Pese a crisis, suben ingresos del SIAPA

Alma González dejó de pagar el agua entre enero y noviembre de 2021. Cuenta que percibió menos ingresos y no le alcanzó para cubrir el servicio. “Acudí al SIAPA para hacer un convenio porque me redujeron el servicio… y hasta diciembre pude pagar con mi aguinaldo. La situación económica sigue muy complicada”.

Explica que pagó una parte del adeudo y el resto lo liquidará a meses durante este año.

Entre enero y octubre pasados, el Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA) recaudó dos mil 327 millones de pesos (MDP), con una eficiencia en la cobranza del 68.2%, resultado entre lo cobrado y lo facturado en todos los tipos de predio: oficinas públicas, baldíos, industriales, comerciales y domésticos.

Pese a la crisis sanitaria y económica, los ingresos del organismo mejoraron, ya que si se suman los recursos por los pagos de cuotas, de factibilidades y otros conceptos, en total se captaron tres mil 340 MDP en ese periodo.

En el Informe de Actividades y Resultados del organismo, se destaca que en los primeros 10 meses del año pasado se observó “un incremento en la recaudación del 19.86%” con respecto al mismo lapso de 2020.

Las cuotas y tarifas de los usuarios se cobran como contraprestación por los servicios que presta el SIAPA: agua potable, alcantarillado, tratamiento y la disposición final de las aguas residuales.

Para este año, los ayuntamientos de Guadalajara y Zapopan aprobaron un aumento del 6.8% en la tarifa del agua para quienes consumen de cero a cinco metros cúbicos mensuales. Mientras que Tonalá y Tlaquepaque no remitieron propuestas para ajustar sus leyes de ingresos en esta materia.

Durante la sesión de la Comisión de Tarifas, celebrada en noviembre pasado, el titular del SIAPA, Carlos Enrique Torres, mencionó que se debe mejorar la recaudación para brindar un mejor servicio. Acotó que si consiguen recuperar un 20% de la cartera vencida “se podrá dar solvencia a todas las necesidades que se han platicado del organismo”.

Se solicitó entrevista al organismo para abordar el tema de las finanzas, pero hasta el cierre de esta edición no se dio respuesta.

Inconformidades. El señor Ignacio Nava se queja de cobros elevados por parte del SIAPA. El Informador/ I. Martínez

El aumento del 6.8% en la tarifa base de consumo de agua de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA) previsto para este año, sólo permitirá cubrir “lo básico para la operación del organismo”, según se destacó durante la sesión de la Comisión de Tarifas, desarrollada en noviembre pasado.

Ante la propuesta de que el incremento fuera del 7.73%, el titular del organismo, Carlos Enrique Torres, respondió que “al recibir de parte de usuarios e instituciones las peticiones del hecho de que hubo interrupciones y suministro, y haciendo un estudio muy minucioso con el área financiera, este aumento de 6.8% es para no ver afectados a la ciudadanía, pero sin dejar seguro el funcionamiento del organismo".

En agosto pasado, tras cinco meses de desabasto, se regularizó el abasto de agua en la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG), con lo que terminaron los tandeos en la ciudad.

Debido a que la Presa Calderón se encontraba apenas al 16% de su capacidad, el 18 de marzo de 2021, el SIAPA comenzó el programa de suministro rotatorio en 159 colonias en las zonas Norte y Oriente, además de otras 55 colonias con problemas de abasto debido a que se encuentran en áreas altas.

Hasta el pasado 29 de diciembre, el embalse se encontraba al 82% de su capacidad, según el monitoreo de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

Este medio publicó que la buena recuperación del Lago de Chapala en el pasado temporal permitirá que la metrópoli enfrente los meses de estiaje de este año sin problemas de abasto de agua.

En la última sesión de la Comisión Tarifaria se indicó que hay 98 mil registros de beneficiados, que es un descuento para personas de la tercera edad, con discapacidad, pensionadas o viudas.

En la reunión se previó que este trámite se actualizara de forma automática en 2020, debido a la pandemia, por lo que las personas no deberán acudir de manera presencial.

Se explicó que la tarifa de beneficencia estaba ajustada para que sólo se le cobre la cuota de administración en los primeros cinco metros cúbicos de consumo mensual.

Descuentos

Los descuentos en las cuotas del SIAPA dirigido a personas de la tercera edad, con discapacidad, pensionadas o viudas, se otorgará únicamente para el inmueble, propiedad o en posesión del beneficiario, que le sirva de habitación continua. Tratándose de la posesión deberá presentar ante el SIAPA el contrato de arrendamiento o comodato del predio de que se trata.

Cuando el usuario acredite tener derecho a más de un beneficio, se otorgará solamente el que sea de mayor beneficio. Cada año deberá renovarse la condición de beneficencia en los meses de octubre y noviembre preferentemente, puntualiza el organismo en su publicación sobre beneficiencia.

Como requisitos para primera vez, el propietario del inmueble debe presentar su recibo del agua al corriente del pago, original y copia de la identificación oficial, pasaporte con domicilio del predio, copia de la CURP y original y copia del predial vigente .

. El agua potable en uso habitacional es la que se utiliza en predios destinados para los fines particulares de las personas y del hogar, así como del riego de jardines y de árboles de ornato, incluyendo el abrevadero de animales domésticos siempre que estas dos aplicaciones no constituyan actividades lucrativas.

Reportan aumentos en estimado anual

La última semana de diciembre de 2021, Ignacio Nava acudió al área de reclamaciones del Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA) debido a que el estimado anual para el siguiente año le llegó muy por arriba de lo esperado.

