin de semana, a dos cuadras de ese establecimiento, la consiguió en 19.90 pesos.

“A principios del mes pasado vi una gasolinera en la zona de El Tesoro (Servicio Nueva España) que vendía muy barato el litro, como a 16 pesos. Ese día no compré porque era muy tarde y había cola. Tampoco he regresado porque no vivo tan cerca y seguramente hay filas largas”.

Aunque se pueden encontrar gasolineras con precios bajos, el costo promedio del litro de la regular en Jalisco se ubica en 19.97 pesos (con corte al pasado 6 de febrero), por arriba de la media nacional, que es de 19.56 pesos. El alza aplica también con la Premium (20.45 pesos, frente a los 20.06, respectivamente), según datos del sistema Petrointelligence.

Debido al aumento que han tenido los combustibles por el incremento que registra el precio del petróleo, el viernes pasado, el Gobierno federal reactivó el estímulo fiscal al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), el cual no se aplicaba desde marzo del año pasado.

El pasado 25 de enero, Ricardo Sheffield Padilla, titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), adelantó que si el precio del dólar o del crudo continuaba en aumento, el estímulo volvería a utilizarse. “Pero que estemos todos claros y tranquilos de que este estímulo entra precisamente para evitar aumentos abruptos a los combustibles, a la gasolina, al diésel”.

Reconoció que si bien no se había utilizado en casi un año, se implementaría cuando el tipo cambiario del dólar y la mezcla del petróleo sobrepasen el precio base del 30 de noviembre del 2018, más la inflación de esos dos años.

Sergio Negrete, académico del Departamento de Economía, Administración y Mercadología del ITESO, declaró que se puede prever que habrá mayores estímulos fiscales a las gasolinas con tal de mantener el precio razonablemente estable, “para que la gente no comience a decir que es un ‘gasolinazo’ o está subiendo mucho el precio. Ya sabemos que es una variable en la que el Presidente (Andrés Manuel López Obrador) tiene la lupa muy puesta”.

Jalisco recibe menos recursos

El año pasado, Jalisco recibió menos recursos por la recaudación del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) que se aplica a las gasolinas, que son transferidos por el Gobierno federal a las Entidades y municipios.

Según datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), durante 2020, el Estado recibió mil 233.7 millones de pesos, mientras que el año previo le fueron enviados mil 510.9 millones de pesos; es decir, presentó una reducción de 21 por ciento.

Lo anterior, derivado del confinamiento por la contingencia del COVID-19, que provocó una caída en la venta de los combustibles, por la baja movilidad registrada en el último año.

El mes pasado, Juan Pablo González, presidente de la Asociación Mexicana de Gasolineros, informó que durante los primeros meses de la pandemia, las ventas bajaron 90%. “Porque los más de tres millones de automotores que hay en Jalisco estaban en las cocheras, en los talleres o estacionados en las empresas”.

Al cierre del año pasado la reducción fue de 60 por ciento.

Aunque se muestra una mejoría, la recaudación por el IEPS será más baja con respecto al año pasado, según proyecciones del Gobierno federal.

Sergio Negrete, académico del ITESO, destacó que se está recuperando el precio internacional de petróleo y se están encareciendo las gasolinas. Por ello, ahora las autoridades federales aplican un estímulo al impuesto que provocará un recorte en la recaudación del mismo.

“El afán de reducción del impuesto es estabilizar el precio de la gasolina, que no se sienta tanto el golpe del aumento del precio internacional. Hay un sacrificio, por supuesto, de lo que el Gobierno ganaría, aunque un mayor precio del crudo también beneficia al Gobierno vía Pemex, porque tienes mayor precio de exportación (de la mezcla mexicana)”.

Menores ingresos

El Gobierno federal proyecta recaudar menos por el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) aplicable a las gasolinas en 2021.

La baja sería de dos mil 506.3 millones de pesos, con relación a lo que se tenía proyectado para 2020.

La Secretaría de Hacienda estima que en este año se recaudarán 26 mil 226.3 millones.

Pese a las disminuciones, de acuerdo con los Criterios Generales de Política Económica 2021, publicados en abril del año pasado, se considera un incremento anual de los ingresos petroleros de 13% en términos reales, con respecto al cierre esperado para 2020.

Se prevé también un aumento en la plataforma de producción y en el precio del petróleo (6.5% y 21.7%, respectivamente).

En el documento se destaca que conforme al Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, Pemex tiene como finalidad generar valor económico y maximizar la renta petrolera para el Estado Mexicano.

“Lo que se relaciona con el propósito estratégico del rescate de Pemex para consolidarlo nuevamente como palanca del desarrollo nacional, priorizando la recuperación de la producción del petróleo y gas natural, la rehabilitación de las refinerías existentes, la construcción de la nueva capacidad de refinación en el Sureste del país y la rehabilitación de las plantas de producción de fertilizantes para apoyar a productores agrícolas”.

