No les fallaré: López Obrador

Arropado por miles de ciudadanos, y en medio de un modesto dispositivo de seguridad, Andrés Manuel López Obrador recibió la banda presidencial y, después del mediodía, se convirtió en el Presidente número 63 en la historia de México.

En un extenso discurso, se dijo consciente de la alta expectativa que hay sobre su mandato y recordó una anécdota que vivió en su trayecto rumbo a San Lázaro, cuando se le acercó sobre Calzada de Tlalpan un joven en bicicleta “y me dijo: ‘no tienes derecho a fallarnos’, y ese es el compromiso que tengo”.

Afirmó que su estrategia para lograr la “cuarta transformación” tiene un pilar: combatir la corrupción. “No tengo derecho a fallar, nada material me interesa ni me importa, trabajaré sin odios”, sostuvo ante el Congreso de la Unión.

Tras rendir protesta, el Presidente saliente, Enrique Peña Nieto, le deseó “el mayor de los éxitos”. Después, Obrador comió con líderes extranjeros. Más de 100 representantes (entre ellos jefes de Estado y de Gobierno) acudieron a la ceremonia. Destacó la presencia del rey de España y los presidentes de Venezuela, Nicolás Maduro; de Bolivia, Evo Morales, y los representantes norteamericanos, el vicepresidente Mike Pence y la hija de Donald Trump, Ivanka.

Más tarde, representantes de los 68 pueblos indígenas en México le entregaron el Bastón de Mando de sus comunidades, en una ceremonia realizada en pleno Zócalo capitalino. “Este símbolo lo guiará. Recuerde que le entregamos nuestra confianza”, le dijo Carmen Santiago, representante de los pueblos originarios.

En un segundo discurso, ahora frente a más de 55 mil asistentes reunidos en la plancha, según la Secretaría de Seguridad capitalina, hizo 100 compromisos de arranque, entre los que destacó su meta de reducir el precio de la gasolina al construir una nueva refinería y reactivar las que existen.

En su día 1, López Obrador concilia con inversionistas

Aunque persiste la incertidumbre entre las cúpulas empresariales de México respecto al rumbo que tomará el nuevo Gobierno de la República, el Presidente Andrés Manuel López Obrador lanzó un guiño de confianza a la iniciativa privada en sus discursos de arranque.

“Las inversiones de accionistas nacionales y extranjeros estarán seguras y se crearán condiciones para obtener buenos rendimientos, porque en México habrá honestidad, Estado de derecho, crecimiento económico y confianza”, afirmó.

El representante de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Gustavo de Hoyos, consideró “desafortunado, maniqueo y polarizante” el primer discurso de Obrador, pues mantiene un tono como si fuera candidato, además de que no genera tranquilidad y muestra una carga ideológica “retrógrada”.

“Es un mensaje que tiene un saldo claramente negativo. Preocupa la forma en que se descartan reformas hechas en el país en el ámbito energético y en el educativo”, dijo el líder patronal.

En su segundo discurso, ya frente a la abarrotada plancha del Zócalo capitalino, López Obrador envió un segundo mensaje a los accionistas:

Por su parte, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Juan Pablo Castañón, consideró que ese discurso guarda congruencia con los planteamientos que el nuevo Presidente hizo desde que estaba en campaña. “Estamos tranquilos. Vamos a ver cómo lo toman los mercados pero no hubo ningún anuncio fuera de lo que esperaríamos; al contrario: fue congruente con lo que ha venido diciendo”.

Para el líder de la cúpula empresarial del país, la mayor certeza es que el Presidente se comprometió a respetar los contratos. “Sí: eso genera confianza. El respeto a los contratos de inversión ya comprometidos, que no tengan ningún problema de cuestionamientos jurídicos o éticos y puedan seguir su curso para tener los resultados esperados”.

Bajará el precio de las gasolinas

Obrador se comprometió a rescatar Petróleos Mexicanos (Pemex) y a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), y aseguró que a mitad de su sexenio bajará el precio de las gasolinas y los combustibles.

