El mercado de la cosmética en Jalisco ha tenido un repunte importante en los últimos años. Según datos del Instituto de Información Estadística y Geográfica (IIEG), en 2018 había dos mil 265 unidades económicas, mientras que en 2022, el último reporte hasta el momento, se llegó a los dos mil 489 negocios enfocados en ventas de artículos de perfumería y cosméticos, así como de su fabricación.

Ángel Guajardo, director general de la firma L’occoco Beauty, destaca que actualmente el mercado número dos en el mundo que se encuentra en crecimiento es precisamente el de la cosmética. “Y aquí en Guadalajara somos hoy por hoy punta de lanza en la belleza. Mucha gente piensa que es la Ciudad de México, pero si observamos, los mejores talentos son exportados de aquí de Jalisco”.

Tanto Guajardo como Lorena Ibáñez, directora de Khool, Escuela de Diseño en Imagen y Maquillaje, comparten que cada vez son más las personas que se dedican al ramo de la cosmética como fuente de ingresos. En sus respectivos centros capacitan a hombres y mujeres para convertirse en profesionales del maquillaje y peinado.

La industria cosmética más allá de la belleza

El mercado de la belleza es una industria que cada vez atrae a más personas en busca de generar ingresos. Destaca Lorena Ibáñez, directora de Khool, Escuela de Diseño en Imagen y Maquillaje, avalada por la Secretaría de Educación Pública y la Secretaría del Trabajo, que cada vez hay más gente buscando profesionalizarse en esta rama para convertirse en su propio jefe, pues resalta que hoy día para emprender en el mundo de la belleza hay que estudiar una carrera.

Reitera que la carrera de maquillista es una profesión a la par de las demás, “hay que trabajar para lograr tus éxitos, pero está garantizado que el ser maquillista es una de las profesionales más rentables, ahora y por muchos años más. Antes, él o la maquillista estaban como en un área muy escondida de una estética, y ahora el maquillista es su propio jefe, ya emprende, hace su propia marca y tiene su propio lugar”. Además, comparte que Guadalajara es una gran plaza para desarrollarse “porque aquí todo el mundo se arregla”.

El panorama crece para quienes se dedican al mundo de la cosmética porque no sólo se trata de tener un espacio para trabajar, también se puede ir a domicilio a proporcionar los servicios, hacer cursos online o presenciales, dar clases, desarrollar una marca y promover las cualidades y aptitudes de maquillista en redes sociales. “Hay mucha oportunidad de trabajo en el área del maquillaje”, reitera Lorena.

Acota por ejemplo, que en cuanto a maquillaje se refiere, el más rentable es el de novia, después el de quinceañera y luego el social. Una de sus ex alumnas está generando, por ejemplo, casi 70 mil pesos libres: “En Guadalajara el promedio de un maquillaje social va de los 800 a los mil pesos. Entonces, si maquillas a 10 los viernes y 10 los sábados, son 16 mil pesos por los dos días aproximadamente (si se cobra 800 pesos). Sin duda es un buen negocio”.

Pero para poder tener ese prestigio y credibilidad y así generar estos ingresos, hay que estudiar.

Ángel Guajardo, director general de la firma L'occoco Beauty, en ese sentido subraya que al ser un negocio rentable la rama del maquillaje, hay muchos que no tienen la preparación correspondiente, pero se “venden” como “influencers” en redes sociales. “De pronto con las plataformas como TikTok, hay muchos influencers que comparten información que puede ser errónea, y con la cantidad de gente que los sigue, esa información se distribuye mal. Yo siempre he dicho que hoy por hoy el mercado de la belleza es una profesión más que un oficio, pero para esto debe de ir acompañada de una muy buena formación educativa y esto no se obtiene más que capacitándose”.

Opción de estudio

Khool - con siete años de experiencia- tienen el área de maquillaje profesional donde hay diplomados y próximamente se ofertará la carrera profesional de Diseñador en Consultoría de Imagen. También hay diplomados y talleres en Diseño de Imagen, su socia es Patricia Valdés, también directora del instituto. La dirección es Avenida Plan de San Luis 2025. Se puede acudir de manera presencial o virtual.



Toma nota

Crece la industria del cuidado personal

En febrero de este año se dio a conocer por parte de la Canipec (conformada por la Cámara Nacional de la Industria de Productos Cosméticos y por la Asociación Nacional de la Industria de Productos del Cuidado Personal y del Hogar A.C.) que para 2022 la industria del cuidado personal tuvo un crecimiento estimado del 6.7% y, para este año, la tendencia es que el sector mantenga la inercia de crecimiento positivo.

