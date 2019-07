López Obrador y la IP jalisciense apoyos vía créditos

Tras la segunda reunión del sector empresarial jalisciense con Andrés Manuel López Obrador (AMLO) acordaron impulsar la economía de Jalisco mediante el incremento de los créditos a través de la banca de desarrollo, confirmó el Presidente. “Llegamos a algunos acuerdos. Alfonso Romo (jefe de la Oficina de Presidencia), Enrique Alfaro y José Luis González Íñigo (enlace entre Romo y la iniciativa privada), los tres coordinarán las mesas de trabajo para apoyar la actividad productiva, que se pueda tener acceso a los créditos de la banca de desarrollo para fortalecer la producción y el mercado interno”, aseveró López Obrador.

El encuentro, celebrado ayer en la Cámara de Comercio de Guadalajara, cerró algunos temas como la seguridad y las obras de infraestructura para Jalisco, como la Línea 3 (López Obrador remarcó el apoyo de cuatro mil 500 millones de pesos que entregará la Federación este año para culminar el proyecto), y se llegó a la conclusión de que hay más confianza entre el sector privado y el Gobierno federal. “Fue una muy buena reunión con empresarios y el gobernador Enrique Alfaro. Estamos trabajando de manera coordinada”, acentuó el Presidente, quien destacó el potencial económico de Jalisco en sectores como el alimentario. “Es un Estado estratégico de mucha producción agroindustrial, la mayor del país”.

El apoyo al sector empresarial mediante la banca de desarrollo se ha promovido durante 2019. En la Quinta Convención de Industriales celebrada en Puerto Vallarta, en junio pasado, el director de Nacional Financiera, Eugenio Nájera, aseguró a los empresarios que ambas instituciones contaban con 735 mil millones de pesos disponibles para este año. Este recurso podría dirigirse para apoyar a empresas de 21 sectores productivos, así como incrementar el contenido nacional de las exportaciones.

Por su parte, el gobernador Enrique Alfaro precisó que la reunión con AMLO deja a su administración con un sabor “optimista”.

Tras escuchar los argumentos técnicos, el Presidente manifestó el apoyo para continuar con las obras de abasto de agua en Jalisco. Ayer se dio tiempo de saludar a las personas que se acercaron a la Canaco. EL INFORMADOR/E. Barrera

Evaluarán avances en economía

Los temas planteados al Presidente de la República por los representantes de la iniciativa privada tendrán seguimiento y se evaluarán los avances, informó el coordinador del Gabinete de Crecimiento y Desarrollo Económico del Estado, Alejandro Guzmán Larralde. Tras el encuentro, destacó la forma en que se dio el diálogo y que el sector productivo expuso los asuntos en los que se requiere apoyo del Gobierno federal. “Se conformó un buen acuerdo para darle seguimiento a los temas. No se definieron plazos, pero se hará un equipo conformado por el gobernador Enrique Alfaro, un representante del sector privado, José Luis González Íñigo, y Alfonso Romo, jefe de la Oficina de Presidencia. Y entre este equipo se dará continuidad y respuesta a las problemáticas planteadas”.

Mauro Garza Marín, presidente de la Coparmex en Jalisco, remarcó la importancia de este tipo de diálogos y que se puedan escuchar las preocupaciones de los jaliscienses del sector empresarial.

Reconoció que hay asuntos en los que discrepan de las ideas del Presidente, como en el tema del petróleo. Consideró que el mandatario está “casado” con una política con la que no comulgan, pero insistió en que lo importante es el diálogo.

En lo referente a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) existieron posturas coincidentes en que debe existir apertura para que participe la iniciativa privada.

El titular del Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco, Rubén Masayi González Uyeda, subrayó que hablaron de buscar alternativas para dar apoyos a la agroindustria y las pequeñas y medianas empresas, a través de esquemas financieros y la banca de desarrollo. Explicó que habrá trabajo conjunto con Alfonso Romo, jefe de la Oficina de la Presidencia.

Descarta amenaza de recesión

El Presidente descartó una amenaza de recesión en México, como alertaron las firmas estadunidenses Bank of America y Merrill Lynch. Aunque reconoció que podría haber menos crecimiento, afirmó que hay más desarrollo porque existe mejor distribución de la riqueza.

En ese sentido, sostuvo que “vamos bien y estamos de buenas”, y consideró que durante el periodo neoliberal no hubo crecimiento ni distribución de la riqueza. La diferencia, acentuó, aunque haya menos crecimiento existe más desarrollo, más distribución de la riqueza. “Eso no lo conciben los tecnócratas. No veo amenaza de recesión”.

