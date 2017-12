Los romances de ‘Chicharito’ Hernández este 2017

En 2017 la vida de Javier ‘Chicharito’ Hernández no sólo estuvo muy activa en las canchas sino también en el terreno amoroso. Y es que comenzó el año con los planes de casarse, pero muy temprano se dio a conocer que no sería así, luego se dijo sobre un fugaz romance que mantuvo con una actriz mexicana y ahora se le relaciona con una actriz española.



Para octubre de 2016, Javier Hernández sorprendía con la noticia de que se casaría con Lucía Villalón, joven periodista española con la que mantuvo un noviazgo de más de año y medio y con la que tenía planes de casarse en verano de 2017.

Sin embargo, en la última semana de Enero, medios españoles dieron por terminada la relación. Aun cuando las invitaciones para la boda ya se habían entregado y los preparativos para la misma iban muy avanzados, la pareja decidió separarse.

Semanas antes, la periodista tuvo problemas pulmonares que la llevaron al borde de la muerte, y después de su ruptura con el futbolista mexicano comentó que éste no la apoyó durante su enfermedad y eso generó grandes problemas en su relación, declaraciones que dio días después de que a Javier Hernández se le viera muy romántico con alguien más en calles de París.

La fugaz historia entre ‘Chicharito’ y Camila Sodi

Para inicios de febrero, Javier Hernández publicó una imagen en su cuenta de Instagram donde revelaba cómo celebraba el Día de San Valentín con una cena frente a la Torre Eiffel en París, tan sólo unos días después de que se le captara por las calles de aquella ciudad junto con la actriz Camila Sodi.

Pero la relación no evolucionó de la mejor manera y así como con indirectas en redes sociales dieron a conocer su romance, con las mismas indirectas la actriz Camila Sodi dejó entrever su ruptura con algunas publicaciones en redes sociales. La más recordada, aquella donde cantaba “te quedó grande la yegua” de Alicia Villarreal.

"Fue demasiada presión de los medios, no pudimos, estábamos en una relación a distancia y fue demasiado"

Meses después, la actriz misma dio a conocer que la ruptura se debió a que "Fue demasiada presión de los medios, no pudimos, estábamos en una relación a distancia y fue demasiado. Mucho escarnio, mucha cosa encima de algo muy bonito, mucha cosa muy fea que no tenía que ver con nosotros".

Su romance con Andrea Duro

Pasada su historia con Camila Sodi, el futbolista continuó su vida amorosa de nuevo con una madrileña. Andrea Duro es su nombre y su profesión es la de actriz, que desarrolla desde sus 15 años y que le ha permitido trabajar para series de televisión y películas españolas.

Felicidad en estado puro @ch14_instagram ♥️ Una publicación compartida de Andrea Duro (@andreaduro) el Ago 6, 2017 at 3:28 PDT

A principios de agosto, la actriz publicó una fotografía con el futbolista en la que hacía sospechar una posible relación. Después de algunas fotografías y comentarios en los que se coqueteaban uno a otro se dio a conocer que mantenían una relación formal entre ellos.

Incluso hace semanas, el 16 de diciembre, Javier ‘Chicharito’ Hernández publicó una fotografía con la actriz acompañada del fragmento de la canción “Otras vidas” de Carlos Rivera: "No sé qué es lo que hice en otras vidas, ¿a quién tuve salvar para que me salvaras tú?, tal vez cure en la guerra mil heridas para que hoy en tus brazos encontrara la quietud. No sé si yo te encontré o si me encontraste tú...te amo".

Por su parte ella presumió un beso que le dio a su pareja el pasado 26 de diciembre y compartió la instantánea con la frase “Voy con todo si voy contigo”, siendo así la última conquista que el seleccionado mexicano tuvo durante estos 12 meses.