Notarios alertan por fraudes en escrituras

Las notarías de la Entidad reciben hasta cuatro reportes al día de fraudes de delincuentes que se hacen pasar por trabajadores de estos espacios para aprovecharse de los ciudadanos, ya sea para pedirles que depositen dinero a cuentas apócrifas o solicitarles datos personales a su nombre, entre otras acciones.

“Hemos tomado la decisión de estar más en contacto con la ciudadanía para hacerles entender que antes de que entreguen dinero vayan con el notario. Si alguien les habla, hay que reportarlo a la notaría de la que supuestamente le están hablando”, enfatiza Jaime Natera, titular del Colegio de Notarios de Jalisco.

Natera remarca que los criminales piden que las víctimas hagan los depósitos a cuentas por medio de tiendas de conveniencia que no tienen que ver con los notarios.

Por otro lado, destaca que en el último año han colaborado con la Fiscalía estatal para lograr la detención de más de seis personas por suplantación de identidad. “Vamos caminando para meter a las personas a la cárcel, ya basta de que los malandros estén haciendo los fraudes inmobiliarios en contra de personas de buena fe”.

Por otro lado, desde el Colegio crearon la Comisión para Prevenir los Delitos de Fraude y Robo para combatir estos hechos, que incluso los propios notarios han padecido. Roberto Espinosa Badial, integrante de la comisión y notario público 113 de Guadalajara, recuerda una ocasión en la que un ciudadano le presentó un poder de un notario de otro Estado, pero que había fallecido, o que tomó su sello para falsificar su firma. “Afortunadamente logré identificar la operación en el momento, y a la hora que quiero hacer la investigación, literalmente los interesados me arrebataron los papeles y salieron de la oficina”.

Rafael Castellanos, notario 101 de Guadalajara, subraya que es importante la colaboración entre todos los actores. Dice que él pide que el Registro Público de la Propiedad le mande un correo cada que reciba escrituras de su parte. “Para validar que yo las mandé”.

Roberto Espinosa, Luis Valdez, Héctor Basulto y Rafael Castellanos integran la Comisión para Prevenir los Delitos de Fraude y Robo del Colegio de Notarios del Estado de Jalisco. EL INFORMADOR/A. Camacho

Notarios buscan cerrar filas con ciudadanía jalisciense

Uno de los objetivos de la Comisión para Prevenir los Delitos de Fraude y Robo del Colegio de Notarios del Estado de Jalisco, es lograr una mayor cercanía con la ciudadanía y cerrar filas contra fraudes.

Esto surgió a raíz de los eventos de inseguridad que los notarios han padecido, desde robos a las notarías hasta hurtos asociados a su profesión. “A mí me han robado seis veces: cuatro intrusiones nocturnas, un robo a mano armada adentro, y otras saliendo. Gente que me estaba esperando”, señala Roberto Espinosa Badial, notario 113 de Guadalajara.

Héctor Basulto Barocio, notario 7 de Zapopan, indica que para ellos ha sido una gran herramienta contar con los datos biométricos y la comunicación entre los profesionistas para verificar la información relacionada con las escrituras.

“La recomendación es presentar las denuncias penales correspondientes para que se investigue y quede constancia”. También hace énfasis en no dar dinero a los intermediarios o asesores inmobiliarios.

“A veces la gente los presiona y ellos pagan, pero el problema es cuando no lo hacen. Y la gente viene con el notario sobre el pago de la inscripción de la escritura, y el notario se da cuenta que el recibo no fue expedido por la notaria, o que trae una firma tratando de parecerse a la del notario”.

Luis Valdez Anguiano, notario público 46 de Guadalajara, destaca que están preocupados por estos hechos, porque las notarías funcionan para otorgar seguridad a la ciudadanía en los actos jurídicos en los que se intervienen.

“En consecuencia hemos sido vulnerados por la delincuencia, porque el hecho de que estén circulando escrituras falsas, que no lo son, sino que son falsos los documentos que amparan esa escritura. Aparentes testimonios o convenios donde no es ni la firma ni el sello del notario. Hay que cuidar mucho que siempre se firme en la notaría”. Y añade que desde su notaría han interpuesto 25 denuncias por hechos de esta índole.

Por su parte, Rafael Castellanos, notario 101 de Guadalajara y exfiscal central del Estado, recuerda que existe un área en la dependencia de seguridad encargada de todos estos asuntos, pero que se necesita la colaboración de todos.

“Cuando estuve allí fue un gran dolor de cabeza. Tuvimos inclusive que implementar una agencia del Ministerio Público en el Registro Público de la Propiedad. La gobernanza es fundamental, si queremos que la autoridad nos apoye tenemos que hacer nuestra parte, no sólo reaccionando a lo que ya no sucedió, sino en la prevención”.