Cuestionó por qué sus críticos no hablan de que el peso es la moneda que más se ha fortalecido en el mundo con relación al dólar, que la inflación ha disminuido y que hay una diferencia entre el crecimiento y la distribución de riqueza. “No tengo la menor duda de que puede existir esa disminución en la tasa de crecimiento, pero está aumentando el nivel de desarrollo, porque hay una mejor distribución del ingreso”.

Tras considerar que seguirán los cuestionamientos sobre el manejo económico en su Gobierno, dijo que “estas corredurías, la prensa financiera, nacional e internacional, fueron como alcahuetes de la política de saqueo de los últimos años. Si no alcahuetes, guardaron un silencio cómplice”.

Opinó que “se le da vuelo” a esto porque no están contentos con la nueva política económica del país, y apuntó que los tres factores clave para el manejo de la economía son que el peso se mantenga estable y fuerte, que no haya inflación o esté controlada, y que aumente el crecimiento.

Acentuó que “hay nostalgia por la anterior política económica neoliberal y existe como un club de defensores de esa política neoliberal que fue un fracaso. Todavía no se resignan a que ya no vamos a seguir con esa política económica”.

Por otra parte, López Obrador firmó en Nayarit un memorándum para impulsar reformas a la Ley de Salud, con el cual desaparece al Seguro Popular y lo sustituye por el Instituto de Salud para el Bienestar, que tendrá un presupuesto, de entrada, de 80 mil millones de pesos del Fondo de protección contra gastos catastróficos.

Al hacer una revisión en el hospital de San Cayetano, el Presidente leyó el memorándum con los lineamientos del Nuevo Sistema de Salud Pública, que incluye un decálogo por medio del cual se faculta al nuevo instituto a atender a toda la población abierta que no cuenta con seguridad social, bajo la dirección de Juan Antonio Ferrer, que trabajará en coordinación con el IMSS y el ISSSTE para salvar la vida a todos los pacientes.

“Se creará el Instituto de Salud para el Bienestar, que sustituirá las funciones del denominado Seguro Popular, que ni era seguro, ni era popular”.

Y planteó que, de ser necesario, se creará una distribuidora de medicamentos para garantizar el abasto en todos los centros médicos y hospitalarios del país, pues no es posible que a las comunidades más apartadas lleguen productos “chatarra”, pero no medicinas.

Ofrece AMLO más seguridad para Jalisco

El Presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que más integrantes de la Guardia Nacional se sumarán a Jalisco para mejorar la seguridad. “No son todos, van a seguir llegando y vamos a proteger a los ciudadanos”. Hasta el momento suman tres mil 500 elementos distribuidos en el Estado, de los cuales más de mil 500 se concentran en la Zona Metropolitana de Guadalajara.

La Guardia Nacional está presente en la Entidad desde el 2 de julio. “El compromiso del Gobierno federal es apoyar al Gobierno estatal y trabajar juntos para conseguir la paz en Jalisco. Estamos trabajando todos los días para cumplir con el propósito de garantizar la paz y la tranquilidad, en especial aquí, donde se está padeciendo de más inseguridad y violencia. Estamos decididos a dar atención especial a Jalisco para resolver el problema”.

Por su parte, el gobernador Enrique Alfaro añadió que en la reunión con empresarios de ayer se abordó el tema de la seguridad y se puntualizó con el Presidente la aprobación del mando de la próxima Policía Metropolitana de Guadalajara, la cual trabajará coordinadamente con el Gabinete Nacional de Seguridad.

Durante la primera reunión con López Obrador en la Ciudad de México, los empresarios de Jalisco le remarcaron al Presidente la urgencia de resolver este tema.

Ayer, representantes de la iniciativa privada jalisciense dieron su voto de confianza a las estrategias del Gobierno federal para mejorar la seguridad en el país. El abogado Rodrigo Lazo Corvera, quien fue el encargado de exponer las inquietudes en la materia, dijo que vio a un Presidente que estuvo de acuerdo en casi todos los puntos que le señalaron. “Se vio muy confiado en que su estrategia de la Guardia Nacional dará resultados”.

Comentó que le manifestó la preocupación porque sólo han arribado a Jalisco 50% del personal que integrará la Guardia Nacional en el Estado, a pesar del compromiso que asumió el Gobierno federal con Jalisco.

“Sí le damos el voto de confianza, pero estamos conscientes de que hace falta mucho por hacer. Hay muchos temas complejos. Él confía en el proyecto de la Guardia Nacional, que todavía no se puede evaluar porque apenas está entrando en vigor”.

