¡Milagro en Anfield!

El Liverpool cumplió otra más de sus memorables remontadas para acceder a la Final de la Champions League, al aplastar ayer 4-0 al Barcelona de Lionel Messi en el Estadio de Anfield, con lo que revirtió un déficit de tres goles tras el partido de Ida. En 2005 habían hecho la hazaña en Estambul, al derrotar en la Final al Milan cuando perdían 3-0 y definieron en penaltis.

Divock Origi y Georginio Wijnaldum firmaron sendos dobletes para catapultar al club inglés a su segunda Final seguida en la máxima competición europea. La cita será el 1 de junio en Madrid, a la espera de conocer el ganador de la otra serie entre Ajax y Tottenham.

Fue apenas la tercera vez en la historia de la Copa de Europa que un equipo le da la vuelta a un marcador de tres goles en contra tras la Ida de una Semifinal para instalarse en el duelo por el título. Los otros fueron Panathinaikos en 1970-71 y Barcelona en 1985-86. Nadie lo había hecho en la era de la Champions League.

"Es de los tres mejores partidos que he vivido en mi carrera". Jurgen Klopp

La remontada asomaba como una quimera, dado que Liverpool se presentó sin dos de sus delanteros titulares, Mohamed Salah y Roberto Firmino.

En su lugar, el paladín de la noche fue Origi, autor del gol crucial a los 79 minutos para hacer posible lo que parecía imposible. Y precisó de la notable picardía de Trent Alexander-Arnold, quien fingió alejarse del punto de córner para de inmediato darse la vuelta y filtrar un centro bajo que pilló a los jugadores del Barcelona distraidos. Origi apareció para empalmar con la pierna derecha.

Dado el rival, un equipo con un Messi considerado por muchos el mejor futbolista de los todos los tiempos, ésta debe encasillarse como la mayor epopeya europea de Liverpool, al menos a la par de la remontada de tres goles ante el Milan en la Final de la Champions League en 2005.

Para el Barcelona, fue el segundo año sucesivo que dilapida una ventaja de tres goles: le ganó 4-1 a la Roma de local en los Cuartos de Final en 2018 para luego capitular 3-0 en la Vuelta y quedar fuera.

“Es demasiado. He visto tanto partidos en mi vida, pero no recuerdo muchos como éste”, recalcó el técnico de los Reds, Jurgen Klopp.

En la previa del partido, Klopp dio una arenga a sus jugadores, rogándoles “caer con gloria” en caso de que fueran eliminados.

Aceptaron el reto. Y su premio fue mucho mayor que una derrota digna.

Salah, el máximo goleador de Liverpool que se perdió la cita por tener que cumplir el protocolo tras sufrir una conmoción, acudió al estadio con una camiseta estampada con la consigna del momento: “Nunca te rindas”.

Jurgen Klopp, incrédulo

“Nunca te rindas” reza la camiseta de Mohamed Salah, quien no jugó, confirmó el carácter de los Reds. AP



Jurgen Klopp, entrenador del Liverpool, se mostró muy feliz por la clasificación de su equipo para la Final de la Champions League y reconoció que no sabe cómo sus jugadores pudieron conseguir ganar 4-0 al Barcelona.

El técnico alemán, exultante, reconoció que no puede encontrar “una explicación” a la remontada casi imposible que consiguió el conjunto inglés, que perdió 3-0 el choque de Ida en el Camp Nou.

“Se trataba más bien del equipo. Luchamos. Sabíamos que esta noche iba a ser especial. Queríamos hacerlo por los lesionados. Es difícil de describir”. Divock Origi

“No encuentro una explicación para lo que ha pasado en una noche mágica en la que la hinchada ha sido muy importante para nuestra victoria”, afirmó en declaraciones a Movistar Plus.

Cuestionado por cuál es la razón por la que el Liverpool consiguió llegar a la Final, su respuesta fue escueta: “Futbol. Díficil de describir”, señaló.

“Lo que pasó del día en Barcelona... no merecimos perder. Dije a los chicos que teníamos que volver a hacer lo mismo, pero más. No sé cómo lo han podido hacer. Es de los tres mejores partidos que he vivido en mi carrera”.

