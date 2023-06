Marcelo Ebrard anunció que dejará la Cancillería para buscar la candidatura presidencial de Morena en las elecciones de 2024.

“He resuelto, y así se los transmito, presentar mi renuncia a la Secretaría de Relaciones Exteriores a partir del lunes 12 de junio a primera hora con el propósito de dedicarme de lleno, con alegría y resolución, a defender el proyecto que encabeza el Presidente Andrés Manuel López Obrador en todo el país”, dijo en una conferencia de prensa.

Sobre el Consejo Nacional de Morena, que se llevará a cabo el próximo domingo, y en el que se definirá el proceso para elegir a la “corcholata” que competirá en los comicios del siguiente año, Ebrard afirmó que acudirá para presentar una propuesta “que garantice equidad, transparencia y reglas claras, porque nuestro movimiento tiene y sostendrá y defenderá su autoridad moral”.

También pidió asegurarse de que la encuesta para seleccionar al abanderado “sea amplia y verificable, idealmente con una sola pregunta”.

Luego de este anuncio, Mario Delgado, presidente nacional de Morena, comentó en una entrevista radiofónica que es clave que los demás aspirantes, Claudia Sheinbaum, Adán Augusto López y Ricardo Monreal, también dejen sus puestos.

“Garantizar un proceso equitativo va a requerir que todos estén en igualdad de condiciones. Creo que da mayor certeza que estuvieran fuera del cargo”, resaltó Delgado.

Adán pide serenidad; Monreal sugiere esperar

El secretario de Gobernación, Adán Augusto López, reaccionó al anuncio de la renuncia del secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, con un mensaje publicado en su cuenta de Twitter.

“Hace muchos años, un paisano me enseñó que en política se debe construir el equilibrio entre la razón y la pasión. Serenidad y paciencia, los tiempos del Señor son perfectos”, posteó Adán Augusto.

En tanto, el senador Ricardo Monreal también publicó en la misma red social.

“El canciller Marcelo Ebrard ha anunciado su renuncia para el próximo lunes; es su derecho y respetamos su estrategia para poder competir en el proceso de sucesión presidencial. Cuando el Consejo Nacional decida, todos haremos lo propio para estar en condiciones de equidad”, escribió Monreal en Twitter.

En entrevista colectiva en el Senado, también dijo que en su caso lo hará una vez que el Consejo Nacional de Morena determine los requisitos y tiempos, por lo que la renuncia se presentará seguramente en los próximos días.

“Nos sujetaremos a la decisión del Consejo, en eso estoy seguro que será a los días pues, no será tan distinto y tan distante de lo que el secretario de Gobernación, la jefa de Gobierno y el secretario de Exteriores haga”.

Subrayó que todos los que quieran participar se someterán a las reglas que apruebe el Consejo Nacional y la renuncia de las llamadas “corcholatas” es la tendencia que existe al interior del máximo órgano de Morena.

Rechazó que en la cena con López Obrador, él haya ordenado la renuncia: “no, el Presidente dijo ‘lo que decida el consejo nacional’”.

“Yo opino que es correcto, que es conveniente y que debe ocurrir inmediatamente cuando ya se lance la convocatoria”, dijo Monreal sobre la renuncia de los aspirantes a partir del domingo o de la inscripción.

Reiteró que se mantiene en el tema de la encuesta al interior de Morena.

“Y yo dije que, si el partido organizaba, preparaba, realizaba y cantaba la encuesta de manera exclusiva, yo no participaría. Y dije, en cambio, si hay una batería de encuestas externas levantadas por personal profesional o por empresas reconocidas, allí sí participaría”.

Por su parte, el líder nacional del partido, Mario Delgado, en entrevista en radio, dijo que para garantizar equidad, otros aspirantes, a los que AMLO llama “corcholatas”, también deberían dejar sus cargos, para garantizar la equidad de la contienda.

Ricardo Monreal (izq.) y Adán Augusto López son dos de los cuatro aspirantes a candidato presidencial por Morena, para las elecciones federales del próximo año. EL UNIVERSAL

Fernández Noroña acusa a AMLO de sectario

Gerardo Fernández Noroña acusó al Presidente Andrés Manuel López Obrador de actuar de manera sectaria, al excluirlo de las reuniones que ha sostenido con las llamadas “corcholatas” de Morena, como la reciente cena en un restaurante cerca de Palacio Nacional.

En rueda de prensa en la sede del Senado, el diputado federal del Partido del Trabajo y quien aspira a la candidatura presidencial por el oficialismo, se quejó ayer amargamente del Mandatario y le recordó la defensa que ha realizado en el movimiento y su lealtad con la unidad.