El Colegio de Notarios de Jalisco está alerta ante quienes no están actuando conforme a derecho. EL INFORMADOR/A. Camacho

Detectan a notarios que actúan fuera de la ley

Jaime Natera, titular del Colegio de Notarios de Jalisco, reconoce que han detectado que hay notarios que no están actuando conforme a derecho, los cuales tienen procesos penales en su contra.

“No están actuando bien, y quiero decirles que en esta administración es la que más notarios han sancionado, y espero que sigan sancionando a aquellos que no están actuando bien y que deben de salirse porque denigran a la profesión. No nos asusta, es como en todo, hay buenos y malos profesionistas”.

Agrega que los notarios tienen la obligación de cumplir con la ley.

“Los notarios tenemos que ejercer nuestra función conforme a derecho y en servicio de la comunidad, porque nos debemos a la sociedad, no la sociedad al notario”.

Y enfatiza que los ciudadanos que detecten situaciones irregulares pueden acercarse al Colegio de Notarios para hacer los señalamientos.

Por otro lado, explica que en los casos que se han dado a conocer últimamente de índole inmobiliario, como con la empresa AJP, enganchan a las personas con promesas de recibir altos rendimientos, lo cual es anormal.

“A mayor utilidad, mayor el riesgo”, y subraya que no existen los contratos de preventa.

“Es un contrato de promesa de compraventa en el que yo me obligo a vender una cosa futura. Tenemos que entender muy bien, que esos contratos de preventa no existen. Y los Ayuntamientos municipales tienen que autorizar mediante una fianza que garantiza el 100% de la terminación del departamento para poder vender y desgraciadamente eso nadie lo hace”.

El titular del Colegio de Notarios de Jalisco destaca que como sociedad se debe ir creando la cultura jurídica para que los habitantes conozcan qué es lo que hace un notario, confiar en él, y saber cómo responder ante una situación de fraude o engaño.

TESTIMONIO

La afectan con trámite para liberar escritura

Una señora afectada, quien prefiere mantener el anonimato, cuenta que estaba haciendo un trámite para liberar una escritura en una notaría de la metrópoli, y estaba esperando que le avisaran del siguiente paso para concluir su proceso. Coincide en que recibió una llamada alrededor de las 18:30 horas, para pedirle que realizara el pago de dos mil 850 pesos en una tienda de conveniencia, con lo que terminaría el procedimiento.

Para que confiara que la información era verídica, le dieron datos como el celular del notario que iba a realizar el papeleo, quien no existía, así como de otras personas de la notaría, que tampoco laboraban allí.

“Me dijeron que iban a estar hasta las 8:00 de la noche, por lo que me apuré para ir a pagar. Cuando regresé esperaba que me llamaran y marqué los números que me dieron y ya en ningún número me contestaron”.

La señora acudió a la notaría a explicar lo que había sucedido.

“Me comentaron que precisamente ese viernes habían hecho el trámite ante el Fovissste, por lo que pudo ser personal interno. Me dieron todos los datos, me dieron mi domicilio”.

Abunda en que el notario le comentó que solamente la instancia referida tenía conocimiento de esos documentos, por lo que desconocían cómo es que los datos llegaron con los defraudadores.

“Tuve que pagar nuevamente. A mí me dijeron que por motivos de la pandemia estaban mandando todas las escrituras a domicilio, que para que ya no asistiera a la notaría. Yo le aconsejaría a la gente que no hagan caso y no hagan depósitos”.

Por último, recomienda a las personas que tengan cuidado y que acudan directamente a las notarías.

Por 900 pesos al año se es avisado de actos que se pretendan inscribir en su propiedad. EL INFORMADOR/C. Zepeda

Detectan falsificación de documentos en Registro Público de la Propiedad

Debido a que las distintas notarías de Jalisco pueden llegar a recibir hasta cuatro reportes diarios por procedimientos irregulares, Erik Tapia Ibarra, del Registro Público de la Propiedad y Comercio, detalla que en la dependencia que encabeza lo que han detectado es la falsificación de documentos. Refiere que en 2021 interpusieron 40 denuncias al respecto, en 2022 fueron 10 y en este año no llevan casos.

“Es decir que han funcionado las estrategias para prevenir la defraudación en este tipo de esta modalidad”. El funcionario destaca que en agosto de 2021 detuvieron en flagrancia a una persona que trató de presentar un oficio falso a la Fiscalía, “y con este programa que tenemos, con el elemento activo que está ahí, logramos detenerlo”.

Una de las acciones que ha implementado el Registro Público de la Propiedad y Comercio para evitar fraudes es el servicio de alerta registral, que arrancó en enero pasado, el cual consiste en que el ciudadano paga alrededor de 900 pesos al año para avisar de forma preventiva de los actos que se pretendan inscribir en sus propiedades, enfatiza Tapia Ibarra, titular de la dependencia sectorizada a la Secretaría General de Gobierno.

