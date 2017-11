Millennials, los que más usan telefonía fija

Pese a la percepción general, los millennials sí usan la telefonía fija para comunicarse. De hecho, según el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) son el grupo generacional que más la utiliza, pues cuatro de cada 10 usuarios de este medio de comunicación son millennials, revela la Primera Encuesta de Usuarios de Servicios de Telecomunicaciones 2017.

Según el ejercicio, el 43% de los usuarios de la telefonía fija son millennials (de 12 a 34 años de edad) contra 35% pertenecientes a la generación X (de 35 a 55) y apenas un 22% entre los baby boomers-generación silenciosa (56 años o más).

Algunos millennials entrevistados señalaron que suelen utilizar los teléfonos fijos en su trabajo, para reportar la falla de servicios públicos, pedir comida a domicilio o cuando su celular se queda sin batería. “Muchas veces uso el número fijo cuando está más cerca que el celular, o cuando la llamada es algo rápida. También cuando tengo que hablar para servicios relacionados con la casa, porque prefiero hacerlo así”, indica Rodolfo, tapatío de 26 años, “también pasa que mi mamá me pide que le marque a alguno de mis hermanos, entonces uso el fijo para comunicarlos sin tener que dejarles mi celular en caso de que quieran hablar con ella”.

Aunque son los mayores usuarios de la telefonía fija, al menos seis de cada 10 millennials desconocen los servicios que ofrece este medio, como llamadas incluidas a celular, fijos, larga distancia internacional, buzón de voz o identificador de llamadas: apenas la mitad de las personas que realizó la contratación está al tanto de los beneficios.

Mario Cervantes, responsable de la cátedra Unesco de la Juventud en la UdeG, explica que los millennials siguen utilizando los teléfonos fijos para hacer llamadas, porque prefieren darle otros usos a sus celulares. “No ven al celular como un teléfono, por lo general ‘textean’ en él, se apoyan mediante internet cuando tienen datos y casi siempre le dan otros usos, como ver series o escuchar música. No usan su celular porque tienen forma de hacer llamadas desde casa”.

Usuarios de telefonía fija por generación Grupo Porcentaje Millennials 43% Generación X 35% Baby boomers 22%





Aunque existe otra percepción, los jóvenes de 12 a 34 años son los que más hablan por la vía tradicional. EL INFORMADOR/Archivo

“No ven al celular como un teléfono”

Mario Cervantes, responsable de la cátedra Unesco de la Juventud en la UdeG, comenta que los millennials siguen utilizando los teléfonos fijos para hacer llamadas porque prefieren darle otros usos a sus celulares.

“No ven al celular como un teléfono, para lo que menos utilizan el celular es para hacer llamadas, pues por lo general ‘textean’ en él, se apoyan mediante internet cuando tienen datos y casi siempre le dan otros usos, como ver series o escuchar música. No usan su celular porque tienen forma de hacer llamadas desde casa. El celular lo usan para no gastárselo en llamadas, las hacen desde casa, lo gastan en todos los demás aditamentos que tienen habilitados. Los jóvenes poco hablan por teléfono, se la pasan en WhatsApp. El celular es visto como una multiherramienta… y aprovechan a la telefonía fija con la ventaja de que ya no cobra las llamadas”.

Por ejemplo, algunos planes de telefonía móvil sólo permiten 100 llamadas al mes, por lo que los millennials prefieren no utilizarlas cuando pueden hacerlas desde sus hogares y a veces les salen gratis.

“Si algo tienen los millennials es que son muy prácticos y eso les permite utilizar el celular más como una herramienta y el teléfono fijo es para las llamadas”.

Por otro lado, considera que los millennials son los principales usuarios de las telecomunicaciones porque crecieron de cerca con la tecnología. Precisa que la mayoría son nativos digitales que desde pequeños tienen un dispositivo en sus manos.

“La nueva lógica de esta generación es que son muy dados a usar la tecnología en todos los ámbitos de la vida cotidiana y la emplean de una manera tan normal para ellos: ya no toman notas en clase porque toman fotos y sus dudas las resuelven ‘googleando’”.

La televisión tiene todavía mucha más penetración en los hogares mexicanos que el internet. EL INFORMADOR/Archivo

Consumen más tele de paga los de menos recursos económicos

Aunque el precio de la televisión satelital puede alcanzar los 849 pesos al mes, los usuarios con menores ingresos son los que realizan más contrataciones del servicio y los que invierten más tiempo para consumir sus contenidos.