Lamentó que no lo hayan invitado a la reunión del lunes con distintos líderes de Morena, a pesar de que, aseguró, ocupa el tercer lugar en las encuestas de aspirantes a la candidatura presidencial de la 4T.

"Por encima incluso de Adán Augusto y de Ricardo Monreal. Al excluirme a mí, se está excluyendo a millones de mexicanos. Está asumiendo una posición sectaria que es inaceptable para el líder del movimiento".

Gerardo Fernández Noroña se siente ofendido al no ser tomado en cuenta por cúpula de la 4T. EL UNIVERSAL

“La necesidad de mantenernos unidos”

El dirigente de Morena, Mario Delgado, habló sobre lo sucedido en la cena del Presidente, Andrés Manuel López Obrador, y los gobernadores de su partido, en el restaurante “El Mayor”, el pasado lunes por la noche.

Delgado explicó a Ciro Gómez Leyva en Radio Fórmula, que los asistentes fueron convocados para celebrar el triunfo de Delfina Gómez Álvarez como gobernadora del Estado de México.

“Se habló de la necesidad de lo que viene, la necesidad de mantenernos unidos, al movimiento, de lo mucho que se ha logrado”.

Delgado contó que López Obrador pidió al partido que se organice un proceso equitativo en el que se privilegie la unidad, la integridad y certeza plena para los participantes, además de respetar los estatutos.

El dirigente de Morena dijo que este domingo tendrán su Consejo Nacional, donde se fijará la ruta del próximo año.

“Creo que ya las reglas, de lo que será este proceso, deberán discutirse y aprobarse este domingo 11 de junio”.

Delgado indicó que el Presidente se comportó reflexivo y contento, de cara al futuro del partido.

“Nuestras reglas están inspiradas en principios democráticos, es respetar la voluntad popular, respetar la decisión de la gente, la encuesta es nada más el medio para conocer la opinión del pueblo”.

Desde el lunes pasado, el dirigente de Morena contactó a las llamadas “corcholatas” respecto a la elección interna. Delgado aclaró que el único con quien no se ha podido comunicar todavía, es con Gerardo Fernández Noroña.

Al salir de la cena, Claudia Sheinbaum mencionó que cenaron pollo, mientras que Monreal comentó que también comieron sopa de tortilla.

Tras salir de la cena, la virtual ganadora de la elección en el Estado de México, Delfina Gómez, comentó que fue una sorpresa ver a sus compañeros de partido y que “la reunión fue orientada hacía mi festejo”.

Ante su ausencia, el gobernador de San Luis Potosí, José Ricardo Gallardo Cardona, informó que ya acudió a revisión médica, “pero nada de gravedad”.

"Les agradezco su preocupación, en breve continuaremos transformando a San Luis Potosí", dijo en redes sociales, al ser el único invitado que no acudió a la cena convocada por el Presidente.

El dirigente de Morena, Mario Delgado, compartió lo dialogado por la cúpula morenista en la cena del pasado lunes, en el restaurante “El Mayor”. EFE

Sheinbaum

“Guardar los tiempos”

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, pidió esperar las propuestas del Consejo Nacional de Morena, el cual sesionará el próximo domingo para proponer el método de selección con el que alguna “corcholata” obtendrá la candidatura a la Presidencia de la República en 2024.

“Ya habrá momento para que se informe de todo, el domingo hay Consejo Nacional de Morena y ahí va a ser un día importante. Ya pronto van a saber, no hay que comer ansias, hay que guardar los tiempos, el domingo es un día muy importante y estaremos dando todas nuestras opiniones el lunes".

“El voto anti-AMLO no es suficiente para ganar”

Luego de las elecciones del domingo 4 de junio en el Estado de México, la panista Lilly Téllez emitió una autocrítica como integrante de la oposición, ante el virtual triunfo de Delfina Gómez, candidata de la coalición Juntos Haremos Historia.

A través de un video publicado en sus redes sociales, la senadora de Acción Nacional indicó que el resultado de los comicios en el Estado de México “fue una derrota para millones de mexicanos que sienten que Morena lleva al país al desastre”.

Al mencionar que México vive una crisis general de credibilidad política, la aspirante presidencial para 2024 expresó que “la oposición está en los niveles de aceptación más bajos de la historia”.

“Lejos de estar empatados con Morena, quedamos en un segundo lugar, que representa un enorme fracaso”, declaró Téllez.

“Como ya lo he advertido, el voto anti-AMLO no es suficiente para ganarle a Morena. Todavía no logramos que los indignados seamos una mayoría electoral, ni los hemos motivado a salir a votar, no los emocionamos con la política. Y si seguimos así, vamos a perder las elecciones del ‘24. Como dice el clásico: ‘Debemos hacer las cosas distintas para lograr resultados distintos’”.

