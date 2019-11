Pagan refrendo sólo 6 de cada 10 motos

Mientras que en el Congreso de Jalisco alistan modificaciones que involucran a los motociclistas, solamente seis de cada 10 están al corriente del pago del refrendo vehicular, confirma la Secretaría de la Hacienda Pública del Estado.

De acuerdo con el último corte del presente año, sólo 306 mil 372 propietarios de estas unidades han pagado el refrendo, cuando existe un padrón estatal de 533 mil 897. Lo anterior significa que únicamente 57% ha cumplido con su responsabilidad. El resto se encuentra como “requerido”, “requerido notificado” y “sin requerir” por parte de la autoridad.

El secretario Juan Partida Morales reconoce que en algunos temas estaban “un poco atrasados”, pero pretenden cerrar bien el año. Y confía en que traerá beneficios el pago condicionado que se proyecta en la Ley de Ingresos 2020 de Jalisco, para que los motociclistas cuenten con licencia y seguro de daños a terceros (como mínimo). Actualmente, la Secretaría de la Hacienda confirma que únicamente 4% de las unidades tiene una póliza de seguro. Además, apenas 30% de los motociclistas cuenta con el permiso para conducir vigente.

Jonadab Martínez, presidente de la Comisión de Movilidad en el Congreso del Estado, quien promueve una modificación en el cobro del refrendo, admite que pocas personas lo pagan. “Es algo que debe llamar la atención no solamente a la sociedad, sino también a las autoridades. Tenemos un parque vehicular que no está actualizado, que no sabemos si todavía está en el Estado, si paga su contribución o no”.

El legislador acepta que la propuesta para homologar el pago del refrendo a 649 pesos para autos y motos (260 pesos si cumplen con otros requisitos), provoca inconformidades.

“Aprovecharía para hacer un llamado a quienes son dueños o conductores de una motocicleta para que cumplan. Desde hace muchos años el no tener el refrendo vigente o circular sin una póliza de seguro o licencia actualizados corresponde a una sanción”.

Por su parte, el presidente de Motoclubes Unidos de Jalisco, Ignacio Partida, declara que están dispuestos a cumplir con las nuevas medidas, ya que pagar una multa les sale más caro. “Te conviene tener los pagos y todo en orden”.

En lo que respecta a la recaudación en Jalisco hay un ligero aumento. En 2018 ingresaron 54.4 millones de pesos por el pago del refrendo, mientras que en este año suman 67.1 millones.

Manifestación de motociclistas contra el auemnto en el refrendo vehicular. EL INFORMADOR/Archivo

Ley de ingresos 2020

Esta semana, la Comisión de Hacienda del Congreso del Estado aprobó la Ley de Ingresos 2020, en la que estipula que el costo del refrendo vehicular será de 649 pesos tanto para automovilistas como motocicletas. En la propuesta del Ejecutivo estatal se pretendía que ésta fuera de 679 pesos.

Sin embargo, en el último dictamen presentado por los diputados se proyecta que los motociclistas paguen 260 pesos, siempre y cuando al momento de realizar el pago presenten la licencia y una póliza de seguro de daños a terceros vigentes.

Los grupos de motociclistas opositores buscan que el pago quede en 270 pesos, pero sin que se cubran los anteriores requisitos. Mientras que otros grupos solicitan a las autoridades que pueda quedar en 240 pesos.

De acuerdo con la propuesta presentada por el diputado Jonadab Martínez, éstos no podrán acceder al descuento de pronto pago en los primeros meses del año, debido a que el beneficio de 260 pesos estará vigente durante todo 2020.

El próximo año aumentará también la licencia de conducir para quienes conducen una moto: será de 400 pesos. Para los automovilistas quedará en 696 pesos.

Líder

Tras un análisis de la población registrada por el Inegi en 2015 y el padrón vehicular, en Jalisco hay cinco mil 279 motos por cada 100 mil habitantes, mientras en la Ciudad de México la cifra es de tres mil 930 unidades por cada 100 mil pobladores. Y en el Estado de México, la tasa es de tres mil 054. Esto revela que Jalisco es líder en el comparativo.

Consiguen seguro “barato”

Tras reconocer que la mayoría de los motociclistas carece de un seguro para daños a terceros, el presidente de Motoclubes Unidos de Jalisco informa que los integrantes de la asociación están en la mejor disposición de contratar una póliza, debido a que hay un banco que ofrece uno a 500 pesos al año. Éste sólo cubre daños a terceros por 250 mil pesos.

