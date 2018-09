Padecen los tapatíos hasta dos meses para obtener pasaporte

Falta de disponibilidad de citas, personal que no otorga información suficiente y hasta robo de identidad, son algunos de los problemas que denuncian usuarios que tramitan su pasaporte en la Delegación Jalisco de la Secretaría de Relaciones Exteriores.

Tras comunicarse por teléfono, María José señala que le dieron una cita dos meses después en la sede de Plaza Bonita, cuando en otros Estados con más demanda, como la Ciudad de México, la otorgan en cinco días.

Ignacio Solana precisa que, por la tardanza en Jalisco, viajó a Colima para renovar su pasaporte. Él necesitaba tramitar el documento en menos de tres semanas por un viaje de trabajo y sin problemas lo obtuvo.

Olivia Santillán añade que fue toda una odisea tramitar el pasaporte para su familia y, al final, sólo una persona lo pudo obtener. Necesitaban viajar a Estados Unidos de forma urgente para visitar a un familiar en estado de coma, a punto de ser desconectado. “Nunca se nos orientó o canalizó a las áreas donde podíamos arreglar algunos detalles”.

Y Jorge Curiel también se quedó sin pasaporte porque alguien le robó su identidad.

Sin respuesta de la autoridad

Se buscó a directivos de la SRE para abundar sobre la problemática en la expedición de pasaportes en Jalisco, pero no respondieron a la solicitud de entrevista.

La prueba

Este medio de comunicación realizó 10 citas telefónicas en Jalisco a diferentes oficinas de enlace y en la sede principal de Plaza Bonita. En todos los casos, a excepción de la ubicada en Zapopan, dieron cita el 3 y el 4 de octubre. Mientras que en la oficina de Zapopan, ubicada en avenida Guadalupe, señalaron que no había disponibilidad.

Urgencia

¿Qué pasa si me urge viajar por alguna emergencia y no hay citas pronto?

Enviar un correo a citasdgd@sre.gob.mx describiendo la emergencia, presentar evidencia que la acredite, CURP y número de teléfono. Sugerir fecha y sede.

Ciudadanos lamentan que el personal de la SRE no ofrezca soluciones para casos urgentes. EL INFORMADOR/Archivo

Padece calvario

María José es de esas personas a las que le gusta tener todos sus documentos al día. Así que cuando se le venció su pasaporte decidió renovarlo de inmediato.

En agosto pasado habló por teléfono para sacar una cita en Guadalajara. Y se la dieron, pero dos meses después.

“Hablé por teléfono para sacar mi cita. Me contestó un tipo que me preguntó dónde la quería y le dije que en Guadalajara, lo más pronto posible, pero me dio la cita hasta el 15 de octubre”.

María José colgó el teléfono y volvió a marcar para insistir en si había una cita más pronto, pero le respondieron que no, “a menos que cancelara mi cita. Y que si la cancelaba tenía que esperar de 24 a 48 horas” para tramitar una nueva.

Mientras esperaba el arribo de la fecha de su cita, se enteró de que varios conocidos viajaban a Colima para tramitar su pasaporte, porque la demanda de citas no es tanta y atienden más rápido.

“Total que cancelé la primera cita. Esperé más de 48 horas y cuando hablé para hacer la nueva en Colima me dijeron que todavía no se había cancelado, que no me podían generar otra. Me esperé otras 48 horas y volví a hablar, me contestó una muchacha que me confirmó que ya se había cancelado. A ella le volví a pedir que me dijera dónde había cita más rápido y me dio las opciones de acudir a Plaza Exhimoda o Plaza Bonita. Ahí en Exhimoda me dijeron que me la podían dar el 20 de septiembre y en Plaza Bonita, el 30 de octubre; sin embargo, en Exhimoda nos cobraban un cargo extra por ser la oficina de enlace y que, entre ocho y 10 días hábiles, me entregaban el pasaporte”.

Fue entonces que decidió hacer la cita en Colima y le dijeron que había espacio disponible en la fecha que ella eligiera. “Yo no me puedo quedar sin pasaporte. No es que tenga un viaje en puerta, pero tengo un papá de 89 años y una mamá de 82 que viven en otro país. Yo no sé si en alguna emergencia tengamos que salir, necesito tener mi pasaporte al día. Es increíble que en Guadalajara te den cita a dos meses y en Colima te la den en ese instante. En la Ciudad de México, mi hija acaba de sacar el pasaporte de mi nieto y le dieron cita en tres días. ¿Cómo puede ser que en la Ciudad de México den la cita en cinco días y en Guadalajara, en dos meses?”.

