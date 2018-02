Manzanillo, Chilapa y Tecomán son las ciudades más violentas de México

Hay una justificación estadística detrás de la estrategia federal que anunció el pasado martes el secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, para enviar a más de cinco mil policías federales a distintos puntos del país: los municipios elegidos son los más violentos de México.

El Gobierno de la República centró su visión en Tijuana, Ciudad Juárez, Chilpancingo, Cancún, Tecomán y Manzanillo. Estos dos últimos, junto con Chilapa (Guerrero), son los municipios con más de 100 mil habitantes que registran las tasas más altas de homicidios dolosos en el país.

Tecomán es líder nacional con 223 ejecuciones el año pasado, pero una tasa de 181.1 asesinatos por cada 100 mil habitantes. El segundo sitio es Chilapa, con 177 homicidios y una tasa de 136.2. El tercero es Manzanillo, con 222 y 120.2, respectivamente. Para dimensionar los datos, la tasa promedio nacional es de 20.51.

Las posiciones cuatro y cinco en el ranking nacional son Los Cabos y Acapulco, con tasas de 110.1 y 102.8, respectivamente. Destacan los destinos de playa.

La semana pasada, el secretario federal de Turismo, Enrique de la Madrid, hizo un llamado para legalizar la mariguana y su uso con fines recreativos, con el objetivo de reducir los indicadores de inseguridad en zonas turísticas. Su recomendación: iniciar la medida en Quintana Roo y Baja California ante los enfrentamientos por la disputa de los territorios entre bandas criminales o narcotraficantes.

Una de las voces que secundó la legalización fue la del gobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval. En el marco de la inauguración de la XI Asamblea Plenaria de la Conferencia Permanente de Congresos Locales (Copecol), llamó a “abandonar posturas moralistas y reduccionistas” y permitir la mariguana no sólo en puntos turísticos sino en todo el país.

Destinos turísticos rebasan la media nacional de asesinatos

Doce de los 19 destinos turísticos de playa más populares rebasan el promedio nacional de homicidios. NOTIMEX/Archivo

Iba a visitar a sus padres. Se estacionó y apenas bajaba de su auto cuando dos individuos a bordo de una motocicleta se le acercaron. Uno de ellos sacó un arma de fuego y la detonó. Enseguida huyeron. Así fue como, en agosto pasado, mataron al director de la Comisión de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Manzanillo, Daniel Cortés.

En octubre, un hombre que esperaba a bordo de una camioneta justo al lado del edificio de la Secretaría de Marina, en la zona turística de Manzanillo, fue asesinado a balazos. Un mes después, la misma suerte corrió el ex director de Tránsito en aquella localidad: lo ejecutaron sobre la avenida principal del puerto colimense.

Durante el año 2017, el estado de Colima atravesó por un complicado periodo en materia de inseguridad. Fueron un total de 700 homicidios contabilizados allí. Y sólo en Manzanillo se da cuenta de 222 expedientes iniciados por asesinato: uno de cada tres. No sólo fue el destino turístico más violento del año pasado, sino la tercera localidad con más de 100 mil habitantes con la tasa más alta de México.

Pero no es sólo Manzanillo. Las Playas de Rosarito, en Baja California, registraron 108 asesinatos. Esa cifra, en un punto del país con sólo 96 mil residentes, significa una tasa de 111.6 homicidios por cada 100 mil habitantes. Cinco veces más que la media nacional.

En Rosarito, hace apenas una semana una pareja fue asesinada afuera de un bar. En julio, un periodista murió al recibir un balazo durante un altercado en un establecimiento del mismo giro, y en noviembre tres cuerpos fueron localizados, en dos hechos distintos, adentro de un vehículo abandonado.

Manzanillo, Rosarito, Los Cabos, Acapulco, Zihuatanejo, La Paz, Loreto, Puerto Escondido, Mazatlán, Tulúm, Cancún y Playa del Carmen son 12 de los principales 19 destinos turísticos de playa en el país que durante el 2017, un año con indicadores históricos en homicidios dolosos, registraron tantos hechos de este tipo que se ubicaron por encima de la tasa promedio a nivel nacional.

