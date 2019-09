Pablo Lemus destaca Colmenas; hay 23 mil beneficiados

A dos años del arranque del primero de los Centros Comunitarios Colmenas, el alcalde de Zapopan, Pablo Lemus, destaca que han permitido mejorar el entorno de las zonas de mayor vulnerabilidad del municipio.

Las actuales Colmenas están instaladas en Miramar, San Juan de Ocotán, Villas de Guadalupe y Tesistán. Han beneficiado a 23 mil personas.

En las primeras tres se trabaja bajo el esquema de Parques Biblioteca, un modelo que se replicó de Medellín, Colombia, para combatir la violencia y atacar la desigualdad.

En estos centros hay cursos para prevenir adicciones, violencia intrafamiliar y hacia las mujeres. Además, se tienen talleres de oficios para reintegrar a la gente a la vida productiva. “Se liga a los niños porque ellos son instrumentos para que los padres no abandonen las terapias o los cursos”.

La cuarta Colmena, ubicada en la zona conocida como La Loma, atiende a menores con alguna discapacidad, por lo que también participa el DIF.

La que tiene mayor alcance es la de Miramar. Allí se brinda acompañamiento a dos mil 500 familias que acuden cada mes.

Lemus resalta que en esta zona han bajado los delitos, aunque se mantienen problemas de inseguridad como pandillerismo y drogadicción.

Subraya que están enfocados en consolidar el modelo, pues lograron darle un plus con talleres de innovación, ciencia y tecnología.

En cada centro se invirtieron alrededor de 30 millones de pesos. Para la operación se cuenta con el apoyo de universidades y asociaciones civiles, que prestan servicio social y brindan patrocinios.

Debido a los resultados que se han tenido, el alcalde rendirá mañana su Primer Informe de Gobierno de su segunda administración.

Precedente

El alcalde considera que el Centro Cultural Constitución dejará un precedente importante en el municipio.

Durante este año han acudido 104 mil personas. “Yo lo asimilo, guardando toda proporción, que es parecido a lo que sucedió en París con la instalación del Centro Cultural Pompidou, el cual fue un proyecto de recuperación del tejido social con base en la cultura, en uno de los barrios de mayor delincuencia. Ese mide 10 veces más, pero es exactamente el mismo modelo”.

Destaca que han bajado los índices delictivos en la Colonia Constitución. “El modelo del centro cultural ayudó a tener una transformación total en la Constitución”.

Invierten más de cuatro mil millones en infraestructura

En los cuatro años de Pablo Lemus como alcalde de Zapopan se han invertido más de cuatro mil millones de pesos en materia de infraestructura en espacios públicos, educativos, deportivos y culturales.

En esta bolsa se incluye la puesta en marcha de los cuatro Centros Comunitarios Colmenas, la rehabilitación de 60 escuelas, la construcción del Centro Cultural Constitución, la remodelación y construcción de seis unidades de la Cruz Verde y el Hospitalito, el nuevo Centro Integral de Servicios de Zapopan, la renovación de 28 unidades deportivas, así como vialidades.

Esto es parte de la información que dará a conocer el alcalde al rendir su Primer Informe de Gobierno de su segunda administración de Zapopan en el Centro Comunitario Colmena Miramar.

En materia de obra pública, Lemus subraya que se tienen proyectos importantes en puerta. Uno de estos es la prolongación de la avenida Royal Country, paralela a la avenida Universidad.

“Avenida Universidad la complementamos desde Juan Palomar hasta Naciones Unidas, esquina con Periférico. Royal Country será desde Juan Palomar, paralela, pero va a conectar con 5 de Mayo”.

Además, ya se inició la recuperación de la avenida 5 de Mayo, con obras de pavimentación, desde San Juan de Ocotán.

“Nos faltan 400 metros para conectar la avenida 5 de Mayo con avenida Vallarta. Se va a conectar con el paso a desnivel donde está Bosques Vallarta, enfrente de Rancho Contento”.

El presidente municipal añade que están por entregar la ampliación de carriles de avenida Aviación. “Tenemos que entregar muchas obras antes del informe”.

Apunta que también están por arrancar los trabajos de conectividad de la avenida Inglaterra, de Periférico hasta Aviación.

“Ese tramo lo vamos a conectar por donde está el Parque Industrial, en la parte trasera… estamos en la parte final de la indemnización”.

Otra obra importante es la prolongación Enrique Díaz de León, donde está el nuevo Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades (CUCSH), en Periférico, la cual se tiene proyectada en coinversión con la Universidad de Guadalajara. “La calle la vamos a sacar hasta Caobas, que es Lomas de Tabachines, para darle conectividad a Tabachines y Lomas de Tabachines hacia el centro universitario”.