“Si lo tienes contratado y alguien pretende registrar una escritura, una donación, compraventa, o cualquier afectación a tu folio, se avisa a través de un correo electrónico. Lo pueden contratar titulares registrales de la finca, o un tercero con interés jurídico”.

Subraya que otra de las acciones es que tienen a un elemento de la Fiscalía estatal en oficinas centrales.

“Por último, lo que hemos estado realizando es fortalecer los servicios digitales a través de una página de internet, como el certificado de libertad o gravamen digital, avisos cautelares y preventivos para notarios, búsquedas simples, algunos pagos que se pueden realizar en línea, y a través de los servicios digitales fortalecemos la seguridad jurídica en el trato inmobiliario”.

Dice que en agosto del año pasado detectaron a un funcionario del Registro que hacía mal uso de los datos, por lo que fue vinculado a proceso y declarado culpable por un juez penal. Para evitar acciones de corrupción al interior, destaca que hacen auditorías internas, que son realizadas por personal externo.

“Nuestra ley y su reglamento establecen un principio del derecho de publicidad, que la institución sirve para darle publicidad a los actos que celebran particulares y surte efectos contra terceros. Nuestra área puede dar información de gravámenes que pueda tener una propiedad, previo pago del derecho. La oficina del Registro Público de la Propiedad atiende los trámites notariales, el 90% de nuestros trámites los presenta un notario público, la mayoría vienen de notarios públicos. En virtud de ello tenemos reuniones constantes con ellos”.

TELÓN DE FONDO

Recomiendan a la ciudadanía estar alerta

El Colegio de Notarios recuerda que los notarios no entregan escrituras por correo, mensajería o paquetería, y que los requerimientos de fondos se hacen conforme a presupuestos previamente aprobados y acordados por los usuarios del servicio y el notario, con la expedición del CFDI.

“Por lo que los invitamos a que cuando reciban una llamada de esta naturaleza, verifiquen en la propia notaría, la veracidad e identidad de la persona que les llama, antes de realizar cualquier pago o transferencia de fondos”.

Y recuerda que ante las dificultades del mercado financiero y las bajas tasas de interés, personas carentes de escrúpulos, ofrecen atractivos rendimientos muy superiores a los que ofrece la banca comercial, por supuestos negocios muy rentables y en marcha.

“Los casos en los últimos años han sido mediáticos y realmente alarmantes, por las cantidades defraudadas a los ciudadanos que de buena fe y con el ánimo de mejorar sus ingresos, han puesto en manos de estos individuos su patrimonio, muchas veces el ahorro obtenido por el trabajo de toda una vida. Los notarios no garantizamos el éxito de estos negocios”.

Y resaltan que cuando se vaya a comprar un inmueble, antes de entregar cualquier suma de dinero o firmar cualquier contrato, se debe investigar quién vende, ya que hay “individuos sin escrúpulos con credenciales apócrifas, que se hacen pasar como los propietarios de los inmuebles que venden y al paso del tiempo resulta que quien te vendió, no era el dueño y te involucran en un proceso judicial, largo, caro y que podría hacerte perder tu dinero”.

Además de que existen documentos apócrifos, elaborados fuera de las notarías por delincuentes, con los que pretenden justificar la propiedad de algún inmueble.

“Muchos de ellos tan sofisticados que han logrado pasar los filtros establecidos por las oficinas públicas, como el Catastro Municipal y el Registro Público de la Propiedad. Asesórate con el notario de tu confianza, tenemos los medios y facilidades para detectar estos documentos”.

Los notarios no piden depósitos a efectuar en una tienda de conveniencia. EL INFORMADOR/A. Camacho

PARA SABER

¿Qué solicita un notario?

Jaime Natera, titular del Colegio de Notarios de Jalisco, menciona que la principal función de un notario es asesorar a las partes, y no pide que depositen dinero a través de una tienda de conveniencia ni mediante terceras personas.

“Los notarios tenemos la obligación de transcribir, insertar o relacionar en la escritura, todas las acciones urbanísticas, todos los permisos que precedieron para la reacción urbanística. Es decir, el permiso del uso del suelo, el permiso del dictamen de trazos y destinos, el permiso del régimen de condominio. Me parece muy, muy importante, que la sociedad tiene que ir empezando a conocer esta situación para que estén seguros en dónde están invirtiendo”.

Puntualiza que están trabajando de la mano con la Fiscalía estatal y con el Registro Público de la Propiedad para prevenir casos.

“Cada mes nos estamos juntando para darle seguimiento y poderle dar resultados a la ciudadanía”.