Muestra que en los últimos 10 meses ha facturado un consumo de mil 595 pesos, que si se dividen de forma mensual, promedian alrededor de 160 pesos al mes. Pero en su estimado para el siguiente año le cobran dos mil 664 pesos, un promedio de 222 pesos al mes, según denuncia.

“Nada más quiero que me expliquen por qué la subida, si aquí va a subir el 6% anual, ¿por qué se sube tanto? Es la casa de mi madre, que tiene 94 años. Me van a salir con que van a querer que la traiga, pero ¿cómo la voy a desplazar? Como abogado voy a hacer una carta poder y esa me la tienen que respetar”.

Añade que no entiende por qué el incremento supera lo anunciado. “Sigue siendo la misma lectura; entonces, ¿ya no es por lectura?”.

Antonio Martín del Campo acudió a las oficinas del organismo por la misma situación. Dice que pagó el estimado anual pero le llegó una notificación de adeudo. Además de que en 2021 le cobraron 873 pesos, menos el descuento, por su consumo de todo el año, y subió a dos mil 084 pesos, más del doble.

“Somos nada más mi esposa y yo. Es el primer año que me pasa así y ahora tengo que pagar dos mil 769 pesos con todo y el adeudo”, señala.

A través de un sondeo realizado en redes sociales, varios lectores indicaron que están en la misma situación.

Por ejemplo, Jonathan Corral informó que también se incrementó su cobro. “Pagué el estimado anual de agua.... sabe por qué me llegó el doble que hace un par de años y sigo consumiendo lo mismo”.

Se solicitó entrevista con el SIAPA y se enviaron algunas preguntas con relación a estas denuncias sobre los aumentos en el pago del estimado anual: ¿A qué se debe? ¿Puede haber errores en las estimaciones? ¿Puede haber correcciones si el usuario comprueba el error?.

Al cierre de esta edición, el organismo operador del agua no dio respuesta a las preguntas planteadas.

CLAVES

Los servicios

Medidor Para la prestación de los servicios de agua potable, alcantarillado, drenaje, agua residual tratada o saneamiento, el SIAPA deberá instalar el medidor o medidores correspondientes para la cuantificación del uso de los servicios, siendo obligación de los usuarios cubrir el mantenimiento de la vida útil del medidor, así como los gastos de su instalación, de acuerdo con lo establecido en el documento del Resolutivo Tarifario.

Cuota Si los aparatos no se instalan, deberán realizar el pago bajo el régimen de cuota fija. El servicio medido es obligatorio en las zonas urbanas y suburbanas, con excepción de los predios baldíos.

Recibo Las lecturas de los aparatos medidores se enviarán mensual o bimestralmente al domicilio del usuario. Según el organismo, si por alguna circunstancia el usuario no recibe el documento en su domicilio, “queda obligado a acudir a las oficinas del SIAPA o a través de la ventanilla electrónica de trámites, la consulta del estado de cuenta mediante los medios electrónicos oficiales para conocer el importe de su adeudo y realizar el pago correspondiente”.

Pagos Los usuarios podrán pagar anticipadamente el importe anual estimado de los servicios de agua potable y alcantarillado durante el periodo comprendido del 01 de enero al 28 de febrero del ejercicio fiscal correspondiente.

Bonificación Si optan por hacer el pago, se les aplicará una bonificación del 10% en el total, y si el consumo de agua potable, alcantarillado y saneamiento rebasa el consumo anual estimado, se le comunicará al usuario el excedente a través del recibo de pago o estado de cuenta. Y cuando el consumo sea menor, se le tiene que bonificar a favor.

LA CIFRA

98 mil Usuarios registrados ante el SIAPA, pueden recibir descuentos en el servicio del suministro de agua potable. Se trata de personas de la tercera edad, con discapacidad, pensionadas o viudas.

TELÓN DE FONDO

Suman quejas

En agosto del año pasado se documentó que ciudadanos de la Zona Metropolitana de Guadalajara denunciaron altos cobros por el servicio de agua potable y la negativa de las autoridades a responder sus quejas, pese a que el servicio se brindó de forma irregular debido a la sequía en la Presa Calderón.

Alesi Sedano señaló que cada bimestre le llega más caro el recibo del agua, aunque lleva más de cinco meses sin el servicio de forma regular, ante el programa de suministro rotatorio o los tandeos que afectaron hasta 159 colonias, además de otras 55 que están en partes altas de la metrópoli.

Jesús Aguilar indicó que en los últimos cuatro meses su recibo le llegó de 400 pesos, pero no ha tenido agua desde marzo. “No sé qué me están cobrando”.

Alrededor de 100 internautas que contestaron a un sondeo realizado por esta casa editorial, remarcaron que el cobro por el consumo llegó más alto, aunque muchas veces de forma inexplicable.

Al respecto, el pasado 9 de agosto, el gobernador del Estado dijo en la rueda de prensa que estaban analizando una medida de apoyo para las personas que estuvieran en esta situación.

“Hay que ser muy cuidadosos porque el SIAPA enfrenta retos financieros enormes. El tomar medidas que reduzcan los ingresos, es también estar generando un problema y un margen de operación menor. Sin embargo, lo que sí estamos planteando, es la posibilidad de establecer mecanismos de compensación para aquellas colonias que hayan tenido las mayores afectaciones en el servicio”, subrayó.

Sigue #debateinformador, participa en Twitter en el debate del día @informador

¿Qué opina del costo del agua en su colonia?

MQ