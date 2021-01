Pandemia baja inscripciones de alumnos de primaria y secundaria

Aunque la Secretaría de Educación Pública (SEP) actualiza el porcentaje de abandono escolar al final del ciclo, los datos preliminares ante la crisis por la pandemia adelantan afectaciones.

Según la SEP, en primaria bajó la matrícula en 114 mil 900 alumnos entre los ciclos 2019-2020 y 2020-2021, así como en nueve mil 500 en secundaria.

Sin embargo, la Secretaría estima que debido a la pandemia rondará en 10% la deserción en la educación básica; es decir, de inicial, básica, primaria y secundaria, en donde estudian más de 30 millones de menores de edad.

El secretario de Comunicación de la Sección 16 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) en Jalisco, Adrián Delgado, indica que mantienen contacto con varias Entidades y han detectado que en algunas secciones hasta 100 mil estudiantes han abandonado las aulas. “Hay mucha deserción. Es bastante preocupante. La Secretaría de Educación en Jalisco tenía un pronóstico de que el 5% en educación básica abandonaría la educación, sobre todo por falta de recursos”.

Para precisar datos de Jalisco se buscó entrevista con el secretario de Educación en Jalisco, Juan Carlos Flores Miramontes, pero no se obtuvo respuesta.

En la Entidad, Adrián Delgado señala que “hay jóvenes que han tenido que empezar a trabajar para ayudar al sustento, porque sus padres de familia han fallecido”.

Por eso en secundaria se prevé la mayor deserción en este ciclo escolar.

Maestros diseñan estrategias para reducir deserción escolar

SIN FECHA. El regreso a las aulas en educación básica en Jalisco no está definido. EL INFORMADOR • A. Camacho

Mientras la UdeG prevé regresar a las clases presenciales hasta julio, falta que se pronuncie la Secretaría de Educación en Jalisco

Debido a que existen alumnos que no cuentan con dispositivos electrónicos o internet, los profesores les dan tiempo para que puedan subir sus tareas.

La maestra Karenina Carlos, quien da clases en una secundaria de Zapopan, explica que varios menores presentan esta situación.

“Por ejemplo, tengo alumnos que se turnan el celular por días con sus hermanos y no pueden conectarse toda la semana. Lo que hacemos es extender las fechas de entrega para que no se afecte la calificación”.

Detalla que, en promedio, por grupo tienen entre cinco y ocho alumnos que no se conectan a las sesiones, pero aún no se les considera baja.

“Considerando la desigualdad económica, los profesores sabemos que hay alumnos con barreras de aprendizaje, sobre todo económicas, que no les permiten estar en clases en línea. Así que la fecha de entrega no es un elemento considerado para la evaluación”.

Agrega que las indicaciones por parte de la Coordinación Educativa es esperar hasta el fin del ciclo para determinar la calificación de los alumnos que no han podido contactar.

Por otro lado, Gabriela Toriz, profesora de una secundaria en Tlaquepaque, explica que han trabajado para evitar la deserción al brindar espacio para que los estudiantes, sin importar el momento, puedan entregar actividades para regularizarse.

“Hacemos llamadas telefónicas para saber cómo están los alumnos y qué obstáculos presentan. Entre los estudiantes que no se pueden conectar hacemos cuadernillos de trabajo en físico, que recogen en la escuela y luego los entregan contestados”.

Y en el interior del Estado, Francisco Javier Rodríguez, encargado de la gestión educativa de la telesecundaria “Lázaro Cárdenas del Río”, ubicada en la comunidad Labor de Abalsa, en Jalostotitlán, comenta que en su centro de trabajo se dieron a la tarea de buscar distintas estrategias para evitar el abandono escolar.

Por ejemplo, para los alumnos que no contaban con internet o algún medio tecnológico, se diseñaron cuadernillos que se entregaban los días lunes y se les brindaba acompañamiento presencial cuidando el reglamento de la sana distancia. Para los alumnos que contaban con aparatos tecnológicos en casa, se trabaja a través de distintas plataformas.

