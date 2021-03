Pese a violencia, bajan atenciones en Centro de Justicia para las Mujeres

En noviembre pasado, el caso de una víctima de violencia intrafamiliar cumplió cuatro años sin resolverse en el Centro de Justicia para las Mujeres. Afuera del lugar, ubicado en la calle Álvaro Alcázar 5869, la mujer compartió que no puede ver a sus hijos porque no han dictado una sentencia. Y aunque tiene dictámenes psicológicos que refieren que padece de miedos, insomnio, trastornos de ansiedad y depresión, lamentó que aún no recibe terapias.

Pese a que en Jalisco se incrementaron a 11 mil 890 las denuncias por violencia familiar el año pasado, la Fiscalía revela que cayeron a la mitad las atenciones psicológicas: pasaron de 18 mil 949 a nueve mil 661 entre 2019 y 2020. También bajaron las asesorías jurídicas.

CONTACTO

Centro tapatío

Álvaro Alcázar 5869, en la Colonia Jardines Alcalde, en Guadalajara. Teléfono: 33-3030-5450.

JALISCO

Carpetas de investigación

Delitos de violencia familiar en el Estado Año Denuncias 2019 11,053 2020 11,890 *2021 1,802

* Al 28 de febrero.

Fuente: Sistema Nacional de Seguridad Pública.

GUADALAJARA

Centro de Justicia

Atención psicológica Año Casos 2019 18 mil 949 2020 9 mil 661

Asesoría jurídica Año Atenciones 2019 17 mil 327 2020 17 mil 279

Atención médica Año Casos 2019 7 mil 581 2020 7 mil 083

Gestión y vinculación para apoyos asistenciales y educativos Año Atenciones 2019 215 2020 91

Programas y acciones de prevención de la violencia Año Casos 2019 3 mil 579 2020 Mil 801

Autoempleo Año Atenciones 2019 239 2020 61

Fuente: Fiscalía del Estado.

El año pasado sumaron 11 mil 890 denuncias por violencia familiar en Jalisco. Las mujeres exigen más seguridad. EL INFORMADOR/G. Gallo

Tardan hasta 10 horas

En el año de 2015, las autoridades calcularon que el Centro de Justicia para las Mujeres de Guadalajara tendría capacidad para brindar atención a 80 mujeres al día; es decir, alrededor de 30 mil al año. Pero en 2019 sólo recibieron a una tercera parte.

A pesar de ello, las usuarias aseguran que deben esperar muchas horas para ser atendidas.

Jaqueline Pérez, quien acudió a solicitar ayuda sobre la custodia de sus hijas, contó que tardaron más de 10 horas en atenderla. Relató que llevaba un mes sin poder ver a sus hijas, pues su antigua pareja no la había dejado entrar a su domicilio ni por sus documentos, lo que afectó el inicio de su proceso para pelear la custodia.

Las usuarias señalaron que, por la alta demanda de quienes acuden a pedir ayuda, principalmente por situaciones de violencia familiar, el personal no se da abasto. Además de las horas de espera, señalan que los procesos son muy lentos en el organismo.

Centros de Justicia para Mujeres, insuficientes y sin transparencia

Ante los reiterados señalamientos de la tardanza en la atención a las usuarias en los Centros de Justicia para las Mujeres, se le solicitó información a la Fiscalía del Estado sobre la plantilla laboral por unidad. Sin embargo, aunque solamente se pidieron datos generales y no personales, el área de Transparencia negó la información.

Contestó que, con la difusión, se revelarían datos que pueden ser aprovechados para conocer la capacidad de reacción del organismo. “Se estima que, al dar a conocer la plantilla del personal que integra la totalidad de la estructura de dicho Centro, se pone en evidencia la capacidad de esta institución para hacer frente a la delincuencia”.

Por lo anterior, puntualizó, se insiste en que el hecho de dar a conocer la capacidad que tiene la institución para atender a las usuarias, afecta la investigación del delito, la persecución de éste y de sus participantes, así como el combate a la delincuencia común y organizada que opera en el Estado de Jalisco.

