Los más votados de las últimas dos décadas

El proceso electoral 2021 terminó en Guadalajara con 273 mil 666 votos a favor del candidato del partido Movimiento Ciudadano (MC), Pablo Lemus Navarro, quien se convertirá en el próximo alcalde de la capital de Jalisco. Sin embargo, es quien menos sufragios ha obtenido desde el año 2000 si se le compara con sus antecesores.

De acuerdo con cifras del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) de Jalisco, el candidato Alfonso Petersen Farah (PAN) obtuvo 387 mil 617 votos en el proceso electoral de 2006; es decir, 41% más que el emecista.

El actual gobernador de Jalisco consiguió 337 mil 297 sufragios en el proceso electoral de 2015, cuando los ciudadanos lo eligieron para encabezar al Ayuntamiento tapatío. Antes, Ramiro Hernández García (PRI) logró 322 mil 155 votos en 2012 y a Fernando Garza (PAN) lo eligieron 318 mil 941 ciudadanos en el año 2000.

Pablo Lemus es parte de los candidatos a la alcaldía de Guadalajara que han salido victoriosos de la elección, pero con menos de 300 mil votos. En dicha lista están el priista Aristóteles Sandoval (297 mil 521), el panista Emilio González (295 mil 253) y el emecista Ismael del Toro (285 mil 663).

Pero, ¿cómo y por quién han votado los tapatíos? A continuación, una lista con los perfiles de quienes han ganado la elección por el Ayuntamiento de Guadalajara en las últimas dos décadas.

Reciben “amor” de Guadalajara

Alfonso Petersen Farah (PAN)

Elección de 2006

Porcentaje de participación ciudadana: 60.94

Votos obtenidos: 387 mil 617

¿Quién es?

Médico de profesión. Presidente municipal de 2007 a 2009. Además, encabezó la Secretaría de Salud Jalisco (SSJ) en dos periodos: 2001 a 2006 y 2009 a 2011. También fue secretario técnico del Consejo Nacional de Salud de la Secretaría de Salud del Gobierno federal en el periodo 2012-2014. Fue regidor en el Ayuntamiento de Guadalajara en 2015.

Momentos destacados:

Como alcalde de Guadalajara solicitó un crédito de mil millones de pesos para la obra de las Villas Panamericanas. Dejó la presidencia municipal y pidió licencia al cargo en 2009 para sumarse a la Secretaría de Salud por invitación del entonces gobernador, Emilio González Márquez.

Ramiro Hernández García (PRI)

Elección de 2012

Porcentaje de participación ciudadana: 62.3

Votos obtenidos: 322 mil 155

¿Quién es?

Está afiliado al PRI desde 1971. Gobernó Guadalajara de 2012 a 2015. Previamente, en 1991 fue diputado federal, aunque también fue legislador local entre 1998 y 2001, y de 2004 a 2007. En el periodo de 2000 a 2006 fue senador suplente, y de 2006 a 2012 obtuvo el puesto como senador de primera minoría.

Momentos destacados:

Fue coordinador de campaña del candidato del PRI a la gubernatura de Jalisco, Eugenio Ruiz Orozco, quien perdió ante el panista Alberto Cárdenas Jiménez en los comicios de 1994. Como alcalde, enfrentó la crisis por el incendio del mercado Corona, lo que implicó la reconstrucción del edificio y obligó a reubicar a sus locatarios en tanto esa tarea se realizaba.

Fernando Garza Martínez (PAN)

Elección del año 2000

Porcentaje de participación ciudadana: 57.6

Votos obtenidos: 318 mil 941

¿Quién es?

Gobernó Guadalajara entre los años 2001 y 2003. En 2006 contendió por la candidatura del PAN al Gobierno de Jalisco, pero al final la ganó Emilio González Márquez. Luchó de nueva cuenta por ese cargo de elección en 2012, pero ahora bajo las siglas del PRD. De regreso en el PAN, fue candidato a la alcaldía de Guadalajara este año, donde obtuvo apenas 38 mil 160 votos.

Momentos destacados:

El político es recordado por su frase: “yo miento, tú mientes, todos mentimos”, al justificar un tema municipal que tuvo un destino diferente al anunciado en un inicio. En 2009 renunció al partido blanquiazul porque no le dieron la candidatura a la presidencia municipal de Guadalajara. Aseguró que el PAN en Jalisco estaba controlado por Francisco Ramírez Acuña, Eduardo Rosales y Jorge Salinas.

Aristóteles Sandoval Díaz (PRI)

Elección de 2009

Porcentaje de participación ciudadana: 52.1

Votos obtenidos: 297 mil 521



Semblanza

Abogado de profesión, militó en el PRI Jalisco. Fue regidor en el Ayuntamiento de Guadalajara en 2001 y fue electo como diputado por el Distrito 11 local en 2003. En 2009 fue el candidato ganador a la presidencia municipal de Guadalajara, lo que lo convirtió en el alcalde más joven en la historia, con 35 años. Fue electo gobernador de Jalisco en los comicios de 2012.

