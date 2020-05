Operan sólo 40 de 50 equipos para fotomultas

Aunque se proyectó desde el año pasado, la reestructuración del programa de control de velocidad continúa frenada. Y de los 50 dispositivos en la metrópoli, sólo 40 funcionan, confirma la Agencia Metropolitana de Servicios de Infraestructura para la Movilidad.

En su programa 2020 se proponen otros 18 para captar a los “correlones” sobre corredores como Colón, Línea 3 del Tren Ligero, López Mateos, Nuevo Periférico, Pedro Parra, Vallarta y Lázaro Cárdenas, pero la Agencia ni siquiera responde a una entrevista para conocer los detalles del retraso de esta política pública.

Francisco Jiménez, académico de la UdeG, afirma que se necesitan ajustes. “Los ciudadanos se quejan porque aparecen fotomultas que no cometieron”. Otro punto es mejorar la señalética para no sorprenderlos.

Entre enero y noviembre de 2019 se presentaron 18 mil 111 quejas por fotoinfracciones.

Proponen cursos viales para bajar sanción de fotomultas

A través del nuevo plan para la prevención del exceso de velocidad se pretende condicionar la aplicación de los descuentos de las fotomultas. La Agencia Metropolitana de Servicios de Infraestructura para la Movilidad propone que los infractores realicen un curso de educación vial para reducir la sanción. Y para lograrlo, se deberá modificar el Reglamento de Movilidad de Jalisco.

“El ciudadano, a partir de recibir la primera infracción por exceder los límites de velocidad, deberá tomar un curso básico de 60 minutos. Los infractores con incidencias mayores a dos multas deberán tomar cursos de mayor nivel de sensibilización vial”, se destaca en el documento del programa de trabajo 2020 de la Agencia.

Actualmente, la sanción es de 10 a 30 Unidades de Medida de Actualización (UMA); es decir, de los 868.8 a los dos mil 606.4 pesos.

El titular del Instituto Metropolitano de Planeación (Imeplan), Mario Silva, ha destacado que el principal objetivo es reducir los accidentes viales y las muertes provocadas por éstos: por ello se enfocarán en la seguridad.

A través del Programa de educación vial para la prevención del exceso de velocidad se pondrá a disposición de los infractores una serie de cursos organizados por nivel, conforme a la falta administrativa cometida. “Serán específicamente elaborados para quienes no toman en serio todas las consecuencias de rebasar los límites de velocidad y que asuman un rol como ciudadanos responsables en la vía pública detrás de un volante”.

En caso de que los conductores decidan no tomar el curso que le corresponda, de acuerdo con la infracción cometida, se deberá cubrir el monto total de la fotomulta.

Para la implementación de este programa se crearán alianzas con organismos civiles para el desarrollo del contenido educativo, se desarrollarán capacidades para medios alternativos de formación y se implementará la plataforma virtual para cursos en línea, así como talleres presenciales.

A principios de este mes, la Comisión de Movilidad del Congreso del Estado aprobó una reforma a la Ley de Movilidad y Transporte, en la que se propone que se imponga una sanción mínima equivalente a 10 UMAs a quienes sean detectados a través de equipos o sistemas electrónicos excediendo los límites de velocidad.

La sanción incrementará una UMA más por cada kilómetro por hora de exceso de velocidad, “sin que dicha sanción pueda exceder de un máximo de 120 unidades”.

La propuesta es del presidente de la Comisión, el diputado Jonadab Martínez. Sin embargo, aún no se confirma que esté alineada al nuevo plan de fotomultas.

El plan

El nuevo plan pretende definir y consolidar el sistema de los corredores de control de velocidad:

Consolidar a las infracciones generadas por los dispositivos de control de velocidad y paso en luz roja del semáforo, como pruebas irrefutables en contra de quienes incurran en este tipo de faltas a las disposiciones de la ley y sus reglamentos.

Implementación de mecanismos ágiles y transparentes de los procesos de notificación y de inconformidades.

Fomentar la seguridad y educación vial.

Prevenir el exceso de velocidad metropolitana.

Determinar las medidas técnicas y dentro del marco jurídico de todos los medios de transporte urbano, con el objeto de cumplir con lo establecido en la norma aprobada sobre el esquema de límites de velocidad en la operación de los dispositivos y señales para la regulación de la velocidad en las vías de circulación.

Sin dinero

En el plan de trabajo 2020, la Agencia Metropolitana de Servicios de Infraestructura para la Movilidad contempla la reestructuración del programa de fotomultas, pero es el único que no tiene una proyección de recursos para aplicar.

