Pese al desabasto, reportan recibos más caros del SIAPA

Alesi Sedano asegura que cada bimestre el recibo del agua le llega más caro, aunque lleva más de cinco meses sin el servicio de forma regular, ante el programa de suministro rotatorio o los tandeos que afectaron hasta 159 colonias, además de otras 55 que están en partes altas de la Zona Metropolitana de Guadalajara.

Jesús Aguilar indica que en los últimos cuatro meses su recibo le llegó de 400 pesos, pero no ha tenido agua desde marzo. “No sé qué me están cobrando”.

Lo mismo sucede con Elizabeth Montés, quien considera que las autoridades no responden a las quejas ciudadanas.

“La mayoría de las personas estamos pasando por eso… y de ahí se aprovechan para ir aumentando más y más. Lo peor es que no hay agua”.

En el caso de Enrique Campos, ni siquiera consumió el líquido en su vivienda.

“Tengo más de un año con la llave de paso cerrada y con el medidor en cero, pero curiosamente llegó el doble en el recibo. Puse mi queja, pero me dijeron que pagaba porque pagaba”.

El pasado 21 de julio, el Gobierno de Jalisco anunció que en 15 días (4 de agosto) terminarían los tandeos en colonias de la metrópoli. Lo anterior es por la recuperación de la presa Calderón, tras las lluvias que han caído los últimos dos meses.

Mientras no hay una actualización del tema por parte del Gobierno, el Sistema Nacional de Información del Agua Monitoreo de las Principales Presas de México reporta que la presa apenas está al 30% de su capacidad (con corte al 4 de agosto).

A pesar de los tandeos, hay quejas de usuarios porque se incrementó el recibo del SIAPA. EL INFORMADOR/Archivo

El SIAPA cobra sólo seis de cada 10 pesos facturados

El Sistema Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA) facturó dos mil 048 millones de pesos en los primeros seis meses de 2021; sin embargo, solamente cobró mil 224 millones; es decir, sólo seis de cada 10 pesos facturados. Se trata del porcentaje más bajo desde 2017 y evidencia que suministraron más agua, pero cobraron menos.

La eficiencia de la cobranza es el resultado neto del importe cobrado entre todos los tipos de predios, incluyendo los lotes baldíos y las propiedades del Gobierno, según explicó el SIAPA en su informe semestral de este año.

Por otro lado, aunque la eficiencia del cobro bajó, la suma de ingresos al tomar en cuenta todos los conceptos es de dos mil 122 millones de pesos entre enero y junio de 2021.

Alrededor de 100 internautas que contestaron a un sondeo realizado por esta casa editorial aseguran que el cobro por el consumo llegó más alto, aunque muchas veces de forma inexplicable.

Raúl Jiménez cuenta que acudió a interponer una queja al SIAPA y le respondieron que el consumo era el correspondiente a seis personas. “Y les comenté que sólo vivimos dos, los cuales trabajamos y no gastamos tanta agua, pero no me resolvieron. Al final, dicen que tengo que seguir pagando”.

César Plascencia afirma que pagó su estimado anual y le seguían llegando cobros elevados, por lo que acudió a las oficinas del organismo y no le dieron respuesta. “Mencionaron que tal vez había una fuga en el medidor y que yo personalmente debería contratar un fontanero para que revisara, pero eso es ilógico porque ellos son los que lo instalan, así que levanté una queja por internet para que fueran a revisar. Ni descuentos tengo”.

Jorge Herrera coincide con los otros usuarios. “Pagué el estimado anual y, en el último recibo, ya no lo están contemplando. Además, subió la cuota”.

Itzel Torres asegura que en julio le llegó un cobro por 680 pesos, cuando normalmente paga 250 pesos.

“Y me dijeron que todo está en orden, aunque no cuadra el consumo que ellos marcan en mi casa”.

Cartera vencida

En 2019, el SIAPA informó que la cartera vencida superaba los dos mil 700 millones de pesos, de los cuales 80% correspondían a las cuentas domésticas y 20% a los usuarios comerciales.

GUÍA

Incumplen con proyección de ingresos

El presupuesto de ingresos del SIAPA para este año es de cuatro mil 721 millones de pesos. Y en los primeros seis meses reportan una recaudación de dos mil 122 millones de pesos; es decir, menos de la mitad de la estimación actualizada a junio, tras distintas ampliaciones presupuestales, como el recurso para la captación de agua de lluvia.

El año pasado, el presupuesto fue de cinco mil 148 millones de pesos, lo que representa que tendrán 427 millones menos para ejercer en 2021.

Entre las ampliaciones presupuestales de este año destacan 50 millones de pesos para mitigar la falta de agua en colonias de la zona metropolitana, “a través del servicio de pipas, cisternas, equipamiento y combustible, a efecto de ejecutar acciones de limpieza e higiene para prevenir y atender la pandemia”.

Hay otros 11 millones de pesos aprobados en mayo pasado para implementar los sistemas de captación de agua pluvial en viviendas de la ciudad con vulnerabilidad hídrica.

El recurso se autorizó para entregar en donación los bienes a 600 particulares, quienes tuvieron que acreditar, entre otros requisitos, que no tenían tinaco ni cisterna, la propiedad del inmueble donde se fuera a instalar el sistema y que el espacio fuera lo suficiente grande para los aparatos, entre otros detalles técnicos.

En días pasados, el Gobierno estatal dio a conocer el programa piloto “Nido de lluvias”, asesorado por la Organización no gubernamental Isla Urbana, que arrancó en 600 viviendas de la Mesa Colorada Poniente en Zapopan. Se prevé que en una segunda etapa se beneficien siete mil casas.