Lamenta lo poco que le pudieron ayudar los trabajadores del centro de atención telefónica de la Secretaría de Relaciones Exteriores, sobre todo la primera persona que le contestó, un hombre al que identificó como Julio Camacho, a quien acusó de altanero y por no darle opciones.

Impiden viaje para visitar a familiar en coma en EU

Olivia Santillán y su familia se quedaron sin pasaporte para hacer un viaje a Estados Unidos para visitar a un pariente que se encontraba en coma, a punto de ser desconectado. Entre la falta de una firma para viajar con un menor de edad y la burocracia, sólo una persona pudo conseguir el documento y los demás siguen en Guadalajara.

“El esposo de un familiar estaba en estado de coma, ya era para ir a desconectarlo porque ya no había más por hacer. Llevamos todos los documentos, entre ellos la hoja expedida de un hospital de Estados Unidos donde se mencionaba el estado de la persona, pero al final no se dieron los pasaportes por varias razones. Tenían que llevar los anteriores, pero estaban extraviados y se tenía que ir a levantar denuncia a la Fiscalía. Perdimos todo un día. Además, a la menor de edad no se le podía expedir porque tenía que firmar el papá, quien precisamente era el que estaba en coma en Estados Unidos”.

Explica que nadie los pudo orientar en la delegación, ni tampoco los canalizaron a las áreas donde podían ayudarlos para que los atendieran por su urgencia. Ni siquiera les dieron una razón válida del por qué no podían ayudarlos.

“Simplemente decían que no podían y ya. Desconozco si ellos están facilitados o no para dar dicha autorización para una emergencia de este tipo. No están capacitados para canalizarnos a otra dependencia. Sólo se dio un pasaporte: el de la mamá”.

Opta por Colima

Ante la falta de disponibilidad de citas en la delegación Jalisco, Ignacio Solana debió trasladarse a Colima para sacar su pasaporte y así poder realizar un viaje de trabajo.

“Yo necesitaba mi pasaporte en tres semanas, pero no había citas en ese tiempo, eran hasta dentro de un mes. Me acerqué a ver si se podía que me atendieran así, sin cita, por la urgencia, pero me dijeron que no, que ya nada más era con citas. La respuesta fue que estaba todo en la página, que ellos no me podían hacer citas y que tampoco me podían atender sin una. Yo les dije mi urgencia y me contestaron que no era posible”.

Si bien la Secretaría de Relaciones Exteriores ofrece la opción de adelantar la cita por alguna emergencia, le respondieron que un viaje laboral no constituía una urgencia porque no era un asunto de “vida o muerte”.

Finalmente, decidió tomarse un día para viajar Colima, pues uno de sus amigos le recomendó tramitar su pasaporte en aquella Entidad por la celeridad de la atención. Hizo su cita en línea y se dirigió un martes. En media hora le dieron el documento.

“Mi cita era a las 11:15, pero me pasaron antes, a las 11:00. Para las 11:30 ya tenía mi pasaporte en mano”.

La persona afectada por suplantación de identidad no ha podido tramitar su pasaporte. SUN/Archivo

Dan pasaporte con su nombre... ¡a otra persona!

Ya son cuatro años en el limbo para Jorge Curiel, quien no ha podido tramitar su pasaporte porque le robaron su identidad. Todo sucedió cuando en el 2014 se acercó a la delegación de la SRE para sacar su documento y se topó con la sorpresa de que se lo habían expedido a otra persona.

“Todo estaba normal, lleve los papeles que me pedían y luego me dijeron que pasara a las tres de la tarde por el documento. Cuando llego, me apartaron de todo el grupo, se me hizo bien extraño. Me sentaron en otro lado y me pidieron esperar. Finalmente me mandaron llamar para preguntarme por qué quería renovar mi pasaporte si ya tenía otro. Les respondí que yo no había sacado ningún pasaporte y que era la primera vez que me presentaba. Me dijeron que ya existía un pasaporte a mi nombre, que tenían que hacer una investigación. Efectivamente, pidieron una copia del pasaporte y estaba la foto de otra persona con mi nombre”.

