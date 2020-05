Pese a coronavirus, e-commerce crecerá en este Día de las Madres

Ante el aislamiento social decretado por la pandemia del COVID-19, el e-commerce o comercio electrónico es una alternativa para festejar a las madres de familia de todo México este 10 de mayo.

La Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco-Servytur), señaló que el comercio electrónico dará un respiro a muchos establecimientos que cuentan con plataformas digitales para vender en línea, ya que se prevé que del 15 al 20 por ciento de las ventas que se esperaban se podrían realizar por este medio.

Su presidente, José Manuel López Campos, estimó que el e-commerce captará alrededor de 12 mil millones de pesos, lo cual amortiguará el desplome de 80% en ventas totales que estiman los comerciantes de México por la prohibición de que diversos giros operen por el coronavirus.

Los rubros más beneficiados serán la venta de ropa y accesorios (47%), joyería y relojes (15%) y flores, tarjetas y regalos varios (11 por ciento).

“Estos giros comerciales empezaron a tener ventas desde el fin de semana pasado, ya que tiendas departamentales y proveedores de marcas de prestigio lanzaron promociones con ventas en línea, con descuentos y meses sin intereses, así como pagos diferidos”, subrayó López Campos.

El titular de Concanaco-Servytur recalcó que otros rubros de mucha demanda son las ventas de telefonía móvil, tabletas y artículos electrodomésticos, que representan un número importante de las transacciones comerciales, mostrando un incremento considerable en los últimos años.

Durante 2019, del total de las ventas por el Día de las Madres, 48 mil millones de pesos, 13% se hizo por internet, y en esta ocasión, por el COVID-19, se incrementarán hasta 11% las operaciones de comercio electrónico en todo el país.

Sin embargo, giros de negocios como restaurantes, tiendas departamentales, agencias de viajes y lugares de esparcimiento tendrán un 10 de mayo sin ventas presenciales, cuando las expectativas eran de incrementarlas 3% respecto al año anterior y alcanzar una derrama superior a los 49 mil 500 millones de pesos, apuntó el líder de Concanaco.

Aunque para este año se tenían expectativas muy altas por ese festejo, al ser fin de semana, lo que se prestaba para tener reuniones, esto no implica que aumente la compra de regalos a través de los canales digitales.

Aunque las tiendas se atiborran de clientes en fechas como hoy, en este año no será posible. EL INFORMADOR/F. Atilano

El 10 de mayo, entre las fechas favoritas para comprar en línea

El 53% de los internautas mexicanos prefieren el Día de las Madres como fecha para realizar sus compras en línea, siendo la sexta temporalidad más relevante para los compradores de todos el año.

En cuanto a importancia, el 10 de mayo únicamente es superado por la Navidad, El Buen Fin (que se celebra a finales de noviembre), el Hot Sale (que en este año se hará del 22 de mayo al 1 de junio), el Black Friday y el Cyber Monday.

La creciente adopción del Día de las Madres por el comercio electrónico es reflejo del rápido crecimiento de éste sector en México. El valor de las transacciones de comercio electrónico durante 2018 alcanzó los 491mil 210 millones de pesos, un incremento de 24% de acuerdo al más reciente Estudio de Comercio Electrónico 2019 de la Asociación de Internet.

Asimismo el estudio estima que las ventas en el primer semestre de 2019 registraron un crecimiento de 22% para llegar a los 299 mil 660 millones de pesos.

“El comercio electrónico toma cada vez más relevancia en el crecimiento de la economía de nuestro país y en el estilo de vida de los mexicanos”, señaló Víctor de la Barrera, director de Productos Digitales para Visa México.

La asociación reveló que 71% de los usuarios de internet adquirieron algún producto o servicio en línea en los últimos tres meses previos a la encuesta, con un incremento de 11% sobre 2018.

El 51% de las compras fue realizado por mujeres. Por rango de edades, predomina el segmento entre 35 a 44 años (40%), seguido de 25 a 34 (19 por ciento).

En cuanto a lo que más se consume en el país destacan los servicios digitales: 65% indicó haber adquirido servicios de transporte y 43% comida rápida.

El monto de las compras promedio al año es de 12 mil 800 pesos.

GUÍA

¿Cómo comprar en línea?

El confinamiento por el COVID-19, que se intensifica conforme avanza la curva epidémica, obliga a permanecer en casa, desde donde se puede comprar todo tipo de productos a través de internet.

Compartimos algunos consejos de la Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos:

Página segura. Lo principal es comprar en una página legal, por lo que debes fijarte que tenga el ícono de un candado al inicio de la dirección y que sea “https”, con “s” al final, que significa seguro.

Pide todos los detalles. Si se trata de una pequeña o mediana empresa que incursiona en internet, o hasta una gran compañía de renombre, es importante saber con quién estás tratando.

Verifica. Asegúrate de confirmar el domicilio, número de teléfono y el contacto en caso de tener alguna pregunta o problema.