HACIENDA

Aplican estímulos

De acuerdo con la publicación realizada el viernes pasado por la Secretaría de Hacienda en el Diario Oficial de la Federación, el estímulo al IEPS aplica sólo para la gasolina regular, mientras que la Premium y el diésel se mantienen.

En la Magna, el impuesto autorizado para este año es de 5.11 pesos por litro, pero con la disminución autorizada, baja a 4.97 pesos. La reducción equivale a .1429 pesos por cada litro comprado (entre el 6 y 12 de febrero).

EL DATO

Contribuciones

Petróleos Mexicanos asegura que seguirá siendo el contribuyente más grande de la hacienda pública en 2021.

La empresa paraestatal tiene estimado entregar 897 mil 170 millones de pesos a la hacienda pública por concepto de contribuciones directas e indirectas.

CLAVES

Estímulo fiscal

Detalle

El pasado 25 de enero, Ricardo Sheffield Padilla, titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), dio una explicación sobre cómo funciona el estímulo fiscal al diésel y a las gasolinas, por petición del Presidente Andrés Manuel López Obrador.

Precio

“Tenemos que tomar en cuenta cuál es el precio de referencia o el precio referente. Este precio, como ustedes pueden ver, se construye con el precio internacional del petróleo, la logística por el traslado de ese petróleo a las refinerías y los volúmenes de gasolinas, el margen de los mayoristas y luego del IEPS y el IVA... y eso nos da el precio de referencia”.

Aumento

Indicó que hay dos factores muy importantes que influyen directamente en ese precio: uno es el precio del petróleo y el otro es el tipo de cambio del dólar. “Ustedes han visto semana con semana que ha venido subiendo poco a poco el petróleo, también ha venido subiendo el tipo cambiario”.

Base

Desde que empezó la actual administración, puntualizó, el Presidente determinó que los precios del petróleo que se registraron el 30 de noviembre de 2018, fueran los precios base para considerar la aplicación de ese estímulo al impuesto. “Ese precio base del día 30 de noviembre de 2018 es al que se le ha venido aumentando el promedio de la inflación del 2019 y la inflación del 2020. El estímulo más alto que se ha dado en esta administración fue en mayo del 2019 a la gasolina regular... y en ese mes fueron dos pesos”.

Producción de barriles diarios en México

Proyección

1’944,000 barriles diarios en 2021. 2’011,000 barriles diarios en 2022. 2’088 ,000 barriles diarios en 2023. 2’236,000 barriles diarios en 2024.

Fuente: Pemex.

2020

1’748,841 en enero. 1’754,622 en febrero. 1’771,342 en marzo. 1’746,743 en abril. 1’676,110 en mayo. 1’654,733 en junio. 1’647,332 en julio. 1’687,866 en agosto. 1’697,838 en septiembre. 1’680,211 en octubre. 1’688,846 en noviembre. 1’711,492 en diciembre. 1’705,540 promedio anual.

2019

1’641,514 en enero. 1’721,767 en febrero. 1’709,954 en marzo. 1’694,375 en abril. 1’682,542 en mayo. 1’692,132 en junio. 1’696,550 en julio. 1’707,657 en agosto. 1’730,347 en septiembre. 1’680,753 en octubre. 1’721,728 en noviembre. 1’732,247 en diciembre. 1’700,960 promedio anual.

VOZ DEL EXPERTO

Sergio Negrete, académico del Departamento de Economía, Administración y Mercadología del ITESO.

Estancamiento en la producción

Debido a que Pemex cerró el año pasado con una producción de petróleo crudo por debajo de lo proyectado, Sergio Negrete, académico del ITESO, señala que es preocupante porque la actual administración federal ha apostado por un aumento de ésta dentro de su política energética.

Resaltó que a la fecha no se ha logrado y presenta un “estancamiento en la producción”. El alejarse de la meta proyectada no puede adjudicarse a la pandemia. “Que yo recuerde, no había ninguna cuestión de bajar la producción del crudo”.

En el Plan de Negocios de Petróleos Mexicanos 2019-2023 se había proyectado alcanzar una producción promedio de 1.8 millones de barriles diarios durante 2020, pero cerró en 1.7 millones.

“Estamos hablando de un plan que tiene año y medio. Se falló levemente en la meta de 2019… para 2020 ya se esperaba el retomar la curva ascendente de la ambición ‘obradorista’ de una producción continuamente al alza. El plan básico era: vamos a producir más crudo, vamos a invertir más dinero, vamos a refinar mucho más, vamos a construir Dos Bocas… y eventualmente lo que buscamos es que México deje de importar gasolinas o importe menos”.