La Primera Encuesta Usuarios de Servicios de Telecomunicaciones 2017 del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) demuestra que la contratación de la televisión por satélite prevalece en al menos seis de cada 10 personas entrevistadas que pertenecen al nivel socioeconómico DE, los que tienen menor calidad de vida y carecen de la mayoría de los bienes y servicios satisfactores.

Ni siquiera en el nivel socioeconómico ABC+, los de mayor poder adquisitivo, la contratación es tan común, pues apenas cuatro de cada 10 de los entrevistados manifestaron contar con el servicio.

En promedio, sin importar el poder adquisitivo, la mayoría de los usuarios ve televisión de paga (por cable y satelital) por un promedio de entre tres y cinco horas diarias. Sin embargo, los que invierten más de cinco horas al día son los millennials (25%) con menor calidad de vida.

Guillermo Orozco Gómez, jefe del Departamento de Estudios de la Comunicación de la Universidad de Guadalajara (UdeG), considera que una explicación al fenómeno es que los hogares con menores tienen limitadas las opciones de entretenimiento por su costo.

“Los que están más abajo en la escala socioeconómica quieren seguir disfrutando la televisión más especializada quizá porque no tienen tantas posibilidades de conexiones a internet. Si así fuera, quizá no buscarían como objetivo principal la televisión de paga, sino otro tipo de productos televisivos. Lo que es más barato en comparación con tener un teléfono inteligente para poderse conectar a plataformas como YouTube y otras sigue siendo la televisión de paga. De las otras opciones a la televisión abierta, la más barata es la televisión de paga”.

Guillermo Orozco opina relevante hacer un análisis profundo de este fenómeno que pueda proporcionar una explicación certera de por qué a menor nivel socioeconómico, mayor consumo de televisión.

“La televisión sigue estando bastante viva, la sigue viendo mucha gente de todas las edades y estratos. Es un fenómeno que existe y se amplifica a través de distintas maneras de ver a lo televisivo”.

El estudio muestra que los mexicanos están más satisfechos con el servicio de televisión de paga que con el internet fijo.

En el Índice de Satisfacción ésta alcanza una calificación de 70.5 comparado con el 68.2 del internet. Y se encuentran más dispuestos a recontratar y recomendar el servicio.

Falta de acceso a la web, otro factor

Guillermo Orozco detalla que otro problema que podría abonar a este comportamiento (que la clase con menos recursos sea la que más consume tele de paga), es que la televisión tiene todavía mucha más penetración en los hogares mexicanos que el internet.

De hecho, la Asociación Mexicana del Derecho a la Información (Amedi) señala que 40 millones de mexicanos aún no tienen acceso a la web. Por su parte, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) precisa que sólo el 59.5% de los mexicanos es usuario de internet. “Para ver televisión no se requieren mayores aparatos o tecnología, ni una buena conectividad a internet”.

Contratación de televisión satelital por nivel socioeconómico Sector Porcentaje ABC+ 46% CC- 51% D+ 58% DE 61%

* Los niveles socioeconómicos:

• ABC+ Tienen la más alta calidad de vida del país, tienen cubiertas todas sus necesidades de bienestar.

• CC- Cuentan con un nivel de vida práctico y ciertas comodidades.

• D+ Tienen cubierta la mínima estructura sanitaria de su hogar.

• DE Cuentan con la menor calidad de vida, carecen de la mayoría de los servicios y bienes satisfactores.

Sin importar el grupo generacional o el nivel socioeconómico, el teléfono móvil se impone como el dispositivo preferido para acceder a la web. EL INFORMADOR/Archivo

Prefieren celular para conectarse a la red

Los teléfonos celulares inteligentes son los dispositivos preferidos por los mexicanos para conectarse a internet. Así lo reveló la Primera Encuesta Usuarios de Servicios de Telecomunicaciones 2017.

Sin importar el grupo generacional o el nivel socioeconómico, el teléfono móvil se impone como el dispositivo preferido para acceder a la web. Al menos el 88% de los millennials entrevistados aseguraron conectarse por medio de su celular, esto también sucede con el 81% de los pertenecientes a la generación X y el 63% de los baby boomers.

Estos porcentajes están muy por encima de otros dispositivos móviles, como laptop o tableta, pues para las computadoras portátiles oscilan entre los 42% y 51%, y para las tabletas se incrementa la brecha con un uso de entre 33% y 37 por ciento.

