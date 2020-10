Pese a COVID-19, se estanca gasto en medicinas en Jalisco

A pesar de los cambios detonados por el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) y la crisis sanitaria por el COVID-19, en Jalisco está estancada la inversión en medicinas para el sector público.

Mientras en 2019 se erogaron más de mil 281 millones de pesos para medicamentos y productos farmacéuticos, el Organismo Público Descentralizado (OPD) Servicios de Salud Jalisco respondió que este año cerrará con alrededor de mil 218 millones. No hay más presupuesto.

La mayoría de los recursos proviene de la Federación. Por ejemplo, el Gobierno del Estado no concedió una entrevista para detallar sobre el tema, pero entregó una ficha informativa del gasto en la materia y explicó que entre enero y agosto de este año, con todo y pandemia, se han inyectado más de 812 millones de pesos, de los cuales apenas 14.1 millones son de origen estatal.

Este medio de comunicación ya documentó las denuncias y manifestaciones de familiares de enfermos con cáncer, principalmente, quienes lamentan la falta de medicinas en el Estado.

Por eso también se le pidió a la autoridad jalisciense el porcentaje de medicamentos en almacenes y en los centros de salud y hospitales, así como información por región sanitaria; sin embargo, el OPD tampoco contestó y sólo remitió un listado de medicinas con diferentes niveles de abasto en el almacén central.

Opacan información sobre el abasto de medicamentos

Vía Transparencia, el Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud Jalisco omitió compartir información sobre el porcentaje del abasto de medicamentos que se tiene actualmente en las 13 Regiones del Estado, pese a que el año pasado sí brindó los datos relacionados al tema.

A principios de este mes, a través del oficio de transparencia UT/OPDSSJ/3686/B-8/2020, la Dirección de Recursos Materiales del OPD respondió que sólo tiene competencia sobre el medicamento que se encuentra en el almacén central y entregó una lista de los insumos existentes en ese espacio, pero no otorgó la información de las unidades de salud.

En el expediente se agrega que el porcentaje de abasto de estas últimas es competencia de la Dirección Médica, la cual debe reportarlos a través de sus regiones, pero el OPD no respondió por medio de esta área.

La Dirección de Recursos Materiales añadió: “Le informo que la empresa Distribuidora Internacional de Medicamentos y Equipo Médico es el proveedor que tiene la subrogación para la contratación del Servicio Integral de Administración de Farmacias y Adquisición de Medicamentos, Material de Curación y Suministro de Mezclas de Medicamentos, quien en su caso realiza directamente el abasto de medicamento a las unidades, de acuerdo con los pedidos que realizan éstas”.

El pasado 25 de septiembre, este medio se comunicó al área de Transparencia del OPD Servicios de Salud para preguntar por qué no se otorgó la respuesta a través de la Dirección Médica. El personal buscó el expediente, pero luego indicó que la servidora pública que podía responder sobre el tema no se encontraba en la oficina. Se realizaron más llamadas, pero no fue posible contactar con el área.

En febrero del año pasado, este medio solicitó prácticamente la misma información al OPD. En esa ocasión, el organismo sí entregó los datos sobre el abasto de medicamentos. Mediante el oficio DT/OPDSSJ/558/2019, se reportó que las Regiones 1, 10 y 13 tenían un abasto del 97%, mientras que la Región 12 presentaba en el porcentaje más bajo, con 93 por ciento.

Se solicitó una entrevista a la Secretaría de Salud y se enviaron una serie de preguntas relacionadas con este tema, pero se contestó sólo a través de una ficha, en la que se informa: “Es importante resaltar que se cuenta con el abasto necesario para garantizar la atención de la población”.

TELÓN DE FONDO

Se coordinan con el Insabi

En febrero pasado, luego de una serie de diferencias entre los Gobiernos federal y estatal, finalmente se llegó a un acuerdo para que Jalisco se coordine con el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), antes Seguro Popular, pero sin adherirse a éste.

