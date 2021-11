Pese a reformas, caen indagatorias de delitos fiscales

Las investigaciones por operaciones bancarias “inusuales” van en aumento en Jalisco, según la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) del Gobierno federal; sin embargo, las carpetas de investigación de la Fiscalía General de la República (FGR) por delitos fiscales están a la baja.

En el Estado se han triplicado las indagatorias anuales de la UIF por las transacciones bancarias sospechosas o relacionadas con el lavado de dinero (el año pasado cerró con 73 mil 302).

Pero las investigaciones de la FGR están en picada en Jalisco, por lo que se exhibe la falta de coordinación con la UIF para llevar ante el juez a los delincuentes. En 2020 hubo 148 carpetas de investigación. En la anterior administración se registró un récord anual de 373. Y entre enero y septiembre de este año se abrieron apenas 75.

A la baja, investigaciones por los delitos fiscales en México

Aunque la evasión fiscal en México equivale a 575 mil millones de pesos cada año, las investigaciones contra este delito federal van a la baja por parte de la Fiscalía General de la República.

Para dimensionar esta evasión en el país, el Gobierno gastará en este año más de 483 mil millones de pesos en las Secretarías de Educación y Salud, por lo que es mayor la afectación que genera al Servicio de Administración Tributaria a través del contrabando, la venta de facturas falsas y la defraudación fiscal.

En 2016, se registraron tres mil 440 investigaciones contra este delito, pero el año pasado bajaron a dos mil 183 carpetas de investigación por ilícitos contemplados en el Código Fiscal de la Federación. Y entre enero y septiembre pasados apenas van mil 307, por lo que continúa la tendencia a la baja en las investigaciones ministeriales.

Los Estados con mayor incidencia son la Ciudad de México, Tamaulipas, Sonora, Jalisco y Baja California.

Dentro de los delitos fiscales de mayor relevancia están el contrabando, que consiste en introducir o extraer mercancías de manera ilegal dentro del país. También la defraudación fiscal, que es la denominación correcta de lo que conocemos como evasión fiscal y consiste en no pagar algún impuesto haciendo uso de engaños o aprovechando errores de la autoridad fiscal. Se añade la falsificación de facturas, que no es como tal una falsificación sino que se trata de documentos que amparan operaciones que no ocurrieron.

En octubre de 2019, la Cámara de Diputados avaló las reformas impulsadas por el Presidente Andrés Manuel López Obrador para combatir la evasión fiscal, así como la emisión y el uso de facturas falsas. Y se tipificaron estos ilícitos como delincuencia organizada, por lo que ameritaban prisión preventiva.

Sin embargo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación eliminó la prisión preventiva automática contra detenidos por esos delitos fiscales, lo que detonó un enfrentamiento entre el Presidente Andrés Manuel López Obrador y el ministro Arturo Zaldívar. Por ejemplo, López Obrador subrayó que el fallo de los ministros protege la corrupción, apoya a las minorías y evita que los “fifís” pisen la cárcel. Por el contrario, Zaldívar aseguró que es una decisión para proteger a los más pobres.

Para los expertos, la decisión de la Suprema Corte no le quita herramientas a la Fiscalía General de la República para realizar su trabajo, pero el Sistema Nacional de Seguridad Pública reporta la reducción en las carpetas de investigación por delitos contemplados en el Código Fiscal.

Expertos coinciden en que falta coordinación entre la Fiscalía y la Unidad de Inteligencia Financiera para combatir los delitos fiscales. ESPECIAL

COMPARATIVO

Delitos fiscales

Jalisco Año Carpetas de investigación 2021 75 2020 148 2019 112 2018 172 2017 144 2016 214 2015 195 2014 168 2013 154 2012 373

Comparativo 2020 Estado Carpetas de investigación Ciudad de México 345 Tamaulipas 149 Sonora 199 Jalisco 148 Baja California 139 Chihuahua 121 Estado de México 115 Veracruz 95

Delitos fiscales en México Año Carpetas de investigación 2021* 1,307 2020 2,183 2019 2,264 2018 2,878 2017 3,307 2016 3,440

* Corte a septiembre.

