Si bien el mercado del disco y el vinilo se ha vuelto de nicho para coleccionistas y fanáticos, éste converge con las plataformas digitales, que son el principal canal de consumo y distribución de música en el mundo.

Los sellos discográficos se han sabido adaptar para hacer llegar sus propuestas a las audiencias que ahora buscan experiencias más integrales, pero a un ritmo vertiginoso, porque cada fin de semana hay estrenos.

Alan Ledesma, CEO del sello discográfico tapatío Alzada, comenta que antes se tenía un esquema de trabajo que partía desde el disco físico para la promoción de los artistas y el desarrollo de las giras, pero ahora para pensar en la realización de un álbum “necesitas sacar una canción de ley cada mes para estar vigente, y luego el video más la playlist”.

Por su parte, el periodista y músico José Alfredo Sánchez dice que existe tanta música al alcance que habría que preguntarse quién o qué es lo que escuchan las personas. “De lo que se toca en redes hay que ver el porcentaje que corresponde al músico, que es muy bajo y sólo los masivos consiguen ingresos notables, pero los nuevos, alternativos o locales tal vez no consigan ingresos tangibles. El problema es en qué medida eso determinará la sobrevivencia de ciertos proyectos”.

El mundo digital democratizó el consumo musical

La música hoy en día se consume de distintas maneras y en diversos canales. Cada opción que tiene el oyente juega un papel primordial en el ecosistema de esta industria. El internet abrió un espectro importante sobre cómo las audiencias tendrían acceso a las canciones y álbumes de sus artistas predilectos. Antes, la piratería era el acérrimo rival de la música legítima, pero luego el mundo digital democratizó todo y el pastel se dividió por varias vías.

Programas de descarga ilegal como Ares y los inicios de las redes sociales como MySpace, por ejemplo, marcarían el camino para que el público descargara los hits por internet y escuchara las propuestas emergente de artistas en busca de una oportunidad, así pues, más tarde esto derivaría en la construcción de un nuevo mercado: las plataformas digitales.

Las disqueras se adaptan

Si bien se pensaba que lo digital marcaría el fin de ciclo para los discos físicos, esto no ha sucedido, surgió un mercado de la nostalgia y ahí está un espacio tanto para el CD como para el vinilo, incluso para el cassette. Pero, ¿las plataformas ahora son un obstáculo para las disqueras en cuánto a la distribución de la música? Al respecto EL INFORMADOR conversó con representantes de dos sellos discográficos relevantes en el panorama sonoro nacional e internacional: Alzada y Sony Music.

“Gracias a Alzada y a otros sellos que existieron, el modelo cambió de álbum hacia sencillo por la cantidad de personas que consumen la música, todo se volvió muy efímero y entonces la gente consume más y más, así que te tienes que poner a la par de esa carrera haciendo más música, porque al final te van a consumir más y esto también termina siendo un negocio, el cual para nosotros es muy grande, sí representa mucho para nosotros”, dice Gabriel Nuño, encargado de la distribución de la música de Alzada, sellos discográfico tapatío con ocho años de trayectoria.

“Los álbumes siguen teniendo su magia, te los agradecen mucho los fans, la empresa y la distribuidora, porque todo el mundo se emociona, pero al final no debes soltar esa línea de los sencillos, porque todo se consume muy rápido y a partir de la pandemia todo se infló increíble, todos consumían mucho y tenías que estar a la altura”.

Gabriel dice que hay canales importantes de difusión como las playlist las cuales generalmente se actualizan cada viernes con los estrenos. “En (las playlists) es donde los golpes de canciones se enfocan” y explica que también es donde los sellos discográficos se encauzan para llamar la atención de las audiencias que actualizan sus listas musicales, “todos queremos estar en el top, en las portadas… hasta arriba”.

Alan Ledesma, CEO de Alzada, destaca que ser parte de las playlist nacionales e internacionales también es generar un prestigio, “puede que no sean directamente la ganancia en ingresos, pero sí en prestigio y éste a todos nos sirve, pero además entre más prestigio tengas, vales un poco más”.

Nuño afirma que las listas de reproducción generan comunidad, “pero si no haces más estrategias alrededor como la prensa, el marketing y las redes sociales, tal vez no te sirvan las playlist. Entonces, es importante que te enfoques en toda la comunicación del tema”. Subraya también que en el caso de Alzada ya cuentan con una comunidad grande que llega a ellos sin el playlist, pero que ésta se trabajó justamente gracias a las listas de reproducción.

También TikTok ha sido un medidor importante de éxitos y de cómo la gente consume música a través de esta red social. “Cambió el juego, hay gente que está generando tracks muy fuertes desde ahí, se vuelven virales, tienen su público y ya después caen a las plataformas, hay incluso canciones muy grandes que ni están distribuidas”.