Canipec resaltó que todas las categorías crecieron en 2022 en comparación al 2021, lo que ha permitido alcanzar un valor de mercado de 15.8 mil millones de dólares, lo que se atribuye a los hábitos de un consumidor preocupado por cuidar su salud.

Así, dentro del sector de cuidado personal las categorías con mayor crecimiento fueron: el cuidado de la piel, cuidado personal de varones (o “mensgrooming”), la categoría de maquillaje y fragancias.

Según los datos de la balanza comercial, México se ubica en el primer lugar como exportador de productos de belleza de Latinoamérica y en el puesto número 12 a nivel mundial. Durante el año pasado, el sector del cuidado personal exportó dos mil 819 millones de dólares (MDD) e importó mil 897 MDD (considerando el cierre preliminar de ventas a noviembre de 2022).

Algunas tendencias para este 2023 son: La personalización de productos para el cuidado de la piel; la sustentabilidad con enfoque en el cuidado del medio ambiente y la innovación usando inteligencia artificial.

Voz del experto

Abel Salazar, experto en producción de imagen

Es necesario buscar productos de calidad

Abel Salazar es uno de los profesionistas locales con mayor proyección a nivel internacional. El experto en estilismo y maquillaje ha trabajado en la producción de imagen del certamen Miss Universo. Además, ha dado forma al cabello de algunas de las mujeres más bellas del planeta, reinas y figuras del espectáculo.

En charla con EL INFORMADOR, Salazar recuerda que comenzó a “trabajar en salones de belleza desde los 16 años de edad, como asistente, eso significa toda una vida; una larga experiencia durante la cual estudié mi carrera también -diseño gráfico publicitario- pero me gustó más el estilismo y el maquillaje. Así, al terminar mis estudios me decidí a abrir una primera estética”.

Salazar comparte que conoce cómo ha cambiado la industria y cuáles son las tendencias actuales; “hace años, los productos incluso llegaban a marear a la clientela, teníamos que usar a veces una toalla mojada para cubrir la nariz; hoy en día, esos químicos ya tienen aromas agradables, muchos otros productos vienen libres de sustancias abrasivas o peligrosas”.

Calidad ante todo

Si se habla expresamente de maquillaje, los criterios a considerar para Salazar son claros: “primero la durabilidad, porque en la actualidad hay productos muy buenos pero de efecto rápido y su duración se limita a un par de horas. Además, a eso se suma que se trate de un producto de calidad y que sea hipoalergénico”.

Un detalle también a considerar es el tipo de “belleza” a que las personas aspiren; en palabras del maquillista y estilista, “ahora es posible que estemos un poco ‘desubicados’ en cuanto a un ideal de belleza, en México -donde vivo- la gente parece no tener una línea a seguir; en lo personal, y lo comento con mis alumnos en clase, no siento que se trate tanto de seguir una línea o un patrón de belleza, pero sí contar con una identidad propia”.

No como antes

Por lo que toca a la base de su negocio, sustentado en el estilismo y el maquillaje, la perspectiva a futuro puede ser de crecimiento, pero Salazar opina que en la actualidad, “con tanto tutorial que hay, existe mucha gente que decide hacer las cosas en casa. Pero había que aclarar a esos consumidores de tutoriales que, muchos de aquellos que hacen estos videos, no son del todo honestos a la hora de decir cómo hacen las cosas”.

Habitualmente, prosigue el diseñador de imagen, “las personas compran productos, tintes o decolorantes, a una farmacia; hacen su trabajo en casa y cuando llegan acá traen, por ejemplo, el cabello todo dañado, y a veces nada se puede hacer ya, porque el daño es extremo. Por detalles como esos, creo que la desinformación afecta el crecimiento del negocio hoy día (es decir, no es el mismo que era antes)”.

Estudio de color de piel, la clave del maquillaje

Para saber qué base o tipo de maquillaje va con las características de tu piel, hay que tomar en cuenta la pigmentación de ésta. En ese sentido, explica Lorena Ibáñez, directora de Khool, Escuela de Diseño en Imagen y Maquillaje, que hay estudios de color que se puede emplear como el de las telas de colores para ver cuál vestimenta te favorece de acuerdo a tu estación cálida o fría, porque además en maquillaje el tema se maneja a partir de las estaciones del año, Primavera y Otoño representan lo cálido e Invierno y Verano representan lo frío.