Su plan es que a mitad de su Gobierno, una vez rehabilitadas las seis refinerías del país y se haya creado la de Dos Bocas, en Tabasco, el precio de las gasolinas y los energéticos tenderá a la baja. “Ya estoy llamando a los trabajadores de Pemex y CFE, activos y jubilados, para sacar adelante a estas dos grandes industrias”, dijo.

En ese sentido, Juan Pablo Castañón aceptó que sí preocupa el enorme gasto proyectado en las seis refinerías. “Todavía tendríamos que buscar la fórmula como será sustentablemente un buen negocio para México”, explicó.

Decenas de miles de personas acompañaron al Presidente Andrés Manuel López Obrador en la plancha del Zócalo capitalino. AFP

Puntos álgidos en sus discursos

Impunidad López Obrador afirmó que la corrupción y la impunidad se convirtieron en la principal función del poder público en el país, por lo que el pilar central de su estrategia para lograr la "cuarta transformación" es acabar con ambas.

Reinicio Dado que "no es su fuerte la venganza", propuso un punto final a la persecución de políticos y "empezar de nuevo". Al mencionar esto último, los diputados panistas comenzaron un conteo del 1 al 43 para exigir justicia por los normalistas de Ayotzinapa, lo que interrumpió su discurso.

Régimen Sostuvo que la Comisión de la Verdad investigará a fondo el caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa, pero que la Presidencia se abstendrá de solicitar investigaciones contra ex funcionarios, aunque no contra quienes estén en funciones.

Fuero Para el Presidente, la práctica de la honestidad será pieza clave, en tanto que la corrupción será considerada un delito grave. Por ello envió una iniciativa de Ley al Senado para que el Presidente de la República sea juzgado como cualquier ciudadano si comete algún delito.

Inclusión Precisó que en su sexenio "no se condenará a quienes nacen pobres a morir pobres". "Vamos a gobernar para todos, pero le vamos a dar preferencia a los vulnerables y a los desposeídos. Por el bien de todos: primero los pobres".

Avión Desde mañana, el avión presidencial se pondrá en venta. Lo mismo ocurrirá con toda la flotilla de aeronaves para uso de funcionarios federales. Él ganará sólo 40% de lo que percibía su predecesor y reducirá en 50% el gasto en publicidad del Gobierno.

Huachicol La venta de combustible de procedencia ilícita será delito grave. "Todos nos vamos a portar bien, ese es el acuerdo. De todas maneras estará prohibido y se convertirá en delito grave y sin derecho a fianza. No va haber huachicoleo, ni abajo ni arriba".

Censura Refirió que todos los medios de comunicación en el país contarán con libertad de expresión plena. "A sus integrantes: ejerzan esa libertad; no va a haber censura. Nosotros vamos siempre a respetarlos. Se va a respetar el derecho a disentir".

Lacras Advirtió que se acabaron "las lacras de la política", por lo que se abatirán los amiguismos y los nepotismos, además de que habrá completa transparencia hacia la ciudadanía para saber cuánto gana cada servidor público.

Las voces de la transición

“Me voy satisfecho”

Enrique Peña Nieto

El ex presidente dijo estar “satisfecho” por el trabajo que realizó durante su sexenio, y aseguró que se va a “reinventar” tras entregar el poder a su sucesor. Deseó que al país “le vaya muy bien” en la nueva etapa. “No importa la óptica desde donde uno trabaje, lo importante es servir a México”, aseveró, aunque a su vez reconoció que hay “insatisfacción por aquello que no se alcanza”. Añadió que se retirará al ámbito privado y que no desea tener participación en la vida política del país.

“No llamó a la unidad”

Mauro Garza Marín, Coparmex

El presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) en Jalisco opinó que el mensaje del Presidente siguió el mismo sentido que mantuvo durante su campaña. “Habló mucho sobre lo que, en su punto de vista, es un rotundo fracaso del neoliberalismo.