Si bien se puntualizan las acciones, se reporta que el dinero saldrá del Fideicomiso de Administración para la Mejora de la Seguridad Vial, que maneja los ingresos captados por el cobro de las fotoinfracciones.

Para este año contará con un presupuesto de 507.6 millones de pesos. Sin embargo, 500 millones se destinarán a los transportistas para que renueven sus unidades.

Paga 30 multas por exceder velocidad

En noviembre de 2019 y abril de este año, Pablo González pagó 30 fotomultas aplicadas en los últimos cinco años. En su mayoría, fueron captadas por los dispositivos electrónicos instalados a la altura del paso a desnivel de Juan Pablo II y Circunvalación Oblatos, en Guadalajara.

“El año pasado sí tenía fotomultas de varios años atrás, entonces sí se debía mucho dinero”.

Para evitar que el monto por las multas y los recargos siguiera acumulándose, en noviembre del año pasado decidió pagarle a un “gestor” que se encargó de cubrirlas con descuentos, aprovechando las promociones que se anunciaron a finales de 2019.

“Es un amigo de la familia y me comentó que me podía aplicar 50% de descuento en todas, entonces le hice el pago y no sé qué trámites realizó, pero le condonaron la mitad. En este año tenía otra vez como unas cinco multas y le volví a hablar para el mismo trámite”.

En total pagó 15 mil 800 pesos.

Aclara que en enero pasado pagó personalmente el refrendo vehicular, pero para negociar el descuento por las fotoinfracciones decidió que el trámite lo realizara el amigo de la familia.

Aunque desde la pasada administración se trató de combatir el pago de los trámites a través de intermediarios, conocidos como “coyotes”, éstos siguen operando en la ciudad.

Cuestionado sobre el tema, González destaca que la persona que lo apoyó es un conocido. “A mí, en realidad, me ayudó”.

Sobre las fotomultas, contesta que la mayoría fue captada en Juan Pablo II y Circunvalación Oblatos porque se trata de un paso a desnivel y no hay semáforos. “En mi opinión, lo que pasa es que está a 50 kilómetros por hora como máximo, entonces si pasa uno a 60 kilómetros por hora se aplica la fotoinfracción. Pero no es que uno circule a 100 o 120 kilómetros por hora por la zona”.

TESTIMONIO

“No tenían la foto”

En 2017, a Karina Herrera le robaron su camioneta y le aplicaron una fotomulta que no cometió, pero que finalmente cubrió para evitar que la infracción y el pago del refrendo vehicular se elevaran.

“Fui y levanté mi denuncia, tenía que esperar a que nos llegara un reporte de que la habían encontrado, pero no se dio el caso. Entonces decidí dar de baja las placas para no tener que pagar otro año de refrendo, pero en la recaudadora me respondieron que tenía una fotoinfracción”.

Asegura que la fotomulta se cometió horas después de que la camioneta le fuera robada a su cuñado, a quien se la prestó. “Además de la multa tenía recargos. Una multa que era como de 300 pesos, ya era de 900 pesos. Yo les decía: ‘No cometí eso’. Y me contestaron los de la recaudadora que ellos no podían hacer nada, que checara con Movilidad”.

En la Secretaría estatal le respondieron que no aparecía la multa: “Que no tenían la foto. No estaba (la imagen), pero estaba el registro. Y tenía que pagarla. De igual manera les presenté mi denuncia sobre la hora en que la habían robado y dijeron que podían hacer un reporte, pero eso tardaría bastante tiempo y no garantizaban nada”.

Karina recuerda que se “frustró” por la atención que le dieron, por eso decidió no presentar una inconformidad para evitarse más vueltas y el pago de un monto mayor.

LA VOZ DEL EXPERTO

“Deben aplicar ajustes”

Francisco Jiménez Reynoso (académico de la Universidad de Guadalajara).

Para mantener el espíritu del programa de control de velocidad, que es evitar el mayor número de muertes por accidentes viales, Francisco Jiménez Reynoso destaca que es necesario que la actual administración realice los cambios necesarios.

“Se deben hacer los ajustes porque hay ciudadanos que nunca se enteran de que cometieron una infracción o aparentemente cometieron una, independiente de si fue cierto o falso… pero jamás los notifican y los dejan en estado de indefensión para argumentar su defensa en un momento dado”.

