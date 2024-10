Lucha libre: Estampa de la cultura mexicana

La cultura mexicana no puede prescindir del folclor, el entretenimiento y la distinción de la lucha libre, la cual se ha caracterizado por sus carismáticos y emblemáticos luchadores, alegres combates y recintos de antaño que congregan a personas de cualquier tipo de estrato social.

Si bien no todas las personas nacidas en México han tenido la oportunidad de ver al menos una función de lucha libre, ya sea en vivo o por televisión, la mayoría conoce de qué tratan las mismas o cuál es la esencia de este deporte-espectáculo que lleva más de 90 años de tradición.

La lucha libre mexicana es tan importante en la representación del país y sus habitantes que en 2016 el Senado de la República declaró el 21 de septiembre como Día Nacional de la Lucha Libre y del Luchador Profesional Mexicano; y en 2018, el gobierno de la Ciudad de México declaró a esta disciplina como Patrimonio Cultural Intangible de la mencionada localidad.

Como en todos los demás temas, el estado de Jalisco también destaca en la historia de la lucha libre, ya que ha sido cuna de grandes luchadores como Apolo Dantes, Rayo de Jalisco Jr o Cuauhtémoc “Diablo” Velasco, quien, además de ser un destacado sobre el ring, también fue maestro de otras figuras, dejando un legado muy importante.

Arena Coliseo, inaugurada en 1959. EL INFORMADOR/Archivo

Entre las calles más antiguas de Guadalajara, exactamente en la colonia Analco Centro, se encuentra el segundo inmueble más importante de México para presenciar funciones de lucha libre: la Arena Coliseo de Guadalajara. En este 2024, el recinto cumplió 65 años desde que abrió sus puertas un 20 de junio de 1959, día en el que acogió una pelea de box, pero que un día después, se engalanó con la batalla estelar entre Blue Demon y el Espectro.

Pese a que en Jalisco no es el deporte más popular, sí es uno de los consentidos, y como muestra está el mítico “Martes de glamour”, que se rige bajo la bandera del Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL), una cita semanal en la que los tapatíos pueden disfrutar de luchas con figuras estelares de la empresa y en las que personas de todas las edades se reúnen para olvidarse un poco de su día a día en un entorno de ambiente sinigual.

Los espacios para poder practicar y ver lucha libre en Guadalajara tienen su origen en los años 50, con arenas improvisadas como la Arena Oblatos, la Canadá Dry, plaza de toros El Progeso, pero gracias al que es considerado como el padre de la lucha libre mexicana, Salvador Lutteroth, inició un proyecto para traer a la Perla Tapatía el recinto más grande de la ciudad para albergar esta disciplina, es que hoy en día se puede seguir exhibiendo funciones de gran calidad.

Cambios que modifican su esencia

Daniel López, "El Satánico". EL INFORMADOR/Archivo

La lucha libre en México tiene su origen en el siglo XIX con la ocupación francesa, que trajo consigo la lucha grecorromana, misma que marcó un hito en la nación. Sin embargo, hay indicios de que desde la cultura antigua como la Olmeca, ya se registraban enfrentamientos de los guerreros contra pueblos vecinos en Mesoamérica.

Fue hasta en 1933 cuando se sentaron las bases de la Empresa Mexicana de Lucha Libre, precursora del actual CMLL, gracias a la labor del señor Lutteroth, quien también inauguró la Arena México con una cartelera que incluyó a luchadores como Bobby Sampson y Yaqui Joe. Los combates de lucha libre que se conocen hoy se fueron adaptando a los propios luchadores mexicanos, que les agregaron su esencia para hacerla distintiva al resto.

Conforme el tiempo avanzó, a la lucha libre se le agregó más colorido, como ejemplo están las máscaras que le dan un toque de magia a este deporte. Sin embargo, la disciplina también evolucionó con los jóvenes que intentaron hacerla más llamativa a través de acrobacias en el aire, mismas que, asegura Daniel López “El Satánico”, luchador y entrenador en activo, hacen que se pierda la esencia de la lucha libre.

“Ya se perdió precisamente lo que es la esencia de la lucha. La verdadera lucha libre es el llaveo contra llaveo. La gente, con todo el respeto que a mí merece, cree que todo este tipo de lances aéreos es lucha. Y sólo es un complemento del luchador que tiene la habilidad de hacer ciertas acrobacias en el aire”.