Subraya que es bajo el costo porque en la mayoría de las aseguradoras cuesta entre 10 mil y 12 mil pesos. “El más barato es por el orden de los tres mil pesos”.

La contratación de esta póliza les permitirá pagar 260 pesos por concepto de refrendo vehicular en 2020, de acuerdo con lo que se proyecta en la Ley de Ingresos que fue aprobada en días pasados por la Comisión de Hacienda del Congreso del Estado, aunque falta que sea avalada por el pleno del Legislativo, lo que ocurrirá a más tardar el 15 de diciembre.

“Pero en ninguna aseguradora te quieren asegurar las motos por el riesgo de tener un accidente y lo costoso que es. Cada que tienes un accidente, lo primero que sale por delante es la cabeza o las piernas, entonces es muy costoso dentro de lo que es la atención médica… por eso no quieren asegurarte”.

Aclara que este seguro económico no cubre los daños en la motocicleta o en los conductores, pero sí lo que solicita la Secretaría del Transporte para circular sin problemas.

Acentúa que cumplirán también con el pago de la licencia lo antes posible, ya que el próximo año se elevará a 400 pesos (52 pesos más que este año). “Creemos que está bien porque está dentro de las reglas de movilidad. Tú sabes que debes traer una licencia, porque si tienes un seguro y tienes un accidente, no te lo harán válido si no traes la licencia de manejo vigente”.

Remarca que es mejor pagar estas obligaciones porque si los detienen y les aplican una multa, el monto será más alto: deberán pagar la infracción, la grúa y el tiempo que la unidad esté en el corralón. “Tienes que ir a la Secretaría de Transporte y luego al corralón… y pierdes dos o tres días. Vas a gastar arriba de dos mil pesos por sacar la moto, entonces te conviene tener los pagos en orden”.

Exceso de velocidad, principal infracción de los motociclistas

En este año, el mayor número de multas pagadas por motociclistas es por el concepto de fotoinfracciones; es decir, por exceder los límites de velocidad permitidos o pasarse la luz roja.

De acuerdo con datos otorgados vía Transparencia por la Secretaría de la Hacienda Pública, entre enero y octubre de este año se han pagado 69 mil 540 infracciones en total, de las cuales 11 mil 425 corresponden a las aplicadas a través de los radares del programa de fotomultas. Éstas se ubican por encima de las infracciones por no portar casco (11 mil 055), por no usar debidamente elementos de seguridad (nueve mil 382) y por no contar con la tarjeta de circulación y la calcomanía del pago del refrendo vigente (seis mil 077).

Aunque se solicitó el monto que ingresó por cada una de las multas, la dependencia estatal no respondió.

En mayo pasado, este medio publicó que del total de las multas viales (para todo tipo de vehículos) aplicadas en el Estado entre 2012 y 2019, siete de cada 10 pesos ingresaron por el pago de las fotomultas. De los tres mil 513 millones de pesos que se pagaron por todas las multas viales cometidas en esos años, dos mil 308 millones corresponden a las aplicadas a través de los radares por exceder los límites de velocidad permitidos.

El bajo costo y lo accesible de los créditos son dos factores que han incidido en el incremento del parque de las motocicletas en Jalisco. EL INFORMADOR/Archivo

El presidente de Motoclubes Unidos de Jalisco, Ignacio Partida, apunta que en el caso de su asociación no tienen problemas con las fotomultas porque casi no circulan en la ciudad (usan unidades de alto cilindraje). Los que sí tienen problemas, dice, son quienes conducen motos pequeñas. “Ellos traen las motos de trabajo y circulan rápido porque el tiempo los apremia… ellos sí se pasan los altos”.

Lo anterior, debido a que en el aumento de las motos que se tienen en el Estado están incluidas las que ingresaron al parque vehicular para apoyar la entrega del reparto de comida que ofrecen las aplicaciones móviles.

En Jalisco no se ha informado de alguna estrategia dirigida a este tipo de repartidores, como sí ocurrió en la Ciudad de México, en donde hace unos días se anunció que para disminuir los accidentes de tránsito y garantizar la integridad física de los motociclistas, a partir del próximo año se implementará una licencia especial para los conductores de este transporte. Y las personas que realicen actividades económicas en moto deberán tomar un curso obligatorio en una motoescuela.

TELÓN DE FONDO

Crecen robos y muertes

En el primer semestre de este año, 516 personas fueron víctimas del robo de una moto con violencia en el Estado. De acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, este delito se duplicó entre los años 2015 y 2018: pasó de 383 a 780 ilícitos, respectivamente.