“Hay otra alternativa mixta en la que los alumnos, con la tecnología en casa, asisten a tomar asesorías o pueden solicitar en físico las actividades correspondientes a cada semana. Por estas razones el alumno puede elegir de acuerdo con sus necesidades cuál es la forma de trabajo que más se le facilita”.

Además, subraya, en las asesorías presenciales el estudiante puede hacer consultas en internet, lo cual apoya su trabajo y documenta sus proyectos. “Las actividades lúdicas que se integran motivan al alumno a permanecer dentro de la institución. A estas estrategias atribuimos el que no se aumente tanto la deserción en nuestra escuela”.

PUNTEO

El abandono escolar en Jalisco

Antes de la pandemia, el abandono escolar iba a la baja en el país. Según datos de MIDE Jalisco, el porcentaje de abandono (el número de alumnos que dejan las actividades escolares), disminuyó de 5.2 a 4.47 por ciento en los ciclos 2017-2018 y 2018-2019.

Y en el caso de la primaria bajó de 0.8 a 0.72 por ciento.

En México, el promedio del abandono escolar en secundaria bajó de 4.2 a 3.7 por ciento.

Y en la primaria se mantuvo en 0.7 por ciento.

Piden transparentar datos para toma de decisiones

A través de una solicitud de información se le preguntó a la Secretaría de Educación en Jalisco sobre los indicadores de la matrícula del ciclo escolar 2020-2021. Al respecto, el área de Transparencia respondió que la información se actualizaría en enero de este año, aunque todavía no cumplen (https://transparencia.info.jalisco.gob.mx/transparencia/informacion-fundamental/4763). También se pidió una entrevista al respecto, pero no se concedió.

Esta es una petición que han hecho organizaciones civiles, como Mexicanos Primero, en su Capítulo Jalisco.

Paulina Hernández Morales, directora de Mexicanos Primero en el Estado, destaca que es urgente que se abra el debate.

“Es necesario tomar medidas urgentes para minimizar el riesgo de la deserción escolar, que existan esfuerzos coordinados entre las instancias que deben proteger los derechos de niñas, niños y jóvenes para asegurar su bienestar. Es esencial que la educación esté en la agenda urgente en las decisiones relativas a la pandemia”.

Además, en la pasada glosa de Educación en el Congreso de Jalisco, recordó que les preocupaba el abandono escolar y las estrategias para evitarlo.

“Y haciendo la diferenciación con el ciclo escolar pasado, qué hicieron para reincorporar a los estudiantes con los que no se tuvo contacto, que fueron entre 6% y 7% en primaria y secundaria. Sabemos que no se contactaron, pero qué se hizo de esfuerzo para el ciclo escolar que ya comenzó, qué esfuerzo se pudo haber hecho para buscarlos y reincorporarlos”.

También cuestionó sobre cuántos alumnos están inscritos, para revisar los esfuerzos realizados por las autoridades para evitar que dejen de estudiar.

PREPARATIVOS

Anuncian cambios en el calendario escolar de la UdeG

El rector de la Universidad de Guadalajara, Ricardo Villanueva, descartó un regreso presencial a las clases.

Anunció nuevas fechas para el calendario 2021-A. “Tenemos claro que en enero es imposible el regreso a las clases presenciales”.

Explicó que “nos encontramos en un momento crítico en donde todavía no es viable comenzar las clases de manera presencial. Tenemos la esperanza de que en julio”.

Añadió que “hemos decidido hacer un ajuste al calendario”.

REGRESO A CLASES

Centros universitarios:

Inicio de cursos: 22 de febrero.

Fin de cursos: 9 de julio.

Semanas de clases: 17.

Preparatorias:

Inicio de cursos: 2 de febrero.

Fin de cursos: 2 de julio.

Semanas de clases: 19.

Vacaciones: 29 de marzo al 11 de abril.

GUÍA

Resultados sobre Aprende en Casa II

De acuerdo con los resultados de la encuesta realizada al programa Aprende en Casa II, el 94% de las maestras y maestros estimaron que es “positivo e incuestionable” que la Secretaría de Educación Pública iniciara el ciclo escolar 2020-2021, con el sistema de educación a distancia.

“A los teléfonos celulares se les ve con posibilidades de servir a la educación a distancia, siempre y cuando se piense en estrategias enfocadas a las características de estos dispositivos”.

