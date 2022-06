Marginan de prestaciones a policías de El Salto

Policías de El Salto laboran bajo condiciones de seguridad social insuficientes porque no cuentan con un seguro de vida y no se les otorga la incorporación al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), según la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ). Tampoco están afiliados al Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco (Ipejal).

A los policías (de los cuales fallecieron cuatro en un enfrentamiento que se registró el miércoles pasado) les otorgan servicios médicos particulares y un “seguro del equipo” con el que laboran, según el comisario Adán Domínguez. “Estamos trabajando en ajustar los temas de pensiones, de seguro de vida. Es un tema que está en la mesa, como una gestión permanente de la Comisaría… y obedece a la instrucción del presidente municipal (Ricardo Santillán).

Desde 2017, la CEDHJ se había pronunciado por las prestaciones consideradas como “insuficientes” para los policías, especialmente por la falta de seguros de vida y la ausencia de un convenio de seguridad social con algún sistema federal o local, o con algún Organismo Público Descentralizado, como lo establece la Ley del Sistema de Seguridad Pública de Jalisco.

Por ello, emitió la recomendación 35/2017 para solicitar a la alcaldía que suscribiera un convenio con el IMSS o alguna institución federal o estatal para dotar a la corporación de seguridad social. Además, que se les incorporara al Ipejal para garantizarles acceso a la vivienda y una pensión digna.

Pero en 2020, la CEDHJ documentó nuevamente en la recomendación 01/2020 que 232 agentes de El Salto continuaban con prestaciones insuficientes, además de que no se les brindaba el servicio profesional de carrera policial ni facilidades para acceder a éste.

El homenaje se llevó a cabo en la Plaza Juárez, en El Salto. EL INFORMADOR/G. Gallo

Dan el último adiós a policías en la plaza principal de El Salto

Con el grito de “presente” y disparos de salva al aire, así despidieron en la plaza Juárez a Arturo Coronado Díaz, Daniel Vargas Magdaleno, Ángel Reyes Urenda Blas y Emanuel González Bucio, policías del municipio de El Salto que murieron en el enfrentamiento contra civiles armados el pasado miércoles en la noche, dónde abatieron a ocho delincuentes y salvaron a dos personas cautivas.

Adán Domínguez, comisario de la Policía de El Salto, se despidió de sus elementos destacando a cada uno de ellos.

“Nos unen los compañeros, no eran elementos nuevos o improvisados; por lo contrario, eran capacitados, con sacrificio por el municipio y con actuar responsable. Debemos tenerlos siempre presentes”, comentó el gendarme.

Domínguez especificó lo que le tocará a cada familia de los cuatro elementos caídos.

Ricardo Sánchez Beruben, coordinador general estratégico del Gobierno de Jalisco, destacó que los cuatro elementos son héroes para el Estado.

“En Jalisco le hacemos frente a la inseguridad y le hacemos frente como se debe, de manera coordinada, haciendo equipo, eso es lo que la gente quiere. Para la familia, nunca va a haber condolencias o palabras para subsanar una pérdida como esta, sabemos que se fueron hijos, hermanos, padres y como instituciones perdimos a cuatro héroes”, señaló.

Ricardo Santillán, presidente municipal de El Salto, resaltó su solidaridad con todos los integrantes de la corporación policial y con las familias de todos los gendarmes. “Expreso mi solidaridad con toda la corporación, apoyo a las familias, mi admiración a los compañeros homenajeados, aquí con nosotros presentes”.

Por otra parte, ayer también se rindió un homenaje póstumo, en la plaza principal de Zapotlanejo, al policía Luis Fernando García González, quien perdió la vida al chocar cuando acudía a prestar apoyo. El presidente municipal Gonzalo Álvarez Barragán destacó que ser policía va más allá de enfundarse en un uniforme, pues es poner a flor de piel todos los sentidos para convertirse en un héroe.

Autoridades refrendaron el apoyo económico a familias. EL INFORMADOR/G. Gallo

Arturo Coronado Díaz

Comandante

El 18 de junio fue ascendido a comandante en la Comisaría de El Salto. Aseguran que era muy entregado y profesional.

Emanuel González Bucio

Instructor

Estaba en evaluación para un programa en el que se convertiría en instructor, no lo culminó y dejó a dos hijos huérfanos.

Daniel Vargas Magdaleno

Policía

Ingresó a la corporación el 10 de febrero de 2015, lo despidieron su esposa Norma y sus cuatro hijos, tres niñas y un niño.

Ángel Reyes Urenda Blas

Policía

Se incorporó a la Policía de El Salto el 10 de julio del 2019, partió dejando a su esposa Brenda, y a dos pequeños, un niño y una niña.

Acudieron familiares, amigos y compañeros. EL INFORMADOR/G. Gallo

Cada familia recibirá apoyo

Sueldo al cien por ciento

Todas las prestaciones

Beca a hijos hasta que dejen de estudiar

Seguro e indemnización

Cumplieron con su deber

Los cuatro policías acudieron la noche del miércoles a un reporte de privación de libertad en la colonia San Lorenzo, fueron recibidos a balazos, rescataron a dos personas y fueron asesinados por civiles armados pertenecientes a una célula de la delincuencia organizada.

