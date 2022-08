9 Beautiful Stranger (1999)

La canción “Beautiful Stranger” de Madonna fue incluida en la banda sonora de la película “Austin Powers: The Spy Who Shagged Me”, y es considerada una canción de pop psicodélico inspirado en la estética de bandas como The Doors o The Beatles. La letra narra la historia del enamoramiento hacia una persona a quien nunca se le llega a conocer del todo.