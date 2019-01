Pese a cuesta de enero, recaudan más en predial

Como cada enero, Margarita Olivares acudió a realizar su pago de predial en la recaudadora de la Antigua Central Camionera para aprovechar los beneficios. “Como me hacen descuento por la tercera edad, pagué 240 pesos”. Pero como había mucha fila, pagó en el kiosco electrónico. “Me di la arrepentida de mi vida porque no me dio el recibo”.

A pesar de los problemas y alzas en el impuesto, las autoridades de Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque, Tlajomulco y Tonalá reportan aumentos en la recaudación que van desde 4% hasta 50% en las dos primeras semanas de enero, comparado con el mismo lapso de 2018.

El que menos registró fue Tonalá, al pasar de 22.4 millones de pesos a 23.3 millones. El que destacó fue Tlajomulco, en 2018 recaudó 26 millones de pesos y este año 39 millones.

José Alfonso Flores, académico del Departamento de Impuestos del CUCEA, explica que el aumento obedece principalmente a los incentivos de los municipios.

En Guadalajara, al 14 de enero se habían recaudado 150 millones de pesos, que representan 12 millones más.

En Zapopan, la recaudación pasó de 96 millones de pesos a 103.5 millones. En Tlaquepaque ingresaron 30.4 millones de pesos, frente a los 28.5 millones de 2018.

Casi la mitad de las cuentas de Tonalá, entre casas, lotes y empresas, tiene deudas con el Ayuntamiento por este impuesto. EL INFORMADOR/Archivo

GUÍA

Pagos y descuentos

Guadalajara

Se pueden hacer los pagos en más de 200 puntos. Además de las cinco recaudadoras municipales hay seis unidades de servicios médicos, siete quioscos electrónicos, oficinas del SIAPA y convenios con las recaudadoras del Estado.

A las 16:00 horas dejan de dar fichas y atienden hasta que se va el último usuario. Los sábados de enero y febrero también atienden de las 9:00 a las 14:00 horas.

Aplican descuentos de 10% durante enero y febrero, además de 50% a 90% para personas de la tercera edad, discapacitados, viudos o jubilados.

Tlajomulco

Se puede pagar en las tres recaudadoras, ocho centros de recaudación y en los kioscos multi-trámite.

Las direcciones se pueden consultar en la página del municipio, donde también se puede pagar en línea o bajar la captura para pagos en bancos o tiendas de conveniencia.

Hay descuentos por pronto pago de 15% en enero y febrero; en marzo es de 10% y, en abril, 5%. Para adultos mayores, personas con discapacidad o viudez y jubilados o pensionados tienen convenios para ponerse al corriente y pagar en mensualidades.

Zapopan

En Zapopan se reciben pagos en tres unidades administrativas: Basílica, Las Águilas y Guadalupe, además en la Dirección de Obras Públicas, Padrón y Licencias y en el Mercado Lázaro Cárdenas.

En la página del municipio se puede realizar el pago en línea y también obtener la línea de captura para liquidar en tiendas de conveniencia, autoservicio y bancos.

Tlaquepaque

Los puntos para el pago del predial son las tres recaudadoras municipales en el Centro, Fraccionamiento Revolución y en La Soledad, además de las delegaciones de San Pedrito, Loma Bonita, Toluquilla, Santa Anita, Las Juntas y Santa María Tequepexpan.

Los descuentos en Tlaquepaque son de 15% hasta marzo, de 5% durante abril y si se realiza antes de junio no habrá recargos. También hay descuentos de 50% sobre el primer millón de pesos del valor de la propiedad para adultos mayores de entre 60 y 65 años, cuando la finca es casa habitación y comprueban que viven en ésta.

Tonalá

Las recaudadoras en Tonalá están en la Unidad Administrativa Centro, la Coordinación de Administración e Innovación (Río Nilo), en la delegación Zalatitán, Plaza Fuente San Gaspar y Delegación Lomas del Camichín. Durante enero y febrero hay descuento de 15% y de 5% durante marzo.

Arrastra Tonalá con la mayor morosidad de predial en ZMG

Tras cinco años de haber dejado para después el pago del impuesto predial, Lorena Arellano acudió a la oficina recaudadora en la cabecera municipal de Tonalá para llegar a un arreglo en los pagos, los cuales se hicieron en parcialidades. Sin embargo, tras saldar el adeudo se llegó otro año y actualmente se le volvió a incrementar la deuda. “Es por desidia”, justificó.