Las notificaciones de las fotomultas, explica, deben presentarse dentro de un término razonable para que el ciudadano pueda verse beneficiado con el descuento correspondiente o defenderse si es que considera que no cometió la infracción. “Se están cometiendo injusticias, según me he percatado de quejas de múltiples ciudadanos que señalan que les aparecen fotomultas ‘fantasma’. Eso es una injusticia que se debe regular y corregir”.

Agrega que los ajustes son importantes para que se demuestre que el programa está por encima de los efectos recaudatorios.

GUÍA

Pretenden reducir inconformidades

Aunque el año pasado disminuyeron las inconformidades presentadas por los ciudadanos contra las fotomultas con respecto al 2018, cuando pasaron de 64 mil 304 a 18 mil 111 (ambos con corte al mes de noviembre), la Agencia busca fortalecer el proceso administrativo de la infracción.

Por eso trabaja para solucionar el problema del retraso con el que se entregan las cédulas de notificación y hacer frente al resto de las inconformidades que promueven los infractores. “(Para) tomar el control de la etapa de distribución de las cédulas de notificación, implementando un mecanismo eficiente para trabajar en conjunto con el proveedor contratado, que nos permita generar de forma oportuna los reportes estadísticos y de incidencias con la finalidad de realizar mejoras en beneficio del programa”, se precisa en la propuesta.

Se considera también crear un sistema eficaz que permita detectar los defectos y las debilidades del programa, lo que actualmente provoca impugnaciones.

El año pasado, este medio reportó que entre enero de 2017 y agosto de 2019, el Tribunal de Justicia Administrativa de Jalisco recibió 12 mil 071 demandas, de las cuales, 11 mil 180 se resolvieron a favor de los quejosos; es decir, nueve de cada 10.

En el plan se remarca que las acciones a implementar permitirán una reducción considerable de los índices de inconformidades de la ciudadanía, ya que al perfeccionar los procesos operativos, “reduciremos los márgenes de errores internos del programa”.

Burlan infracciones

De un total de tres millones 223 mil vehículos que fueron captados rebasando los límites de velocidad en diferentes puntos de la metrópoli, entre enero y septiembre del año pasado, dos millones 286 mil libraron la fotomulta, principalmente por circular con placas foráneas. Sólo se pudieron aplicar 936 mil 565 infracciones.

En el programa de trabajo 2020 de la Agencia Metropolitana de Infraestructura para la Movilidad, se muestra una gráfica en la que se aprecian las 10 causales de descartes. Más de la mitad de los “correlones” portaban placas de otros Estados. Le siguen los automotores con placas irreconocibles, aquellos que no se alcanzaron a capturar porque quedaron fuera de foco y los que transitaban sin placas. El resto, entre los que se encuentran las unidades de emergencia, representa menos de 10 por ciento.

De acuerdo con datos de la Agencia, entre el 1 de enero y el 16 de febrero de este año, los descartes de incidencias han mostrado un comportamiento menor. En ese periodo se han aplicado 156 mil 248 fotomultas, mientras que 16 mil 071 han sido descartadas. La mayoría de estas últimas corresponde a los autos dados de baja, con placas irreconocibles, vehículos sin información, fuera de foco y placas foráneas.

Para hacer frente a esta problemática, la Agencia propone reestructurar el sistema de control de velocidad del Área Metropolitana de Guadalajara, contar con nuevos dispositivos para la detección de los “correlones”, fomentar la movilidad segura, así como los criterios de captura, entre otros.

En 2018, este medio publicó que Entidades como Ciudad de México, Jalisco y San Luis Potosí carecían de convenios para multar a los vehículos con placas foráneas, lo que permite que gestores o “coyotes” ofrezcan trámites para que propietarios de autos y camionetas cambien sus matrículas para eludir sanciones o el pago de la tenencia.

Para aplicar los candados a esta problemática, en septiembre pasado, el Congreso aprobó una reforma a la Ley de Movilidad para que la Secretaría de Transporte pueda firmar convenios con otros Estados para hacer efectivas las sanciones que se apliquen en Jalisco a propietarios de autos con placas foráneas.

Tras la aprobación del dictamen, el presidente de la Comisión de Movilidad, Jonadab Martínez, informó que en la Entidad circulan más de un millón de vehículos con matrículas de otras Entidades.

Por su parte, en la Ciudad de México también aprobaron cambios a su normativa para cobrar las sanciones económicas a vehículos con placas foráneas que sean captados a exceso de velocidad a través de los radares del Programa Foto Cívica.