“Hay que convencer, comprometer y combatir con nuevos líderes, limpios, decentes, sin miedo de enfrentarse al Gobierno, que no teman a hacer campañas de contraste fuerte, en las que quede claro quién es quién”, dijo la legisladora de Sonora.

La representante del PAN indicó que la votación en el Estado de México confirmó que “el régimen” tiene una base de apoyo clientelar que sí se moviliza.

“Para convencer a los mexicanos de que otro rumbo sí es posible, tenemos que defender todos los valores que el Gobierno ataca: la familia, la democracia, la propiedad privada, el orden, la autoridad, la meritocracia, la modernidad y la libertad.

“Urge elegir ya, con las organizaciones civiles, a la persona más competitiva para echar a Morena. La gente quiere ver debates y encuestas para saber qué defendemos cada uno; hay que despertar de la autocomplacencia, no se va a ganar nada en las mesas de negociación política. Podemos ganar y salvar a México de tanta maldita corrupción e incompetencia, sí se puede", cerró Téllez.

La legisladora por Sonora, Lilly Téllez, remarca que la oposición debe defender los valores que, para ella, el Gobierno ataca: familia, democracia, propiedad privada, orden, autoridad y meritocracia, entre otros. ESPECIAL/ @Lilly Téllez



Se desploma el PAN en Coahuila, y el PRD en el Estado de México

Los partidos Acción Nacional y de la Revolución Democrática quedaron a deber en las pasadas elecciones del Estado de México y de Coahuila.

El PAN tuvo un desplome de 296 mil 624 votos menos en Coahuila en comparación con el 2017. En ese año, con Guillermo Anaya como su abanderado alcanzó una votación de 386 mil 097 votos, pero el pasado domingo en alianza con el PRI solamente llegó a 89 mil.

Por su parte, el PRD tuvo 816 mil 804 votos menos en el Estado de México en comparación con las votaciones de 2017. En ese año, con Juan Zepeda como su abanderado sumó un millón 031 votos y en este 2023, en alianza con el PRI, llegó a sólo 183 mil 227.

Quienes sí crecieron en el porcentaje de votación fueron el PRI y Morena en ambas elecciones, pues Morena en el Edomex obtuvo 400 mil votos más. En el 2017 con Delfina Gómez llegó a un millón 786 mil 962 votos, y este año con la misma abanderada llegó a dos millones 187 mil 099 votos.

El tricolor, en el Estado de México sumó 21 mil 746 votos más y para Coahuila, el PRI incrementó en 193 mil 570, para un total de un millón 750 mil 795 votos.

PRD, de tercero a séptimo en Edomex

El Partido de la Revolución Democrática (PRD) en el Estado de México pasó de ser la tercera fuerza electoral a la séptima posición en los comicios de este 4 de junio, en el que obtuvo sólo el 2.9% de los votos, acuerdo a datos del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) con el 100% de las actas capturadas.

De los siete partidos que participaron en la elección de gobernadora del Estado de México este pasado domingo, Nueva Alianza se ubicó en el último lugar logrando sólo el 1.9 % de los seis millones 214 mil 217 votos que emitieron la mitad de los ciudadanos mexiquenses, pues sólo participó el 50.1% de los inscritos en la lista nominal, de acuerdo con datos del Instituto Electoral del Estado de México (IEEM).

El PAN perdió casi 300 mil votos en Coahuila, mientras el PRD más de 800 mil en Edomex. EL UNIVERSAL

Creel apunta a ser el primer candidato

En una conferencia magistral, el presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Santiago Creel Miranda, aseveró que será el primero en registrarse como candidato a la Presidencia por parte del Partido Acción Nacional (PAN), para las elecciones federales a realizarse el próximo año.

En un mensaje que difundió a través de sus redes sociales, Creel agradeció a sus compañeros de partido por el acompañamiento que ha recibido en el trayecto rumbo a esta próxima candidatura, y que compartió en la conferencia celebrada en Puebla que tituló “Rescatemos México”.

Ante estudiantes de la Escuela Libre de Derecho del Estado de Puebla, donde declaró que “cuando el pueblo decide constituirse en una República representativa y no funciona, debemos rescatar su representación, soberanía y decisión, a eso yo le llamo rescatar a México”.

“La política no tiene sentido si no es para mejorar las condiciones de vida de la gente”, aseguró el aspirante a la Presidencia.

La alianza Va por México, que agrupa los partidos PRI, PRD y PAN, informó que definiría las reglas para seleccionar al candidato definitivo que competirá en la contienda electoral de 2024 el día 26 de junio.

El panista Santiago Creel lanza el mensaje de “rescatar a México”. EL INFORMADOR/ C. Zepeda

