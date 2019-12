Pese a prohibir mototaxis por inseguros, autoridades desconocen siniestralidad

Alejandrina narra que para trasladarse a su fraccionamiento ubicado en El Salto la única opción es llegar en mototaxi, pues el transporte público convencional la deja en la carretera.

Aunque dice que “el servicio no es muy seguro”, lo prefiere en lugar que caminar o pagar por un taxi más caro, ya que le han cobrado hasta cinco veces más por el viaje.

Lo mismo opina Aída Morales, quien vive en Chulavista, en Tlajomulco de Zúñiga. Ella opta por los mototaxis. “No hay alternativas… el servicio de los camiones es pésimo”.

En 2016, el Instituto de Movilidad y Transporte realizó el censo “Mototaxis más allá de la periferia del Área Metropolitana de Guadalajara y Ciudades Medias de Jalisco”, en el que identificó que este transporte se presta en 62 localidades de la metrópoli y una veintena de municipios en el interior del Estado, como Ameca, Autlán, Cihuatlán, Cocula, El Arenal, El Grullo, San Juan de los Lagos, Tala, Talpa y Zapotlán el Grande.

El análisis documentó que dos mil 330 mototaxis trabajaban en bases o fijos; otros mil 873 transitaban por el área metropolitana y 457 en ciudades medias.

Sin embargo, la presente administración apenas realiza un estudio para contabilizar estas unidades, que están prohibidas por ser inseguras y deben ser sustituidas por las cuencas de servicio (camionetas tipo Van), pero tampoco existe un estudio de siniestralidad que demuestre el peligro de transitar en estos vehículos.

La Secretaría de Transporte de Jalisco informa que este año, al corte del 15 de noviembre, han fallecido 28 personas en accidentes viales donde participaron unidades del transporte público, aunque no hay reportes de que alguna de las víctimas se trasportara en los mototaxis.

De esa cantidad solamente se tiene identificado que 12 eran peatones, seis motociclistas, un pasajero de motocicleta y cinco ciclistas, entre otros. Es decir, no están contabilizados pasajeros que fueron víctimas por utilizar los mototaxis.

Se expanden en Jalisco

Mario Silva y Jonadab Martínez indican que los mototaxis ya están presentes en los municipios de la metrópoli. Sin embargo, en el estudio de 2014 solamente se consideraba presencia en Tlajomulco.

En 2016, el extinto Instituto de Movilidad y Transporte de Jalisco realizó el censo "Mototaxis más allá de la periferia del Área Metropolitana de Guadalajara y Ciudades Medias de Jalisco", donde identificó que este servicio se presta en 62 localidades de los municipios de Ixtlahuacán de los Membrillos, Juanacatlán, Tlajomulco, Tlaquepaque, Tonalá, Zapopan, Ameca, Autlán, Casimiro Castillo, Cihuatlán, Cocula, El Arenal, El Grullo, Huejúcar, Juchitlán, La Huerta, Mascota, San Juan de los Lagos, Tala, Talpa, Tecolotlán, Unión de Tula, Villa Corona, Villa Guerrero y Zapotlán el Grande.

El análisis documentó que dos mil 330 mototaxis trabajaban en bases; además, mil 873 en el área metropolitana y otros 457 en ciudades medias.

Aparte, otros 783 vehículos estuvieron operando (537 en metrópoli y 246 en ciudades medias), pero su circulación les fue restringida debido a protestas de los habitantes, conflicto de intereses con taxis y por razones de seguridad. En el documento remarcan que algunos de estos vehículos estaban dispersos en localidades que no pertenecen a ciudades medias, por lo que quedaron fuera del alcance del estudio. “No todos los mototaxis son para pasaje, se está incrementando la modalidad de entrega a domicilio de alimentos y productos”.

Se calculó que se realizan 100 mil viajes diarios en mototaxis en el área metropolitana, así como 25 mil 870 en ciudades medias. De los ingresos, se calculó que el negocio es de 452.9 millones de pesos anuales en la metrópoli y de 117.8 millones en ciudades medias.

Están prohibidos

El presidente de la Comisión de Movilidad del Congreso de Jalisco, Jonadab Martínez, advierte que los mototaxis están prohibidos en el Estado, ya que la Ley de Movilidad describe que si un automotor presta el servicio de transporte público sin permiso, debe ser retirado.

Destaca que la idea es que los que operan bajo este modelo se cambien a las cuencas de servicio, que es un vehículo seguro para los pasajeros. “Que tengan su permiso, su derrotero muy fijo o su ruta de trabajo o polígono, y entonces regularlos. Se está invitando al empresario que tiene este modelo a que migre a este sistema de transporte, el cual ya existe en el Estado”.

Aunque desconoce si hay personas que se han acercado a la Secretaría de Transporte, remarca que ya existe una convocatoria al respecto.