Sin embargo, la piel también se clasifica en fría, neutra y cálida: “La neutra es una pigmentación más sólida, la fría es más rosada y la cálida es más amarilla. Y de acuerdo a la pigmentación de tu piel, nosotros como maquillistas visualizamos qué estación eres. Pero las diseñadoras de imagen sí trabajan con el estudio de color para la vestimenta”.

Confiesa Lorena que un consejo que le dan a sus clientes para que puedan distinguir qué tipo de pigmentación tienen es que deben verse las venas de las muñecas. “Si tus venas son verdes, eres de piel cálida y las bases que compres, así como los polvos compactos, tienen que ser de esta pigmentación. Pero si las venas de la muñeca son azules eres de piel fría. Y si ves tus venas verdes y azules eres de pigmentación neutra”.

Acota que en el mercado latino es más habitual que las personas sean de piel cálida y neutra: “Casi el 90% de las mujeres que compran una base, la compran mal porque no va con su pigmentación”.

Para saber qué tipo de maquillaje va con las características de cada piel, se debe conocerla a fondo. ESPECIAL

Eventos de cosmetología y belleza en Guadalajara

Todo está listo para que Codestética llegue a la Expo Guadalajara (Salón B) los días 29 y 30 de abril de las 9:00 a las 19:00 horas.

Esta muestra llegará con todas las novedades sobre cosmetología, Medical SPA, cosmecéutica, aromaterapia, nutrición, delineado permanente, aparatología estética y médica.

Con más de 30 años de experiencia, es la expo más importante de la zona occidente, pues en ella convergen los mejores expositores de todo México.

Entre las actividades que conforman esta feria están: conferencias, exposiciones y venta de tratamientos y productos relacionados con los spa, las clínicas de estética y consultorios médicos enfocados en los cuidados de la belleza.

Por otra parte, la Expo Belleza Internacional de Occidente (EBIO) 2023 tiene como fecha de realización los días 4 y 5 de junio próximos, con sede también en Expo Guadalajara.

El evento conocido como la “Fiesta del Estilismo” de México retorna con toda la serie de actividades programadas para reunir a los profesionales de la belleza en un sólo lugar y ofrecer un evento de gran calidad, diverso, bioseguro, siempre pensando -acorde con las nuevas tendencias- en la salud y el bienestar tanto de sus expositores, como de los asistentes.

Show y muestrario

En estos términos, lo que EBIO 2023 ofrece a los interesados y participantes del sector son las mejores marcas, shows y seminarios de actualización. Asimismo, se erige como un muestrario para colocar ante eventuales consumidores productos y servicios como: uñas (todo lo necesario para su establecimiento), maquillaje (las mejores marcas, a todo nivel), cabello, colorimetría, barbería, herramientas de trabajo (lo más actual), tratamientos capilares y corporales.

Este evento contará con más de 24 mil metros cuadrados de áreas de exhibición, una estimación de más de 20 mil asistentes, más de 250 compañías participantes y más de mil marcas.



Reconocimientos e información

Uno de los eventos que, se espera, acapare los reflectores este 2023, es la realización de la segunda edición de los Indie Beauty Awards, que se entregaron apenas el año anterior por primera vez, a lo más destacado en el ámbito de la belleza profesional.

Los pormenores del evento se pueden consultar en su sitio web oficial (ebio.mx) y a través de las redes sociales del evento (Instagram o Facebook). Asimismo, podrán consultar el plano de exhibición, verificar la lista de expositores y consultar las opciones de hospedaje que los organizadores ponen a consideración.

Los organizadores esperan que este EBIO 2023 supere sus expectativas; así, bajo el lema de “la fiesta continúa”, alistan congregar a los profesionales en mayor número que en 2022.

Cabe señalar que los boletos tienen descuentos si se adquieren en preventa.

El centro de maquillaje con más arraigo en Jalisco

Si bien Jalisco es punta de lanza en belleza y cuidado personal, uno de los centros de maquillaje y peinado que cuentan con más dedicación y prestigio en estos ámbitos es L’occoco Beauty. Ángel Guajardo, director general de la firma, comparte a esta casa editorial que el proyecto comenzó hace 25 años bajo la visión también de Alejandro L’occoco, quien es su hermano.

“Empezó todo como un sueño, con un salón pequeño aquí en la ciudad. Y dado la calidad, el servicio y la atención, fuimos desarrollando más el concepto. En aquella época empezaba esta fiebre de franquicias y pues fue una prueba y error, porque no había una franquicia reconocida o importante en aquella época (sobre belleza), por tal motivo, nos dedicamos a ver de qué iba esto y fue crear manuales de operación, de administración y de construcción de imagen para entrar en este segmento de las franquicias”.

