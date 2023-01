La edición 95 de los Premios de La Academia, que se realizará el próximo 12 de marzo en Los Ángeles, reveló a sus nominados, entre los que hay mexicanos que se encaminan por la gloria. Guillermo del Toro podría ganar otro Oscar, ya que su película “Pinocho” compite en la categoría de Mejor Película Animada. La cinta ya ha obtenido el Globo de Oro y el Critics Choice Award.

A través de Twitter, Del Toro reconoció la labor de tapatíos en este proyecto: “Un abrazo de nominación al Taller del Chucho y a toda la banda stop motion en Guadalajara. Llevamos décadas juntos y lo que sigue... El trabajo y amor que se le dio a ‘Pinocho’ debe continuar”.

Alfonso Cuarón, quien se encumbró al ganar el Oscar por su filme “Roma” (2018), ahora fue seleccionado en la categoría de Mejor Cortometraje por “Le Pupille”. El proyecto fue escrito y dirigido por Alice Rohrwacher. El mexicano funge como productor.

Y aunque directamente la nominación de Mejor Cinematografía no es para Alejandro González Iñárritu, su película “Bardo” le da la posibilidad al fotógrafo del filme, Darius Khondji, de llevarse la estatuilla.

Por otra parte, el productor Julio Chavezmontes tiene también posibilidad de bañarse de gloria, pues el filme “Triangle of Sadness”, del sueco Ruben Östlund, donde él es coproductor, está nominada en las categorías de Mejor Película, Mejor Dirección y Mejor Guion Original.

“Todo en todas partes al mismo tiempo” lidera carrera al Oscar

Ayer se dieron a conocer las nominaciones a los premios Oscar, y la película de ciencia ficción “Todo en todas partes al mismo tiempo” lidera la carrera por las prestigiosas estatuillas con 11 nominaciones; la entrega se efectuará el 12 de marzo en Hollywood. Le siguen el filme alemán “Sin novedad en el frente” y la comedia negra irlandesa “The Banshees of Inisherin”, cada una con nueve nominaciones de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas. Como se esperaba, también fueron nominadas al codiciado Oscar a Mejor Película “Top Gun: Maverick” y “Avatar: el camino del agua”, que contribuyeron al regreso del público a las salas de cine después de la pandemia. El resto de los aspirantes en ese rubro son la cinta biográfica sobre el astro del rock and roll “Elvis”, “Los Fabelman”, “Tár”, “El triángulo de la tristeza” y “Ellas hablan”.

“Todo en todas partes al mismo tiempo”, que retrata a una familia de inmigrantes chino-estadounidenses que se someten a una auditoría fiscal y se ven metidos en una batalla interdimensional para salvar al multiverso de un poderoso villano, lleva recaudados más de 100 millones de dólares en todo el mundo. La película obtuvo diversas nominaciones para su elenco, incluido el de Mejor Actor de Reparto para Ke Huy Quan, quien apareció cuando era niño en “Indiana Jones y el Templo de la perdición” hace casi cuatro décadas, y el de Mejor Actriz para Michelle Yeoh, quien competirá con Cate Blanchett, quien ya cuenta con dos estatuillas en su haber.

Tampoco sorprendió la nominación al Oscar a Mejor Actor de Brendan Fraser (“La ballena”), Colin Farrell (“The Banshees...”) y Austin Butler (“Elvis”), claros favoritos. Las nominaciones restantes en ese rubro fueron para Paul Mescal por “Aftersun” y Bill Nighy por “Living”.

Latinos en el ruedo

Entre los latinos en liza destaca “Argentina, 1985”, sobre el histórico juicio que condenó a los comandantes de la última dictadura argentina (1976-1983), que se colocó entre las nominadas al Oscar al Mejor Película Internacional tras haber sido preseleccionada por la Academia en diciembre. A la lista se suma la cubano-española Ana de Armas (“Blonde”), la cual está entre las nominadas a Mejor Actriz.

Novena nominación

En las nominaciones destaca que Steven Spielberg optará por novena vez al Oscar a Mejor Director tras ser nominado por su último filme, “The Fabelmans”; luchará por la estatuilla con los directores: Martin McDonagh (“The Banshees of Inisherin”), Daniel Kwan y Daniel Scheinert (“Everything Everywhere All at Once”), Todd Field (“Tár”) y Robert Östlund (“Triangle of Sadness”).