El gobernador del Estado anunció que tras dialogar con el Presidente Andrés Manuel López Obrador, se definió la firma del convenio con las propuestas realizadas por el sistema de salud de Jalisco que, en un principio, habían sido ignoradas. “Se respetaron los términos que Jalisco puso sobre la mesa: es un convenio de no adhesión, pero con un mecanismo de coordinación efectivo que va a dar resultados. Además, en plena sintonía con el Presidente, le expliqué las razones y los argumentos”.

Se acentuó que López Obrador planteó la idea de que, en este año, Jalisco se haga cargo de los procesos administrativos y se quedara fuera de la compra consolidada de medicamentos que realiza el Gobierno federal.

Este medio de comunicación reportó que esto implica que el Gobierno del Estado se hará cargo de las compras de medicamentos, pero con la evaluación federal para garantizar que se sigan los lineamientos expuestos por el Presidente de México.

GUÍA

Responden mal por Transparencia

Aunque el Gobierno estatal aumentó su gasto para atender la pandemia del COVID-19, incluso contratando más deuda, el presupuesto destinado a la compra de medicamentos y productos farmacéuticos se mantiene en los mismos niveles que en 2019. Se estima que este año cerrará en alrededor de mil 218 millones de pesos (entre recursos federales y estatales), mientras que en el ejercicio anterior se destinaron mil 281 millones.

Se estima que este año cerrará en alrededor de mil 218 millones de pesos (entre recursos federales y estatales), mientras que en el ejercicio anterior se destinaron mil 281 millones. Entre enero y agosto de este año, en Jalisco ya se han erogado 812 millones 070 mil pesos para la adquisición de fármacos. Este periodo comprende los meses más críticos de la pandemia por el nuevo coronavirus, pero el Gobierno del Estado ha ejercido sólo 14.1 millones de recursos propios para la compra de insumos médicos; el resto ha sido aportado por la Federación. Estos se encuentran muy alejados de los 101.7 millones gastados por la administración estatal por este concepto en 2019.

el resto ha sido aportado por la Federación. Estos se encuentran muy alejados de los 101.7 millones gastados por la administración estatal por este concepto en 2019. Lo anterior, según datos del Organismo Público Descentralizado (OPD) Servicios de Salud Jalisco, los cuales fueron aportados luego de que este medio solicitara una entrevista sobre el tema, debido a que por Transparencia respondió que el presupuesto se redujo.

En respuesta a una primera solicitud de información vía Transparencia, con el folio P.N.T: 05051620, el OPD contestó que durante el 2018 se gastaron mil 101 millones de pesos en medicinas, pero en 2019 bajó a 767.2 millones, mientras en este año apenas iban 184.4 millones (con corte al 17 de agosto). Pero en una segunda ocasión cambiaron la información e incrementaron los gastos.

En febrero pasado, se confirmó que Jalisco quedó fuera de las compras consolidadas de medicamentos del Gobierno federal. Tras la firma de no adhesión al Instituto de Salud para el Bienestar ( Insabi ), se acordó que habrá coordinación, pero el Estado tendrá que hacerse cargo de las licitaciones de fármacos.

Aunque Jalisco ha gastado menos durante este año en la materia, esta semana se anunció que destinarán 7.6 millones de pesos de recursos propios para la compra de medicinas oncológicas. El dinero se entregará a organizaciones que se dedican para atender a personas con cáncer, ante el desabasto que se presenta.

CLAVES

Jalisco es el tercer lugar nacional con más quejas

Informe. De acuerdo con el último informe cuatrimestral del Colectivo #Cerodesabasto (con corte a abril pasado), el cual concentra los reportes realizados sobre el desabasto de medicamentos que se presenta en el país (tanto en unidades federales como estatales), Jalisco se ubica en el tercer lugar con el mayor número de quejas, con 57. El primer lugar lo ocupa la Ciudad de México (con 269), seguido por el Estado de México (113).

Reporte. En el documento se precisa que, en comparación con los resultados anteriores correspondientes a 2019, “es notable el incremento del número de reportes referentes al IMSS (72%), con un aumento de 26 puntos porcentuales”, si se compara con el trimestre previamente analizado. Le sigue el ISSSTE, con 19% de casos; el Insabi, con 4%, mientras el 5% restante obedece a los sistemas estatales de salud, Pemex y hospitales privados.