Andy Robertson, defensa del Liverpool, declaró tras eliminar al Barcelona que su equipo logró lo que nadie pensaba: “¡Dios mío, qué equipo!”.

“Vamos a la Final, eso es todo lo que importa. No me importa mi lesión ahora mismo. Lo he dicho tantas veces esta temporada... pero ¡Dios mío, qué equipo!

¡Increíble postal!



Sin duda el futbol brinda grandes emociones y hoy los aficionados del #Liverpool lo merecen. Se gestó un partido digno de un guion de película.



El #YoullNeverWalkAlone le eriza la piel a cualquiera.



“Creíamos. Mucha gente nos descartó, pero en ese vestuario creíamos que si empezábamos bien podríamos hacerlo”.

Divock Origi, autor de dos goles, señaló: “Se trataba más bien del equipo. Luchamos. Sabíamos que esta noche iba a ser especial. Queríamos hacerlo por los lesionados. Es difícil de describir”.

Georginio Wijnaldum agregó: “Desde el principio creímos que podíamos ganar por 4-0. La gente de afuera no creía que fuera posible”.

Una derrota dolorosa: Valverde

El timonel blaugrana reconoce que su equipo no pudo responder tras el segundo gol. AFP

El entrenador del Barcelona español, Ernesto Valverde, se mostró “devastado” después de que su equipo cayó 4-0 en Anfield y permitió que el Liverpool remontara el 3-0 de la Ida, lo que supone una derrota “muy dolorosa”.

“Las cosas se nos pusieron cuesta arriba después de esos dos goles rápidos”. Ernesto Valverde

“Las cosas se nos pusieron cuesta arriba después de esos dos goles rápidos”, dijo Valverde sobre los tantos del holandés Giorginio Wijnaldum al 54’ y 56’, que ponían la igualada en la eliminatoria tras el tanto inicial del Divock Origi (7’).

Tras el segundo de Origi en el 79’ “no logramos marcar y nos remontaron. Intentamos buscar más profundidad, pero la eliminatoria terminó con el cuarto gol. No pudimos responder”.

Especialmente doloroso fue el cuarto gol, conseguido en un córner lanzado por Trent Alexander-Arnold cuando la defensa del Barcelona no estaba colocada. “Estábamos realmente preparados para situaciones a balón parado porque son muy fuertes en ellas, pero nos sorprendieron en esa jugada”.

Otras hazañas Cuartos de Final, 2017/18 Barcelona Vs. Roma 4-1 Roma Vs. Barcelona 3-0 Octavos de Final, 2016/17 PSG Vs. Barcelona 4-0 Barcelona Vs. PSG 6-1 Cuartos de Final, 2003/04 Milan Vs. Deportivo La Coruña 4-1 Deportivo La Coruña Vs. Milan 4-0

Datos curiosos

Segunda Final seguida : Liverpool es el primer club inglés en repetir Final de Champions. El otro fue el Manchester United en 2008 y 2009.

: Liverpool es el primer club inglés en repetir Final de Champions. El otro fue el Manchester United en 2008 y 2009. Wijnaldum impone marca: Georginio Wijnaldum es el segundo jugador que tras entrar de cambio en una Semifinal de Champions hace un doblete.

Alineaciones

Liverpool

13. Alisson, 4. Virgil van Dijk (66’ 32. Joel Matip), 26. Andrew Robertson, (45’, 5. G. Wijnaldum), 66. T. Alexander-Arnold, 3. Fabinho, 7. James Milner, 14. Jordan Henderson, 27. Divock Origi (85’, 12. Joe Gomez), 10. Sadio Mané, 23. Xherdan Shaqiri

(90’, 15. Daniel Sturridge), DT. Jurgen Klopp.

Barcelona

1. Marc ter Stegen, 15. Clément Lenglet, 3. Gerard Piqué, 18. Jordi Alba, 20. Sergi Roberto, 4. Ivan Rakitic (80’, 14. Malcom), 5. Sergio Busquets, 7. Philippe Coutinho (60’, 2. N. Semedo), 22. Arturo Vidal (75’, 8. Arthur), 9. Luis Suárez, 10. Lionel Messi, DT. Ernesto Valverde