Principales delitos fiscales

Contrabando.

Defraudación fiscal.

Falsificación de facturas.

Van por factureras de Jalisco

Por la compra-venta de facturas para evadir impuestos o lavar dinero están señaladas 944 personas físicas y morales de Jalisco, confirma el Servicio de Administración Tributaria (SAT). En el ámbito nacional, nueve mil 407 contribuyentes están señalados de realizar operaciones inexistentes, confirma vía Transparencia.

Jalisco está en la mira del fisco, tras un operativo realizado en junio del año pasado, en el que se tomó una muestra de 150 empresas de reciente creación que operaban a nivel nacional, las cuales presentaban discrepancias “muy grandes” entre lo facturado y lo declarado. De éstas, 48 operaban en la Ciudad de México, 32 en Jalisco y 19 en Nuevo León, siendo los tres Estados con más factureras.

Esas 150 empresas facturaron 282 mil millones de pesos en los últimos dos años, por lo que la posible evasión asciende a 62 mil millones de pesos. Por ejemplo, en 2017, una empresa que se dedicaba al comercio de materias primas para otras industrias, ubicada en Zapopan, fue incluida en el listado de contribuyentes que simularon operaciones o emitieron facturas apócrifas en el país. En julio pasado salió de la lista negra del Sistema de Administración Tributaria (SAT), tras acudir a la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

En otra revisión realizada sobre estos casos, al menos 20 corresponden a personas físicas y morales con operaciones en Jalisco.

Se acentúa que a los 472 casos que fueron borrados tras proceder por la vía legal, se suman otros 272 que lograron “desvirtuar” los hechos del SAT; es decir, presentaron las pruebas que amparaban las operaciones señaladas inicialmente por el organismo, contrario a lo que sucede con los que iniciaron procesos jurídicos, pues estos últimos pueden argumentar varias fallas.

En conjunto, las 744 empresas representan apenas 6.6% de los 11 mil 110 contribuyentes que conforman el listado completo en investigación a nivel nacional (entre presuntos y definitivos).

De esos 11 mil 110 contribuyentes investigados por simular operaciones o emitir facturas falsas, las 744 ganaron el juicio al fisco.

Es importante que las empresas establezcan esquemas de control interno y conserven pruebas documentales de todos sus movimientos. AP/Archivo

Las empresas deben trabajar en estrategias que les permitan blindar los procesos internos y la detección de proveedores que se dediquen a defraudar al fisco, recomienda el titular del Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, Rodolfo Servín Gómez. Lo anterior es para evitar que sean señalados o incluidos en la lista negra del SAT, ante las nuevas medidas que entraron en vigor en enero de este año para combatir estas prácticas de una manera más agresiva. “Siempre hemos recomendado a nuestros asociados que busquen la manera de que sus clientes cumplan con sus obligaciones fiscales, que se acerquen con un contador público certificado y que eviten este tipo de prácticas”.

Por ello, envía un mensaje a todos los empresarios para que establezcan los esquemas de control interno y que tengan pruebas documentales de todos sus movimientos. De esta forma, si son señalados por el fisco podrán demostrar que los servicios brindados no fueron simulados. “Las autoridades federales han manifestado que los empresarios deben estar tranquilos porque van a explicar cuando se trate de una conducta de mala fe... sin embargo, hay una serie de procesos que tendrá que agotarse primero”.

GUÍA

Prevén cambios en comprobantes

Para la Miscelánea Fiscal del 2022 hay cambios estructurales en el Código Fiscal de la Federación, que están relacionados con los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) para fortalecer el combate a la evasión y elusión fiscales.

Las modificaciones son: eliminar la referencia de los comprobantes simplificados; la aclaración respecto de la exportación de mercancías que no sean objeto de enajenación, o que ésta sea a título gratuito; la publicación de complementos; regular la autorización y operación de los proveedores de la certificación, lo cual otorga seguridad jurídica; la delimitación en la emisión del comprobante de egreso; la actualización de las actividades y obligaciones manifestadas, en caso de discrepancia; incluir datos adicionales, así como la delimitación en la cancelación de los comprobantes.