Voz del experto

José Alfredo Sánchez, productor, periodista y músico

Las preguntas que responderá el futuro

José Alfredo Sánchez se ha desarrollado en diferentes disciplinas, desde la producción de radio, el periodismo o la crónica cultural; así como la creación musical.

Así, el arreglista y compositor cuenta que le ha tocado “transitar por todas las transformaciones; empecé a escuchar música con discos de vinil. Fui hace tiempo programador de una estación de radio comercial y viví la transición al casete y el CD, con su sonido digital. Por otra parte, esos formatos eran más ‘cómodos’ pero, ahora, el CD casi ha desaparecido y muchos artistas sólo hacen música para plataformas digitales; es un cambio poderoso que, como a varios, nos tiene desconcertados”.

Y tal desconcierto, explica Sánchez, es “quizá porque, como romántico en estas cuestiones, extraño ese afán de búsqueda del artista que le llevaba a tratar de conseguir hacer algo complicado y escucharlo porque costó trabajo realizarlo, pagar por ello. Sin embargo, tiene la ventaja de que, por una cantidad pequeñísima, tiene uno acceso a toda la música que uno puede buscar”.

Contexto desconcertante

Con todo, para algunos artistas no se trata del contexto más favorable, “puesto que no están en las mejores condiciones para sobrevivir de su trabajo, en especial los que no son masivos. Hay muchos detalles que me hacen insistir en este contexto desconcertante, porque el futuro tampoco es claro; no se sabe si las plataformas permanecerán por mucho tiempo, o qué pasará con la música en los próximos años”, refiere el músico.

De este modo, detalla Sánchez, “no se ve con claridad hacia donde habría un cambio; por lo pronto, en lo personal, por supuesto que hago uso de las plataformas, por lo regular Apple Music, aunque tengo amigos muy ‘clavados’ que me sugieren utilizar otras por la calidad de su sonido”.

Los proyectos y su sobrevivencia

A pesar de que las generaciones jóvenes escuchan más música que antes, el medio de la producción ha cambiado; comenta el compositor que, por lo que sus amigos señalan, algunos no piensan ya en producir un disco en forma sino ir lanzando sencillos a la red, “no sólo porque es menos costoso, sino porque existe la posibilidad de que lo escuche mucha gente”.

Finalmente, el músico establece que hoy “existe tanta música al alcance que habría que preguntarse quién o qué es lo que escuchan las personas; ahora, insisto, de lo que se toca en redes hay qué ver el porcentaje que corresponde al músico, que es muy bajo y sólo los masivos consiguen ingresos notables, pero los nuevos, alternativos o locales, tal vez no consigan ingresos tangibles”.

Sony Music se adapta a los cambios

Uri Cordero, del área de marketing digital de Sony Music México, resalta que las plataformas digitales son importantes aliadas de las disqueras para la distribución musical, si bien el ajustarse a este cambio ha sido un proceso, desde la manera en la que ahora los usuarios llegan a las canciones de sus artistas, resalta que la compañía se caracteriza por adaptarse de la mejor manera, “justo a esta manera de consumo y de otro tipo de plataformas como TikTok, hace que nosotros estemos tomando esos cambios como oportunidades para llevarle la música al público”.

Señala además que todo proceso implica un reto, primero del vinilo a los discos y ahora de estos al formato digital, “pero nos hemos sabido adaptar para que la música de nuestros artistas siempre llegue, porque nuestros artistas están primero”.

Sobre si es más importante la canción que el álbum o incluso que el artista, expresa Uri que esto depende mucho del fandom, las personas que consumen la música y del propio intérprete: “Hay artistas de concepto o de público más grande, que para ellos el álbum sigue siendo muy importante, inclusive el disco físico. Entonces, es importante saber diferenciar lo que está sucediendo, no negamos que claramente las canciones están teniendo más relevancia que un álbum, sin embargo, hay para todos los públicos. Y que el artista pase a segundo plano, más que la canción, creo que van mucho de la mano, por eso estas plataformas de creadores de contenido como Tik-Tok hacen que las canciones y los artistas lleguen a más público por este tipo de consumo, así que ambos crecen a la par”.

Reitera Cordero que las plataformas son aliadas importantes, “con las cuales hemos hecho que nuestros artistas sigan estando en el top, en algún momento el cambio si no afectó, sí fue difícil, sin embargo son aliadas ya en todo momento para la distribución de la música”. Además, expresa que todos los canales que ellos puedan ofrecerles a sus artistas para que su música se difunda, son muy importantes, como este caso, y también el acercarlos con medios de comunicación y el uso de las redes sociales.



