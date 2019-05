Mitigarán las inundaciones con sistemas de infiltración

La dinámica tradicional para mitigar las inundaciones mediante sistemas de colectores y vasos reguladores comenzará a cambiar en Zapopan: este año implementarán su primer Sistema Acuífero de Regulación e Infiltración (Siari) en la zona de Patria, con el que el agua captada será enviada a los acuíferos.

Este sistema es el primero de una serie de obras con el mismo funcionamiento, informa Ismael Jáuregui, director de Obras Públicas e Infraestructura. “Es una cámara de infiltración que va a tener una capacidad proyectada de 22 mil metros cúbicos, con accesibilidad para el desazolve en algún proceso que se requiera. Con esto vamos a tratar de mitigar, pero no eliminar al 100%, porque necesitamos mayor volumen para poder eliminar cualquier posibilidad de inundación en la zona”.

Durante el siglo pasado, las autoridades siguieron un patrón de crecimiento de la ciudad que afectó los cauces naturales de la región, que captaban el agua de las tormentas, como el río San Juan de Dios o el arroyo de Atemajac. A la par, el proceso de urbanización comenzó a restar la superficie de terracería permeable que se transformó en viviendas y calles pavimentadas, que hoy no permiten la infiltración del agua al subsuelo. La combinación de estos dos factores principales es la causa de las inundaciones.

Las soluciones posteriores para el manejo de las precipitaciones han sido la construcción de colectores más grandes y vasos reguladores, cuya función es almacenar el exceso de agua de las tormentas para después enviarlo por sistemas hacia fuera de la ciudad, lo cual ha sido un error, expone Luis Valdivia Ornelas, coordinador de la Licenciatura de Geografía de la Universidad de Guadalajara. “Tratan de resolver el problema desde el punto de vista ingenieril, pero deben incorporarse otros profesionistas para tratar de hacer propuestas de solución, no sólo los ingenieros”.

Jáuregui anticipa que el Siari se replicará en otras partes del municipio en los próximos meses, tentativamente en tres proyectos más. “Tendríamos que proyectarlos en los cauces, los puntos todavía no los tenemos, pero podrían ser en el arroyo de La Campana, en el arroyo Seco y en arroyo del Ixtépete, en puntos donde podamos hacer estas cámaras, donde tengamos la geología para poder infiltrar”.

Explica que no todo el terreno de la urbe tiene la capacidad de infiltrar agua. Donde hay jal, como en la Zona Centro, Tesistán, Andares, Patria o Arenales Tapatíos, es posible; pero en la parte Norte de Zapopan, como La Mesa Colorada, donde hay roca y arcilla, el suelo no permite la infiltración.

De manera conjunta, se comienza a trabajar en un programa que se implementará previo al temporal del próximo año con sistemas de pozos de infiltración. “Vamos a construir dentro de la ciudad, casi en todas las obras, bocas de tormenta conectadas a pozos de infiltración, donde los estudios lo permitan, para abonar a la recarga de mantos freáticos y con esto bajar los volúmenes que se desalojan por colectores y canales”.

Retiran 241 mil metros cúbicos de azolve

En abril, Zapopan comenzó con la limpieza de los poco más de 30 kilómetros de canales, cuencas y arroyos en las zonas Norte, Sur, Poniente y Centro, donde se contemplan los trabajos. Tan solo de azolve se estima que se retiraron 241 mil metros cúbicos, entre arena y escombro, expone Ismael Jáuregui, director de Obras Públicas e Infraestructura.

Esta labor se hace sólo en 25 kilómetros, ya que las condiciones de los otros cinco no permiten la labor de Obras Públicas sino de Mejoramiento Urbano, pues lo que se acumula sólo es basura.

El director explica que el principal cuerpo de agua que atienden es el arroyo Seco, que va desde La Primavera y Arenales Tapatíos hacia Periférico. “Es el más grande de todos los canales de Zapopan, con una longitud de seis kilómetros. Incluye tres puntos con vasos reguladores, los cuales están al 45% de avance en desazolve”.