Fue entonces que le pidieron comprobar su identidad: llevó certificados, acta de nacimiento, credencial de elector, carta de buena conducta y actas de nacimiento de sus padres. Determinaron que sí se trataba de otra persona.

Pese a trabas, Jalisco es segundo lugar en la emisión de pasaportes

Durante el primer semestre de este año, en Jalisco se emitieron más de 140 mil pasaportes, colocando al Estado en el segundo lugar en el ámbito nacional en la tramitación de este documento oficial.

Según la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Jalisco sólo es superado por la Ciudad de México: en el mismo periodo mencionado se expidieron 247 mil documentos.

La carga de trabajo para la delegación de la SRE en Jalisco inclusive supera, por mucho, a aquellas ubicadas en Estados fronterizos como Nuevo León, donde en seis meses se emitieron más de 108 mil pasaportes; Baja California, donde se da cuenta de 79 mil, y Chihuahua, que registra 67 mil.

También supera en trámites a la Entidad más poblada del país, el Estado de México, que en el primer semestre otorgó apenas 37 mil pasaportes.

Si se compara con el mismo periodo de 2017, la emisión de pasaportes aumentó en el Estado al menos 11 por ciento.

La Delegación en Jalisco de Relaciones Exteriores tiene sus oficinas principales en Plaza Bonita en Guadalajara. Además cuenta con 16 oficinas de enlace en el área metropolitana y en municipios del interior del Estado.

Estados con más emisión de documentos Estado Pasaportes entregados Ciudad de México 247 mil 715 Jalisco 140 mil 351 Nuevo León 108 mil 303 Baja California 79 mil 748 Guanajuato 75 mil 062 Michoacán 69 mil 991 Chihuahua 67 mil 194 Tamaulipas 52 mil 073 Coahuila 46 mil 525 Sinaloa 45 mil 964

Nota: Primer semestre de 2018.

Jalisco emite más documentos que entidades fronterizas y el Estado de México, una región más poblada. EL INFORMADOR/Archivo

GUÍA

Requisitos para el trámite

Por primera vez

Mayores de edad

Hacer una cita en línea o por teléfono.

Acreditar la nacionalidad mexicana con copia certificada de acta de nacimiento, original del certificado de nacionalidad mexicana, de la declaratoria de nacionalidad mexicana por nacimiento o de la carta de naturalización.

Acreditar la identidad con original de credencial de elector INE o IFE, cédula o título profesional, cartilla de servicio militar liberada o credencial del Inapam.

Comprobante del pago de derechos.

Menores de edad

Hacer una cita por teléfono o en línea.

La persona deberá acudir personalmente.

Acreditar nacionalidad mexicana con copia certificada de acta de nacimiento, original del certificado de nacionalidad mexicana, de la declaratoria de nacionalidad mexicana por nacimiento o de la carta de naturalización.

Si el acta de nacimiento es extemporánea debe ser acompañada por copias certificadas de uno de estos documentos: acta de matrimonio de los padres, acta de nacimiento del hermano mayor o acta de nacimiento de los padres. También puede llevar certificado de educación primaria, certificado médico de nacimiento; si es adoptado, copia certificada de la sentencia que contenga la resolución de adopción y el auto por el que causó ejecutoria.

Acreditar identidad con certificado de educación primaria, secundaria, de bachillerato o su equivalente con fotografía con el sello oficial de la institución, constancia de estudios, credencial escolar vigente, credencial de servicios médicos de una institución pública de salud o seguridad social, cédula de identidad, carta de naturalización o, si es menor de siete años, constancia del médico familiar.

Deben comparecer los padres o tutores con documentos que acrediten su nacionalidad y filiación con el menor.

Comprobante del pago de derechos.

Para renovar

Mayores de edad

Hacer cita.

Entregar el pasaporte para renovar acompañado de una copia de la libreta de pasaporte (abierta) que contenga la hoja de datos personales y el número de libreta.

Comprobante de pago de derechos.

Menores de edad

Hacer cita.

Entregar el pasaporte para renovar acompañado de una copia de la libreta de pasaporte (abierta) que contenga la hoja de datos personales y el número de libreta.

Acreditar la filiación con el menor.

Comparecencia de los padres.

Acreditar la nacionalidad.

Costos

3 años: 1,205 pesos.

6 años: 1,660 pesos.

10 años: 2,550 pesos.

Las personas mayores de 60 años, con discapacidad y trabajadores agrícolas temporales recibirán un beneficio del 50%.

