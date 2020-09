Pese a multas, gasolineras dan litros incompletos; alistan nuevas normas

A pesar de los operativos y los programas para reportar a las gasolineras que roban a los consumidores, persisten las anomalías.

El año pasado, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) detectó irregularidades en una estación de servicio en avenida Gobernador Curiel, en Guadalajara. Aunque fue sancionada, en este año se le aplicó otra revisión y le hallaron faltantes en las pruebas de 20 litros.

Entre el 1 de enero y el 3 de septiembre de este año, suman 38 gasolineras con este tipo de anomalías en el Estado tras las quejas de consumidores (el listado se puede descargar en la página https://combustibles.profeco.gob.mx/).

A través de alteradores o “rastrillos” en los sistemas de medición, gasolineros cometen estos ilícitos. Estos aparatos funcionan en el pulsador que mide el flujo del combustible, en la parte posterior del dispensario, y pueden ser controlados a distancia para alterar los controles volumétricos y manipular funciones relativas al despacho, cobro y registro.

Ante la reincidencia, el Gobierno federal confirma que el próximo 1 de octubre entrarán en vigor dos normas oficiales (NOM-185-SCFI-2017 y NOM-005-SCFI-2017) que pretenden endurecer los operativos y sanciones.

La Procuraduría recuerda que lanzó la aplicación “Litro x Litro” para que los consumidores puedan buscar, en un rango de entre uno y 19 kilómetros a la redonda, en qué gasolineras se expende el combustible más barato y presentar denuncias por irregularidades.

El 1 de octubre entrarán en vigor la NOM-185-SCFI-2017, para programas informáticos y sistemas electrónicos, y la NOM-005-SCFI-2017, para instrumentos de medición que despachan combustible. EL INFORMADOR/F. Atilano

De acuerdo con datos de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), hay cuatro estaciones de servicio en Jalisco que el año pasado fueron exhibidas por no dar litros de a litro. Sin embargo, en este año se comprobó que siguen con las prácticas abusivas hacia los usuarios. Tres están ubicadas en la zona metropolitana y la otra en el municipio de Lagos de Moreno.

El peor robo se evidenció en una gasolinera ubicada en Guadalajara, en avenida Gobernador Curiel, a la que le encontraron faltantes de un litro en pruebas de 20 litros.

Además, comprobaron que hay más estaciones que realizan esta práctica. De enero al 3 de septiembre de este año van 38 gasolineras con irregularidades en el Estado; en contraste, de mayo a diciembre de 2019 (desde que comenzaron los operativos), fueron 24.

Lo anterior, sólo entre las revisiones realizadas, ya que la Profeco no atiende todos los reportes por abusos.

Debido a la presencia de alteradores o “rastrillos” en los sistemas de medición, los cuales reducen la cantidad de combustible que se entrega, el Presidente Andrés Manuel López Obrador informó que el próximo 1 de octubre entrarán en vigor la norma oficial NOM-185-SCFI-2017, para programas informáticos y sistemas electrónicos, y la NOM-005-SCFI-2017, para instrumentos de medición que despachan combustible.

Con esto se buscará que se garantice una revisión a fondo y en menos tiempo. “Iniciará la aplicación de una nueva norma. Y quienes protestan por esta medida, que entiendan que se les dio la oportunidad. Muchos cumplieron y otros no… por eso serán verificados, porque tenemos que defender a los consumidores”, dijo López Obrador.

Por su parte, el titular de la Profeco, Ricardo Sheffield Padilla, agregó que las estaciones de servicio han tenido tiempo de prepararse para la entrada en vigor de las nuevas normas oficiales. “No hay más prórroga. Los hechos nos hablan de que hay mucho gasolinero tramposo”.

PUNTEO

¿Qué dicen las nuevas normas?

La NOM-185-SCFI-2017, que cancela a la NOM-185-SCFI-2012, indica que la Procuraduría durante una visita de verificación puede solicitar pruebas de laboratorio al software, cuando se detecten inconsistencias en las mediciones, mayores al error máximo tolerado en un mismo gasto.

