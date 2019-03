Pérdidas por robos o fugas en CFE equivalen al huachicoleo en Pemex

El Gobierno federal no solamente se enfrenta al robo de combustibles en Petróleos Mexicanos (Pemex), que deja pérdidas por 65 mil millones de pesos cada año, por las prácticas conocidas como “huachicoleo”. La Comisión Federal de Electricidad (CFE) también tiene una merma por cantidades similares.

En 2018, la paraestatal perdió 25 mil 700 millones por el robo de electricidad en el país, ante los usuarios domésticos y las empresas que hurtan la energía, sumándose fallas técnicas que dejan daños por 34 mil 253 millones.

En conclusión: el boquete por estos dos conceptos se acerca a los 60 mil millones cada año.

Por Entidad, Ciudad de México, Estado de México, Nuevo León, Veracruz y Jalisco encabezan la estadística por el robo de luz. Las colonias periféricas y las zonas en donde se instalan tianguis o comercios informales destacan por la conocida práctica de los “diablitos” (utilizan cableado para colgarse de los postes en los que corren las líneas de la CFE).

En el periodo 2013 y 2018, la CFE reportó que se presentaron 44 mil 839 denuncias penales por el uso ilícito de energía.

De ese total, Jalisco acumuló tres mil 307. El problema es que este delito prevalece prácticamente impune en México.

Para la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), si se demuestra que el acusado del aprovechamiento ilícito de energía eléctrica era usuario, el delito es fraude. Y se califica como robo cuando el aprovechamiento de la energía eléctrica se realiza sin el consentimiento del usuario propietario de la línea.

“Tenemos muchos vecinos que se roban la luz y muchas veces se va la energía por la sobrecarga que provocan. Tienen años sin pagar”, lamentó Luis Sánchez, vecino de Colinas del Río Blanco, en Zapopan. “Según ellos, la CFE no les puede hacer contratos. Mientras tanto, nosotros nos privamos de otras cosas por pagar el recibo”.

Oblatos y Santa Margarita, con más robos a la CFE

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) informó que, entre 2013 y febrero de 2019, las colonias con más reportes por el uso ilícito de energía eléctrica son Oblatos y Santa Margarita, con cuatro mil 110 y tres mil 47 quejas, respectivamente.

En Jalisco se documentaron 71 mil 639 reportes durante el periodo mencionado. De esa cifra, 67 mil 951 fueron personas físicas y, el resto, empresas o asociaciones.

Sin embargo, si solamente se toman en cuenta los datos de las empresas o las asociaciones, las colonias o localidades con más señalamientos son Santa Margarita, Tesistán y Toluquilla.

En un recorrido por la calle Dionisio Rodríguez, en Oblatos, una de las colonias más extensas de Guadalajara, varias personas comentan que prefieren ignorar este hecho (robarse la energía eléctrica) por temor a represalias. Además de las zonas donde la CFE registra más reportes, habitantes de la metrópoli coinciden en que hay más eventos relacionados con el robo en colonias como Arcos de Zapopan, La Tuzanía, Altagracia, Santa Lucía, en Zapopan, o Loma Dorada y 20 de Noviembre, en Tonalá.

Algunos usuarios opinan que el hurto de energía es una práctica que debería erradicarse. César, de la Colonia Jardines de la Alameda, en Tlajomulco, expresa que tiene varios vecinos que llevan hasta cuatro años sin pagar la luz que utilizan.

Afirma que ha reportado la situación a la Comisión Federal de Electricidad, pero no se han tomado medidas al respecto.

“Me pasan un número de reporte, pero no acuden, todos los días me doy cuenta. Ya tengo 16 años viviendo allí. Los llamados ‘diablitos’ están a la vista y nadie hace nada”.

El ciudadano explica que no solamente es una práctica “injusta”, sino que perjudica a quienes sí pagan por el servicio. “Nos toca padecer esto porque la electricidad en la casa sube y baja por ese motivo, es inconstante el suministro. Por eso tengo reguladores de energía. Se me hace injusto que nos afecten porque salen muy elevados los recibos. Uno gasta mucho para cumplir como ciudadano y las personas que no pagan viven muy contentas”.

Jalisco, quinto lugar

Jalisco es el quinto Estado con más denuncias presentadas a nivel nacional por el delito de uso ilícito de energía eléctrica por parte de personas físicas y morales, entre 2013 y 2018. La Comisión Federal de Electricidad (CFE) precisa que este año todavía no hay acciones penales.

La Ciudad de México presentó cinco mil 497 denuncias ante la Procuraduría General de la República (PGR), ahora Fiscalía General de la República (FGR). Las demarcaciones territoriales que suman más eventos son las alcaldías de Álvaro Obregón e Iztapalapa, de acuerdo con información brindada a través de Transparencia.