El Centro de Estudios de las Finanzas Públicas señala que, con la incorporación del CFDI, se proporciona un sistema fiscal accesible al contribuyente.

Aunque existen muchos factores para mejorar, “las propuestas establecidas por la Secretaría de Hacienda son congruentes con los avances tecnológicos que facilitan y simplifican los tratamientos fiscales, con el objetivo de que las declaraciones fiscales cumplan con estándares internacionales, por lo que se espera que tenga un impacto positivo en la recaudación, lo que ocurriría gracias a que estos cambios estarían buscando cerrar los espacios fiscales que se tienen y que son aprovechados por parte de algunos contribuyentes para realizar prácticas de evasión o elusión fiscal”.

La corrupción impacta en los índices de la evasión fiscal, en la efectividad de la recaudación tributaria y en la informalidad laboral.

Alertas por lavado

En junio de 2019, el Servicio de Administración Tributaria identificó 150 posibles empresas factureras a través de su Modelo de Riesgos. Éste incluye el seguimiento de empresas de nueva creación que tengan un incremento exponencial en la facturación e incongruencias entre lo facturado y lo declarado.

De la última actualización, de las 150 empresas se bloqueó el Certificado de Sello Digital de 144 y en las seis restantes se comprobó la materialidad de sus operaciones. Se constató que se encontraban en el domicilio fiscal, realizaban la actividad económica que tenían registrada y contaban con la infraestructura y el personal para acreditar los montos facturados.

La Unidad de Inteligencia Financiera analizó la información de los 144 casos a los que el Servicio dio seguimiento. Tras la revisión, generó alertas por lavado de dinero en todos los expedientes.

Expertos piden a la Fiscalía reforzar las indagatorias contra este ilícito, después que la Suprema Corte eliminó la prisión preventiva automática contra los detenidos. SUN/Archivo

TELÓN DE FONDO

Las denuncias del SAT

El SAT promovió 229 denuncias ante el Órgano Interno de Control contra 335 servidores públicos en el primer semestre de 2021. Además, presentó 437 denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR), que involucran a 452 personas, de las cuales 33 son servidores públicos, pero apenas el 17% de los denunciados fueron vinculados a proceso.

El Sistema remarca que los principales delitos cometidos son delincuencia organizada, ejercicio ilícito del servicio público, acceso ilícito a los sistemas y equipos de informática, equiparable al contrabando y falsificación de documentos.

En 2020, se promovieron 263 denuncias contra 654 servidores públicos del SAT, que derivaron en 49 denuncias ante la Fiscalía.

Pero apenas se consignaron seis asuntos por parte de la Fiscalía General y se emitieron dos sentencias contra dos servidores públicos.

El pasado 7 de octubre, en la reunión con diputados federales para hablar de la Miscelánea Fiscal del 2022, la jefa del SAT, Raquel Buenrostro, acentuó que hace falta que la Fiscalía haga su trabajo y dé seguimiento a las denuncias.

Por lo pronto, hay más de tres mil denuncias en la materia que se encuentran en la Fiscalía, las cuales van desde la cancelación de créditos irregulares hasta abogados que perdían casos a propósito.

Explicó que la Miscelánea del 2022 incluye tres ejes principales: no aumentar ni crear nuevos impuestos, la simplificación de esquemas y la incorporación de personas físicas mayores de edad al Registro Federal de Contribuyentes. Con la simplificación pretenden beneficiar al 82% de las personas físicas de actividades empresariales y profesionales, de incorporación fiscal, arrendamiento, así como actividades agrícolas.

SISTEMA

Prácticas indebidas en la emisión de facturas

Exigir cualquier dato distinto al RFC.

Obligar a proporcionar un correo electrónico (esto es opcional).

Incrementar el precio del bien o servicio cuando se solicita la factura.

Obligar al receptor a generar la factura en un portal.

Negar la factura argumentando que no se solicitó en el momento de la transacción.

Registrar una forma de pago distinta a la recibida o registrarla sin que esté pagada.

Solicitar obligatoriamente que se indique el uso que se le dará a la factura.

Negar la emisión de la factura cuando se pague en efectivo.

No emitir la factura cuando se reciben pagos por anticipos.

No emitir factura.