Algunos internautas entrevistados precisaron que prefieren el uso de los dispositivos móviles, como el celular, para conectarse a internet por su portabilidad; es decir, porque pueden acceder a la red desde cualquier lugar y mientras realizan otras actividades.

“(Lo uso) por la comodidad, puedo estar realizando mis actividades en la calle, en la escuela o mientras consumo alimentos”, expresó Hugo, “y a la par estar resolviendo algunos temas por la vía electrónica, informándome o hasta platicando con amigos que en ocasiones es difícil que pueda frecuentar. El dispositivo móvil me da la posibilidad en el momento en que lo decida, no hasta que me siente frente a un ordenador”.

Olivia responde que prefiere utilizar el celular porque puede trabajar y platicar desde cualquier lugar, incluso, agregó con humor, mientras está en el sanitario. “Puedo continuar trabajando o charlando desde cualquier lugar”.

En el mismo tenor se expresó Fabiola, quien agrega que utiliza el celular principalmente para mantener el contacto con sus conocidos por medio de WhatsApp, escuchar música, leer y ver series y videos. “Por ejemplo, cuando estoy en el gimnasio haciendo ejercicio pongo alguna serie en Netflix para entretenerme cuando hago cardio y no enfadarme. Y mientras voy en el camión me pongo a escuchar música. Esto para mí es muy importante porque sufro de estrés y escuchar música en lugar de los ruidos del tráfico o el murmullo de los pasajeros me ayuda un poco a relajarme”.

CLAVES

Casi la mitad utiliza las redes sociales

Estudio. La plataforma Hootsuite reveló que más de tres mil millones de personas en el mundo han creado una cuenta en alguna red social, lo que equivale al 40% de la población total.

Mundial. En el planeta habitan más de siete mil 500 millones de personas, de las cuales, según el informe “We Are Social”, tres mil 28 millones son usuarios activos en redes, de los tres mil 819 millones que tienen acceso al internet.

Facebook. Es la plataforma más utilizada. Según el reporte, registra una cifra de dos mil 46 millones de usuarios activos al mes, de los que el 87% ingresan a sus perfiles a través de dispositivos móviles.

YouTube. Es la segunda red más empleada, pues posee más de mil 500 millones de usuarios al mes, quienes miran a diario videos de todos los tipos.

WhatsApp. Se ubica en el tercer lugar se ubica, con mil 300 millones de perfiles, y Messenger es el cuarto sitio con mil 200 millones.

Pese al costo, están satisfechos con el internet

La mayoría de los usuarios de internet en México está satisfecho con el servicio que proporciona su compañía proveedora de internet, pese a que los estudios señalan que es caro y lento.

Según el Instituto Federal de Telecomunicaciones, el internet en el país alcanza una calificación de 68.2 en el Índice General de Satisfacción, que toma en cuenta indicadores como calidad percibida, valor por el dinero, confianza y experiencia. Está por debajo del promedio internacional que es del 68.8 en una escala del 0 al 100.

Los clientes perciben una calidad aceptable en el servicio principalmente por la facilidad para entender la factura, la calidad en la reproducción de video y la velocidad para descargar archivos. Además, se encuentran dispuestos a recontratar y recomendar el servicio con el que cuenta actualmente.

Países como Malasia, Indonesia y Chile tienen una mayor velocidad de internet que México, de acuerdo con un análisis de Netflix, pues en este último se alcanzan 3.07 megabits por segundo, apenas los necesarios para descargar videos.

Las principales quejas de los internautas mexicanos, según el IFT, es que el internet es lento o existen fallas en la señal de Wi-Fi. Esto se presenta en las cinco compañías que ofrecen el servicio en el país y abarca un promedio de seis de cada 10 de las inconformidades presentadas por los usuarios en el último año.

Contrasta que es mínimo el porcentaje de personas que cambian de proveedor, pues apenas oscila entre el 4% y 20%, según la compañía. Esto se debe a que la mayoría está conforme con el servicio.

Satisfacción de usuarios por servicio Servicio Índice de satisfacción Telefonía fija 75.9% Telefonía móvil 74.4% Televisión de paga 70.5% Internet fijo 68.2%

Sigue: #DebateInformador

¿A qué atribuye que los jóvenes sean los que más usan la telefonía fija?

Participa en Twitter en el debate del día @informador