En el Estado de México presentaron cinco mil 79 denuncias en el periodo en referencia; en Nuevo León, cuatro mil 700 acciones; en Veracruz, cuatro mil ocho, y, en Jalisco, tres mil 307 denuncias.

De las denuncias en Jalisco, 321 fueron contra personas morales y, el resto, contra personas físicas.

Lo que la CFE quiere es recuperar el dinero desviado, trata de llegar a un arreglo para recuperar el dinero. A la Comisión no le sirve tener a la gente en la cárcel". Rogelio Barba Álvarez, del Departamento de Derecho Privado del CUCSH.

La CFE detalla que en la República Mexicana se presentaron un total de 44 mil 839 acciones penales por el uso ilícito de energía en los últimos seis años. La estadística solamente excluye a San Luis Potosí, ya que no se brindaron datos.

“Las denuncias por usos ilícitos se presentan contra el dueño del servicio, no contra quien resulte responsable”, precisa la Comisión.

Sobre los resultados derivados del delito de robo de energía eléctrica entre 2013 y 2018, la autoridad informa que se detuvieron a 26 personas en el país, aunque solamente hubo 19 sentencias (no se especificó el sentido). En Veracruz reportaron que nueve personas fueron detenidas y sentenciadas entre 2013 y 2014. En 2015 hubo otros tres detenidos.

La CFE informa que en Sonora se dictaron dos sentencias en 2017 y se detuvo a una persona en 2018.

En Chihuahua se detuvo a una persona, sin más acciones. En Morelos se aprehendieron a seis hombres, pero emitieron sólo tres sentencias.

En Yucatán detuvieron a dos personas, que fueron sentenciadas. El mismo número fue en Campeche.

En Quintana Roo se capturó a una persona en 2014, y en la Ciudad de México se detuvo a otro habitante en 2013. En la capital también se emitió una sentencia en ese año.

Por las fallas técnicas, la CFE pierde más de 34 mil millones de pesos cada año en México. EL INFORMADOR

Pierden miles de millones

En los últimos tres años, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) presentó ante la entonces Procuraduría General de la República (PGR), Delegación Jalisco, tres mil 218 denuncias penales por el delito de “uso ilícito de energía eléctrica”. La cifra significa un aumento comparado entre 2013 y 2015, cuando solamente se documentaron 89 denuncias.

Además, entre 2017 y 2018, la Comisión presentó otras 264 denuncias contra “quien resulte responsable” por el robo de energía eléctrica y fraude. Pese a que se multiplicaron las denuncias, responden que no hay detenidos ni tampoco se han emitido sentencias por este delito en la Entidad.

Autoridades federales comunicaron en diciembre pasado que iniciaron apenas 202 carpetas de investigación por alteración del servicio de energía en domicilios de la Zona Metropolitana de Guadalajara.

La ahora Fiscalía General de la República, que suple a la PGR, respondió a una solicitud de información que están en trámite 71 carpetas de investigación por robo de fluido eléctrico en los municipios de Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque, Tlajomulco, Tonalá, El Salto, Juanacatlán, Puerto Vallarta, Lagos de Moreno, Tepatitlán, Zapotlán el Grande y Autlán de Navarro. Y remarcó que, en 2018, se lograron dos acuerdos reparatorios por el robo de energía en Jalisco.

El Código Penal Federal establece en la Fracción II de su Artículo 368 que se equiparan al robo y se castigarán como tal, el “uso o aprovechamiento de energía eléctrica, magnética, electromagnética, de cualquier fluido o de cualquier medio de transmisión, sin derecho y sin consentimiento de la persona que legalmente pueda disponer de los mismos”.

Luis Bravo, director de Comunicación Corporativa de la CFE, recalca que el año pasado perdieron 25 mil 700 millones de pesos por el robo de electricidad en el país, que incluyen eventos como los “diablitos” o el colgado de cables en postes por parte de los usuarios irregulares.

Por otra parte, las fallas técnicas significaron daños por 34 mil 253 millones de pesos; es decir, fugas por deficiencias en conductores de transmisión o distribución.

La cifra anual por estas anomalías, de casi 60 mil millones de pesos, se acercaría a las mermas por el “huachicol” o el robo de combustible, calculadas en 65 mil millones de pesos, según el Presidente Andrés Manuel López Obrador.

Voz del experto: Las altas tarifas provocan los delitos en el país

Rogelio Barba Álvarez (del Departamento de Derecho Privado del CUCSH).

El académico opina que las tarifas de energía eléctrica son elevadas para un sector de la población, lo que provoca que muchas personas opten por hurtar la luz.

“Tenemos una cultura de la desviación, muchos buscan evadir el pago porque la tarifa está elevada. Recuerdo que en la Colonia Echeverría la gente colgaba ‘diablitos’… o se usaban en lugares donde no se tenía la infraestructura. Ahora es una práctica que queda impune”.

