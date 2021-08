Pese a escasez de agua, sector industrial no modificó consumo

Un total de 159 colonias y otras 55 ubicadas en zonas altas padecieron por los tandeos. Sin embargo, aunque los habitantes no tuvieron el líquido de forma constante, las industrias, comercios y oficinas de Gobierno mantuvieron el mismo gasto.

En 2020, las cuentas de uso habitacional consumieron más de 145 millones de metros cúbicos, mientras en el resto de las modalidades se gastaron más de 35 millones, lo que representó el 24% del total, informa por Transparencia el Sistema Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA). Esto significa que una cuarta parte del líquido se fue en cuentas industriales, comerciales y oficinas de Gobierno.

Por otra parte, en los primeros seis meses de 2021, el consumo de las habitacionales fue de 71 millones 819 mil metros cúbicos, mientras las industrias, comercios y oficinas de Gobierno sumaron 17 millones 513 mil. Representa el mismo 24%, lo que significa que el desabasto no afectó a estos sectores durante los tandeos.

Antonio Gómez Reyna, investigador de la Universidad de Guadalajara (UdeG), considera que es una “aberración” el abuso de algunas industrias. “¿Quién tiene prioridad en una etapa de tandeos: las industrias o la zona habitacional? ¿Quién tiene preferencia?”, cuestiona.

De acuerdo con el Artículo 15 de la Ley de Aguas Nacionales, “el uso doméstico y el uso público urbano tendrán preferencia en relación con cualquier otro uso”. Y en el Artículo 9 se indica que en situaciones de emergencia, escasez extrema o sobreexplotación del recurso, se deben normar medidas de carácter transitorio, “para garantizar el abastecimiento del uso doméstico y público urbano, a través de la expedición de acuerdos de carácter general”.

El Sistema Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA) divide a los usuarios por tipo de cuenta o régimen: doméstico, comercial, industrial, baldío y gobierno. Aunque en sus informes reporta la cantidad de cuentas que se tienen por cada modalidad, omite desglosar cuánto gasta y recauda cada régimen.

Al respecto, el organismo respondió por Transparencia que en los primeros meses de este año, el consumo de las cuentas habitacionales sumaron 71 millones 819 mil metros cúbicos. Y entre las restantes acumularon 17 millones 513 mil metros cúbicos, lo que representa el 24% del total.

Pero en la pregunta sobre los ingresos desglosados por cuenta, indicó que no contaba con la información en el formato que se solicitaba, por lo que negó los datos.

En informes de la anterior administración sí se transparentaba esa información. Por ejemplo, en 2017 se indicó que 57.4% de los ingresos eran por predios habitacionales, 26% por los comerciales y 6.2% por los predios industriales. El 10.4% restante era por predios baldíos, municipales, federales, estatales y factibilidades.

Tampoco se brindó el dato de la cartera vencida desglosada por tipo de predio, por lo que se desconoce quiénes son los mayores deudores de agua.

Antonio Gómez Reyna, investigador de la Universidad de Guadalajara, calificó como negativa la falta de transparencia por parte del organismo.

Rezago. De cada 10 cuentas que factura el SIAPA, solamente cobra seis. Especial

“Cuando las autoridades guardan silencio es porque hay una maniobra no correcta. El SIAPA, al no cumplir con el derecho de la transparencia, da mucho qué pensar. En esta administración hemos visto funcionarios sin capacidad, lo ha vivido la sociedad, y los intereses económicos son muy fuertes”.

Enfatizó que en otras partes del mundo hay un sistema de red de monitoreo abierto donde se puede conocer la cantidad exacta de agua que ingresa a una ciudad y compararla con la que egresa.

El Sistema Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado facturó dos mil 048 millones de pesos en los primeros seis meses del presente año; sin embargo, solamente cobró mil 224 millones; es decir, sólo seis de cada 10 pesos facturados. Se trata del porcentaje más bajo desde 2017 y evidencia que suministró más agua, pero cobró menos.

La eficiencia de la cobranza es el resultado neto del importe cobrado entre todos los tipos de predios, incluyendo los lotes baldíos y las propiedades del Gobierno.

CLAVES

Los usos

Doméstico: La Ley de Aguas Nacionales describe que es agua de uso doméstico la aplicación de agua nacional para el uso particular de las personas y del hogar, riego de sus jardines y de árboles de ornato, incluyendo el abrevadero de animales domésticos que no constituya una actividad lucrativa.

Industrial: El uso industrial es la aplicación de aguas nacionales en fábricas o empresas que realicen la extracción, conservación o transformación de materias primas o minerales, el acabado de productos o la elaboración de satisfactores, así como el agua que se utiliza en parques industriales, calderas, dispositivos para enfriamiento, lavado, baños y otros servicios dentro de la empresa, las salmueras que se utilizan para la extracción de cualquier tipo de sustancias y el agua en estado de vapor, que sea usada para la generación de energía eléctrica o para cualquier otro uso y aprovechamiento de transformación.