Recuerda que abrieron la primera cerca de La Minerva, con la particularidad de que esta tenía alberca, “y en el camino fue ir sumando ideas y conceptos para desarrollar un servicio integral e ir creciendo más”. En la firma hay tanto sucursales como franquicias, la primera sucursal, que sigue en funcionamiento, está en Circunvalación en Jardines Alcalde. Actualmente hay 16 salones de belleza distribuidos en la Zona Metropolitana de Guadalajara (esto incluye sucursales y franquicias).

También hay un centro de capacitación que también es academia, donde se capacita a todo el personal de los salones “y al mismo tiempo mucha gente nos tiene como referencia y pueden emprender sus propios modelos de negocio”, este centro está en López Cotilla 729 enfrente del Parque Rojo. “Tenemos diplomados, carreras y actualizaciones. Dentro de las carreras contamos con tres: Estilismo Profesional, Maquillaje y también Peluquería y Barbería”.

El personal de la firma viaja al extranjero una o dos veces por año para capacitarse, ver tendencias y moda, “y estas tendencias que vemos afuera, las tropicalizamos al mercado latino, porque nuestro tono de piel y cabello son diferentes”.

Justamente Ángel expresa que en los salones de belleza de L’occoco Beauty la especialización es el cabello, en un 70% u 80% por ciento, “y el resto del porcentaje está relacionado a otros servicios como maquillaje, tratamientos, extensiones y muchas otras áreas, prácticamente cubrimos todas las que son solicitadas en el mercado, algunos salones ofrecen servicio de uñas y otros no, pero esto va en función del espacio del salón”. El siguiente paso de L’occoco Beauty es abrir una cadena de belleza en la Ciudad de México.

¿Cuál es la tendencia actual en productos?

Ángel reitera que como la industria de la belleza está en constante crecimiento, los productos cosméticos están hechos con mejores tecnologías y son más amigables con la piel, por lo que la tendencia actual gira en lo orgánico: “Para el cuidado de la piel son imprescindibles en estos momentos los bloqueadores y productos que no sean probados en animales”.

También recuerda que las cremas hidratantes y las skin cares están muy en boga. Además el mercado del maquillaje no sólo se concentra en las mujeres, también en los hombres, es una de las industrias más diversas, cada vez son más las personas que buscan productos especializados en el cuidado de la piel, no sólo para sentirse mejor, también para verse bien. “La belleza no tiene género al igual que en los productos, de los cuales hay unisex para la piel y el cabello. El día de hoy el que no se ve bien es porque no quiere, hay un abanico de posibilidades tanto para dama como caballero”.

El empresario Alejandro L’occoco, abrió L’occoco Beauty hace 25 años. EL INFORMADOR



Conviértete en un maquillista profesional

La carrera de maquillista te permitirá trabajar en diversos sectores como la televisión, el cine, el teatro o prestar tus servicios en eventos privados como bodas y XV años. Ser maquillista implica tener un buen conocimiento de la fisionomía facial, de la coloratura de la piel y experimentar con distintas marcas y materiales de trabajo.

Lo anterior se puede estudiar cursando las carreras de estética o cosmetología, las cuales te pueden dar un conocimiento más profundo sobre los cuidados de la piel. Estas dos últimas se ofrecen a nivel licenciatura o bien como carreras técnicas. Para los más avanzados, hay diplomados en cosmetología y maquillaje o estética. En Guadalajara estas carreras se pueden estudiar en L’occoco Beauty y Khool, entre otras instituciones.

Además de acudir a una institución educativa, es recomendable crear una red de contactos; es decir, intenta relacionarte con otros profesionales del maquillaje con quienes puedas establecer alianzas. Las redes profesionales pueden ofrecerte muchas oportunidades de crecimiento, ya que te permite aprender de otros maquilladores y te conecta con nuevas oportunidades laborales.

Habilidades y competencias

Existen habilidades específicas que todo maquillista requiere tener y desarrollar, como poseer una visión innovadora; esta carrera exige estar actualizado con las tendencias, tanto de México como a nivel internacional. Esto ayudará al maquillista a tomar inspiración de otros colegas, pero desarrollando sus propias técnicas.

También es importante establecer una buena relación con los clientes y eso se logra con empatía, que es la capacidad de comprender a los demás para saber cuáles son sus deseos y necesidades.

Es importante intercambiar ideas con la persona que será maquillada a fin de lograr los mejores resultados. ESPECIAL

CT