Considera que hay habitantes que reciben un mal servicio, pese a que no roban electricidad, tal y como lo demuestran las quejas que se presentan ante la Profeco.

Recuerda que la CFE tiene un sistema “coercitivo”, en el cual cortan la luz si detectan que los usuarios no pagan a tiempo.

Por otra parte, expuso que las denuncias por el uso ilícito de energía es una manera de presionar a los infractores.

Pretenden “fortalecerla”

El Presidente Andrés Manuel López Obrador declaró el 11 de febrero pasado que se iba a “fortalecer” a la CFE. Y criticó que se tengan tarifas tan elevadas. “Se han hecho negocios jugosos al amparo del poder público, se han celebrado contratos para favorecer a particulares”.

Detalló que se dieron contratos para la construcción de gasoductos porque la mayor parte de la energía se genera con gas, y se quejó de que había empresas de gasoductos paradas, lo que significaba altos costos para la CFE. “Hay que agregar que se subsidia a las empresas particulares porque no pagan por el servicio de la transmisión de la energía y hay que pagarle subsidio por un concepto que se llama cargo fijo, que tiene que ver con el mantenimiento de las empresas particulares”.

Pese a la acusación, dijo que buscaría el diálogo con las compañías. “Estamos exhortando a las empresas para que celebremos un convenio, que se revisen los contratos y se haga el acuerdo de que no van a aumentar los precios”.

Lanzan pre-bases para licitación de fibra óptica

Publicación El 11 de marzo pasado se publicaron las pre-bases para la licitación de 50 mil kilómetros de líneas de fibra óptica de la Comisión Federal de Electricidad (CFE). Con esto proyectan comunicar con internet a todos los municipios y pueblos más apartados y marginados del país.

Costo Andrés Manuel López Obrador explicó que la obra tendrá una inversión estimada de 30 mil millones de pesos, y abarcará instituciones públicas como escuelas, hospitales, parques y edificios, entre otros.

Fallo El ganador podrá usar la capacidad sobrante para otorgar servicios de telecomunicaciones a terceros. Además, se buscará que el licitante elegido brinde mantenimiento a la infraestructura.

En Oblatos y Santa Margarita es donde hay más robos a la CFE por parte de usuarios domésticos. Sin embargo, en Tesistán y Toluquilla también crece este delito por parte de las empresas. EL INFORMADOR / G. Gallo

Reclaman por los cobros indebidos

Además de que se “cuelgan” de sus sistemas, usuarios de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) reclaman por el mal servicio que reciben, principalmente los relacionados con las tarifas erróneas.

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) informó vía Transparencia que, entre enero de 2018 y enero de 2019, recibió 12 mil 395 quejas relacionadas con energía eléctrica, de habitantes de todos los Estados de la República. De esa cantidad, solamente 15% de los reportes fue conciliado.

Por tipo de concepto, 11 mil 571 quejas fueron por “cobro indebido” y, el resto, por reclamaciones como “cambios, devoluciones o bonificaciones”, “ausencia de información al consumidor”, “entrega del producto o servicio”, “garantías”, “trato al cliente” o “contratos”.

La Delegación Jalisco de la Profeco recibió 87 reclamaciones, de las cuales 55 están en trámite, 20 desistieron, 10 se conciliaron y dos más no se conciliaron.

De las 12 mil 395 quejas, tres mil 862 se registraron en el Estado de México y, dos mil 684, en la Ciudad de México.

Alma López, de la Colonia Progreso, de Guadalajara, cuenta que el costo de la energía se duplicó de un mes a otro. “Fui a preguntar y me dijeron que quizá tenía problemas con mi medidor. Hice mi reporte y cuando vinieron a revisar se solucionó, pero de todas maneras tuve que pagar más dinero”.

Plan Nacional de Electricidad

Incrementar la capacidad de generación de las plantas, realizar inversiones para el aprovechamiento pleno del parque de generación y establecer una política inteligente en el uso de combustibles por medio de la utilización de todas las fuentes primarias.

Fortalecer la Comisión Federal de Electricidad para garantizar que 43 millones de hogares mexicanos y las empresas e industrias nacionales puedan recibir la electricidad como derecho humano.

Desarrollar todos los recursos hidroeléctricos disponibles en estrecha colaboración con la Comisión Nacional del Agua (Conagua), lo que permitirá aumentar la capacidad de generación hidroeléctrica en un 26 por ciento.

Creación de un plan anticorrupción para asegurar a la CFE, sus empresas subsidiarias, filiales y unidades de negocios, un sistema sustentado en políticas y procedimientos de control, vigilancia, supervisión, evaluación, seguimiento y auditoría.