Se destaca que los docentes encuestados señalaron que Aprende en Casa II tiene una gran aceptación y es un programa bien calificado como apoyo didáctico fuera de las aulas, en el que más de 80% de sus alumnos atienden sus clases virtuales tres veces o más por la semana. Y que 88% de las maestras y los maestros aprobaron los programas educativos de televisión y radio con una calificación superior al 8.

“El 29% de los encuestados sugirió no cambiar nada a las emisiones, excepto adecuar algunos horarios, ya que la didáctica y todos los temas fueron correctos, además de que se pueden generar actividades más retadoras para el educando”.

Además, en días pasados el subsecretario de Educación Básica, Marcos Bucio Mújica, explicó que el programa era inédito en su tipo hasta la llegada de la pandemia, por lo que requiere de una retroalimentación sistemática a partir del desempeño de los estudiantes, para tomar decisiones oportunas ante las necesidades diagnosticadas y modificar y fortalecer las condiciones del proceso de enseñanza-aprendizaje, así como el uso adecuado y eficiente de la tecnología en la educación pública.

TELÓN DE FONDO

Una de cada cuatro casas no tiene televisión digital

A finales de 2015 entró en vigor el apagón analógico en México, que ordenaba a la población transitar a la televisión digital. Aunque la administración de Enrique Peña Nieto gastó más de 25 mil millones de pesos en televisores digitales para los más pobres, de los 2.3 millones de hogares en Jalisco, 25% no tiene televisión digital; es decir, 577 mil casas, según la última Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares del Inegi.

El rezago se remarca porque el actual ciclo escolar 2020-2021 será a distancia, luego de que el Gobierno federal firmó un acuerdo con cuatro televisoras nacionales, en donde se ofrecerán clases a 30 millones de estudiantes. Quienes no tengan señal televisiva contarán con un esquema de radio, libros de texto gratuitos, cuadernillos de trabajo y atención especial.

En México, de los 34.6 millones de hogares, 27% no dispone de una televisión digital, lo que equivale a 9.4 millones de viviendas.

POSTURA SINDICAL

Regreso a las aulas, difícil por la infraestructura educativa

El secretario de Comunicación de la Sección 16 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) en Jalisco, Adrián Delgado, coincide en que es importante transparentar las estadísticas de abandono escolar para una mejor toma de decisiones.

“Hay secciones sindicales que han hecho censos, pero en Jalisco no hay datos actualizados. Si van a reactivar las clases, antes que nada se debería saber este tipo de cifras. Con la contingencia, los padres de familia han tenido pérdidas de empleos, les han disminuido el sueldo... a muchos les ha tocado la mala repercusión, pero hay que tomar en cuenta que muchos fallecidos también son padres de familia, y su fallecimiento impactó en la vida de los alumnos, ya sea niños o jóvenes”.

Considera que una estrategia podría ser otorgar apoyos directos a los menores, aunque la cuestión presupuestaria sería un obstáculo. Por eso, remarca, se debe analizar con más fuerza el tema.

En otro rubro, indica que está difícil que los alumnos regresen a las aulas, sobre todo por la infraestructura física de los planteles públicos. Incluso, dice, hay espacios sin agua, luz eléctrica o internet. “Si hay grupos con 45 alumnos no nos alcanzará el tiempo para que vayan... a veces no hay medidas para sana distancia. No se han dotado de los suficientes insumos, no han sanitizado los centros de trabajo. Y tampoco hay divisiones que permitan una sana distancia y que no haya una transmisión”.

Remarca que ellos han notado que todos los trabajadores quieren regresar, ya que las clases a distancia implican mayor dificultad, tanto técnicas como en el rubro pedagógico.

“Pero las cifras de la Secretaría de Salud arrojan que estamos en el pico más alto de toda la contingencia... muchos jóvenes pueden estar enfermos, y lo que realmente nos preocupa es contagiar a alguien de la familia. El regresar a las aulas sabemos que implica transporte, o que nuestros familiares vayan por los hijos. Y esa movilidad, la convivencia con tantas personas, no va con la actual situación sanitaria que estamos viviendo”.