Uno de los problemas principales, dice, es que al no contar con permisos, los mototaxis no tienen pólizas de seguro, licencia, ni cumplen con los estándares internacionales de seguridad vial. Por ese motivo tampoco se puede conocer si hay accidentes, ya que en la estadística entra como motocicleta.

Además, algunos operan para fines distintos al traslado de personas. “En zonas foráneas, en algunos cotos o fraccionamientos no son transporte público de personas, son de otro tipo de objetos no legales. Es un tema de seguridad pública”.

Elaboran estudio sobre los mototaxis; estará en marzo

La autoridad trabaja en un mapa de las cuencas de servicio, que es el transporte propuesto para suplir a los mototaxis, confirma Mario Silva, titular del Instituto Metropolitano de Planeación (Imeplan). Calcula que el documento estará listo en el primer trimestre del próximo año. “Estamos en el levantamiento de la información”.

Dice que se hace un análisis de las dinámicas de movilidad a través de modalidades, por lo que entregan mapas de coberturas y servicios, al igual que el trabajo realizado para regular el transporte público y de carga. “Vamos a entregar un mapa base de cuáles son las cuencas, las zonas y los corredores en donde este servicio funciona. Y cuáles son sus demandas”.

Aunque se podrá tener una estimación de cuántos vehículos operan como mototaxis, acepta, será difícil tener una cifra exacta por el grado de informalidad.

Contesta que todavía no pueden dar datos preliminares porque el fenómeno se ha identificado en cinco de los nueve municipios metropolitanos.

Recalca que buscarán realizar un censo con cierto grado de confiabilidad. A partir de las acciones de regularización que hace la Secretaría de Transporte (Setran), tendrán un registro completo. Adelanta que el proceso tendría que incluir una reorganización con una lógica de alimentación al transporte masivo y colectivo.

El Instituto Metropolitano de Planeación elabora un mapa de este transporte irregular para dar paso a las cuencas de servicio. EL INFORMADOR/A. Camacho

Sobre las atribuciones del Imeplan en este tema, recuerda que, con la reingeniería que hizo el Gobierno de Jalisco, la Secretaría de Transporte es la que regula este servicio público. Mientras el Instituto de Planeación auxilia en el levantamiento de la información, los estudios y la planeación de los sistemas de transporte y las dinámicas de la movilidad en la metrópoli.

Según la norma, las cuencas de servicio circulan en un polígono donde los límites coinciden con rutas troncales o alimentadoras.

La clasificación A refiere que el vehículo deberá ser una camioneta “tipo Van con techo alto y con capacidad nominal máxima de 19 pasajeros. La configuración de asientos se ajustará al diseño de cada fabricante y las necesidades de los transportistas, siempre y cuando se respeten las especificaciones normativas sobre los asientos de este documento”. No se permite la transportación de usuarios que viajen de pie.

Proponen interconexión

La primera propuesta conceptual de las cuencas de servicio capta la demanda local y estarían ligadas a las rutas troncales existentes como el Tren Ligero, el Macrobús y el Peribús, según el documento “Definición de cuencas de servicio y diseño de servicio operativo de las rutas del municipio de Tlajomulco de Zúñiga”, elaborado en octubre de 2014.

De acuerdo con el estudio, solicitado por el Gobierno del Estado, como parte del programa de movilidad urbana del Plan Estatal de Desarrollo 2013-2033, los mototaxis se localizan en zonas con demanda de viajes cortos, en sectores donde el servicio de transporte público colectivo no tiene una buena cobertura geográfica y temporal, y en lugares de dificultad de acceso de unidades de transporte público convencional.

Al cambiar por estas cuencas, los usuarios accederían a mejores tarifas, tiempos de espera, comodidad y seguridad. El documento resalta que este modelo ha sido exitoso en otros países. Por ejemplo, en Santiago de Chile (Chile) y Bogotá (Colombia) se definieron las cuencas para las concesiones, con el objetivo de facilitar el control y la operación, ya que un operador tiene una cuenca bajo su responsabilidad y todos los tipos de rutas (troncales, alimentadoras y complementarias). Mientras que en Río de Janeiro (Brasil) se implementaron para acceder a las favelas, como un transporte subsidiado por el transporte principal.

Al respecto, se destacó que será necesaria la gradualidad de la transformación, su liga a una visión metropolitana y su conexión con los sistemas existentes y propuestos para el futuro: Macrobús, Tren Ligero y Peribús. “De cualquier manera, se debe concebir como un sistema integrado de transporte”.

También el extinto Instituto de Movilidad presentó en 2018 un avance de la definición para circuitos y zonas prioritarias donde se ofrece este servicio de transporte irregular. Sin embargo, la pasada gestión de la Secretaría de Movilidad comentó que le tocaría al nuevo Gobierno poner en marcha el modelo.

