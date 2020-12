Marginan a Jalisco en subsidio federal para mejorar casas

Aunque Jalisco fue líder en la entrega de subsidios federales para vivienda en administraciones pasadas, en la presente gestión está relegado.

El Gobierno federal presumió ayer los apoyos al sector. El subsecretario de Ordenamiento Territorial, David Cervantes, explicó que los subsidios ya se entregan de manera directa y sin intermediarios, favoreciendo en este año a 17 Entidades, con 192 mil apoyos para las familias. Los Estados más beneficiados son Tabasco, Veracruz y Estado de México; incluso, por encima de los más pobres: Oaxaca, Chiapas y Guerrero.

La Entidad con más subsidios es Tabasco, con 29 mil acciones. En el caso de Jalisco apenas suman 559 apoyos en un municipio del Norte.

Se trata de apoyos económicos para la ampliación, mejoramiento o vivienda nueva. La bolsa entregada en este año supera los 12 mil millones de pesos.

Con rezago, casi un tercio de las viviendas en el país

Román Meyer Falcón, secretario de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), informa que de las 34 millones de viviendas que hay en el país, cerca de 10 millones presentan algún tipo de rezago. Casi un tercio. Y la mayoría se localiza en el Centro, Sur y Sureste del país. Las Entidades en las que se concentran el mayor rezago son: Veracruz, Chiapas, Estado de México y Oaxaca.

“Es importante tomar en consideración, como lo ha instruido el Presidente Andrés Manuel López Obrador, que la mayoría de las acciones de autoconstrucción de viviendas se está llevando ya en estas zonas geográficas”.

Meyer Falcón reclamó que, en las administraciones pasadas, las acciones de rezago habitacional se concentraban en el Norte del país y no donde existía el mayor índice de rezago habitacional.

“La oferta y la demanda no estaban siendo vinculadas en las anteriores administraciones… por eso el hacinamiento. Los problemas habitacionales fueron acrecentándose en ciertas regiones del país”.

Informó que 72% de los hogares con rezago habitacional no son derechohabientes. “De las 34 millones de viviendas que tenemos a nivel nacional, 9.4 millones presentan algún tipo de rezago. Ese tipo de rezago se presenta en 79% de esas casas con materiales precarios de construcción, 2% con problemas de drenaje y 19% con problema de hacinamiento”.

Ante esto, indicó que desde el Gobierno federal se han impulsado más de 363 mil acciones de apoyo a la autoproducción por un monto de inversión de 21 mil millones de pesos. “También nos estamos concentrando en estas acciones en las zonas en donde se había presentado rezago”.

El Gobierno federal presume una inversión millonaria para mejorar las casas que tienen el mayor deterioro, hacinamiento o carecen de los servicios. EL INFORMADOR/Archivo

Apoyos

Los programas de apoyo de subsidios para la vivienda están enfocados en las zonas donde hay mayor rezago habitacional.

El programa federal incluye dos tipos de acciones: el orientado a quienes sufrieron daños por los sismos de 2017 y para las familias que viven en colonias populares donde hay más rezago y menor nivel de ingresos.

Los programas se están aplicando en 17 Entidades, en 227 municipios del Centro, Sur y Sureste del país, principalmente.

Casi 47 mil familias realizan trabajos de ampliación, mejoramiento o de vivienda nueva.

Oaxaca, Guerrero, Chiapas, Veracruz y Tabasco son las Entidades con más afectados por estas situaciones.

Corrupción, principal causa de las casas abandonadas

Por culpa de la corrupción, principalmente, y el modelo neoliberal en el país, hay más de 650 mil viviendas abandonadas, algunas invadidas por organizaciones que actúan de manera ilegal. “Eso es un acto ilegal y debemos proceder”, afirmó el Presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Son 650 mil viviendas abandonadas por la corrupción que imperó durante todo el periodo neoliberal, hay que recordarlo, porque hay quienes no asimilan el daño tan grande que causaron al país. ¿Recuerdan los anuncios de un millón de departamentos y de unidades habitacionales en donde estaban metidos en esos negocios los políticos, familiares de políticos? Me da pena decirlo, pero la gente se imagina cómo les daban los permisos para construir en zonas de riesgo, en zonas distantes de los centros de trabajo. Le cobraban al trabajador muchísimo por departamentos mal hechos, de 30 o 40 metros cuadrados, donde no había transporte, incomunicados… destruyeron cerros y construyeron en barrancas. Y fluyendo el dinero para esas empresas”.