Entre los municipios de la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG), Tonalá es el que mayor número de cuentas tiene en la morosidad: 92 mil 550 de las 191 mil 817 registradas. Prácticamente la mitad.

El municipio de Tlaquepaque le sigue en la tendencia, al sumar 65 mil 43 cuentas en mora de las 189 mil 627 existentes.

José Alfonso Flores Rendón, académico del Departamento de Impuestos del Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas (CUCEA) de la Universidad de Guadalajara, explica que los Gobiernos municipales son los principales responsables de las miles de cuentas en morosidad.

“Tienen la culpa porque desafortunadamente se ofrecen descuentos a los morosos. Y ni siquiera pueden embargar la propiedad, por eso muchas personas deciden no pagarlo… y la morosidad al final se premia”.

Es esta falta de presión ante los deudores la que también puede provocar que los contribuyentes cumplidos decidan no pagar puntualmente. “Da coraje ver que hay contribuyentes con mansiones que no pagan”.

Sin embargo, el académico considera que muchas de las grandes cuentas por pagar no son de los pequeños contribuyentes, que por lo general son los más cumplidos. “Si nos metemos un poquito a analizar el pago de impuestos, vamos a ver que la mayor parte de la morosidad son los predios de costos altos, y deben cinco años o más, entonces se les condonan… porque prescriben”.

En Guadalajara, la morosidad alcanza 22% de las cuentas al sumar casi 103 mil de las 468 mil cuentas registradas. Para reducir el rezago es deber de las autoridades exhortar a los morosos e incluso dar facilidades.

Guadalajara enviará este mes 10 mil notificaciones de embargo. Se tienen cuentas de predial con adeudos de hasta 30 millones de pesos. EL INFORMADOR/Archivo

TESTIMONIO

“Ni el recibo llega…”

En la casa de Lorena Arellano, en la colonia 20 de Noviembre en Tonalá, es común no estar al corriente en los pagos del impuesto predial, admite la ciudadana. Incluso, actualmente están en mora. Y la falta de sus pagos no obedece a la cantidad a pagar, pues si mal no recuerda, la última vez que lo pagaron fue de unos 900 pesos. “Somos bien desidiosos”.

Recuerda que en una ocasión acumularon cinco años de adeudos antes de decidir acercarse a la recaudadora para llegar a un acuerdo, donde además les hicieron un descuento. Insistió en que la tarifa que les cobran no es muy alta, aunque ha escuchado decir a algunos vecinos que en Tonalá cobran muy caro, mientras que los servicios que prestan a cambio son deficientes. “Si te pones a ver, no es mucho, aunque dicen que sí cobran caro, que en otros municipios es más barato, acá están mal las calles”.

Hasta la fecha, nunca les ha llegado un requerimiento de pago, por lo que opinó que si las autoridades se dedicaran a mandar cuando menos los recibos del predial a los domicilios, como pasa con los del SIAPA, de la CFE o del teléfono se motivaría a la población, pues actualmente si se quieren enterar del adeudo tienen que ir hasta la recaudadora en el centro y siempre lo dejan para otro día.

Inician procesos de embargo en Guadalajara

A fin de recaudar mayores ingresos por concepto del impuesto predial por parte de los contribuyentes morosos, el Ayuntamiento de Guadalajara dio inicio desde el año pasado a procedimientos administrativos de embargo, informa la tesorera Sandra Deyanira Tovar López.

“El año pasado iniciamos el proceso administrativo de ejecución de casi 600 cuentas. De esas, la recuperación que tuvimos fue muy buena, hubo mucho acercamiento de la gente, tuvimos buena respuesta con la campaña de descuentos para los importes en mora”.

Durante este mes se enviarán 10 mil notificaciones para comenzar con los procesos, aunque la tesorera aclara que la finalidad no es embargar bienes, sino que los contribuyentes se acerquen para regularizar su situación. “No es propiamente el remate de los muebles, aunque si es necesario se tendrá que hacer. Invitamos a los contribuyentes a que se acerquen”.

De acuerdo con la tesorera, la recuperación lograda tras el inicio de los procesos administrativos de ejecución de dichas cuentas ha sido de alrededor de ocho millones de pesos en el municipio.

Detalla que, al cierre de 2018, la morosidad registrada fue de 93 mil cuentas de las 468 mil que integran el padrón catastral, lo que significa que prácticamente 22% están en mora. En suma, los adeudos de esas cuentas ascienden a mil 624 millones de pesos.

“Hacemos la invitación a los contribuyentes para que se acerquen y se pongan al corriente”.