Lo mencionó en más de 20 ocasiones; hubiésemos esperado un mensaje más de unión, más de certidumbre, seguimos encontrando algunas expresiones de polarización y eso no abona a la construcción del país que todos queremos”. Insistió en que el Presidente debe comprender que su responsabilidad es gobernar para 130 millones de mexicanos y no sólo para los 30 millones que votaron por él. Lamentó que no anunciara un castigo para todos aquellos que han incurrido en actos de corrupción.

Ahora, a cumplir

Daniel Curiel, CCIJ

El coordinador del Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco (CCIJ) opinó que el principal punto del discurso de López Obrador fue la promesa de castigar a quienes incurran en actos de corrupción. “Si realmente logra acciones concretas, si se modifican los temas para que el sistema judicial sea mucho más rápido para la aplicación de la justicia, será bueno”. Discrepó con la postura de no sancionar corruptelas pasadas. “Eso es lo peor que existe en México, es la impunidad de la que hablo, la que tiene dañada a este país”. Reiteró que respetarán y apoyarán las decisiones del Presidente que restablezcan el Estado de derecho. “El país no se para con el cambio de Gobierno; confío que salgan bien las cosas”.

Confía en el nuevo modelo económico

Xavier Orendáin de Obeso, Canaco

Para el presidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) de Guadalajara, hay confianza en el anuncio del Presidente López Obrador respecto a migrar a un nuevo modelo económico que mejore las condiciones en México. “Habremos de estudiar de una manera muy profunda el desarrollo económico estabilizador y adaptarlo a los tiempos presentes. Estamos convencidos de que un verdadero cambio no debe de dar cambios hacia atrás”. Celebró la decisión de favorecer a los más desprotegidos que padecen por la acumulación de la riqueza en unos pocos.

“Nos complace que el Presidente haya hablado de una pequeña minoría rapaz del sector empresarial, en el que nosotros no nos sentimos incluidos y no nos ponemos el saco”.

Al término de la ceremonia de investidura, el ex presidente Enrique Peña Nieto se acercó a López Obrador, estrechó su mano y le dijo: “Señor Presidente: le deseo el mayor de los éxitos”. EFE

La residencia oficial se abarrota de turistas

Más de 20 mil personas visitaron el Complejo Cultural Los Pinos, que a las 10:00 horas fue inaugurado por el propio pueblo con una cuenta regresiva del 10 al 1 a viva voz, y dejó de ser la Residencia Oficial del Presidente en turno.

El canto al unísono del himno nacional y los vítores al Presidente Andrés Manuel López Obrador, quien decidió abrir al público este predio de 25 mil metros cuadrados, antecedieron la apertura de las grandes rejas verdes que resguardaban el complejo.

Desde las 07:00 horas, decenas de personas tomaron la fila para ser los primeros en entrar a la que fue la Residencia Oficial de Los Pinos, donde vivieron 14 presidentes en las casas: Lázaro Cárdenas, Miguel Alemán y Miguel de la Madrid y en una cabaña.

Desde las 10:00 a las 17:00 horas los ciudadanos recorrieron casi todos los espacios de Los Pinos, algunos de ellos incluso con carriolas en los que llevaban a sus pequeños hijos, en sillas de ruedas y también con muletas.

Al principio las visitas fueron guiadas, pero ante la cantidad de gente solo se limitaron a orientar a las visitas sobre por dónde continuar el recorrido. Las casas más visitadas fueron la de estilo francés, llamada Miguel Alemán, donde vivió el ex presidente Enrique Peña Nieto, y también la Lázaro Cárdenas, la primera construida para que en su momento habitara éste y su familia.

La residencia oficial de Los Pinos dejó de serlo; ahora es un lugar común que cualquier persona puede visitar y sin pagar un solo peso para entrar. Ayer, más de 20 mil visitantes acudieron a conocer el inmueble. EFE

“No me dejen solo”

Tras recibir el Bastón de Mando y dar a conocer las 100 acciones que impulsará su administración, Andrés Manuel López Obrador aseguró que recibe “un país en quiebra”; sin embargo, pidió a la sociedad mexicana que no lo deje sólo, porque sin el pueblo “no valgo nada”.