Escena de la cinta “Todo en todas partes al mismo tiempo”. ESPECIAL

De qué tratan las cintas nominadas a Mejor Película

La guerra, el amor por el cine y la amistad son algunos de los argumentos que abordan las cintas nominadas en la máxima categoría. Conoce sus tramas y la fecha de las que están próximas a estrenarse.

“Sin novedad en el frente”

La historia dirigida por Edward Berger sigue a “Paul”, un joven de 17 años que se enfrenta a la cruda realidad después de enlistarse para pelear en la Primera Guerra Mundial.

“Avatar: El camino del agua”

La historia creada por James Cameron sobre una especie humanoide que está en un conflicto militar contra los humanos, en esta segunda entrega promueve el mensaje de la unión y el perdón. Dónde ver: Actualmente disponible en cines.

“The Banshees of Inisherin”

Colin Farrell y Brendan Gleeson protagonizan esta producción en la que se cuenta la historia de dos amigos entrañables cuando uno de ellos de manera abrupta decide cortar con su amistad.

“Elvis”

En 1997, el exmánager de Elvis Presley (Austin Butler), el coronel Tom Parker (Tom Hanks), se encuentra en su lecho de muerte tras sufrir un derrame cerebral. Cuidando una adicción al juego de azar que lo ha dejado en la indigencia, recuerda cómo conoció al “rey del rock y roll”.

“Todo a la vez en todas partes”

Siendo la más nominada de este año esta cinta podría darle el Oscar a sus directores Daniel Kwan y Daniel Scheinert.

“Los Fabelman”

Basada en las memorias de Steven Spielberg, este filme es la historia de “Sammy Fabelman”, un joven soñador que se enamora del cine a temprana edad y con ayuda de su familia busca filmar su primera película.

Dónde ver: Llegará a los cines el 26 de enero

“Tár”

Cate Blanchet da vida a “Lydia Tár”, una célebre música que en medio de la presión por componer la sinfonía más importante de su carrera encontrará consuelo en “Petra”, su hija adoptiva.

Dónde ver: Llegará a los cines el 9 de febrero

“Top Gun: Maverick”

El regreso de Tom Cruise a la historia que le dio fama en 1986 conquistó tanto a los críticos como al público, que hizo de esta cinta una de las más taquilleras de Estados Unidos reuniendo más de mil millones de dólares.

“El triángulo de la tristeza”

La representante de Suecia cuenta el drama de una pareja de influencers, “Carl” y “Yaya”, que después de la semana de la moda se embarcan en un crucero de lujo. Todo comienza a ponerse extraño cuando el único miembro de la tripulación que se niega a saludar a los invitados es el capitán y más tarde las cosas se tornan mucho más oscuras cuando una tormenta los amenaza. Ruben Östlund.

Dónde ver: Llegará a los cines el 16 de febrero.

“Ellas hablan”

La fuerza de la denuncia a las agresiones sexuales se hace presente con esta cinta que cuenta con la participación de Claire Foy y Frances McDormand como parte de un grupo de mujeres de una colonia religiosa que deciden reconciliarse con la fe.

Dónde ver: Llegará a los cines el 2 de marzo.

“Sin novedad en el frente”. La cinta cuenta con nueve nominaciones. ESPECIAL

LA VOZ DEL EXPERTO

“Tenemos a las películas que se esperaban”

Arturo Garibay, crítico de cine.

Ahora que se han revelado a los nominados al Oscar en su edición 2023, Arturo Garibay, crítico de cine, comparte su punto de vista sobre las curiosidades y datos que se han generado para la próxima entrega de los Premios de La Academia. Por ejemplo, destaca que a partir de lo que se había visto en la presente temporada de premios “y por lo que habíamos visto en las nominaciones del BAFTA y en las nominaciones del Sindicato de Productores, creo que básicamente tenemos a las películas que se esperaba que fueran nominadas”.

Además, acota que en las categorías de actor y actriz principales, así como actor y actriz de reparto, de los 20 actores que conforman las cuatros ternas, 16 de ellos no habían estado nominados a los Oscar. “Entonces, a excepción de la terna de mejor actriz, porque Cate Blanchett, va con todo, es muy probable que por lo menos en dos o tres de las categorías actorales, haya un ganador que nunca antes había ganado el Oscar”.