El secretario de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Román Meyer Falcón, señaló que se implementó un programa con el que se buscan recuperar 175 mil casas, que estará enfocado también en la rehabilitación de secciones urbanas; es decir, proyectan mejorar las zonas urbanas con escuelas o con los servicios necesarios.

SECTOR PRIVADO

Baja la construcción a causa del coronavirus

Debido a la crisis sanitaria, este año hay una menor producción de vivienda a nivel nacional por parte del sector privado, aunque las construcciones que se realizan son de mayor precio y prácticamente desapareció la edificación de casas de tipo económico.

En los primeros 10 meses del año se han construido 127 mil 214 viviendas en el país, de las cuales, 11 mil 409 fueron en Jalisco.

En el mismo periodo del año anterior ya se habían producido 146 mil 640, de las cuales 12 mil 637 fueron en esta Entidad.

Además, se trata de la cifra más baja de la última década, desde que el Registro Único de Vivienda (RUV) comenzó con el análisis de este dato.

Para evitar que el impacto de la contingencia sanitaria sea mayor en la venta de las propiedades, desde abril pasado el sector inmobiliario apostó por la tecnología con los recorridos virtuales, videos de las propiedades y la actualización de información en las redes sociales, “para que las personas, sin la necesidad de salir de casa, tengan la información a la mano y su decisión sea más sencilla”, informa Óscar Reyes Dueñas, presidente en Jalisco de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI).

“En el sector residencial, las ventas han caído hasta en 50%”.

Reconoce que en materia de compra-venta de viviendas no hay mucho que se pueda hacer frente a la crisis generada por el COVID-19. “Realmente los inversionistas o quienes tienen liquidez para invertir en bienes raíces, pues tienen una buena oportunidad de comprar en estos momentos, ya sea porque algunos desarrolladores han optado por hacer descuentos o por las mismas personas que están vendiendo inmuebles seminuevos y que están dispuestos a negociar un descuento mayor con tal de tomar esa liquidez que requieren en el momento”.

En la metrópoli, Tlajomulco es el municipio con el mayor número de casas abandonadas en las últimas dos décadas. EL INFORMADOR/Archivo

Informe

Según el informe “Perspectivas del Financiamiento a la Vivienda”, presentado por la Sociedad Hipotecaria Federal (SHF), antes de la crisis generada por el COVID-19, la industria tenía perspectivas de contracción como consecuencia de los pocos proyectos y la reducida inversión de los últimos cinco años, en particular en los segmentos de vivienda económica, tradicional y popular, que significa un precio inferior a los 850 mil pesos.

“La estimación de ventas fue ajustada hacia arriba, de los datos iniciales a marzo. Esta es una oportunidad para detonar la inversión en el sector y acelerar la recuperación”, se remarca.

La mayoría

Con base en la clasificación, la mayoría de las viviendas edificadas en este año se ubica en la clase B3 popular, que representa un monto máximo de 528 mil pesos (con 34% de la participación).

De las ocho clasificaciones, la categoría con más crecimiento porcentual fue la C tradicional, de hasta 924 mil pesos (con 32%).

PROGRAMA NACIONAL 2019-2024

Proyectan inversión millonaria

El Gobierno de Andrés Manuel López Obrador invertirá en el sexenio 2.3 billones de pesos para reducir el rezago del desarrollo de vivienda, recursos que beneficiarán a los más pobres, pero también impulsarán el sector inmobiliario en el país.

Tras la presentación del Programa Nacional de Vivienda 2019-2024, la Secretaría de Desarrollo Territorial y Urbano (Sedatu) dijo que se busca beneficiar con 5.4 millones de acciones (entre financiamientos y apoyos) a 20 millones de mexicanos.

“Uno de cada tres hogares no tiene escrituras, uno de cada cinco necesitan mejorar o ampliar su vivienda, pero tres de cada 10 son extorsionados”.

Carina Arvizu Machado, subsecretaria de Desarrollo Urbano y Vivienda, mencionó que el programa será coordinado por la Sedatu y estarán participando la Sociedad Hipotecaria Federal, la Comisión Nacional de Vivienda, el Infonavit y el Fovissste.

“Este programa federal es pionero en todo el mundo por su alineación a los criterios de vivienda adecuada de la ONU. Sus estrategias fueron construidas con diversos actores de los sectores privado, público y social”.