La verificación correspondiente se debe efectuar únicamente en laboratorio. Los gastos que se originen por las verificaciones se realizarán conforme a las disposiciones jurídicas aplicables. Antes de utilizar por primera vez el software cargado, el instrumento o sistema para medición debe comprobar automáticamente que dicho software no se modificó. El fabricante debe describir las medidas implementadas para cumplir con este requisito.

La NOM-005-SCFI-2017, que cancela a la NOM-005-SCFI-2011, establece las especificaciones, métodos de prueba y de verificación que se aplican a los distintos sistemas para la medición y el despacho de gasolina, así como otros combustibles líquidos con un gasto máximo de 250 litros por minuto.

Las pistas de la auditoría o la bitácora de eventos deben registrar de manera consecutiva todos los eventos de hasta 12 meses de operación normal.

La bitácora debe ser descargada por medio del puerto serial. Y está condicionada a una contraseña en el panel de control del sistema para medición y despacho de gasolina y otros combustibles líquidos, la cual debe ser entregada a la Procuraduría y al Centro Nacional de Metrología para poder realizar las verificaciones correspondientes.

Segundo Informe Presidencial

Siguen en mantenimiento las seis refinerías existentes. Entre todas presentan un avance real de 76%, de un 78% que se tenía programado. La más atrasada es la refinería de Cadereyta.

Mientras que en Dos Bocas, Tabasco, el presupuesto ejercido al 31 de julio de 2020 fue de 23 mil 825 millones de pesos, entre estudios, ingenierías básicas, adquisición de equipo crítico de largo tiempo de fabricación y plantas modulares, ingeniería de detalle, mejoramiento de suelos y adecuación del sitio.

En septiembre de 2019, los inventarios de la gasolina en terminales marítimas y terrestres registraron un valor de 6.4 millones de barriles. Y en el promedio de junio de 2020 se ubicaron en 7.1 millones de barriles, mientras que los inventarios de diésel aumentaron de 3.4 a 3.6 millones de barriles, “debido a la reducción del consumo de combustibles que ha generado la contingencia sanitaria ocasionada por el COVID-19”.

A junio de 2020, el precio nacional e internacional de la gasolina y diésel disminuyó debido a la sobreoferta de petróleo crudo, así como a la reducción del consumo mundial de los combustibles que generó la contingencia sanitaria ocasionada por el COVID-19. “En comparación con 2019, el precio internacional de la gasolina regular disminuyó en promedio 19.6%, la Premium bajó 19.7% y el diésel, 27.7 por ciento”.

En este año se han identificado a 480 gasolineras que brindaron litros incompletos en el país. ESPECIAL

Abusan en plena crisis

Laura González, quien vive en Lomas de Zapopan, considera que desde que comenzó la contingencia le rinde menos la gasolina que surte en su vehículo. Explica que siempre va a una estación en avenida Ángel Leaño, ya que considera que sí le otorga el producto que paga. “Pero comencé a sospechar que algo pasó, porque tengo muy medidos mis traslados. Los 20 litros me duraban una semana y, después, sólo cinco días. Incluso, le reclamé al encargado porque un día me fijé que quitaba antes la bomba”.

La Profeco comunica que en el primer trimestre de 2020, antes de la pandemia, encontraron que en 140 gasolineras del país vendían litros incompletos. Y en el segundo trimestre, cuando se disparó el aislamiento por la pandemia, reportaron 217 gasolineras con irregularidades en la venta. Hasta el 3 de septiembre suman 480 gasolineras que brindaron litros incompletos.

El año pasado, la Profeco atendió 11 mil 429 denuncias por litros incompletos, lo que derivó en siete mil 999 visitas a gasolineras, de las cuales 262 se negaron a ser verificadas y en 776 encontraron que no vendían el producto completo, aunque solamente multaron a 363 por un monto de 88 millones 320 mil pesos.

También se interpusieron 103 denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR), inmovilizaron mil 206 bombas y cinco “rastrillos” detectados.

En esta semana, la Profeco dio a conocer que tan sólo en una semana encontró 66 alteradores de combustible en gasolineras de Guanajuato, Jalisco, Puebla, Zacatecas y Yucatán.