“Nos están entregando un país en quiebra, sobre todo en lo que tiene que ver con la industria petroquímica y eléctrica y por eso estoy llamando a los trabajadores jubilados y activos de Pemex y de CFE, porque vamos a rescatar a estas dos industrias del pueblo de México”.

Pidió mantener siempre una comunicación entre el Ejecutivo y la sociedad mexicana, donde recordó al presidente Benito Juárez al comentar que “yo les necesito porque, como decía el presidente Juárez: ‘Con el pueblo todo; sin el pueblo nada’. Con humildad les digo: tengan confianza y estoy seguro que no me van a dejar solo. Y les digo: no me dejen solo porque sin ustedes no valgo nada, o casi nada. Yo ya no me pertenezco; soy de ustedes, del pueblo de México”.

Reiteró su compromiso de no fallar, “porque primero muerto que traicionarles”. Detalló sus planes de desarrollo con programas sociales, educativos y económicos para los próximos seis años, y declaró que sus prioridades serán la austeridad y el combate a la corrupción.



Representantes de los 68 pueblos indígenas mexicanos entregaron el Bastón de Mando de sus comunidades al nuevo Presidente de México, en una ceremonia realizada en pleno Zócalo de la Ciudad de México. NOTIMEX

Las mayorías no son permanentes

El Partido Acción Nacional (PAN) señaló que será una fuerza políticamente responsable, sensata, firme y gallarda, pero también sabrán oponerse con “absoluta determinación” a todo aquello que lastime el interés público y a la sociedad mexicana, pues las mayorías no son permanentes.

“Hoy somos también autoridad. Gobernamos 12 entidades y casi 500 municipios; representamos un poder coadyuvante. La tercera alternancia del siglo nos recuerda que la sociedad vota para avanzar; jamás para retroceder. Que la democracia implica saber ganar y saber perder. Debemos emprender una nueva construcción nacional sin atropellamientos ni resentimientos, sin odios”, dijo el senador Mauricio Kuri al dar su posicionamiento previo a la toma de protesta.

“No somos detractores del cambio, sino postulantes de una reforma con sensatez. La omnipresencia del Estado no es la solución; es el problema. Cuando se da devasta la libertad, la prosperidad, la concordia. Venezuela es un botón de muestra y reiteramos que México no será el próximo Venezuela”, expresó.

Nicolás Maduro, el presidente de Venezuela, permaneció en su hotel durante la ceremonia; sólo acudió a la comida oficial. EL UNIVERSAL

Que no sea el país de un solo hombre

El Partido Movimiento Ciudadano ofreció ser la oposición que necesita México, la que “enfrente al poder cuando sea necesario” y trabaje en pro de que el Poder Legislativo sea un contrapeso frente al Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, para evitar la vuelta al país de un solo hombre.

“El Poder Legislativo no es una ventanilla de trámites; no es una oficina para atender los encargos del Presidente. Es la representación de todos los mexicanos, donde se resume la pluralidad”, sentenció el senador Clemente Castañeda, en el posicionamiento previo a la toma de protesta.

El legislador pronunció un duro discurso, en el que enfrentó a López Obrador al cuestionar las decisiones que ha tomado en materia de federalismo, para nombrar delegados de los estados con amplias facultades, insistir en participar en el nombramiento del fiscal general e impulsar consultas ciudadanas que no son independientes.

“Nos preocupan algunas decisiones y acciones inminentes o incluso ya consumadas, como las amenazas al pacto federal y a la división de poderes a través de las reformas impuestas por la mayoría legislativa; la negativa a garantizar una Fiscalía independiente, la puesta en marcha de consultas a modo y, en suma, lo que pareciera ser un proyecto de restauración de un régimen centralista, de concentración del poder y de partido dominante; o peor aún, el país de un solo hombre”, sentenció.