Otro es el canal del Garabato, en la zona Sur, en el cual apenas se iniciará el desazolve. También el canal de Tepeyac, por la zona de Mariano Otero hacia el estadio Akron, el cual ya está desazolvado.

Y está el vaso regulador del Parque Metropolitano, el cual controla los escurrimientos que llegan desde el Periférico y que previene de inundaciones en la zona de Santa María del Pueblito y en Plaza Galerías, que hace algunos años presentó una fuerte inundación. “Con este vaso regulador casi se está eliminando el conflicto que podamos tener de inundaciones en esa zona”.

Hasta el mes de junio esperan haber limpiado el vaso regulador del Ixtépete, sobre Mariano Otero; al Norte, los canales en La Martinica, Los Alamitos y Río Blanco, donde se ha avanzado 55 por ciento.

Al Poniente desazolvan los arroyos en Santa Margarita, Tesistán, La Primavera y El Húmedo, y al Centro, La Campana, La Culebra y el Canal de Patria, donde se trabaja con SIAPA y Mejoramiento Urbano.

Zonas con más inundaciones en Zapopan

En el Sur de La Primavera, generadas por los escurrimientos del bosque.

En las zonas Norte y Centro, en Manzanos y en La Martinica, por la saturación de los canales que eran de 15 metros de sección y ahora tienen tramos de tres metros.

En Lomas de Zapopan, en la parte Sur de El Briseño, en Arenales Tapatíos, Miramar y alrededores.

Canales desazolvados en Tlaquepaque

Arroyo Seco.

Arroyo de Enmedio.

Canal de Las Pintas.

Canal de La Colorada.

Canal de Tizapán.

Canal de Las Liebres.

Canal de Los Puestos.

Guadalajara se coordina antes del temporal

Con trabajo coordinado entre distintas dependencias, el Ayuntamiento de Guadalajara se prepara con diversas acciones para “mejorar la capacidad de la infraestructura hidráulica de la ciudad” y prevenir inundaciones, informan las autoridades municipales.

Las áreas involucradas son Protección Civil y Bomberos, Mantenimiento Urbano, Aseo Público y Obras Públicas. “Se busca que las afectaciones de la temporada de lluvias impacten lo menos posible a los tapatíos”.

La labor de la Dirección de Protección Civil y Bomberos Guadalajara es realizar recorridos de supervisión por diferentes puntos de conflicto de inundación, donde se revisan las condiciones de operación de canales pluviales y vasos reguladores, así como en las colonias que presentan mayor incidencia de inundaciones.

Aseo Público trabaja en limpieza y desazolve de alcantarillas y bocas de tormenta. A diario se realizan barridos manuales y recolección de objetos como llantas y muebles.

Mantenimiento Urbano también realiza labores de desazolve y saneamiento en el temporal.

En Tlaquepaque entregan más de mil advertencias por estar en zonas de riesgo

Las invasiones a las zonas federales de canales y arroyos que pasan por San Pedro Tlaquepaque han derivado en que las familias se encuentren en riesgo, por lo que las autoridades emprenden una campaña de información para alertar a la población, indica Ignacio Aguilar Jiménez, coordinador de Protección Civil y Bomberos. “Es nuestra función informarles mediante actas de apercibimiento de los riesgos a los que pudieran estar expuestos en dado caso de presentarse una inundación. Son personas que están ahí asentadas en zonas vulnerables a inundación”.

En lo que va del año se han entregado mil 263 documentos, de los cuales 722 son notificaciones (cuando no está la persona responsable) y 541 han sido apercibimientos.

Los documentos se han entregado en las zonas más vulnerables, que son en toda la periferia de la Presa de Las Pintas, como la colonia Juan de la Barrera, Las Pintas, Las Pintas de Abajo, El Vergel, La Duraznera, Paseos del Lago, La Nueva Santa María, Rinconada de San Martín, López Cotilla, Las Liebres, Las Huertas, Santa Anita, Villa Fontana, Loma Bonita Ejidal, Parques de Santa Cruz del Valle, Guayabitos y Ojo de Agua.

