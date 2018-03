NFL: el mercado de la ilusión

Esta semana, los equipos que competirán por el trofeo Vince Lombardi comenzarán a tomar forma de cara a la nueva temporada de la NFL de septiembre próximo, pues dará inicio el periodo de la agencia libre.

El problema de la agencia libre es que es un periodo que levanta muchas olas. Debido a la expectativa que genera volver a hablar de NFL, la prensa y los aficionados tienden a sobrevalorar un mercado de jugadores, que muchas veces se olvida, están desempleados. Y no sólo son ellos, sino que también los entrenadores y los gerentes generales lo ven de la misma manera, es ahí donde radica el riesgo.

La manera en que se maneja la NFL no está dada para que grandes estrellas se codicien en la agencia libre. A veces es fácil olvidar que si un equipo realmente cree que un jugador tiene el potencial para seguir, con todos los métodos financieros que hay para administrar el tope salarial, casi siempre se puede encontrar la manera de retenerlo.

Le’Veon Bell y Kirk Cousins son sin lugar a dudas los agentes libres más cotizados del mercado. Mientras que todo parece indicar que el corredor de los Steelers, tendrá que ceder y llegará a un acuerdo mutuo para permanecer en Pittsburgh, se habla de Minnesota como el principal destino para Cousins, que podría lograr el contrato más jugoso en la historia de la Liga.

Mariscal de campo

El retiro de Carson Palmer dejó a Arizona desamparado, Denver ha demostrado que sus mariscales no están a la altura, Minnesota sigue sin firmar a ninguna de sus opciones, y todo parece indicar que apostarán por alguien nuevo. Mientras que los Jets, a pesar de que McCown no tuvo tan mala temporada, la edad no lo respalda, por ello, Drew Brees, Kirk Cousins (foto), Teddy Bridgewater, Case Keenum y A.J. McCarron buscarán un nuevo hogar.

Corredor

Si hay un equipo en la NFL en el que un buen corredor podría solucionar casi todos sus problemas, es Detroit. Theo Riddick y Ameer Abdullah en tres años han batallado de manera terrible para acercarse a las mil yardas combinadas. Otro equipo con necesidad de un corredor serán los actuales campeones Eagles, tras la partida de LeGarrrette Blount y Darren Sproles.

Las mejores opciones para esta posición en la agencia libre son: Le’Veon Bell (foto), Dion Lewis, Doug Martin, Carlos Hyde e Isaiah Crowell.

Receptores y alas cerradas

Joe Flacco necesita mejores armas a su alrededor, pues Jeremy Maclin y Mike Wallace fueron lo rescatable de la temporada pasada, aunque éste último probará el mercado. Carolina apostó por Kelvin Benjamin para regresar como receptor estrella, no resultó y David Funchess fue el emergente. Si quieren pelear por algo importante es imperativo un sustituto. Zach Miller como ala cerrada casi pierde la pierna y eso deja un hueco en los Bears de Chicago. Allen Robinson, Sammy Watkins, Jimmy Graham (foto) y Cameron Brate son opciones para cambiar de equipo.

Siete frontales defensivos

Desgraciadamente para los Steelers, Ryan Shazier no regresará en 2018; su ausencia se notó en la postemporada, les urge encontrar remplazo para pelear el campeonato. Si Oakland pretende regresar a Playoffs no puede depender sólo de Khalil Mack en defensa. Sólo un equipo permitió más yardas por tierra que los Chargers, además de otorgar el promedio más alto de yardas por corrida; si eso no es razón suficiente, nada lo será. Los equipos podrían explorar opciones en David Irving, Nigel Bradham, Sheldon Richardson, NaVorro Bowman y Muhammad Wilkerson (foto).

Defensiva secundaria

Los problemas en la secundaria de los Packers no son ningún secreto y ahora con la salida de Damarious Randall empeoran, pues llevan ya al menos un par de años reforzándola sin mucho éxito con jugadores como Kevin King, Josh Jones y Quinten Rollins. Con Marcus Peters y Darrelle Revis fuera del equipo, Kansas City necesitará mucha ayuda en la zona profunda para seguir consolidándose como una defensiva sólida y mantenerse en la contienda. Entre los agentes libres en estas posiciones se encuentran Malcom Butler (foto), E.J. Gaines, Morgan Burnett, Lamarcus Joyner y Ricardo Allen.