También Arturo habla sobre las posibilidades de ganar de los mexicanos Guillermo del Toro por “Pinocho” en la categoría de Mejor Película Animada y Alfonso Cuarón en la categoría de Mejor Cortometraje de Ficción por “Le Pupille”. “Tanto Cuarón como Del Toro podrían irse esa noche a sus casas con el Oscar y ‘Bardo’ de Alejandro González Iñárritu si gana como Mejor Fotografía, tendría premio. De alguna u otra manera, los tres amigos se hacen presentes en la ceremonia”. El fotógrafo de la película “Bardo” es Darius Khondji.

En cuanto al caso específico de Guillermo, dice Garibay que lo más probable es que el Oscar sea para “Pinocho” porque en las anteriores premiaciones el filme ha ganado los galardones por la misma categoría. “Sí, del Toro sí gana, o sea, ahí no hay de otra, es triunfo seguro, porque él sí ha ganado todo. Entonces, difícilmente ahí va a haber un revés o una sorpresa. Del Toro sí va con todo para ganar”.

Arturo recordó además que hay otro mexicano que puede dar una sorpresa, pues en “Triangle of Sadness” del sueco Ruben Östlund, hay un coproductor mexicano que es Julio Chavezmontes. En la terna de Mejor Película Extranjera, resaltó el especialista que hay cuatro cintas europeas y sólo una latina, “Argentina, 1985” de Santiago Mitre, “pero la multinominada ‘Sin novedad en el frente’ (Alemania) es la favorita para ganar el Oscar, pero ya sabemos que con La Academia todo puede pasar”.

Finalmente, resalta Arturo que para comenzar a pronosticar quiénes ganarán en los Oscar, hay que empezar a ver a quiénes premian los sindicatos de actores, productores, directores y guionistas, además también resalta que los ganadores de los BAFTA también definen las tendencias.

Los mexicanos y el Oscar

Ayer, durante el anuncio de los nominados a la entrega número 95 de los Premios Oscar, la presencia de los mexicanos destacó.

A la lista de talento nacional con presencia directa o indirecta en las nominaciones al Oscar 2023, la cual es encabezada por Guillermo del Toro -Mejor película animada “Pinocho”- y Alfonso Cuarón - Mejor Cortometraje “Le Pupille”-, se les une Cruz Contreras, de 32 años, quien fue el responsable de animar la ropa de los personajes en “Monstruo del mar”, cinta que compite en la misma categoría que “Pinocho”.

Otro mexicano que se suma al listado es Julio Chavezmontes, quien es el coproductor de la cinta nominada en tres categorías: “Triangle of Sadness”. Esta película fue la máxima ganadora en el pasado festival de Cannes. La cinta llegará a las salas de cine mexicanas el 16 de febrero.

Cabe destacar que Alejandro González Iñárritu y su película “Bardo” también tendrán presencia en el Oscar, ya que obtuvieron la nominación a Mejor Cinematografía para Darius Khondji.

“El gato con botas: el último deseo”. Este filme animado es uno de los principales contrincantes de “Pinocho”. ESPECIAL

Los rivales de Del Toro

El 2022 fue el año de estreno de muchas producciones que dieron de qué hablar y esta ceremonia 95 de premiación de los Oscar tiene a Guillermo del Toro como el favorito para llevarse la estatuilla a Mejor Película Animada por “Pinocho”.

Además de la cinta del cineasta tapatío, se encuentran en competencia las producciones: “Marcel the Shell with Shoes On” del director que debutó en largometraje, Dean Fleischer Camp; “El gato con botas: el último deseo” del director Joel Crawfor y “The Sea Beast” de Chris Williams.

Pero otras de las firmes candidatas a llevarse la estatuilla dorada es la película de Pixar Animation Studios (lanzada por Walt Disney Pictures), llamada “Turning Red” y dirigida por la animadora y guionista gráfica china-canadiense, Domee Shi. Habrá que esperar todavía unas semanas para ver si “Pinocho” se queda con el galardón.

Cabe mencionar que la película dirigida por Guillermo del Toro tiene las voces de actores, como: Cate Blanchett, Christoph Waltz, Gregory Mann, Ewan McGregor, David Bradley, Tilda Swinton, Finn Wolfhard, Ron Perlman, Burn Gorman, Tom Kenny, John Turturro, Tim Blake Nelson, Francesca Fanti, Anthea Greco, Sandro Carotti y Benjamin Balic.