Momentos destacados

En octubre de 2020, el exgobernador encaró al PRI. A través de un video, detalló que había inconformidad de su parte porque “no hay futuro en el PRI recurriendo al pasado”. La madrugada del 18 de diciembre de 2020, Aristóteles Sandoval fue asesinado a balazos en el bar Distrito 5, en Puerto Vallarta. La Fiscalía del Estado todavía investiga el móvil del crimen.

Emilio González Márquez (PAN)

Elección de 2003

Porcentaje de participación ciudadana: 53.9

Votos obtenidos: 295 mil 253

¿Quién es?

Militante del PAN desde 1992. Fue regidor en el Ayuntamiento de Guadalajara en 1995 y dos años después resultó electo como diputado federal. Gobernó la capital de Jalisco entre 2003 y 2005. Diez años después, en 2015, el PAN Guadalajara lo señaló por apoyar a candidatos de Movimiento Ciudadano y lo expulsó, aunque él sigue afiliado al partido blanquiazul.

Momentos destacados:

En 2008 entregó un cheque por un monto de 15 millones de pesos a la Asociación Mexicana de Bancos de Alimentos, y ante las críticas de ciudadanos y medios de comunicación declaró: “Yo tengo poco de gobernador, pero a lo mejor ya se dieron cuenta de que a mí lo que algunos poquitos dicen me vale mad... Así de fácil. Yo sé lo que se tiene que hacer en Jalisco”. Y remató con una mentada que días después tuvo eco con una manifestación ciudadana. A él se le critica por la gestión de las Villas Panamericanas, lo que abrió la puerta a la edificación en zonas de recarga de mantos freáticos.

Ismael del Toro Castro (MC)

Elección de 2018

Porcentaje de participación ciudadana: 61.4

Votos obtenidos: 285 mil 663

¿Quién es?

Ganó la elección a la presidencia municipal de Guadalajara en 2018, aunque su carrera como funcionario público arrancó como secretario general de Tlajomulco de Zúñiga en el año 2010. Dos años más tarde, Del Toro recibió los votos suficientes para convertirse en alcalde de Tlajomulco. En 2015 resultó electo diputado local por el Distrito 7.

Momentos destacados:

En marzo de 2021 renunció a la candidatura a la presidencia municipal de Guadalajara por motivos familiares. El puesto lo ocupó Pablo Lemus Navarro. Como alcalde de Guadalajara se fijó el compromiso de renovar los espacios de concurrencia pública para tratar de reducir la incidencia delictiva, haciendo que los ciudadanos —y no los delincuentes— se apropiaran de dichos puntos.

Pablo Lemus Navarro (MC)

Elección de 2021

Porcentaje de participación ciudadana: 47

Votos obtenidos: 273 mil 666

¿Quién es?

Ganó la elección por la presidencia municipal de Guadalajara para el periodo 2021-2024. Ha ocupado dos veces la alcaldía de Zapopan (en 2015 y en 2018 fue el primer alcalde reelecto de esa localidad). Previo a iniciar su carrera política se desempeñó como empresario y comunicador, pues presidió la Coparmex Jalisco y fue conductor de un noticiero radiofónico.

Momentos destacados:

Durante su segundo periodo como presidente municipal de Zapopan, Pablo Lemus negó expedir las licencias de habitabilidad para las Villas Panamericanas tras el desistimiento de los juicios por parte de organizaciones ambientalistas. Por su parte, el gobernador aclaró que no se le pidió cambiar el uso de suelo o de permisos pues, aclaró, ya los tenía previo al ejercicio de funciones de ambos funcionarios.

LA VOZ DEL EXPERTO

La mayoría de ciudadanos no se siente representada

José Antonio Elvira (integrante del Observatorio Político Electoral de la UdeG)

Para el integrante del Observatorio Político Electoral de la Universidad de Guadalajara (UdeG), José Antonio Elvira de la Torre, el abstencionismo no se puede explicar desde la apatía, sino por la falta de representación de los partidos políticos.

“No es una razón válida la apatía o falta de responsabilidad. Los ciudadanos que no votan no son irresponsables. Hay personas que no se sienten representadas suficientemente”, detalló el académico.

El abstencionismo también se explica a través de una estrategia de los partidos políticos, quienes le apuestan a una baja participación. “Los que tienen gobiernos o estructura pueden movilizar gente y a ellos les beneficia el abstencionismo”.

Al panorama de la falta de representación y la estrategia política que fomenta que la gente no acuda a votar se suman las campañas de desinformación, factores que contribuyen a que las estructuras de los partidos puedan decidir el resultado. “Una baja participación en los comicios les permite a sus estructuras tener mayor peso”.

Por último, el especialista de la UdeG explicó que en las elecciones intermedias regularmente se registra una menor participación que en las sexenales porque “la gente piensa que no es lo mismo votar para gobernador que para presidente del país, aunque la mayoría no encuentra la razón, pero es igual de importante elegir a los diputados federales, locales y alcaldes”.