GUÍA

Presupuesto general

El Gobierno federal, en conjunto con instituciones como el Infonavit y el Fovissste, han puesto en marcha más de 360 mil acciones de autoproducción de vivienda a un mes del cierre del año, por un monto total de 21 mil 930 millones de pesos.

Del total, 42% del presupuesto se aplicó por medio de créditos hipotecarios y 58% por la vía de los subsidios.

Carlos Martínez, director del Infonavit, señaló que en este año se han otorgado 415 mil créditos, de los cuales más de 120 mil fueron de mejora y ampliación (Mejoravit), con los que un trabajador puede solicitar un monto de hasta 125 mil pesos para este fin.

Por su parte, el programa ConstruYO para la autoconstrucción de casas por un monto de hasta 528 mil pesos, suma mil 700 créditos inscritos en Baja California, Oaxaca, Nayarit, Jalisco, Chiapas, Tabasco y Yucatán.

En total, entre Infonavit, Fovissste y Sociedad Hipotecaria Federal han colocado 175 mil 457 créditos para autoproducción, por 15 mil 867 millones de pesos, mientras que el Gobierno federal a través de los programas de los reconstrucción y vivienda desplegó 192 mil 994 subsidios por más de 12 mil 768 millones de pesos.

Proyecto

De las 650 mil viviendas abandonadas en el país, el Gobierno federal proyecta recuperar 175 mil en esta administración.

La pandemia también afecta al sector inmobiliario, con una caída en la construcción de viviendas. EL INFORMADOR/Archivo

PROGRAMAS SOCIALES

Piden no desviar los recursos

López Obrador pidió a los beneficiarios de los programas para vivienda que usen ese recurso para ese fin. “La industria de la construcción tiene esa virtud de que necesita mucha mano de obra. También con estos programas se reactiva la economía desde los pueblos, en los municipios, las regiones. Esto nos está ayudando mucho para enfrentar la crisis sanitaria y que se fortalezca el consumo”.

Al presentar una evaluación sobre los programas, pidió a los beneficiaros tener cuidado porque hay lugares donde se venden los materiales a precios elevados.

Zapopan, con rentas más caras

En abril pasado, que fue el primer mes de la pandemia, la oferta de la renta mensual de las viviendas en el Área Metropolitana de Guadalajara fue de 20 mil pesos. El análisis lo realizó el Instituto de Información Estadística y Geográfica de Jalisco (IIEG), con base en información de cuatro mil 469 casas en 341 colonias.

Zapopan fue el municipio con la renta promedio más alta (22 mil 508 pesos). Y tiene la mayor oferta en la metrópoli.

Por el contrario, el menor precio encontrado fue una renta de mil 600 pesos en Zapopan.

“Al existir una brecha amplia entre los valores mínimos y máximos se incluye también la media, la cual es menos sensible a los valores extremos que el promedio”, se describe en el estudio del instituto.

Hay propietarios que han bajado los costos de las rentas para evitar que abandonen las propiedades ante la crisis económica. Por ejemplo, Catalina Hernández cuenta que bajó la renta de sus dos propiedades en Puerto Vallarta: una es de tipo comercial y la otra es una vivienda familiar.

Explica que cobra la mitad desde que comenzó la pandemia, con la intención de apoyar a las personas, quienes han padecido por una baja en sus ingresos.

“Preferí hacerlo para mantener conmigo a las personas, porque uno ya las conoce y sabe que sí pagan; de otra forma es hacer todo el proceso de buscar a quién rentar”.

Aunque hay una recuperación económica desde agosto, no es lo mismo que el año pasado, porque los turistas compran menos cosas.

“Este año no creo que haya un cambio significativo. Ya en enero del siguiente año voy a ver si sigo con las rentas a ese precio o las subo”.

Por otra parte, en cuanto a las ventas de viviendas, el precio mínimo encontrado fue en una propiedad en el municipio de El Salto, con un costo de 250 mil pesos.

Según el IIEG, es importante tomar en cuenta que los datos disponibles son sólo una parte de la oferta, ya que no todos los vendedores publican sus propiedades a través de estos medios.

En otro análisis de Lamudi, un portal inmobiliario, en el primer trimestre de 2020, Jalisco se ubicó en el quinto lugar con precios más altos de departamentos en rentas, con 16 mil 700 pesos mensuales, en promedio. En primer lugar está la Ciudad de México, con 28 mil pesos.

