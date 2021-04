Movimiento Ciudadano luchará por mantener su superioridad

Aunque es un partido nacional, la fortaleza electoral de Movimiento Ciudadano (MC) se concentra en Jalisco, por lo que ese instituto político buscará mantener su hegemonía en esta contienda electoral de cara al proceso de 2024, coincidieron académicos consultados.

“Esta elección es importante porque las intermedias anteriores se han convertido en un referéndum para el Gobierno en turno”, expuso Jorge Rocha, académico del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO).

Recordó que, cuando Emilio González fue gobernador (2007-2013), el Partido Acción Nacional (PAN) perdió Guadalajara en la elección intermedia ante el priista Aristóteles Sandoval, quien ganó la gubernatura en el siguiente periodo.

Y lo mismo ocurrió con él en las siguientes elecciones intermedias, cuando Movimiento Ciudadano ganó la presidencia municipal de Guadalajara. Tres años después, el alcalde se convirtió en el actual gobernador.

“Si siguiéramos con las tendencias, y viendo al menos lo que pasa en la opinión pública, en esta elección intermedia podríamos ver algo similar: que MC pierda el Congreso local y hay un riesgo de que pierda la zona metropolitana”.

Los académicos afirman que la imagen del gobernador jugará en contra de MC, además de la presencia de dos nuevos institutos políticos: Hagamos y Futuro

Armando Zacarías Castillo, jefe del Departamento de Estudios Políticos de la Universidad de Guadalajara (UdeG), coincidió en que ese partido tratará de mantener su superioridad tanto en el Congreso como en la Zona Metropolitana.

“Su estructura de mayor peso está en Jalisco, por lo que esta disputa constituirá uno de sus elementos de mayor importancia”.

Eduardo González Velázquez, profesor de Relaciones Internacionales del Tec de Monterrey, sostuvo que lo más importante para el partido es renovar la gubernatura en tres años, por lo que sus contendientes buscarán posicionarse a fin de disputársela.

“Por ello, Pablo Lemus es actualmente el principal activo que tiene MC, aunque eso implique una debilidad del ‘alfarismo’”.

Sin embargo, según Jorge Rocha será “muy difícil” que MC mantenga la hegemonía, pues pesa sobre sí un desgaste de Gobierno de seis años, desde que el gobernador presidía Guadalajara. “Hace nueve años, él era una figura muy carismática. Creo que, ahora, el gobernador no es tan positivo en general; no veo que tenga tanta fuerza entre la opinión pública y creo que también sus figuras no han crecido mucho”.

González convino en que la imagen del gobernador jugará en contra, además de la presencia de dos nuevos institutos políticos: Hagamos y Futuro. “A estas alturas del partido, el ‘alfarismo’ se ha desgastado. La marca no les dio para la segunda parte del sexenio”.

MORENA EN JALISCO

Disputas internas y voto duro, los obstáculos

Tras el pasado proceso electoral, en donde el candidato del Movimiento Regeneración Nacional (Morena) ganó la Presidencia de la República en 2018, ese partido político ha ganado fuerza de la mano de Andrés Manuel López Obrador, consideraron analistas políticos.

Sin embargo, también dejaron en claro que las condiciones de cada Estado son distintas y que, en Jalisco, Morena tiene en sus disputas internas y el voto duro de los contendientes, dos obstáculos para poder competir a Movimiento Ciudadano.

“Habrá que ver si el partido logra capitalizar este escenario favorable que hoy tienen (López Obrador) y puede controlar sus disputas internas, que como bien saben muchos, ha habido enfrentamientos al interior bastante fuertes. Habrá que si, cuando menos esta elección, logra mantener la unidad”, expuso Jorge Rocha, académico del ITESO.

El problema que tiene como otros partidos de reciente creación es que no ha logrado una consolidación de bases del voto duro

Y si bien en la estructura nacional, Morena tendrá un enorme peso, el problema que tiene como otros partidos de reciente creación es que no ha logrado una consolidación de bases del voto duro, como en otro momento llegó a tener el PRI o el PAN, advirtió Armando Zacarías Castillo, experto de la UdeG.