Los discos y el streaming: retos para las ventas

Todavía la generación de nuestros padres debió cargar sus discos de vinil para amenizar fiestas, quizá les tocó atestiguar la aparición de los casetes y los CD (Compact Discs), que prometían una mejora sustancial con un sonido al que llamaron “digital” y que, después, rubricó la prometida calidad del streaming que nació con la world wide web y, hoy por hoy, domina el espectro de cómo escucha música la mayoría de la gente -sobre todo los jóvenes-, a pesar del resurgimiento del Long Play y la “calidez” del vinil.

Con todo, los negocios de venta de música en formato material no han desaparecido y, lejos de lo que pudiera pensarse, la perspectiva de algunos establecimientos no es ni desesperanzada ni falta de ánimo; antes bien, tiendas tradicionales son ejemplo de “combate” a las perspectivas actuales que parecen vaticinar el triunfo definitivo del streaming y las plataformas, pero ¿es así del todo o se debe matizar?

Posicionarse y continuar

En estos términos, Discoteca Aguilar -en Av. 16 de Septiembre y López Cotilla- es un establecimiento que tiene muchos años de vender música en sus formatos materiales tradicionales, así como instrumentos de cuerda y sus complementos; así, con “setenta y nueve años” de experiencia, indica el encargado de la tienda, Marco Aguilar, asevera también que han “seguido en el mercado acoplándonos a los nuevos tiempos”.

Esta manera de acoplarse insiste en manejar los formatos de antaño “porque se siguen utilizando; de hecho, podemos ver que por varios años han estado resurgiendo los discos LP (Long Play), de vinil; pero tampoco hemos dejado de vender CD”; asimismo, detalla el encargado del establecimiento, la diversificación los ha tocado, “en un principio fuimos solamente una tienda de discos, digamos, hace unos treinta años, cuando añadimos los instrumentos musicales a los productos que vendemos”.

De este modo, en opinión de Marco Aguilar, se puede atribuir el “regreso” de los discos de vinil al hecho de que “la música tiene más definición que en un CD; y eso significa una mejor calidad de sonido, por mucho, sobre todo si hablamos de música que viene desde los sesenta o setenta. De hecho, podríamos decir que las ventas se han posicionado muy bien, pero eso no significa que decaiga el CD, que se vende todavía muy bien, no ha caído en los últimos treinta o cuarenta años”.

La experiencia del estudio de grabación

Ya sea que una producción esté pensada para lanzarla en un CD, vinilo o en plataformas, lo que es un hecho es que todo artista requiere de un estudio, y EL INFORMADOR visitó las instalaciones del sello discográfico tapatío Alzada, el cual se encuentra en las inmediaciones de la estación de la Línea 3 del Tren Ligero, Circunvalación Country.

Alzada se ha caracterizado por ser pionero en el desarrollo, producción, difusión y creación de contenido, management y booking de talentos mexicanos en la escena urbana.

Este 2023 han logrado posicionarse con 25 proyectos, con más de 10 millones de suscriptores en YouTube. Actualmente logró su certificación ante AMPROFON con ocho discos Platino y siete discos de Oro. Entre sus artistas están: Chato 473, Zxmyr, Yoss Bones, Neto Peña, Lefty Sm, Toser One, McKlopedia, Almanegra y Turek Hem.

Alan Ledesma, CEO de Alzada, destaca que este 2023, luego de enfocarse en el desarrollo empresarial interno y administrativo, ahora buscarán enfocarse en hacer muchos lanzamientos musicales. Gabriel Nuño, encargado de la distribución, comparte que uno de los proyectos más cercanos es una canción de Lefty Sm, su artista top; harán un remix de su canción más importante “Por mi México”, con la participación de Santa Fe Klan, MC Davo, Dharius C-Kan y Neto Peña.

El nombre de Alzada se conformó de las primeras dos letras de los nombres de los socios como Alan, Zabdiel Castañeda y Daniel Takenaga. Zabdiel grababa rap y Alan y Daniel, rock, así que comenzaron a trabajar en conjunto para crear contenidos audiovisuales, luego Zabdiel decidió salirse y a partir de ahí la empresa se transforma y comienza su expansión como sello discográfico, apoyando talentos y firmarlos.

Alzada trabaja directamente con talentos para impulsarlos; es decir, no labora en función de que los contraten por proyecto, sino que como sello discográfico, desarrollan a sus artistas, los catapultan y los consolidan. “Nosotros tenemos nuestros propios talentos. Entonces, echarnos más carga de trabajo con un talento que no está firmado es innecesario”.

Sin embargo, reconoce Alan que si alguien se dedica a este rubro, prestando estos servicios, también es un buen negocio. “Nosotros nos dedicamos a firmar talentos y hacerles sus proyectos, que también es un buen negocio si lo sabes hacer bien”.