Diego Monraz, titular de la Secretaría de Transporte de Jalisco, informó que en julio de este año revelaría el esquema de las cuencas; sin embargo eso no ocurrió. Se solicitó entrevista para hablar del tema, pero no hubo respuesta.

TESTIMONIOS

“No tenemos opciones”

Alejandro Jiménez es usuario de los mototaxis desde que hace un año llegó a vivir a Lomas del Mirador, un fraccionamiento cerca de la carretera a Cajititlán. El problema es la baja calidad del transporte público.

Expresa que, en hora pico, los camiones de la Ruta 619 van llenos y no dan la parada, o tardan mucho en pasar. Por eso opta por los mototaxis, en los que gasta entre 200 y 300 pesos a la semana. “No tenemos opciones… aquí en Tlajomulco son muy populares los mototaxis. Solamente llegan hasta Santa Fe”.

El hombre afirma que la tarifa puede aumentar según el clima, ya sea por lluvia o porque hace más frío. “Es la única alternativa, sí es un precio elevado en ocasiones, pero la zona es peligrosa, así que es mejor utilizarlos. Pasa como con los taxis de plataforma, cuando todo mundo los necesita se vuelven más caros”.

En su caso se sube al vehículo solo, pero indica que ha llegado a ver familias con cuatro o cinco personas.

Aunque es peligroso, no le ha tocado ningún incidente, pero a veces los conductores van muy rápido. “Algunos suelen tener puertas, toldo o lona que no expone a los pasajeros, pero la mayoría van expuestos”.

Admite que seguirá usando este servicio aunque no esté regulado. “Es un mal necesario, por la misma situación de las colonias. Si la Ruta 619 pasara en un horario regular la tomaría sin problemas y me ahorraría dinero, pero eso no ocurre”.

LA VOZ DEL EXPERTO

Urge regulación integral

Francisco Jiménez Reynoso (investigador de la Universidad de Guadalajara)

Francisco Jiménez Reynoso recuerda que la proliferación de los mototaxis en la metrópoli se debe a que los ciudadanos cada vez tienen menos opciones para trasladarse.

Subraya que hay varios riesgos. Primero, la inseguridad del transporte, principalmente por el diseño que tienen y el peso. Esas características pueden propiciar una volcadura o un accidente. “Y en ese caso: ¿Quién se hará responsable? Allí es donde vienen las derivaciones jurídicas. Es necesario regular este servicio”.

Observa que en este proceso se deben tomar en cuenta a los operadores, que formen parte del nuevo sistema, ya que algunos conductores no podrían encontrar trabajos en empleos formales, por los requisitos que se piden.

Dice que el hecho de que se sigan tolerando pone en riesgo a la ciudadanía, ya que no hay un control de quiénes están conduciendo un mototaxi.

“Nos hemos dado cuenta que los mismos conductores llegan a robar a las personas que, de buena fe, se suben para trasladarse de un punto a otro”.

Asegura que también tienen documentado que algunas estudiantes han sido víctimas de agresiones sexuales, pero no saben quién fue porque la persona no está identificada.

En otra vertiente, recuerda que los taxistas pagan impuestos o contribuciones, a diferencia de este tipo de servicio. Por eso propone que ellos contribuyan, aunque sea con un recurso simbólico, sin fines recaudatorios.

Destaca que si el Estado los prohíbe, debe garantizar un transporte público de calidad en las zonas donde operan los mototaxis. “No es un tema sencillo, debe de pensarse muy bien, sobre todo pensar en la seguridad y bienestar de la ciudadanía”.

Al no tener permiso para funcionar como transporte público, los accidentes de mototaxis son contabilizados como cualquier otro accidente de motocicletas. EL INFORMADOR/Archivo

GUÍA

Grupo de riesgo

La Secretaría de Transporte informa que este año, con corte al 15 de noviembre, han fallecido 28 personas en accidentes viales donde participaron unidades de transporte público de pasajeros. De esa cantidad, 12 eran peatones, seis motociclistas, un pasajero de motocicleta y cinco ciclistas, entre otros.

Aunque representa una disminución comparado con 2018, que cerró con 46 fallecimientos, los peatones, motociclistas, pasajeros y ciclistas son los principales grupos de riesgo, de acuerdo con la estadística de siniestralidad.

Según la Secretaría de Transporte, entre 2014 y 2018, fallecieron 282 motociclistas en accidentes viales en el Área Metropolitana de Guadalajara.

El Consejo Estatal para la Prevención de Accidentes de Jalisco reporta que más de la mitad de las muertes por accidentes de tráfico en todo el mundo se produce entre peatones, ciclistas y motociclistas.