Registros. El colectivo resalta que 11% de los reportes recibidos entre enero y abril pasados, fue levantado por personal de salud.

Pandemia. Se concluye que “desafortunadamente, previo a la pandemia, las condiciones de nuestro sistema de salud ya estaban comprometidas por la ineficiencia y la corrupción en la cadena de abasto, así como por el bajo porcentaje de gasto público en salud y las deficiencias en la cobertura de los distintos subsistemas. Las personas con VIH, cáncer, lupus, hipertensión y diabetes ya corrían un grave riesgo antes de la pandemia por la falta de medicinas y tratamientos. Y ahora, por COVID-19, enfrentan una doble amenaza al ser los más vulnerables ante un contagio de este virus”.

Acumulado. De febrero de 2019 a abril de este año, la plataforma digital cerodesabasto.org ya recibió dos mil 270 reportes por la falta de medicamentos. En el acumulado de quejas se informa que se han recibido 120 por desabasto en Jalisco. La Entidad se ubica sólo por debajo de la Ciudad de México (609) y del Estado de México (283).

Durante la pandemia, gastan 364 millones

De la bolsa de tres mil 673 millones de pesos que presupuestó el Ejecutivo estatal para hacer frente a los gastos de COVID-19, mil 108 millones fueron asignados al OPD Servicios de Salud Jalisco, de los cuales, sólo se han gastado 364.5 millones; es decir, se ha dispuesto de sólo tres de cada 10 pesos disponibles.

De acuerdo con la última actualización realizada por la Secretaría de la Hacienda Pública sobre el gasto de la pandemia (con corte al pasado 8 de septiembre), en el micrositio https://coronavirus.jalisco.gob.mx/, a la fecha se han realizado 44 compras para atender la contingencia por parte del organismo.

La erogación más alta es por 70.9 millones de pesos para la adquisición de 75 monitores de signos vitales, seguido por 40.5 millones para la compra de 230 mil cubrebocas N95.

Para atender los gastos de urgencia relacionados al COVID-19, el Ejecutivo estatal creció el presupuesto de la Partida 4418 de Erogaciones Imprevistas, la cual es de ampliación automática.

El ejercicio de la bolsa global por tres mil 673 millones de pesos es auditada en tiempo real por la Auditoría Superior del Estado de Jalisco (ASEJ).

En el documento de áreas de oportunidad, el órgano fiscalizador destaca que en el caso del OPD Servicios de Salud se recomienda al Gobierno estatal “llevar un meticuloso registro de la información sobre la asignación y el destino de los bienes adquiridos y el material médico necesarios para la atención de la contingencia o, en el caso de equipos proporcionados en comodato, los contratos respectivos en los cuales se identifique qué unidades hospitalarias han recibido el equipo”.

Entre las principales erogaciones se recuerda la realizada para la adecuación y operación del hospital Ángel Leaño. Hasta el pasado 8 de septiembre sólo se había reportado el gasto de 20.6 millones relacionados con éste, vía el OPD.

El Gobierno estatal contrató también deuda por seis mil 200 millones de pesos para llevar a cabo proyectos que permitan reactivar la economía. En total, podrá disponer de hasta nueve mil 873 millones para atender la pandemia.

Sin respuestas

Además de las solicitudes de información realizadas vía Transparencia y tras gestionar una entrevista sobre el gasto y el abasto de los medicamentos en Jalisco, este medio de comunicación entregó al área de prensa de la Secretaría de Salud las siguientes preguntas, que tampoco fueron atendidas:

¿Cuáles son los cambios que se tuvieron en la adquisición de medicamentos, por el inicio de las compras consolidadas a cargo del Gobierno federal?

¿Cuál es el porcentaje actual del abasto de medicamentos en las Regiones Sanitarias del Estado?

Si se tiene problema de abasto, ¿qué obedece y cuándo se prevé que se resuelva?

¿A cuántos jaliscienses se beneficiaron con medicinas en 2019 y a cuántos en lo que va de este año?

Ninguna se respondió por parte del Gobierno del Estado.

