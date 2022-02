Esta semana se estrenó en la cartelera de cine la película Muerte en el Nilo, el filme más reciente del director Kenneth Branagh, basada en la célebre novela homónima de 1937, de la reconocida escritora Agatha Christie.

Aquí algunos datos interesantes sobre esta cinta, para que si aún no la has visto, no pierdas la oportunidad de verla en tu sala de cine favorita.