Se calcula que el municipio invierta 14 millones de pesos. La inversión de la UdeG está pendiente, pues deberá pagar indemnizaciones para adquirir el terreno por donde pasará la vía.

En diciembre próximo también iniciarán la conectividad de Paseo Valle Real con Servidor Público (en la zona del Museo Trompo Mágico), con una inversión de 80 millones de pesos. “Haremos un túnel vehicular (si van de Periférico al Palacio de la Cultura y la Comunicación), para que lo tomes a vuelta derecha y ya no tengas que pararte en el semáforo. En el sentido contrario, viniendo de Trompo Mágico hacia Periférico, vamos a hacer una glorieta continua”.

El próximo 1 de noviembre, junto con la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública (SIOP), se iniciará la intervención del carril de retorno de Mariano Otero hacia López Mateos, que tendrá vuelta a la derecha sin necesidad de semáforo. Se invertirán alrededor de 60 millones: 40 millones de origen estatal y 20 millones provenientes del municipio.

Pablo Lemus destaca los cuatro Centros Comunitarios Colmenas construidos en Zapopan. ESPECIAL

Cruz Verde “Niña Eva”, la más moderna del país

Con instalaciones de “primer mundo”, ayer se inauguró la Cruz Verde “Niña Eva”, que está ubicada sobre la carretera a Colotlán, un corredor en el que habitan 200 mil personas, quienes para acudir a la unidad médica municipal más cercana tenían que recorrer alrededor de 25 kilómetros anteriormente.

Por ejemplo, desde Valle de los Molinos hasta un centro de atención, “en un horario pico, a un niño que le picaba un alacrán de plano no llegaba”, destaca el alcalde Pablo Lemus. Beneficiará también a habitantes de las colonias de Nuevo México, La Magdalena, Nextipac y Los Molinos, entre otras.

Este centro de salud se construyó gracias a un convenio con la iniciativa privada, en el que se invirtieron más de 25 millones de pesos. “Va a ser la más moderna del país. Habíamos construido la más moderna en Las Mesas, que fue la que entregamos hace dos años, pero ésta es más moderna”.

Además de brindar servicios de consulta general, urgencias médicas y de laboratorio, cuenta con un helipuerto. Será también la primera unidad incluyente, ya que cuenta con rampas de accesibilidad universal, y su señalética se encuentra escrita en castellano, braille y wixárika.

Pablo Lemus subraya que, con este tipo de obras, durante su administración pretenden generar distritos urbanos. Por ello, la Universidad de Guadalajara (UdeG) está por concluir una preparatoria para tres mil alumnos sobre la carretera a Colotlán, la cual se entregará entre octubre y noviembre próximos. El municipio aportó el predio, así como la infraestructura hidráulica y de movilidad.

Destaca que en esta zona se frenó “de seco” el crecimiento de vivienda y se decidió llevar servicios, pues indica que hay fraccionamientos que fueron un “desastre” urbano. “Ahora nos toca pagar el ‘pato’ y llevar los servicios”.

En su lugar se están promoviendo y autorizando parques industriales, hasta lograr ciudades satélite. “Lo que estamos buscando es que la gente trabaje, estudie, viva y consuma allá en el corredor de la carretera a Colotlán para evitar que ingresen a la ciudad y que puedan tener todo como un distrito urbano, como lo marca la ONU Hábitat para tener núcleos urbanos de vivienda”.

A la fecha, durante la gestión de Lemus se han invertido alrededor de 220 millones de pesos en la intervención de seis unidades médicas y el Hospitalito.

“En el estudio de Jalisco Cómo Vamos, somos el municipio donde las personas sienten que reciben los mejores servicios de salud”.

Cerrarán año con tres mil policías

El alcalde reconoce que, en materia de seguridad, el municipio está mejor. Destaca que hay una baja importante en el robo a vehículos.

En el último reporte de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguro (AMIS) se registró una disminución de 20% en Zapopan. “Tenemos una reducción importante en robo a personas y en robo a negocios. Son los índices que más hemos podido bajar”.

Actualmente, dice, se tiene un índice de recuperación de vehículos de 83%, que se ha logrado a través de las cámaras lectoras de placas, pues anteriormente era de 45%. “Me llegan cinco vehículos diarios recuperados que, muy probablemente, la mayoría se roban en otros municipios”. Éstos se detectan en las avenidas principales: Periférico, López Mateos, Vallarta, Patria y Carretera a Nogales, “que es por donde los quieren sacar regularmente de la ciudad”.