En los últimos cinco años, en Jalisco se han registrado 13 mil 451 robos de motocicletas con y sin violencia (dos mil 603 han sido con violencia).

Lo anterior colocó a Jalisco en el segundo lugar a nivel nacional con el mayor número de hurtos de este tipo de unidades, sólo por debajo del Estado de México.

Por otra parte, según el Centro Estatal de Prevención de Accidentes de Jalisco, las muertes por percances en motocicleta se han incrementado tres veces, al pasar de 27 decesos en 2012 a 74 en 2017 (no hay cifras actualizadas).

Esto contrasta con la reducción de los fallecimientos por accidentes viales en general en ese periodo en Jalisco, al bajar de tres mil 508 a dos mil 332.

Las autoridades estatales consideran que la facilidad para comprar una moto y su consiguiente incremento de unidades circulando en la Zona Metropolitana de Guadalajara, está siendo un factor para el aumento de los decesos de los motociclistas.

Otro factor relacionado que ha incrementado las muertes de motociclistas es la falta del uso de casco reglamentario. También se han registrado casos de vehículos en los que viajan hasta tres o cuatro personas; por ejemplo, de madres que llevan a sus hijos a la escuela o al trabajo.

GUÍA

Frenan reforma

Aunque se esperaba que el Congreso de Jalisco diera luz verde a una iniciativa para aumentar la infracción mínima hasta 10 veces a los motociclistas que incumplieran con las normas de Movilidad (de 80 a 806 pesos), finalmente fue sepultada en el último día de operaciones de la pasada Legislatura.

La actual Legislatura prepara otra propuesta relacionada, pero aún no es presentada. La iniciativa pasada fue impulsada por la entonces diputada Rocío Corona, presidenta de la Comisión de Puntos Constitucionales. A través de ésta buscaba que las multas fuesen de entre 806 y dos mil 418 pesos, en lugar de las sanciones vigentes de entre los 80 y 403 pesos. “Tuve reuniones con motociclistas, se lo externé a la Junta de Coordinación Política, pero se optó por retirar del dictamen”, lamentó.

La reforma pretendía que los motociclistas acataran disposiciones como circular en el sentido de la calle, preferentemente por el carril derecho, además de no transitar entre los carriles y los vehículos. Y rebasar sólo por el carril izquierdo.

No portar casco, tarjeta de circulación o refrendo forman parte de la lista de irregularidades de los conductores. EL INFORMADOR/Archivo

A la baja, la recaudación y los convenios

La recaudación por el concepto del pago de refrendo vehicular de automovilistas también va a la baja. De acuerdo con la Secretaría de la Hacienda Pública, en 2018 cerraron con una recaudación de mil 659 millones de pesos, mientras que en 2013 ingresaron mil 704 millones.

En lo que va de este año se han recaudado mil 674 millones y la autoridad aplica actualmente una campaña de descuentos en el pago de multas y recargos para crecer los ingresos en la recta final.

En los últimos siete años se ha reducido el número de automovilistas que acuden a pagar el refrendo. Un ejemplo de esto es que actualmente hay 1.7 millones de propietarios de unidades que no han cubierto el pago, mientras que en 2013 eran poco más de 713 mil los que se encontraban en esta condición.

El presidente de la Comisión de Movilidad en el Congreso del Estado, Jonadab Martínez, insiste en que se debe cumplir con el pago de estas obligaciones. “Es una contribución que nos ayuda a que el Estado tenga mayor inversión, mayor infraestructura, porque es muy fácil quejarnos de que no tenemos calles pavimentadas, que no tenemos señalización adecuada, que no tenemos muchas cosas… y se reconoce, pero eso no se hace por deseo, se hace por un poder adquisitivo”.

En caso de no cumplir con los pagos, explica, difícilmente el Estado tendrá recursos para invertir en servicios públicos y obras.

Para ponerse al corriente con el refrendo, la Secretaría de la Hacienda Pública autorizó algunos convenios, los cuales también están a la baja. Reporta que mientras en 2013 se firmaron 191 acuerdos, de los cuales ingresaron 1.5 millones de pesos, en lo que va de este año sólo se han autorizado 66, obteniendo 324 mil 476 pesos. Es el año con el menor número de convenios.

A principios de este mes, la dependencia anunció que los propietarios de los vehículos con adeudos tendrán descuentos de 50% en las multas impuestas por infracciones, así como en los recargos. Estos beneficios vencerán el próximo 20 de diciembre.

Este medio reportó que las multas por la omisión del pago de refrendo se podrán saldar a meses sin intereses con tarjetas bancarias.