Prioridad: Además de lo que indica la Ley de Aguas Nacionales, el Artículo 3 de la Ley del Agua para el Estado de Jalisco y sus Municipios indica que el uso doméstico deberá tener prelación sobre los demás usos. “El orden de prelación respecto de los demás usos, lo establecerá la Comisión atendiendo a la programación hídrica estatal y a los lineamientos del Sistema Estatal del Agua, contando con la participación de los municipios y de los diferentes usuarios”.

PUNTEO

Concesiones van al uso agrícola

En 2018, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) reportó que en Jalisco el volumen concesionado de agua era de cinco mil 007.4 hectómetros cúbicos, de los cuales el 75% era para uso agrícola, el 21% para abastecimiento público y el 4% restante para industria autoabastecida .

El abastecimiento público se refiere al agua entregada por las redes de agua potable para los usuarios domésticos (domicilios), así como a diversas industrias y servicios.

El Estado forma parte del Distrito VIII, que da atención a seis mil 041 usuarios en un total de 60 mil 846 hectáreas , según las características de los distritos de riego.

, según las características de los distritos de riego. A nivel nacional se calculó que, pese al crecimiento de la población tendiente a congregarse en las zonas metropolitanas, éste se encuentra desacoplado del aumento de los usos del agua. En particular se hace evidente con el uso agrícola: “Por cada 19 litros que se usan en zonas metropolitanas, se emplean 56 en zonas localizadas en territorios diferentes”.

La Conagua explica que el riego es fundamental para la alimentación mundial, pero de la superficie cultivada sólo 19% tiene infraestructura, en promedio. En el país, el 25% tiene esta estructura.

“México ocupa el séptimo lugar a nivel mundial en superficie con infraestructura de riego, mientras que en los primeros lugares están China, India y Estados Unidos. En los últimos años, la agricultura ha utilizado una mayor cantidad de agroquímicos, que han derivado en la contaminación de suelos y acuíferos”.

A nivel nacional, en el uso agrupado del abastecimiento público, la fuente predominante es la subterránea, con 58.4% del volumen.

TELÓN DE FONDO

Anunciarán las estrategias de descuentos

Alesi Sedano aseguró que cada bimestre el recibo del agua le llega más caro, aunque llevaba más de cinco meses sin el servicio de forma regular, ante el programa de suministro rotatorio o los tandeos que afectaron hasta 159 colonias, además de otras 55 que están en partes altas de la Zona Metropolitana de Guadalajara.

Alrededor de 100 internautas que contestaron un sondeo realizado por esta casa editorial, afirmaron que el cobro por el consumo llegó más alto, aunque muchas veces de forma inexplicable.

Al respecto, el Gobierno del Estado contestó en la rueda de prensa del pasado 9 de agosto, que estaban analizando una medida de apoyo para las personas que estuvieran en esta situación.

“Hay que ser muy cuidadosos porque el SIAPA enfrenta retos financieros enormes. El tomar medidas que reduzcan los ingresos es también estar generando un problema y un margen de operación menor. Sin embargo, lo que sí estamos planteando es la posibilidad de establecer mecanismos de compensación para aquellas colonias con las mayores afectaciones en el servicio”.

Subrayó que esta medida no se enfocaría solamente en las colonias en las que existieron los tandeos, ya que en algunas viviendas se contaba con sistema de almacenamiento y no se notó la afectación.

Voz del experto: Antonio Gómez Reyna, investigador de la Universidad de Guadalajara.

Recomienda que las industrias usen agua externa al sistema

Antonio Gómez Reyna, especialista de la Universidad de Guadalajara, indica que las fábricas de la ciudad deberían utilizar agua externa al SIAPA, y también estar ubicadas en las afueras de la zona metropolitana, como ocurre en otras partes del mundo.

“No concuerda el agua que entra con la facturación, ya sea que estén fallando las redes o muchas industrias no estén al corriente de sus pagos, o no tienen sistema de medición. Y al final, resulta que en un predio tienes una fábrica, pero no lo registran así y pagan una cuota mínima. A eso se le suman las tomas clandestinas que tienen las empresas”.

Recuerda que las industrias que no necesitan agua potable también se abastecen de los ríos o pagan por agua residual que les vende el SIAPA, ya sea tratada o no tratada.

Cada año, la Comisión Tarifaria establece los costos de los consumos según el uso: doméstico, industrial o de gobierno.

“En servicio medido saben cuántos metros cúbicos consumiste, determinado por el diámetro de la tubería. También entra otro criterio, que es cuando vendes el agua por bloque, que no hay sistema preciso. Existe un consumo estimado anual, pero está tan mal el sistema, que no identifica tuberías a comercios o industrias. Hay empresas que están recibiendo agua tratada, con tomas del SIAPA, que está potabilizada con cloro y se lo quitan para introducir a las calderas. Lo más importante es que hay un desorden, porque no está bien definida la zona habitacional en la ciudad”, acentuó el investigador.

Consumo de agua en la metrópoli, según el SIAPA

2020

Habitacional: 145’136,250 metros cúbicos (un metro cúbico equivale a mil litros).

Otros usos: 35’157,827 metros cúbicos.

2021

Habitacional: 71’819,533 metros cúbicos.

Otros usos: 17’513,568 metros cúbicos.

¿Acabaron los tandeos en su colonia?