Recuerda que la mayor parte de los vehículos robados es utilizada para cometer otros ilícitos. “Lo que hacen es robar los vehículos, los dejan enfriando en alguna parte dos o tres días, después van por ellos y los tratan de sacar de la ciudad”.

Puntualiza que el robo a casa habitación se ha mantenido; sin embargo, se registra un incremento en homicidio doloso, “que no es vinculante directo a una Policía preventiva, pero claro que también nos ocupa en el tema de patrullaje y de prevención”.

Para mejorar las acciones preventivas y de reacción de la corporación, se proyecta incrementar el número de policías, para que se tengan tres mil elementos en este año. Actualmente se cuenta con dos mil 600. “Somos ya la Policía más grande del Estado”.

En la Cruz Verde “Niña Eva”, ubicada sobre la carretera a Colotlán, se invirtieron más de 25 millones de pesos. ESPECIAL

Mejoran dispositivos Pulso de Vida

Tras destacar que el programa Pulso de Vida ha sido un “éxito”, Pablo Lemus declara que éste continuará creciendo para lograr bajar la violencia hacia las mujeres. “No es una exageración decir erradicación, ese es el objetivo… es la meta”.

A cuatro meses de iniciar la entrega de los dispositivos tecnológicos a mujeres que son víctimas de la violencia, que cuentan con órdenes de protección, el alcalde puntualiza que se han otorgado 150 a quienes presentan mayor riesgo. Sin embargo, se proyecta que a finales de este año se duplique el número de equipos. Actualmente se les entrega un dije que funciona como un botón de pánico móvil, el cual es monitoreado por la Policía Municipal y puede ser activado por las mujeres cuando se sientan en peligro.

Lemus recuerda que cuando el programa se puso en marcha, las mujeres mostraban desconfianza. “No lo querían, pero cuando sucedió lo de la Casa Jalisco (el asesinato de una mujer cerca de este inmueble), tuvimos un crecimiento increíble del programa Pulso de Vida. Se nos saturaron los 150 y esperamos los otros 150”.

Aclara que se trata de un dispositivo diferente. “Ya no es el dije, ya es un aparato más moderno, que incluso viene en modalidad de reloj”.

Agrega que también se está atendiendo a mujeres de otros municipios metropolitanos, tras el ataque ocurrido en agosto pasado en Lagos del Country, en donde una mujer fue lesionada con una navaja por su ex pareja. Aunque ella vive en Tlaquepaque, el municipio le dio un dispositivo “y es protegida por nosotros. Y vamos a seguir consolidando el modelo para la erradicación de la violencia hacia las mujeres. Vamos a presentar una nueva herramienta… todavía la estamos acabando de pulir jurídicamente para consolidar el modelo”.

Subraya que son el único municipio que tiene un programa como Pulso de Vida. “Ni siquiera la Ciudad de México lo tiene. Hemos tenido más de 80 activaciones: 13 casos fueron de emergencia”.

Así me lleguen 50 suspensiones, no las voy a acatar: Pablo Lemus

Luego que el Ayuntamiento de Zapopan recibiera la notificación de una suspensión promovida por el desarrollador de la Villa Panamericana, en el cual se obliga al municipio a darle continuidad al trámite de las licencias iniciadas en la administración de Juan Sánchez Aldana, el alcalde Pablo Lemus reitera que no será atendida: “Esa suspensión está guardada en un cajón. Si me quieren iniciar un proceso por desacato, prefiero que me juzguen por desacato. No voy a otorgar las licencias (de habitabilidad). Para que la gente esté tranquila, así me lleguen 50 suspensiones, no las voy a acatar. No me importa”.

Insiste en que cumplirá con su obligación constitucional como presidente municipal, pues subraya que fue elegido por la ciudadanía para tener un sano crecimiento urbano, un respeto hacia las áreas verdes, hacia los mantos freáticos y el cuidado del medio ambiente.

“Yo no quiero ver, ni como presidente municipal ni como ciudadano, a la zona de El Bajío convertida en un desarrollo masivo, que incluya cotos, fraccionamientos, edificios, centros comerciales…”.

Acentúa que entregaron información al Gobierno de Jalisco sobre dónde están los mantos freáticos, las zonas de recarga y los sitios de riesgo del Bosque de La Primavera, para que fuesen considerados en el decreto anunciado en días pasados por el gobernador Enrique Alfaro, en el que se declara como Zona de Recuperación Ambiental. “Mi posición es: no se pueden dar servicios para la Villa Panamericana, mucho menos con la densidad que se ha anunciado. No voy a dar licencias”. También se encuentra a la espera de que las autoridades estatales le informen quién lleva a cabo los trabajos de remozamiento de la Villa Panamericana, luego de que este medio diera a conocer que la empresa Green Life Capital ya desembolsó los primeros 30 millones de pesos para la rehabilitación del complejo como parte del convenio para la venta del inmueble.