Esos aparatos funcionan en el pulsador que mide el flujo del combustible, en la parte posterior del dispensario, y pueden ser controlados a distancia para alterar los controles volumétricos y manipular diversas funciones relativas al despacho, cobro y registro. Uno de los ejemplos que dio la dependencia fue el de una gasolinera ubicada en Atemajac de Brizuela, Jalisco, en donde detectaron elementos ajenos a los sistemas de medición en 18 instrumentos para el despacho de combustible.

Reportan fallas en aplicación

La Profeco presentó el año pasado la puesta en marcha de la aplicación “Litro x Litro”, mediante la cual los consumidores pueden buscar, en un rango de entre uno y 19 kilómetros a la redonda, en qué gasolinera se expende el combustible de su interés a menor precio y presentar denuncias por anomalías.

En una consulta realizada a la plataforma, se observa que tiene una puntuación de apenas 2.5 de un total de cinco, ya que algunos usuarios exponen que la herramienta presenta fallas.

Por ejemplo, Adrián López comentó que en septiembre descargó la aplicación y, aunque aparecía que la estación de servicio brindaba el litro a 16.89 pesos, en realidad el precio estaba en 19.85 pesos el litro. “Deberían dar la opción de que los usuarios actualicemos los precios, ya que somos los que constantemente acudimos a cargar gasolina. No hay información verídica en las gasolineras”.

Daniel Medina opina que muchas de las estaciones no aparecen, mientras que otras tienen el domicilio equivocado. “La aplicación tiene potencial, pero no da la opción de que los usuarios podamos sugerir cambios en el establecimiento, como lo hace Google Maps, para corregir la ubicación o reportar que no existe”.

Carlos Haziel coincide en que deberían dar la opción de comentarios o poder ver cuántas denuncias existen en ese establecimiento. “O al menos un chat para saber si tiene buenos o malos comentarios, porque te pueden decir que está más barata, pero si te roban litros, te sale más caro”.

Por otro lado, otros consumidores aplauden la iniciativa. Por ejemplo, Alejandro López dice que solucionó el problema de la lentitud con un celular más actualizado, lo que ayuda a que no se le cierre la aplicación.

Alberto Urzúa afirma que encuentra los costos correctos. “Espero que sigan actualizando los precios para que no quede como algunas aplicaciones que dejan en el olvido”.

TELÓN DE FONDO

Combustible en Jalisco, por arriba del promedio

El costo promedio de la gasolina Magna a nivel nacional va a la baja en 2020: en 2018 estaba en 18.32 pesos el litro; en 2019, a 19.35, y de enero a agosto de este año, 17.88 pesos el litro, según datos de la Comisión Reguladora de Energía (CRE).

Sin embargo, el precio promedio en Jalisco está arriba de la media nacional, ya que en 2017 se ofertó el combustible en 16.34 pesos el litro; en 2018 fue de 19.06, mientras el año pasado se ubicó en 20.44 por cada litro. Aunque en los primeros ocho meses va en 18.77 pesos, en promedio, ha registrado un alza en los últimos dos meses, ya que en julio llegó a 19.39 pesos el litro y, en agosto, a 19.35.

Esta semana se exhibió que en Talpa de Allende, Jalisco, se localiza la estación de servicio que oferta la gasolina más cara del país, a un precio de 21.45 el litro de combustible regular o verde. Mientras que en el caso de la Premium, la gasolinera que vende el producto más caro se encuentra en San Pedro Tlaquepaque, con una oferta de 22.09 pesos el litro.

Por marcas, los precios más bajos a nivel nacional los ofertan Orsan, G500 y Total, mientras Redco, Chevron y Arco tienen los más altos.

Ricardo Sheffield Padilla, titular de la Profeco, subrayó que al 4 de septiembre, la gasolina regular se puede encontrar en 19.04 pesos el litro, la Premium está en 19.48 y el diésel, a 19.78 cada litro.

“Hay una baja en la mezcla mexicana del petróleo, por eso la próxima semana todos los proveedores de gasolinas deberían también reflejarlo en sus precios… lo veremos la próxima semana porque la mayoría renueva el combustible que tiene en sus tanques”.

La aplicación “Litro x Litro” es para reportar anomalías. EL INFORMADOR/F. Atilano

GUÍA

Pérdidas millonarias