Sin embargo, la información sobre cuántos trabajadores están en la nómina es fundamental para conocer el avance en los últimos años en el organismo, sobre todo para identificar cuánto se ha reforzado la plantilla laboral para acelerar las atenciones a las víctimas.

La Fiscalía añadió que, como es del dominio público, se ha determinado la participación de personas armadas o presuntos integrantes del crimen organizado, “y al dar a conocer la cantidad de personas que se encuentran haciendo labores para combatir sus actividades, es evidente que se crea un riesgo para esta institución”.

El Centro de Justicia para las Mujeres se creó como un órgano desconcentrado de la Fiscalía General del Estado. Por eso ni siquiera responde a las solicitudes de información directamente.

La Fiscalía del Estado niega información sobre el total de trabajadores que atienden estos espacios de protección a las víctimas. EL INFORMADOR/Archivo

Dictan sólo 198 órdenes de protección en 2020

De acuerdo con el Centro de Justicia para las Mujeres, el año pasado sólo se dictaron 198 órdenes de protección que se desprenden de carpetas de investigación abiertas en el edificio de Guadalajara, mientras en 2021 van 67 órdenes. Sobre el registro de 2019, la Fiscalía contesta que no se tienen datos.

Según el Banco Nacional de Datos e Información sobre Casos de Violencia contra las Mujeres, en Jalisco se han emitido 51 mil 160 órdenes de protección, aunque no se detalla el periodo ni cuántas de estas medidas están activas.

Además, en la Entidad hay 104 mil 865 registrados como agresores, lo que representa más del doble de los 41 mil documentados el año pasado.

Con este registro se permite conocer el tipo del vínculo que el agresor tiene con la víctima; por ejemplo, familiar, institucional, comunitario, laboral o docente, entre otros.

Además, pueden saber si se le inició algún procedimiento penal, órdenes de protección o seguimiento a la trata de personas y desaparecidas.

A pesar del banco de datos, en la revisión realizada a la “política de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia”, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) advirtió que una debilidad es que no se permite identificar si los agresores fueron atendidos mediante programas educativos para desincentivar ese tipo de conductas, “lo cual es uno de los objetivos de la política”.

Los casos registrados de repetición de la violencia señalan que en el ámbito familiar es donde existe la mayor constancia de estos actos, por lo que es urgente reforzar las políticas de reeducación al agresor. A nivel nacional, suman 756 mil 295 agresores de mujeres.

TESTIMONIO

“Estamos desprotegidas en la vía pública”

Con su hija de dos meses en brazos, Victoria espera a la testigo que acudió a apoyarla en la denuncia que interpuso contra su agresor, afuera del Centro de Justicia para las Mujeres ubicado en Guadalajara.

Aunque tiene una orden de protección, explica que recientemente ha tenido problemas porque el hombre la agrede cuando está en la calle.

“Vivimos en el mismo barrio y se las ingenia para agredirme cuando salgo. No puedo ir a ningún lado sola, porque me amenazó de muerte. Dijo que me mataría para quedarse con la niña. Aunque tengamos la orden de protección estamos desprotegidas en la vía pública”.

Indicó que comenzó su proceso a principios de marzo. Aunque va avanzando, todavía no consigue vivir de una forma tranquila, debido a los constantes acosos que sufre por parte de su expareja, que es padre de su hija, y la novia de él, ya que afirma que también la ofende.

“El otro día este hombre llegó muy violento a la casa, llamé a la Policía y tardaron 30 minutos en llegar, pero ya se había ido. Se limita un poco por la restricción que tiene, pero da miedo que no se controle. Todo el tiempo tengo que estar acompañada por el miedo que tengo”.

Victoria detalló que fueron novios un año y después decidieron vivir juntos cuando se dio cuenta que estaba embarazada. “Pero me pegaba aún con la bebé en mi vientre. Me preguntan por qué no me separaba, pero yo les digo que tenía miedo por mi hija. Por eso lo dejé hasta que ella nació. Lo feo es que toda su familia es igual de machista, tratan muy mal a las mujeres”.