“Yo no entiendo dónde están, porque 30 millones no se le ven a la Villa en ninguna parte, pero creo que es muy prudente exigirle en este momento al Ipejal que nos diga quién está pagando esta remodelación de la Villa”.

El alcalde Pablo Lemus rendirá mañana su Primer Informe de Gobierno de su segunda administración en Zapopan. El evento será a las 10:00 horas en el Centro Comunitario Colmena de Miramar. EL INFORMADOR/Archivo

“Probablemente sí” estará en la boleta de la elección del 2021

El alcalde Pablo Lemus habló sobre su futuro político. Aunque no dio detalles, afirmó que “probablemente sí” estará en la boleta de la elección intermedia del 2021. Sin embargo, evitó precisar si buscará una alcaldía, como Guadalajara. Pero sí dejó claro su interés por ser gobernador.

—¿Realizará cambios en el Gabinete?

—No. Por ningún motivo.

—¿Llegará al siguiente Informe de Gobierno?

—Claro. Te lo garantizo.

—¿Y al último Informe en 2021?

—Yo esperaría que sí, pero está más complicando comprometerme. No lo sé, la verdad es que yo veo complicado mi escenario electoral. Primero, porque la parte legislativa no me gusta, me gusta la parte ejecutiva.

No iría nunca al gabinete del Gobierno del Estado.

—¿Por qué no?

—Porque no es lo mismo tener una relación de iguales a tener una relación de sumisión.

—¿Y tampoco se iría al Legislativo?

—No me gustaría. La verdad, lo que me gusta es la parte ejecutiva, es ser presidente municipal, es lo que me gusta hacer. Ya no me puedo reelegir en Zapopan, desafortunadamente, yo me quedaría aquí encantado, pero constitucionalmente ya no se puede.

—¿Qué dice la ley sobre buscar una alcaldía, como Guadalajara, en 2021? ¿Se puede?

—Constitucionalmente sí se puede, porque es un cargo distinto al que estoy desempeñando hoy, pero no es mi interés. ¿Para qué o por qué?

—Para mantenerse en los reflectores, con rumbo a la gubernatura.

—Nunca puedes decir que no, pero no es mi expectativa, porque ya cumplí ganando dos elecciones, ya cumplí haciendo gobierno. ¿Candidato por quién?

—¿Por Morena, el partido de Margarita Zavala o como independiente?

—De Margarita Zavala, no. Yo estoy muy contento como presidente municipal. La verdad nunca me he preocupado por la chamba. Todos damos por sentado procesos que muy probablemente cambiarán. Todos pensamos que la única ruta puede ser el Poder Legislativo o buscar Guadalajara, pero espérense. Los escenarios cambian.

—¿Va a estar en la boleta en el 2021?

—Probablemente sí, pero todo cambia. Hay muchas cosas todavía por verse.

—Sobre la Villa Panamericana, ¿es el desmarque total con los alfaristas? ¿Hay una ruptura?

—No. Esto no lo tenemos que ver como una cuestión personal. Ahí es donde nos equivocamos, porque si alguien cree que yo las voy a autorizar por ser amigo del gobernador, pues estamos amolados. El gobernador tiene que cumplir su función y responsabilidad para rescatar los recursos que están invertidos de Pensiones o del Instituto de la Vivienda, pero yo tengo que cumplir como presidente municipal y cuidar el territorio. Y tan amigos como siempre, no hay rupturas personales ni nada. Simple y sencillamente voy a cuidar mi territorio como presidente municipal de Zapopan... y el gobernador deberá de entenderlo.

Resultados

Con Reto Zapopan, mil 130 personas tomaron talleres de coworking, consultoría, financiamiento e internacionalización.

Mediante Hecho en Zapopan se han fortalecido 335 proyectos con capacitación y consultoría.

El programa Talento e Innovación para las Mujeres Empresarias benefició a cinco mil 146 emprendedoras y empresarias.

Tejidos Productivos brindó capacitación y vinculación empresarial a 133 zapopanos.

Más de dos mil 229 se graduaron de las Academias Municipales. Y dos mil 21 personas recibieron formación para el emprendimiento.

Sigue: #DebateInformador

¿Cuál es el principal reto del Ayuntamiento de Zapopan?

Participa en Twitter en el debate del día @informador