Puerto Vallarta, el principal destino turístico de Jalisco, registró 39 homicidios dolosos, de acuerdo con los indicadores proporcionados por la Fiscalía del Estado al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Su tasa fue de 14.1 muertes violentas por cada 100 mil habitantes, por lo que vivió un periodo menos violento que puntos como el puerto de Veracruz.

Municipios pequeños

Respecto a la tasa de homicidios dolosos, Oaxaca tiene las 10 primeras localidades si se cuenta a todos los municipios del país, aunque se trata de puntos que, en suma, tienen menos de 10 mil habitantes, y en donde se registraron 35 asesinatos durante todo el 2017. Santa María Tataltepec, por ejemplo, registra una tasa de dos mil 222.2 homicidios por cada 100 mil habitantes debido a que allí —donde según el Inegi viven sólo 360 personas— ocurrieron ocho asesinatos el año pasado.

LA VOZ DEL EXPERTO

“Llegaría turismo indeseable si legalizan la mariguana”

Guillermo Garduño Valero (investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana)

Para el experto en temas de seguridad nacional, la propuesta del secretario de Turismo, Enrique de la Madrid, para que se legalice la mariguana en algunos puntos turísticos como Baja California y Quintana Roo, sólo provocaría que llegase al país un tipo de turismo indeseable.

En las declaraciones que realizó hace unos días, el funcionario federal argumentaba que tanto Los Cabos como Cancún no debían ser víctimas de la violencia y de un trato inadecuado al tema de las drogas en el país.

Sin embargo, Guillermo Garduño opina que se debe dejar claro que el turismo que visita México no lo hace por la mariguana, “viene por otras cosas. El turismo de clase media es evidentemente familiar. Lo que más me ha llamado la atención es que este señor que dijo que él tenía una opinión personal, debería saber que como secretario de Turismo no puede emitir cuestiones de carácter personal”.

Lo más grave, señala, es que el Presidente Enrique Peña Nieto no lo haya llamado para pedirle una explicación ni lo ha desmentido, lo cual significa que acredita sus ideas, “está dejando una imagen pavorosa de ineptitud y de complicidad, precisamente con una situación de esta naturaleza”.

El experto aclara que “no es un mojigato”, pero no es el medio para promover a México, que cuenta con muchos atractivos, “el turismo es una filosofía para apertura al mundo y creer que esa sea una puerta siquiera, es desconocerlo todo”.

TELÓN DE FONDO

Más federales

Tras el anuncio del titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Alfonso Navarrete Prida, sobre el envío de cinco mil elementos de la Policía Federal para reforzar las tareas de seguridad en distintos puntos conflictivos del país, desde la noche del martes se pudo constatar en Guadalajara la presencia de varias unidades de la corporación.

Además de Jalisco, la llegada de los policías estaba prevista para localidades como Tijuana, el corredor Los Cabos-La Paz, Ciudad Juárez, en Chilpancingo, Cancún, Colima, Tecomán y Manzanillo.

El despliegue tiene como fin atender zonas urbanas conflictivas del país, de alto nivel de violencia por la disputa entre bandas del crimen organizado, a “donde se llevan las órdenes de aprehensión que la PGR tiene pendientes de ejecutar en el orden federal”.

El operativo especial lanzado por la Policía Federal el martes es perceptible en Guadalajara, donde circulan más unidades de la corporación. EL INFORMADOR/F. Atilano

Jocotepec, La Huerta y Tlajomulco lideran tasa de homicidios en Jalisco

Por la cantidad de homicidios que registraron durante 2017 respecto a la cifra de habitantes que contabiliza el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) en su último censo, los municipios de Jocotepec, La Huerta y Tlajomulco fueron los más violentos del Estado en el último año, en el comparativo de las ciudades con más de 20 mil pobladores.