Sobre la atención recibida en el Centro de Justicia, consideró que es buena, aunque tardada. Por ejemplo, cuando fue a denunciar duró todo un día. Y ahora, en el seguimiento con su testigo, lleva dos horas esperando. “Sí me han proporcionado información, lo que le veo de malo es que las medidas de restricción no son suficientes. Y las que te atienden te tratan como si estuvieras mintiendo. Mi agresor me está acosando, tuve violencia familiar, me golpeaba, me violaba... y parece que no te creen”.

Pese al Código Violeta, persiste la violencia

En junio pasado, el Gobierno anunció el Plan Estatal Emergente de Prevención de la Violencia Familiar ante el Coronavirus “Quédate en Casa, Quédate Segura”, el cual contempló la creación del Código Violeta. También la generación de una mayor capacidad en los refugios temporales para las mujeres, niñas y niños; la ampliación de la fuerza laboral de la Fiscalía del Estado para fortalecer el área de seguimiento a las mujeres que cuentan con medidas y órdenes de protección; el Protocolo de Seguridad para Mujeres ante el Aislamiento Temporal; el Protocolo de Contención Emocional para Hombres ante el Aislamiento Temporal, así como el reforzamiento económico con un plan específico para atender este sector de la población.

De acuerdo con el segundo informe, para la implementación del programa Código Violeta, el Escudo Urbano C5 realizó adecuaciones en el sistema del 911 para que los despachadores de las corporaciones de seguridad pública pudieran identificar fácilmente los reportes relacionados con la violencia contra la mujer, la violencia de pareja y familiar, para agilizar la atención especializada por parte de las diferentes comisarías. En el periodo de enero a septiembre de 2020, se atendieron y clasificaron 53 mil 212 incidentes en los tres rubros.

Sin embargo, pese al operativo, reportan que hubo seis personas fallecidas (no detallan si fueron mujeres), 372 lesionadas y 463 detenidas.

En el periodo de enero a septiembre de 2020, se atendieron y clasificaron 53 mil 212 incidentes de violencia doméstica. EL INFORMADOR/Archivo

Sin datos sobre buenas prácticas

En los Centros de Justicia para las Mujeres se busca fortalecer el acceso a la justicia por medio de un proceso de autovaloración para detener la violencia, así como proporcionar herramientas que propicien la toma de decisiones.

A través de Transparencia se le solicitó información a la Fiscalía sobre cuántas mujeres han terminado su proceso de autovaloración, pero no se tienen datos específicos, sino que solamente se precisó que, para que una usuaria se considere que su proyecto ha tenido éxito, se cuenta con que haya concluido con sus procesos en diferentes áreas.

Eso significa que se vio beneficiada con resguardo o albergue, consejería, conclusión del proceso psicológico, asesoría de oferta laboral, cursos de autoempleo, fomento a la educación, colocación a las empresas, asesoría de oferta educativa, medidas de protección, trámite judicializado en materia familiar, firma de convenio alternativo, ejercicios de la acción penal, carpetas de investigación, conclusión de demandas y dictamen psicológico.

Aumentan presupuesto

Aunque han brindado menos atenciones y las usuarias señalan que tardan en ser atendidas cuando acuden a interponer denuncias, la Fiscalía informa que creció el presupuesto destinado para los Centros de Justicia para las Mujeres de Guadalajara y Puerto Vallarta, con 70.9 millones de pesos para la operación en 2021 (dos años atrás eran 42.4 millones).

Entre 2010 y 2019, Jalisco recibió 984.9 millones de pesos en subsidios otorgados por la Federación para que los utilizara en el cumplimiento de la política de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia.

Presupuesto para los Centros de Guadalajara y Vallarta Año Presupuesto 2019 42 millones 492 mil 137 2020 55 millones 092 mil 023 2021 70 millones 962 mil 096

Fuente: Fiscalía del Estado.

Sigue #DebateInformador

¿Qué opina del apoyo de la autoridad a las víctimas de la violencia?

Participa en Twitter en el debate del día @informador