Los elementos caídos son recordados por su heroísmo. EL INFORMADOR/G. Gallo

Quedó pendiente el festejo del Día del Padre

Don Rogelio González, papá del policía caído Emanuel González Bucio, dijo que por cuestión de horario y trabajo no se habían reunido para festejar el Día del Padre; mencionó que hace pocos días su hijo le llamó por teléfono para pedirle reunirse a comer y celebrar, dijo también que le tenía una sorpresa, misma que no se realizó.

En el homenaje de cuerpo presente en la plaza Juárez, en el centro de El Salto, Rogelio estaba conmovido por el último adiós de su ser querido, al cual consideró independiente y dedicado. “Era un hombre de mucho valor, independiente, decidido, nadie lo obligaba a nada, él decidía por sí mismo, desde que salió de la universidad quería ser policía. No tenemos el mismo horario, hace días me llamó y me dijo que me tenía una sorpresa; previo al Día del Padre hablamos, me quería llevar a comer y me quería festejar junto con sus hijos y ya no se pudo, quedó pendiente”, comentó.

González Bucio, que apenas tenía dos años en la comisaría, estaba en evaluación para un programa en el que se convertiría en instructor formador de policías, no lo culminó y dejó a dos hijos huérfanos.

Por otra parte, familiares de Arturo Coronado Díaz dijeron que el 18 de junio fue ascendido a comandante en la Comisaría de El Salto. Aseguran que era muy entregado y profesional, esperan que el Ayuntamiento cumpla con la indemnización. Silvia Coronado, hermana del recién ascendido comandante, resaltó la dedicación siempre de su consanguíneo. “Era excelente hermano, excelente policía y padre, era muy importante para su familia, era mi hermano. Dijeron que sí le iban a dar el total apoyo del ayuntamiento”, señaló. Coronado deja a su esposa Martha, dos hijas y un hijo tras su asesinato.

Por su parte, Daniel Vargas Magdaleno, de 31 años, ingresó a la corporación el 10 de febrero de 2015, hoy fue despedido por su esposa Norma y sus cuatro hijos, tres mujeres y un hombre.

Ángel Reyes Urenda Blas, de 32 años, quien entró a la Policía de El Salto el 10 de julio del 2019, partió dejando a su esposa Brenda, y a dos pequeños, un niño y una niña.

Policías asesinados desde 2018

En lo que va del sexenio, de diciembre de 2018 a abril de 2022, criminales han asesinado al menos mil 537 policías o expolicías, un promedio de más de un policía cada día.

Los elementos caídos son recordados por su heroísmo. EL INFORMADOR/G. Gallo

Renuncian 9 policías tras agresión

Luego de los ataques contra el comisario de Tizapán El Alto, José Antonio Langurén, que culminaron en su asesinato el pasado 12 de junio, al menos nueve policías de la comisaría municipal renunciaron.

Así lo informó el alcalde de Tizapán, Martín Silva, quien dijo que sólo quedan 29 elementos dentro de la corporación, aunque “ya está habiendo altas nuevas”, es decir, esperan cubrir estos espacios pronto.

Añadió que ayer en sesión de cabildo fue elegida la comisaria que ocupará el cargo de Langurén Martínez, la comandante “Lupita”. El alcalde reconoció que ante el miedo en el municipio hay quienes han huido de sus hogares, aunque señaló “han sido pocas personas”, sin precisar el dato de cuántas familias han sido desplazadas.

Pese a reportes de habitantes del municipio de desapariciones en el lugar, señaló, no ha habido reportes oficiales.

El alcalde aseguró no haber sido amenazado por los criminales ni temer por su vida pues —dice resignado—, ante situaciones como ésta, “cuando van por uno, van”. Dijo confiar en que con el refuerzo de 300 militares vuelva la paz al municipio y que no se ha vuelto a ver rondando por el lugar a los criminales que grabaron el video dado a conocer el pasado miércoles, reiteró que probablemente aprovechan los espacios entre patrullajes para aparecerse.

Investigan doble homicidio en Tizapán El Alto

Por el doble homicidio de dos hombres en Tizapán El Alto, la Fiscalía Especial Regional lleva a cabo indagatorias para capturar a quien o quienes resulten responsables.

Alrededor de las 07:35 horas de este viernes se reportó el homicidio, en la avenida Nacional al cruce con Graciano Sánchez en el Ejido Modelo, donde policías municipales confirmaron la localización de dos hombres sin vida.

Los cuerpos estaban boca abajo, con las manos amarradas y a simple vista presentaban impactos por proyectil de arma de fuego en la cabeza.

El Ministerio Público y efectivos de la Policía de Investigación se hicieron presentes y comenzaron con las pesquisas; en las labores de procesamiento se contó con el auxilio de peritos quienes recabaron indicios que serán sumados a la indagatoria.

Las personas fallecidas fueron trasladadas al descanso de medicina forense de la región, donde se les practicarán los dictámenes correspondientes y en espera de que sean identificadas por sus familiares.

