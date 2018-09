Más de lo mismo: otra derrota para el Atlas

Sigue la mata dando. La pausa de la Fecha FIFA de nada sirvió para los rojinegros del Atlas, que si bien tuvieron un partido el jueves en la Copa MX, el cual perdieron ante Zacatepec, culminaron una semana fatal, al caer también en la Liga, ahora ante los Xolos de Tijuana por la mínima diferencia en el Estadio Jalisco. Con esto suman una derrota más a la cuenta y no se ve cómo se detenga la crisis que viven los tapatíos.

Con este resultado, son ya cinco derrotas consecutivas, la séptima en lo que va de la campaña y, para colmo, jugando en casa no han visto otro resultado que no sean descalabros y, lo que es peor, no han anotado un solo gol en el Estadio Jalisco.

El único tanto que han conseguido en el Apertura 2018 fue en la jornada pasada, en la visita a Tigres, por conducto de Andrés Andrade, en juego que también perdieron.

Los Zorros, que vivieron el debut del técnico Ángel Guillermo Hoyos en la Liga MX, continúan en el último lugar de la tabla general con sólo dos puntos, ya que apenas empataron con Querétaro y Lobos BUAP y todos los demás resultados son derrotas, las cuales hicieron que ya haya cambios en el plantel y en la dirección técnica.

Partido sobre fango

En el trámite del encuentro los Xolos de Tijuana fueron ligeramente mejores y, a pesar de que los rojinegros contaron con el apoyo de 22 mil 055 aficionados, las condiciones del terreno de juego y la buena estrategia de los visitantes, fueron suficientes para que se agudizara la crisis rojinegra.

Un partido que se caracterizó por no ser nada limpio, ni en los uniformes, pero tampoco en el “Fair Play”, ya que ambos equipos se quedaron con un hombre menos; por Atlas se fue expulsado Lorenzo Reyes y por los perros fronterizos vio el cartón rojo Juan Carlos “Topo” Valenzuela, siendo los visitantes los que mejor se adaptaron a esta situación.

El único gol del encuentro llegó al minuto 55, gracias a que el lateral izquierdo Luis Fuentes realizó un buen remate de cabeza tras un cobro de tiro de esquina por el sector de la derecha con relación al ataque del conjunto visitante.

Atlas ya no pudo reaccionar, por más que intentó acercarse a la portería de Gibran Lajud, simplemente vio cómo los intentos quedeban en el fango del Estadio Jalisco. Al final, un sonoro abucheo por parte de los presentes hizo eco en el estadio, mientras los jugadores se retiraron con la cabeza gacha y con una notable tristeza.

Alineaciones

Atlas

1. José Hernández, 29. Ismael Govea, 3. Leiton Jiménez, 14. Omar González, 16. Heriberto Olvera, 13. Ulises Cardona, 8. Andrés Andrade, 21. Lorenzo Reyes, 7. Juan Pablo Vigón, 17. Jefferson Duque, 15. Brayan Garnica, DT Guillermo Hoyos

Cambios

19. Octavio Rivero por 7. Vigón al 58’

20. Jairo Torres por 29. Govea al 58’

10. Clifford Aboagye por 16. Olvera al 79’

Xolos

25. Gibrán Lajud, 28. Omar Mendoza, 6. Juan Carlos Valenzuela, 2. Julián Velázquez, 3. Luis Fuentes; 7. Diego González, 8. José Rivero, 15. Diego Rodríguez, 10. Fabián Castillo, 23. Miler Bolaños, 9. Juan Lucero DT Diego Cocca

Cambios

21. Damián Canto por 9. Lucero al 22’

24. Luis Chávez por 10. Castillo al 66’

20. Jesús Angulo por 24. Chávez al 72’

Momentos clave

Xolos regala una roja

Apenas 15 minutos de partido se habían jugado y el equipo de la frontera regaló una tarjeta roja en la persona de Juan Carlos “Topo” Valenzuela (derecha), justo en el medio campo y sin riesgo alguno; esto hizo que hizo que su equipo jugara con un hombre menos, algo que aprovechó Atlas en los minutos siguientes.

Atlas empareja

Cuando mejor era Atlas y el gol parecía estar cerca, Lorenzo Reyes perdió la cabeza y se fue expulsado una vez más en el torneo, dejando a los Zorros con 10 hombres también, emparejando otra vez el trámite del encuentro y ahora fueron Xolos los que retomaron el control del esférico y los Zorros aguantaron.

Mordida letal

Atlas presionaba, intentaba, pero simplemente no podía hacer daño, pero fue Tijuana el que puso la muestra y tras el arranque del segundo tiempo marcó el gol de la quiniela, anotación que modificó el planteamiento de los dos equipos, mientras que los Xolos se tiraron para atrás buscando el contragolpe, Atlas presionó más.

Resto de la jornada

Pumas de la UNAM vivió un pequeño sobresalto, pero se repuso para regresar al triunfo en casa, tras derrotar 4-2 a Lobos BUAP en la Fecha 9 del Apertura 2018.

Alan Mendoza (7’), Juan Iturbe (66’), Pablo Barrera (68’) y Matías Alustiza (84’) marcaron por Pumas, que son sublíderes con 17 puntos. Michaell Chirinos (57’) y Leonardo Ramos (73’) descontaron por Lobos.

EFE

El Santos Laguna derrotó 3-0 a Esmeraldas del León en la cancha del Estadio TSM.

Los goles del actual campeón del futbol mexicano fueron obra de Jonathan Rodríguez al minuto 37 y de Julio Furch (foto), en dos ocasiones, al 63’ y 88’.

El equipo de la Comarca Lagunera se ubicó en la cuarta posición con 17 puntos; León se quedó en 14.

MEXSPORT