Llevar internet gratuito a todo el territorio nacional, en más de 800 mil kilómetros de redes de transmisión y distribución.

Impulsar energías renovables programando mecanismos para aprovechar en beneficio de la nación todos los recursos naturales existentes para la generación: hidráulica, geotérmica, eólica y fotovoltaica.

Capacitación y desarrollo tecnológico del más alto nivel para todo el personal, además de sumar el programa “Jóvenes Construyendo el Futuro”.

Clasificación

La Suprema Corte de Justicia de la Nación indica que si se demuestra que el acusado del aprovechamiento ilícito de energía eléctrica era usuario, el delito es fraude.

Es robo cuando el aprovechamiento de la energía eléctrica se realiza sin el consentimiento del usuario titular del contrato.

Guía

Tarifa

El Artículo 139 de la Ley de la Industria Eléctrica remarca que la Comisión Reguladora de Energía aplicará las metodologías para determinar el cálculo y ajuste de las tarifas finales del suministro básico. En 2019 solamente subirían los costos para el sector industrial, mientras que no habría impactos económicos en los sectores domésticos ni agrícolas.

Pérdida

La CFE reporta una utilidad no auditada al 31 de diciembre de 2018 de 27 mil 271 millones de pesos, lo que representa una disminución de 80 mil 334 millones de pesos comparada con la utilidad del ejercicio 2017.

Delito

El Código Penal Federal establece en el Artículo 253, en el Capítulo de delitos contra el consumo y la riqueza nacionales, que los actos u omisiones que afecten gravemente al consumo nacional se sancionarán con “prisión de tres a 10 años”. En esta categoría se añade el impedir o tratar de impedir la generación, conducción, transformación, distribución o venta de energía eléctrica de servicio público.

Sanción

En la Fracción IX del Artículo 254 se subraya que se aplicarán las mismas sanciones del capítulo anterior al que, “sin derecho, realice cualquier sustracción o alteración de equipos o instalaciones”.

Las voces

“Vivo en Colinas del Río Blanco, junto a Hogares de Nuevo México. Tenemos muchos vecinos que se roban la luz y muchas veces se va la energía por la sobrecarga que provocan. Tienen años sin pagar. Según ellos, la CFE no les puede hacer contratos. Mientras, nosotros nos privamos de otras cosas por pagar la electricidad”.

Luis Sánchez, habitante de Zapopan.

“En mi coto hay varios que se roban la luz en complicidad con el conserje, que le dice al personal de la CFE que nadie vive ahí (las casas tienen cortinas de plástico y no se ve para adentro). Es en Camino Real a Colima, en Tlaquepaque. Hay casas que tienen 14 años robando la luz”.

Josué Ramírez, habitante de Tlaquepaque.

“Un negocio de la Colonia Independencia, frente al Estadio Jalisco, tiene por lo menos seis años que no tiene medidor. Sólo tiene la base y, en ocasiones, la ‘puentean’. En otras se ‘cuelgan’ de los cables. En algún momento lo denuncié a la CFE vía Twitter y nunca contestaron. En otra ocasión lo denuncié a un supervisor de líneas y sólo me dijo que iba a pasar el reporte, pero jamás se ha visto que tomen medidas contra ese negocio. El dueño es más descarado los días cuando hay partido de futbol, ya que tienen refrigeradores al tope y un anuncio espectacular. Como información adicional, también se roban el agua”.

Carmen Garza, vecina de la Colonia Independencia.

Aumenta la cartera vencida

Además de las pérdidas técnicas y no técnicas, la Comisión Federal de Electricidad tiene que lidiar con usuarios morosos. Este medio publicó en junio de 2018 que 930 Ayuntamientos debían cuatro mil 357.7 millones de pesos.

Por ese motivo, la Comisión le suspendió servicios de manera temporal a 215 municipios. De acuerdo con el estudio “Principales elementos del plan de negocios 2018-2022”, la cartera vencida de la dependencia sumaba 42 mil 71 millones de pesos en 2017. Sin embargo, los usuarios domésticos, comercios y compañías que prestan servicios, le debían a la Comisión más de 43 mil millones de pesos, al corte del 30 de enero de 2019.

Para reducir estas mermas, el Gobierno federal contempla varias acciones, como la regularización de más de 40 mil usuarios de energía eléctrica que no tienen contrato y el reemplazo de 5.3 millones de medidores que ya cumplieron su vida útil.

Andrés Manuel López Obrador dijo durante su campaña que habría un “borrón y cuenta nueva” para los deudores de electricidad en el país. Sin embargo, la Dirección de Comunicación Corporativa mencionó en enero pasado que no sabía si se condonarían las deudas, principalmente a clientes del Sureste del país. Para este año contemplan una inversión por 61 mil millones de pesos, un incremento de 64% respecto a 2018.