“Pero, si lo miramos a fondo, yo nunca he visto a alguien aplicar una llave en el aire. Yo nunca he visto que alguien se rinda en el aire. Yo nunca he visto que inicies una lucha en el aire. Entonces es un complemento de las habilidades del cuerpo que tiene cierto elemento. Y ahorita ha gustado al público porque precisamente es nuevo y no sabe lo que es la esencia de la lucha. Por lo cual no les estoy diciendo ignorantes. Simplemente es un público que no vio la original lucha”, expresó “El Satánico”.

Bajo el análisis de este experto, además de generar un espectáculo más atractivo, los luchadores se ponen en riesgo por múltiples lesiones que pueden generarse a sí mismos por ciertas fallas en las acrobacias que realizan, por lo que, en un futuro, tal vez ya no haya luchadores longevos como en la actualidad.

“Con lo que hacen de malabares, los lances o en las cuerdas, los luchadores jóvenes creen que esa es lucha. Pero también cuando hay una falla en la ubicación del rival que no le llegas por la distancia o calculaste mal la salida, estos luchadores son de corto tiempo, porque están muy lastimados, muy castigados, muy golpeados y fracturados”.

“Entonces, no dicho por mí, dicho por los médicos de la Arena México, el luchador actual es de tres a cinco años para que esté bien. Después de eso, está todo lesionado. Ya no va a haber luchadores longevos como los de antaño. Por ejemplo, un servidor que acaba de cumplir 51 años activo”, agregó el propio “Satánico”.

Al ser cuestionado del por qué hoy en día no existen luchadores de gran renombre como el Santo, Blue Demon, e incluso el Místico, que sigue brindando funciones de lucha y es reconocido a nivel mundial, dijo que la vieja escuela influyó para inculcar en ellos la pasión por este deporte.

“La escuela que les inculcaron, el respeto a la profesión, que es el arte de ser un defensor, de aplicar el llaveo contra llaveo, fueron factores para que nacieran luchadores de ese calibre. Después vino la evolución y comenzaron a salir luchadores más suicidas como ‘Black Shadow’, que fue de los primeros en realizar ese tipo de lances. Y los más jóvenes dijeron, ‘si esto pegó, pues puede que le guste más al público’, y más allá de tener amor por esta profesión, buscan hacerlo más llamativo”, indicó López.

Ejemplo de vigencia

Arlequín. Luchador profesional. EL INFORMADOR/Archivo

Arlequín es uno de los luchadores de antaño, pero no tan antiguo, que continúa subiéndose al ring en la Arena Coliseo de Guadalajara. Él mismo ha evolucionado junto con la lucha libre, asegurando que esta profesión tiene aún mucho qué ofrecer, pero siempre y cuando las futuras generaciones trabajen bajo las banderas del profesionalismo y la seriedad.

“Todos los luchadores que somos hechos aquí en la Arena Coliseo de Guadalajara estamos hechos con la vieja escuela, no desconocemos la lucha moderna y también han visto que ponemos en su lugar a todos los ‘chapulines’ que ahorita andan innovando.”

“Para mantenerte en el gusto del público tienes que echarle muchas ganas. Ser consistente en el entrenamiento y mantenerte profesional. Puedes vivir de la lucha libre, pero el esfuerzo y la dedicación es primordial para continuar con esta bonita tradición”, comentó Arlequín.

Respecto a la actualidad de la lucha libre opinó que, precisamente, las innovaciones son las que tienen encantados a los nuevos públicos por las acrobacias que hay en ellas. Sin embargo, él se maneja a la “antigüita” para ganar sus combates.

“Ambas escuelas tienen mi respeto como luchador profesional, te lo digo. A mí me gusta mucho el actuar terrestre, no desconozco lo aéreo, también hago movimientos aéreos, pero yo soy más un luchador rudo y duro, un hueso duro de roer, yo estoy más hecho a la antigua, me gusta más la lucha aguerrida, la lucha golpe a golpe. Obviamente la lucha aérea ha venido a innovar y es lo que ahorita al nuevo público que son los niños los tiene maravillados.”

“Al final del día, lo importante es combinar los dos estilos para que la lucha libre siga vigente entre la sociedad. Los que entrenamos bajo la tutela de Daniel López ‘El Satánico’, nos esforzamos en los entrenamientos para que cada martes sea inolvidable”, finalizó el luchador.