Dentro de los adeudos, hay cuentas con pagos pendientes por 30 millones de pesos, con una antigüedad de hasta 30 años.

Sin embargo, Tovar subraya que necesitan que los contribuyentes acudan a revisar cada uno de los asuntos para precisar las cantidades. Estamos iniciando con los procesos y tendremos que ser un poquito más firmes en la política de cobranza dado que no podemos limitar la prestación de los servicios a que los contribuyentes paguen o no paguen el predial, lo justo es que todos paguemos lo que nos corresponda pagar”.

Esperan recaudar mil 100 millones este año en Zapopan

Para este año, el Ayuntamiento de Zapopan proyecta que la recaudación por el impuesto predial llegue a los mil 100 millones de pesos, prácticamente un 10% más de los mil 005 millones de pesos que se estipularon en la Ley de Ingresos 2018, estima Adriana Romo López, tesorera municipal.

Aunque actualmente la recaudación de este impuesto se concentra en las recaudadoras de la Unidad Basílica y la de Las Águilas, se espera incrementar la recaudación a través de los medios electrónicos, pues en los primeros 11 días de este año las operaciones por internet crecieron en 150%, de acuerdo al presidente municipal, Pablo Lemus Navarro.

“Nos demuestran que la ciudadanía está cambiando sus patrones de comportamiento”.

Como en otros municipios, en Zapopan se destinará 15% de la recaudación predial para realizar obras que se elegirán mediante el mecanismo de presupuesto participativo. Para este año se propusieron 14 obras a votar, como la pavimentación en las laterales de Prolongación Mariano Otero, en el Centro, Ciudad Granja, la zona de la Base Aérea, en las colonias La Magdalena, San José Ejidal y Caracol, entre otras.

En Tlaquepaque notifican a 20 mil morosos

El Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque inició una campaña para reducir el número de contribuyentes morosos en sus pagos de impuesto predial, informa Guillermo Amezcua, director de Ingresos de Tlaquepaque. “Tratamos de reactivar la recaudación abatiendo el rezago, se emitió por el Departamento de Apremios de octubre a diciembre de 2018 un total de 20 mil 320 notificaciones de invitación para que se regularicen en este sentido, de las cuales 18 mil 933 hasta el momento han sido practicadas”. Eso no significa que ya pagaron sus adeudos, aclara, sino que están en proceso de regularización.

Hasta el último corte, correspondiente a 2018, se tenían registradas 65 mil 43 cuentas en mora, las cuales representan un adeudo de 791 millones 286 mil pesos.

Al 14 de enero del año pasado el ingreso fue de 28 millones 545 mil pesos, mientras que al mismo periodo de este año suman 30 millones 404 mil pesos.

En 2018 se pagaron 120 mil 981 cuentas, que ascendieron a 214 millones de pesos. La expectativa para este año es recaudar 222 millones de pesos, anticipó el tesorero. “Sé que podemos rebasar esa cantidad, pero lo mínimo que tenemos que recaudar para 2019 son 222 millones de pesos”.

En el presupuesto participativo 2019 se someten a consulta 48 obras y proyectos de infraestructura. EL INFORMADOR/Archivo

Habrá 206 MDP para presupuesto participativo

Este 2019 será el tercer año consecutivo en el que se realiza el ejercicio de presupuesto participativo en Guadalajara, al que se destinará15% de lo que se proyecta recaudar de impuesto predial, que son 206 millones de pesos, informa la tesorera.

Durante el año anterior, los contribuyentes emitieron 180 mil votos para elegir entre las obras propuestas y se espera que crezca la participación mediante el mismo mecanismo.

La funcionaria recuerda que durante 2018 se recaudaron mil 92 millones de pesos y se espera que, para este año, sean mil 379 millones de pesos.

Entre las obras elegidas a través del presupuesto participativo de 2018 se encuentran la rehabilitación del parque Hundido en Jardines del Country, juegos en los parques de Providencia, el Centro de Desarrollo Comunitario en la Colonia La Federacha, un centro deportivo en Miravalle e intervenciones en áreas verdes en San Marcos, El Rosario, Parque del Nilo y el Parque Montenegro.

Hasta el 29 de marzo, durante este año se someterán a consulta 48 obras y proyectos de infraestructura, entre centros culturales, mercados, áreas verdes, centros deportivos, puntos limpios, centros de salud y otras.

Al pagar el impuesto predial se entregan las boletas donde los contribuyentes marcan la obras propuestas, las cuales están divididas por zonas.

