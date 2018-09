Burlan multas viales con placas foráneas

Sobre la legalidad de sus servicios, Juan René Sierra Cornejo indica que “no tenemos detectado que sea ilegal. Ellos ofrecen a un servicio, van a otro Estado y ‘plaquean’ al contribuyente que presenta adeudos en San Luis. Si el contribuyente luego quiere ‘plaquear’ otra vez aquí y le hicieron mal ese trámite, a mí me va a botar que me debe. Entonces al que defraudaron fue a él, no a Finanzas”.