Jocotepec, por ejemplo, es una localidad en la que viven 46 mil 521 jaliscienses y en la que ocurrieron 13 homicidios por arma de fuego, uno por arma blanca, otro caso en donde no se tuvieron mayores datos y tres más ocurrieron por “otras causas”, lo que significa una tasa de 38.6 homicidios por cada 100 mil habitantes. Casi el doble de la media nacional (20.5).

Según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, hay 11 municipios de Jalisco con más de 20 mil ciudadanos viviendo en éstos, cuya tasa supera el indicador promedio nacional. Y figuran cinco localidades metropolitanas: Tlajomulco de Zúñiga, Tonalá, El Salto, Ixtlahuacán de los Membrillos y Tlaquepaque.

Aunque Guadalajara y Zapopan registraron la mayor cantidad de asesinatos el año pasado (266 y 209, respectivamente), su tasa de 18.2 y 15.6 homicidios los ubica en las posiciones 15 y 17 del ranking estatal.

Sin embargo, Jalisco como Estado, aún con cifras récord por la cantidad de homicidios durante el año pasado, registra una menor tasa a la media nacional: 16.88 homicidios por cada 100 mil habitantes.

Respecto a los 23 municipios medianos y grandes, o en los que hay más de 50 mil habitantes, siete rebasan la media nacional. Incluso Chapala, una localidad con gran atractivo turístico, registra una tasa de 23.6 asesinatos por 100 mil habitantes.

En diciembre pasado, el gobernador Aristóteles Sandoval reconoció que el rubro de la seguridad es uno de sus mayores retos, tanto por el comportamiento del delito como por el periodo electoral en puerta. Tres meses atrás, el gobernador y los alcaldes metropolitanos anunciaban sus estrategias para hacer frente al tema. Entre éstos se cuenta la homologación salarial de cuerpos policiales, prometida e incumplida para estas fechas; el reforzamiento del patrullaje, que ahora da cuenta incluso de oficiales del Ejército y la Policía Federal; una aplicación para detectar la incidencia de delitos por colonia (Seguridad Map Jalisco), que ya está habilitada, así como la unificación de horarios en el cierre de bares y centros nocturnos.

Hay otra realidad. Si se analizan todos los municipios, independientemente de su población, se confirma que pequeñas localidades como Ejutla, San Cristóbal de la Barranca, Ixtlahuacán del Río, San Marcos y Juanacatlán son, en ese orden, las más violentas del Estado; sin embargo, en conjunto apenas suman 45 mil 797 habitantes.

LA VOZ DEL EXPERTO

“Prisión preventiva por la portación de arma”

Anuar García Gutiérrez (integrante de la Asociación SOS Jalisco)

Aunque el año pasado el Ejecutivo estatal no aceptó la propuesta de SOS Jalisco para que en las zonas de mayor índice delictivo se desarrollaran operativos de desarme ciudadano, finalmente la autoridad implementó operativos, indica Anuar García Gutiérrez. Sin embargo, considera que éstas no han dado los resultados esperados.

“Lo que hemos visto es que, a pesar de que se dijo que no, existen unas unidades mixtas”. En estas participan patrullas de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), de la Policía Federal, de la Fuerza Única de Jalisco y de la Policía Municipal.

Detalla que estos operativos de seguridad no han dado resultados porque se han convertido en la “puerta giratoria”, ya que las personas detenidas pueden pagar una fianza y quedar libres. “De qué nos sirve llevarlo a cabo si al final de cuentas ahorita el delito de portación de arma de uso exclusivo del Ejército, pues ya no es un delito que traiga aparejada prisión oficiosa. Te pueden agarrar con una Barret calibre .50 en la calle y no existe dentro del capítulo de los delitos de prisión oficiosa, en el 21 Constitucional ni el Código Nacional de Procedimientos Penales, el señalamiento de que la gente se tenga que quedar internada dentro del Centro de Readaptación Social”.

Ante la implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal, la Asociación SOS ha promovido reformas para que aplique nuevamente la prisión preventiva oficiosa por la portación de armas de uso exclusivo del Ejército. A nivel local impulsan regular el uso de armas de juguete. “Tenemos que la cifra va en aumento” en los robos con estos juguetes.