El director recuerda que en esta administración no tienen planes para grandes proyectos para evitar inundaciones. Solamente se mantienen reuniones permanentes con el Sistema Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA), la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos y las comisiones Estatal y Nacional del Agua para prepararse y mitigar los eventos. Pero no descartan que en el futuro se pueda generar un proyecto de este tipo en Las Pintas, aunque aún no se ha abordado de manera formal.

Focos rojos

25 colonias vulnerables en Tlaquepaque.

28 canales.

Mil 263 documentos entregados: 541 apercibimientos y 722 notificaciones.

Fuente: Ayuntamiento de Tlaquepaque.

En Tonalá gestionan proyecto para El Rosario

Las inundaciones más importantes que se generan en Tonalá son en las zonas que impacta el canal de El Rosario, que es el más grande del municipio, pues inicia a la altura de la cabecera municipal con unos cuatro metros de sección, pero al llegar al parque de la Solidaridad llega a tener hasta 20 metros de sección, informa José Sandoval Morán, director de Obras Públicas.

“Nosotros ya le hicimos llegar a la Secretaría de Integración del Agua los puntos que tenemos ubicados en nuestro municipio, ya nada más está el ver el recurso que se requiere. Las obras prioritarias deben hacerse en El Rosario, le estamos pidiendo el apoyo para rectificar el arroyo porque nos siguen invadiendo. La gente nos sigue ganando la zona federal del arroyo con construcciones”.

Para estas obras de rectificación se requieren colectores paralelos que separen las aguas pluviales de las aguas negras, y con esto dejar que los canales superficiales sean sólo para aguas pluviales, pues todos los canales para agua de lluvia en el municipio están contaminados.

Sandoval Morán estima que la inversión para estas obras es de unos 500 millones de pesos.

Mientras esto ocurre, las autoridades destinaron dos millones de pesos para trabajos de limpieza y desazolve en los canales, presas y arroyos del municipio, tanto de la zona Oriente como Poniente.

La inversión es solamente para el pago de combustibles, operadores, horas extra y mantenimiento de las máquinas. Las labores iniciaron apenas hace un mes y seguirán en esta tarea hasta septiembre y octubre, hasta el final del temporal.

Colonias vulnerables en Tonalá

En la Cuenca del Ahogado, al Sureste: Santa Paula, Arroyo de Enmedio, Jauja y San Miguel de la Punta.

En la Cuenca de Osorio, al Noroeste: Colonia Jalisco, Zalatitán, Rancho de la Cruz, El Rosario, 20 de Noviembre, Loma Dorada, Santa Cruz de las Huertas, Lomas del Camichín, San Gaspar, Coyula y Cabecera Municipal

Fuente: Ayuntamiento de Tonalá.

Arroyos y presas

60 kilómetros de arroyos y canales en Tonalá.

2 cuencas hay en el municipio: del Ahogado y Osorio.

15 mil metros cúbicos de azolve se extraen del canal de El Rosario.

2 presas principales a desazolvar: El Cajón y Las Rucias.

Aseguran en Tlajomulco que ya resolvieron los problemas

Con las obras hidráulicas que se hicieron durante la pasada administración en Tlajomulco de Zúñiga, principalmente con nuevos vasos reguladores, las autoridades lograron controlar los problemas de las inundaciones, aseguró Jorge González Morales, director de Obras Públicas de Tlajomulco. Es por ello que, por el momento, no se contemplan más proyectos nuevos de este tipo.

“No, se supone que con lo que tenemos actualmente estamos dentro de los parámetros, no hemos tenido ningún evento extraordinario, solamente en caso de que nos volviera a ocurrir un evento de estos buscaríamos en dónde se generó la problemática para darle la solución”.

Tras las inundaciones severas que padecieron en 2016 construyeron vasos reguladores para las zonas como Eucaliptos, 1 de Mayo, Villas de la Hacienda, Hacienda del Casco y La Copa del Guayabo.

“Todos esos nos han ido ayudando a mitigar el problema de las inundaciones en el municipio, aunque eso no quiere decir que estamos exentos, siempre el riesgo va a existir, pero por lo menos lo mitigamos. Estos tres últimos años no tuvimos problemas”.