Además, sugirió no perder de vista el impacto de a las fuerzas políticas locales, pues como se pudo ver el año pasado en los estados de Hidalgo y Coahuila, éstos también lograron posiciones.

“No hay una cohesión de estructura en Jalisco de Morena, y en todo caso, MC tiene mejor articulado este proceso”

“Es interesante que, en Jalisco, las dos fuerzas que van a estar en pugna son MC y Morena. Sin embargo, no hay una cohesión de estructura en Jalisco de Morena, y en todo caso, MC tiene mejor articulado este proceso. Entonces, son los dos competidores de gran relevancia que van a tratar de colocar las mayorías en el Congreso local”, concluyó.

Mayoría legislativa

También en el Congreso del Estado, MC ha impuesto su marca. Tras varios cambios, la conformación actual de la 62 Legislatura es de 17 diputados naranja, ocho del PAN, ocho de Morena y sólo cinco del PRI, el partido que apenas dejó de gobernar la Entidad en 2018.

La “Ola Naranja” de 2018

En la elección de hace tres años, el partido Movimiento Ciudadano ganó 25 ayuntamientos en solitario, aunque a través de la alianza “Por México al Frente” (MC, PAN y PRD), se impuso en otras 44 alcaldías, así que más de la mitad del Estado tiene un presidente municipal que fue impulsado por el partido naranja.

JORNADA ELECTORAL

El 6 de junio se votan:

125 ayuntamientos en Jalisco

18 diputaciones de representación proporcional

20 diputaciones de mayoría relativa

A nivel nacional:

15 gubernaturas

30 congresos locales

1,063 diputaciones locales

1,900 ayuntamientos y juntas municipales

La violencia política, un reto adicional

El 15 de abril de 2018, Juan Carlos Andrade, presidente municipal de Jilotlán de los Dolores, y quien buscaba la reelección por Movimiento Ciudadano (MC), fue asesinado a bordo de su auto en una carretera en Michoacán.

A tres años de este hecho, la violencia no ha reducido, por lo que será uno de los principales retos de las próximas elecciones, manifestaron expertos.

“Es muy preocupante la manera en cómo se ha incrementado la violencia con el tema político-electoral. Constituye un reto para las instancias federales, estatales y municipales, que deben garantizar no sólo en el día de la elección, sino durante todo el proceso, la confianza que el ciudadano debe tener en todas las instituciones”, expuso Armando Zacarías Castillo, jefe del Departamento de Estudios Políticos de la UdeG.

Jorge Rocha, académico del ITESO, recordó que las elecciones pasadas se caracterizaron por este tipo de violencia, y como sucede con los delitos de alto impacto, no ha disminuido.

Eduardo González Velázquez, profesor de Relaciones Internacionales del Tec de Monterrey, vaticinó que éste va a ser un periodo electoral de mucha violencia, no sólo contra mujeres en razón de género, sino también contra los candidatos.

“Se lleva a cabo en un momento donde los niveles de violencia en el país son muy agudos y, sobre todo, en zonas alejadas de las capitales de los estados, en donde la Policía tiene una presencia casi testimonial. Los candidatos van a ser presionados por el crimen organizado”.

Zacarías consideró que se requiere articular una estrategia nacional y local con órganos de seguridad nacional, como el Ejército y la Guardia Nacional, para mantener a flote la elección.

Y además de la violencia política, la guerra sucia es otro reto a contener, aunque para González no será fácil, pues los partidos están “extraviados” en términos ideológicos y carecen de propuestas electorales sólidas.

Rocha tampoco se mostró optimista debido a que existe una polarización muy grande, y aunque es deseable que los candidatos superen esta lógica y tengan campañas de soluciones, sí habrá mucha guerra sucia.

No obstante, confió en que el electorado, que cada vez está más informado, identifique las mentiras y reaccione en consecuencia.

VÍCTIMA. Juan Carlos Andrade, quien buscaba la reelección en Jilotlán de los Dolores, fue asesinado. ESPECIAL

JL