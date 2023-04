Ben Affleck y Jennifer Lopez son una de las parejas favoritas y más queridas de la industria. El actor y la cantante se conocieron hace décadas y en ese momento vivieron un tórrido romance. Eran jóvenes e inexpertos. Cada uno hizo su vida y tuvieron parejas formales, hasta hijos. Hace un tiempo volvieron a encontrarse y decidieron retomar su romance frustrado. Se casaron y viven el segundo capítulo de su historia de amor.

Durante mucho tiempo fueron acosados por la prensa que buscaba una foto de ellos juntos, compartiendo en familia o simplemente de vacaciones o paseando por la ciudad. En este momento Ben Affleck está promocionando su última película "Air" y durante las entrevistas todos los periodistas quieren saber sobre su relación con Jennifer López. En esta ocasión el director no dudó en revelar la aventura más íntima que ha tenido con la "Diva del Bronx".

En el programa de Drew Barrymore, Ben Affleck respondió cinco preguntas relacionadas con Jennifer López y una de las respuestas estuvo relacionada con una aventura muy íntima que vivió con la cantante.

Ben Affleck contó que una vez estaban de viaje y se metieron en la piscina juntos sin ropa. "No sé si eso cuenta como bañarnos desnudos. No fue como una película universitaria de los 80 ni nada de eso", dijo el esposo de Jennifer López.

"¿Estabas desnudo?" preguntó Drew Barrymore. "Estábamos desnudos en la piscina, eso sí", dijo Ben Affleck. El público comenzó a aplaudir ante la sinceridad del actor para compartir ese momento tan íntimo con todos los fanáticos.

Además, Ben Affleck habló sobre la rutina de ejercicio y alimentación de Jennifer López." Jennifer solo come lo que quiere: galletas, helado... todo. Ella hace ejercicio, al igual que yo, pero no aparento tener 20 años por arte de magia. No se puede quitar la ética de trabajo, la ética de trabajo es real, la disciplina es real", dijo el actor.

MF