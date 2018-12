No tengo derecho a fallar: López Obrador

"No tengo derecho a fallar, nada material me interesa ni me importa, trabajaré sin odios", así se comprometió el Presidente Andrés Manuel López Obrador

En su mensaje de toma de posesión recordó que sólo tres cosas se necesitan para enfrentar la crisis de México: un pueblo trabajador, suficientes riquezas naturales y un buen gobierno, que ya inició.

Ante invitados y legisladores, empeñó su honor y su palabra para gobernar con entrega total y luchar por la causa pública.

Andrés Manuel López Obrador se retira del Palacio Legislativo de San Lázaro minutos después de las 13:00 horas. NTX / J. Espinosa

"Estoy preparado para no fallarle a mi pueblo"

El presidente Andrés Manuel López Obrador sostuvo que está preparado para no fallarle al pueblo de México y que está conciente de la expectativa que tienen los mexicanos sobre el nuevo gobierno, pero se dijo optimista para enfrentar los grandes retos del país.

"Estoy preparado para no fallarle a mi pueblo", expresó en su primer discurso tras tomar protesta como presidente constitucional en el Palacio Legislativo de San Lázaro, y recibir la banda presidencial de manos del diputado Porfirio Muñoz Ledo.

López Obrador comentó que en su trayecto esta mañana rumbo a San Lázaro, se le acercó sobre Calzada de Tlalpan un joven en bicicleta "y me dijo: no tienes derecho a fallarnos, y ese es el compromiso que tengo con el pueblo de México".

"El poder debe ejercerce con sabiduría y humildad, sólo se ejerce virtud, cuando se pone al servicio de los demás", resaltó.

Ante aplausos, López Obrador dijo que esta consciente de la gran expectativa que tienen los mexicanos y los desafíos de los grandes problemas nacionales, "pero estoy optimista y creo que vamos a salir bien, porque creo en el pueblo y en su cultura".

López Obrador sale de sede del Congreso; va a Palacio Nacional

Andrés Manuel López Obrador se retiró del Palacio Legislativo de San Lázaro minutos después de las 13:00 horas, luego de rendir protesta como presidente constitucional de México y dar su primer mensaje.

Antes de abordar su vehículo Jetta blanco, el Mandatario federal se acercó a la malla ciclónica que divide las vías de la Línea 4 del Metro para saludar a la gente que estaba cerca.

López Obrador, quien se dirige a Palacio Nacional, va escoltado por una caravana integrada por tres vehículos todo terreno del Heroico Colegio Militar y de la Secretaría de Marina Armada de México, así como de la escuela de la Fuerza Área Mexicana, mientras que una motocicleta de la Secretaría de Seguridad Pública capitalina le abre paso.

OA