No obstante, cada año realizan desazolve para mantener la capacidad de los vasos y los 114 kilómetros de canales y arroyos. Comenzaron en enero pasado y dan prioridad en los puntos históricos de inundaciones.

LA VOZ DEL EXPERTO

Deben apostar por sistemas de drenaje sostenibles

Luis Valdivia Ornelas (coordinador de Geografía de la UdeG)

Las obras para la mitigación de inundaciones y el manejo de aguas pluviales deben estar siempre acompañadas de pequeñas obras, de costos no tan altos para poder captar el agua hacia el subsuelo en espacios públicos, como unidades deportivas, parques o camellones, apunta Luis Valdivia Ornelas.

Se les conoce internacionalmente como sistemas urbanos de drenaje sostenibles, los cuales se aplican en todas las zonas donde hay precipitaciones intensas para captar una fracción del agua y no solamente acumularla, porque esto es más peligroso.

“En zanjas, por ejemplo, pueden hacerse en medio de los camellones pequeñas zanjas de infiltración, pequeñas obras que te permiten captar una fracción del agua que se precipita. El problema es que la visión ingenieril hace que se acumule el agua en ciertas zonas y eso lo vuelve más peligroso”.

También puede incrementarse el arbolado en parques, pues hay estudios que indican que los árboles captan entre 15% y 27% del agua de una tormenta. Y se debe incentivar la reforestación en las partes altas de la ciudad porque la vegetación tiene gran capacidad de captar interceptar y retener el agua.

“Las partes altas de las cuencas no deberían urbanizarse en condiciones de fraccionamientos densos o naves industriales o centros comerciales, pero eso es lo que se está haciendo. Por ejemplo, en la zona del Cerro del Cuatro hay una alta densidad de urbanización y eso incrementa enormemente los escurrimientos”.

El académico acentúa que se han permitido construcciones en la parte alta de La Calma y centros comerciales en la zona de Patria, que se revisten con planchas de concreto para automóviles, lo que genera más escurrimientos.

“Eso hace que se incremente en las partes medias y bajas el problema de incapacidad de conducción de agua de los colectores, entonces toda el agua se está yendo por las calles. El problema es que es tan alto el calado, la altura del agua y la velocidad, que ya están poniendo en riesgo a la población”.

Piden actualizar plan

En marzo de 2016, el Gobierno del Estado anunció la implementación del Plan Integral de Manejo de Inundaciones (PIMI), con el que se abordaría finalmente el problema que han padecido por décadas los habitantes de la ciudad.

El PIMI constaría de seis etapas cuya ejecución se estimó en cinco mil millones de pesos. La primera arrancó ese año con una inversión de 800 millones de pesos para “la sustitución de redes hidráulicas e intervención de colectores, canales y arroyos”, así como para la ampliación y construcción de vasos reguladores. Sin embargo, el éxito de este plan ha sido puesto en entredicho por expertos y académicos que advierten que está desfasado en su implementación. Por eso debe actualizarse la información para aplicar mejores proyectos.

Luis Valdivia Ornelas, coordinador de Geografía de la UdeG, recuerda que la última actualización de los colectores en la urbe se hizo en la década de los setenta, por lo que hay un rezago importante. “Todo el crecimiento urbano a partir de los setenta se ha basado en estos colectores fundamentales, que tratan de conducir el agua fuera de la ciudad, por los colectores de San Juan de Dios, de López Mateos, Alcalde, de la zona de San Andrés, de la Cuenca de Osorio… son una serie de colectores que ahora tienen una cantidad de superficie (urbanizada) tres o cuatro veces mayor”.

Además, las obras del PIMI se basan en el Programa de Manejo Integral de Aguas Pluviales (Promiap), que se generó con estudios de la década pasada. “Se aplicaron en 2017 y en 2018, entonces la información no es la adecuada, se hizo un diagnóstico para las condiciones de una ciudad en 2006... hay un desfase, sobre todo en la cantidad de superficie que se ha revestido”.