No compartir datos. Si en tu navegación aparece un formulario o chat, o recibes un e-mail en el que piden información financiera, no respondas el mensaje ni hagas clic, pues las empresas legales no piden estos datos por esos medios.

¿Qué estoy comprando? Lee la descripción y observa el producto, incluyendo las “letras chiquitas”, ya que frases como “reconstituido”, “de época” o “liquidación” pueden indicar que éste no está en excelentes condiciones o sea usado.

Precio final. Antes de adquirir un producto, compara precios y considera los gastos de envío o de entrega, así como los montos a partir de los cuales el producto puede ser entregado de manera gratuita.

Términos y condiciones. Verifica los detalles de la compra, incluyendo políticas de reembolso y fechas de entrega..

Formas de pago. Pagar con tarjeta de crédito o débito es seguro, así como a través de PayPal.

Apps incorporan “entregas seguras”

Las aplicaciones digitales (apps) de reparto crearon una guía para una entrega a domicilio segura para todos, con el objetivo de resguardar la salud de consumidores, socios repartidores, conductores, compradores, dispensadores y trabajadores de restaurantes y comercios.

La guía con recomendaciones se desarrolló para enfrentar las entregas a domicilio ante la emergencia sanitaria originada por COVID-19.

Este documento incluye todo el proceso, “desde realizar el pedido, en el restaurante, durante la elaboración de los alimentos, o al momento de realizar las compras, a través de un comprador, hasta el momento de recoger, entregar o recibir un pedido”, explican las empresas en un comunicado.

Los restaurantes, tiendas y comercios, junto con las plataformas, promoverán el cumplimiento del protocolo entre su comunidad para reforzar la confianza en los consumidores que encuentran en estas plataformas una alternativa para comprar sin salir de casa.

Entre las medidas se encuentran realizar entregas sin contacto en la medida de lo posible, uso permanente de cubrebocas, respetar distancias de seguridad establecidas por autoridades locales, desinfectar elementos de reparto, permanecer al menos a un metro y medio de distancia del consumidor al momento de la entrega, y uso de gel antibacterial, antes y después de cada entrega por parte de repartidores y consumidores.

Repartidores. Preparados para el Día de las Madres. EL INFORMADOR/A. Camacho

Campaña de descuentos espera doblar sus ventas por COVID-19

Como consecuencia del confinamiento en los hogares por la emergencia sanitaria de COVID-19, la séptima edición del Hot Sale, que se celebrará del 22 de mayo al 1 de junio de este año, contempla cuatro millones de nuevos compradores que adquirirán sus productos mediante el e-commerce.

“El año pasado fueron más de dos millones de compradores nuevos, la oportunidad de este año es atraer alrededor de cuatro millones de internautas nuevos”, recalcó Martín Álvarez, director de Hot Sale.

Esto significa que siete de cada 10 compradores en línea adquirirán productos durante el Hot Sale 2020, según un estudio de investigación de mercado.

El año pasado las ventas de este evento comercial alcanzaron los 11 mil 082 millones de pesos y se espera crecer la cifra para esta edición.

Daniela Orozco, directora de investigación de mercado en Hot Sale, explicó que, de los dos mil 355 encuestados entre el 22 y 25 de abril, 80% quiere aprovechar ofertas y descuentos.

Mientras que 76% de los encuestados busca apoyar a pequeños negocios, mencionó Orozco en conferencia de prensa.

Entre los productos que se comprarán durante el Hot Sale destacan los electrónicos con 53%, moda con 42% y juguetes y videojuegos con 30%.

La directora de investigación de mercado destacó que la percepción sobre los métodos de pago cambió comparada con el año pasado y ahora los cibernautas están más dispuestos a utilizar tarjetas bancarias.

¿Qué es el Hot Sale?

El Hot Sale es la campaña de ventas en línea más grande de México, que por séptima edición se llevará a cabo. Debido a la actual pandemia, el Hot Sale, que solía durar cinco días se alargará durante una semana. Es organizado por la Asociación Mexicana de Ventas Online (AMVO), y participan más de 340 empresas que pertenecen a esta organización, brindando a sus clientes diversos descuentos y promociones en exclusiva de sus productos y/o servicios.

La promoción abrirá sus puertas el día 23 de mayo de 2020 desde las 12 de la noche hasta las 23:59 horas del 1 de Junio. Se contará con una preventa que inicia 24 horas antes del inicio del evento.

“El Hot Sale este 2020 tiene un papel relevante para hacer frente a las bajas o nulas ventas que han tenido los sectores no esenciales, lo que permitirá sumar para hacer frente al desempleo, la crisis de liquidez y la insolvencia de los negocios”, señaló el presidente de la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales (ANTAD), Vicente Yáñez.

En 2019, las ventas del Hot Sale fueron de 11 mil 082 millones de pesos, aumento de 77% respecto a la derrama económica de 2018. Hubo 6.5 millones de órdenes de compra, con un gasto de dos mil 200 pesos por cada ticket (63% más que el año anterior). Cada mexicano compró en promedio 2.6 artículos.