Además, se pidió una ampliación de 75 millones de pesos para fortalecer el programa anual de obras, que se invertirían en los canales, en la reparación de socavones y obras de emergencia.

Esta última ampliación tuvo como base la estimación de un mayor ingreso derivado de las acciones de recuperación de la cartera vencida.

El pasado 21 de julio, el Gobierno de Jalisco prometió que en 15 días terminarían los tandeos en las colonias. La fecha ya se cumplió. EL INFORMADOR/Archivo

APOYOS

Recibirán 247.8 millones de subsidios federales y estatales

El SIAPA recibirá 247.8 millones de pesos por el concepto de subsidios.

Se trata de 186.8 millones del Programa de Devolución de Derechos de la Federación y 61 millones del Gobierno estatal.

El Programa de Devolución de Derechos contempla acciones en Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque y Tonalá, como materiales y reactivos para la potabilización y la desinfección de las plantas potabilizadoras, equipamiento de tanques y la puesta en marcha del sistema de remoción de nutrientes en planta de tratamiento del Río Blanco en Zapopan, así como la adquisición de un equipo de robots para la rehabilitación de infraestructura sanitaria y pluvial.

En total, se contemplan 26 obras.

Por primera vez, caen usuarios

De acuerdo con datos del SIAPA, entre enero y junio de este año disminuyeron 926 usuarios en el padrón, por lo que se ajustó a un millón 235 mil 456 cuentas. Se trata del primer año en que los usuarios van a la baja.

Por ejemplo, en 2020, con todo y la pandemia, se añadieron siete mil 801 cuentas.

Por tipo de usuario, la mayoría se ubica en el sector doméstico (un millón 066 mil 652), seguido del comercial (94 mil 346), baldío (66 mil 294), Gobierno (cuatro mil 811) e industrial (tres mil 353).

También se documentó una baja en los usuarios que tienen cuota fija. Desde que comenzó la pandemia, un total de nueve mil 712 personas se cambiaron al servicio medido.

Según el SIAPA, los pagos de los que se encuentran en el régimen de cuota fija se determinan con base en las características de los predios, como sería el caso de la actividad y la superficie.

Y entre los beneficios del servicio medido destaca el pago justo por lo que se consume, “y también se favorece el uso racional del líquido, dado que nuestros usuarios tienen parámetros claros para conocer la forma en que se comportan sus consumos”. Para la cuantificación de los consumos es necesario el medidor.

TELÓN DE FONDO

Piden 281 pipas gratuitas al día

Entre el 1 de enero y el 6 de julio pasados, el SIAPA recibió un total de 52 mil 351 solicitudes de pipas, que significan un aproximado de 281 diarias. De la cantidad de peticiones, afirma que atendió 40 mil 222.

Para dimensionar el dato, entre los años 2015 y 2020 sólo se recibieron 26 mil 390 solicitudes de pipas.

Ante las quejas ciudadanas sobre la dificultad para que los atiendan (para que les contesten por teléfono y luego los apoyen con las pipas), se pidió conocer cuántos trabajadores atienden estos canales de comunicación, pero no se dio respuesta.

Entre enero y febrero pasados, los reportes se recibían a través del SIAPATEL (33-3668-2482), pero a partir de marzo se fusionaron las quejas recibidas a través de esta vía con las del portal de internet del organismo.

“En cuanto al número de personas que se encuentran atendiendo los reportes de solicitudes de pipas, son un total de 113 elementos, entre operadores de pipas y demás personal operativo y de oficina. La capacidad de atención es variable dado que está estrechamente ligada al número de pipas disponibles por día, el número de reportes recibidos y pendientes, la distancia y la ubicación de las colonias respecto a las garzas de llenado”.

En medio de los tandeos por la mala situación de la presa Calderón, aumentan las quejas por cobros excesivos del servicio. EL INFORMADOR/Archivo

¿Y la presa Calderón?

Por Transparencia, el SIAPA puntualizó que la presa Calderón es una de las principales fuentes de abastecimiento, la cual dota de agua a una zona denominada “área de influencia”, que se localiza en el Oriente, Norte y Norponiente de la zona de cobertura del organismo operador, dentro del Área Metropolitana de Guadalajara.

“Derivado a que el temporal del año pasado no fue lo suficiente para mantener el volumen necesario de dicha presa, que es una de las principales fuentes que abastece de agua en bloque para el proceso de potabilización y distribución, por tal razón, hasta que la presa recupere los volúmenes suficientes para poder contar con los mismos para su potabilización y distribución, la afectación seguirá existiendo en varias colonias de los municipios de Zapopan y Guadalajara”, respondió el SIAPA.

La promesa fue que hoy se terminan los tandeos por la recuperación del embalse, que según el Gobierno federal tiene un nivel del 30 por ciento.

Sigue #DebateInformador

¿Siguen los tandeos en su colonia?

Participa en Twitter en el debate del día @informador

¿Quieres saber más?

Si te interesó esta noticia y quieres saber más, entonces descarga y descubre INFORMAPlus, la aplicación digital de EL INFORMADOR, en donde tenemos contenidos exclusivos, seleccionados por nuestros editores, para darles una experiencia más completa a los lectores.

Descarga la aplicación y pruébala GRATIS por treinta días.

Si eres suscriptor de EL INFORMADOR tu acceso está incluido, solicítalo al 33 3678-7777.

Para iOS: https://apple.co/35jaVgb

Para Android: https://bit.ly/3gwVSEV