Destaca además que los géneros que están muy en tendencia en México son el regional mexicano y el rap, los cuales incluso ahora mismo se están mezclando. “En estos días a toda la gente le gusta el rap y es lo que más hacemos, además, la tendencia de la gente joven es la fusión del regional con el urbano”.

Finalmente, explica que cada productor tiene también su propio proceso creativo y su línea de trabajo, así como sus plugins para mezclar y masterizar, pero hay programas que son estándares como Pro Tools y Logic, mientras que los beatmakers, quienes son los que hacen música en la computadora, la mayoría trabaja con FL Studio y Ableton.

Los más escuchados en Spotify

Top 10 Artistas más escuchados en México durante 2022

1. Bad Bunny -en la foto-

2. Rauw Alejandro

3. Grupo Firme

4. Luis R Conriquez

5. Christian Nodal

6. J Balvin

7. Junior H

8. Carín León

9. Luis Miguel

10. Karol G

Top 10 Artistas femeninas más escuchadas en México durante 2022

1. Karol G -en la foto-

2. Shakira

3. Taylor Swift

4. Dua Lipa

5. Rosalía

6. Kenia OS

7. Danna Paola

8. Yuridia

9. Becky G

10. Julieta Venegas

¿Quién es quién en las plataformas musicales?

La industria musical se desarrolla rápidamente y, en los últimos años, ha hecho despegar la demanda de contenidos entre sus consumidores; así, la búsqueda de alternativas para hacer llegar a sus audiencias sus productos se centra en la sencillez y la velocidad. Por ello se ha disparado el uso del streaming a través de plataformas que almacenan y distribuyen música en la red; te enlistamos las más destacadas en el mercado.

•Spotify - Actualmente esta plataforma está en 184 mercados y tiene 500 millones de oyentes, así como 10 millones de creadores, según sus resultados recientes que dieron a conocer en su evento Stream On. Su campo de acción comprende música y podcast, así como campañas y programas para incentivar a los creadores emergentes.

Según lo publicado por Spotify México en diciembre del 2022, una de cada cuatro reproducciones de la plataforma a nivel nacional, provienen de música mexicana. Uno de los géneros que ha tenido un gran crecimiento es el hip-hop. Este género logró colarse en el top cinco de los más escuchados por los oyentes en el país y Santa Fe Klan se llevó la corona como el artista más escuchado, seguido por Cartel de Santa y Gera MX. Mientras que en el terreno de los podcast favoritos de los usuarios en México, en 2022, estuvo integrado por “La Cotorrisa”, “Relatos de la Noche” y “Caso 63”.

•Apple Music - Cuenta con más de 60 millones de canciones y contenido exclusivo para sus usuarios; es ideal para el sistema operativo iOS. Apple Music tiene tres planes: Familiar (seis miembros máximo), Individual o Estudiantes. En todos hay acceso al catálogo, videos y música sin anuncios.

•Last.fm - Tiene la posibilidad de descargar una aplicación propia para teléfonos Android y iOS. Elabora tu perfil con gustos musicales a partir de lo que con más frecuencia se escuche. Se puede usar la aplicación de manera gratuita, aunque dispone de versiones de pago (con ventajas como la eliminación de anuncios).

•Deezer - Fue creada en 2006 y en la actualidad cuenta con más de diez millones de usuarios. Es posible escuchar música por streaming, pero también recibir recomendaciones. La plataforma cuenta con aplicaciones disponibles para Android y iOS.

•Tidal - Cuenta con excelente calidad de reproducción y aplicaciones. Tiene un costo de 20 dólares al mes. Es una plataforma de streaming ideal para aquellos que tienen un sistema de audio HiFi y desean disfrutar su calidad.

•SoundCloud - Es una plataforma gratuita que permite fusionar música en streaming amateur y profesional; además, deja seguir a otros usuarios o artistas, crear listas de reproducción y subir temas propios a la plataforma.

•Pandora - Ofrece desde la letra de las canciones hasta podcasts y la información de giras y conciertos de los artistas; eso sí, puede ponerse lento pues carece de app. Tiene un plan gratuito en el que puedes escuchar música con anuncios y algunas funciones limitadas con plan de pagos.

•Amazon Prime Music - Amazon incluye una versión gratuita cuyo catálogo musical es limitado, dos millones de canciones, y no se puede crear una playlist propia. A pesar de eso, está libre de mensajes publicitarios.

•YT Music - Es la plataforma ideal para ver videos y escuchar música en streaming. Tiene aplicaciones disponibles para Android e iOS, demás ofrece la posibilidad de crear listas.



