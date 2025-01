Golden Globes 2025: La lista de ganadores de cine y televisión

Los Golden Globes celebran su edición 82 , la gala de este año es transmitida por CBS y Paramount+, destacando una nueva etapa para los premios. Viola Davis fue galardonada con el premio Cecil B. DeMille, y Ted Danson recibió el premio Carol Burnett en una ceremonia previa el 3 de enero.

La ceremonia tiene lugar en el Hotel Beverly Hilton de Beverly Hills, California, y está conducida por la comediante Nikki Glaser, conocida por programas como Not Safe with Nikki Glaser y Welcome Home Nikki Glaser?

A continuación, un resumen de los ganadores en las categorías de cine y televisión:

Cine

Mejor Director

Brady Corbet – The Brutalist (Ganador)

Mejor Cinta Animada

Flow (Ganadora)

Mejor Película en Lengua Extranjera

Emilia Pérez (Ganadora)

Mejor Guión

Peter Straughan – Conclave (Ganador)

Mejor Actor de Reparto

Kieran Culkin – A Real Pain (Ganador)

Mejor Actriz de Reparto

Zoe Saldaña – Emilia Pérez (Ganadora)

Televisión

Mejor Actor, Musical o Comedia

Sebastian Stan – A Different Man (Ganador)

Mejor Actriz, Musical o Comedia

Demi Moore – The Substance (Ganadora)

Mejor Actriz de Serie Limitada, Serie de Antología o Película para Televisión

Jodie Foster – True Detective: Night Country (Ganadora)

Mejor Actor de Serie Limitada, Serie de Antología o Película para Televisión

Colin Farrell – The Penguin (Ganador)

Mejor Actuación de Comedia de Monólogos en Televisión

Ali Wong – Single Lady (Ganadora)

Mejor Actriz de Reparto de Televisión

Jessica Gunning – Baby Reindeer (Ganadora)

Mejor Actor, Serie de Comedia o Musical

Jeremy Allen White – The Bear (Ganador)

Mejor Actor de Reparto de Televisión

Tadanobu Asano – Shōgun (Ganador)

Mejor Actor, Serie de Drama

Hiroyuki Sanada – Shōgun (Ganador)

Mejor Actriz, Serie de Comedia o Musical

Jean Smart – Hacks (Ganadora)

Los Golden Globes 2025 no solo celebran lo mejor del cine y la televisión, sino también un renacimiento que refleja inclusión y modernidad.