Añadió que, aunque respalda los planteamientos de seguridad, no está de acuerdo en que elementos del Ejército o de la Marina hagan tareas que deben cubrir las corporaciones policiales. También urgió a que se redoble el ataque a las finanzas de las organizaciones delictivas, a través de la estricta aplicación de la Ley de Extinción de Dominio. Refirió que, a casi cinco años de la implementación en el Estado del Nuevo Sistema de Justicia Penal, todavía falta mucho en capacitación y dotación de recursos para todos los operadores.

Los Gobiernos federal y estatal también firmaron ayer el acuerdo para la construcción de la Línea 4 del Tren Ligero. En la foto, Javier Jiménez Espriú, Andrés Manuel López Obrador y Enrique Alfaro. FACEBOOK/EnriqueAlfaroR

Firman acuerdo para la Línea 4

Al encabezar la mesa de presentación de avances de la Línea 3, el Presidente Andrés Manuel López Obrador firmó, junto con el gobernador Enrique Alfaro, un acuerdo para respaldar la construcción de la Línea 4 del Tren Ligero, que se conectaría con Tlajomulco.

En su gira de trabajo por Jalisco, el Presidente detalló que “se está suscribiendo un acuerdo para elaborar el proyecto ejecutivo de la Línea 4, de Tlajomulco a Guadalajara, otra línea que se va a construir… es un compromiso que hicimos en campaña, digo hicimos porque, aunque participamos de manera autónoma, creo que Enrique (Alfaro) hizo también ese compromiso en Tlajomulco, lo hice yo en la campaña y vamos a cumplir”.

Añadió que la Línea 4 tendría una longitud de 20 kilómetros y que el documento suscrito ayer abarca el compromiso de cubrir costos del proyecto ejecutivo. “Se está firmando un convenio de colaboración para financiar el proyecto ejecutivo. No puede haber obra, no se puede ejecutar obra si no hay un proyecto. Ya se cuenta con el dinero para el proyecto, la mitad es aportación del Gobierno del Estado, según me informan, y la otra mitad del Gobierno federal”.

Por su parte, Enrique Alfaro agradeció a nombre de los jaliscienses por el apoyo para iniciar la ruta de consolidación de la Línea 4, así como el apoyo para la conclusión de la Línea 3 que, conforme a las previsiones de la Secretaría de Comunicaciones y Transporte, estaría terminada este año. “De la Línea 4 es una lucha del Sur de la ciudad, particularmente del municipio de Tlajomulco, de muchos años. El hecho de que usted cumpla este compromiso que hizo en campaña y como usted dice, independientemente de dónde andábamos cada quien, entendimos la importancia de esta obra y lo comprometimos como un asunto al que había que entrarle… le puedo decir porque lo conozco, porque me tocó gobernar ese municipio, el pueblo de Tlajomulco le va a estar de corazón agradecido”.

Por otra parte, el secretario de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriú, aseguró que la Línea 3 estará lista en diciembre de este año, a pesar de los retrasos en la parte subterránea de la obra y la tardanza en la llegada de los neoprenos o sistemas de amortiguamiento que se instalan en los pasos elevados del tren. “Vamos muy bien”.

Aseguró que ya se han sustituido algunos neoprenos y están a la espera de recibir el resto. “No me preocupa nada, sólo estar al pendiente”.

El Presidente respalda acuerdo para resolver el abasto de agua

El Presidente Andrés Manuel López Obrador dio su respaldo al acuerdo alcanzado por los Gobiernos de Jalisco y Guanajuato para solucionar el problema del abasto de agua, aseguró César de Anda, coordinador del Consejo Consultivo para la Innovación, Crecimiento y Desarrollo Sustentable.

El empresario refirió que luego de escuchar los argumentos técnicos, el Presidente de México manifestó el apoyo para continuar con las obras de abasto de agua, como la construcción de la Presa El Zapotillo.

“El Presidente ratifica, después de conocer esa opinión, su decisión de ir para adelante, aunque faltan temas por solventar. Una vez que el Presidente tuvo un panorama más claro de lo que está sucediendo en la zona de la construcción de la presa, de nueva cuenta está en ruta y el ambiente es positivo para que se adelante a la construcción de esta magna obra”.

Acentuó que aún no se plantearon de qué tamaño serán los apoyos presupuestales federales para continuar con los trabajos y las obras pendientes para garantizar el abasto de agua para la Región de Los Altos, la Zona Metropolitana de Guadalajara y León, Guanajuato.

Explicó que, en un primer momento, en la reunión con los empresarios, López Obrador remarcó que aún tendría que analizar la situación social de los poblados afectados por la Presa El Zapotillo y los opositores a su construcción, pero habría cambiado de postura tras conocer los argumentos técnicos planteados por el gobernador Enrique Alfaro.

Por su parte, el secretario de Agricultura y Desarrollo Rural de Jalisco, Alberto Esquer, confió en que el Presidente intervendrá para dar una solución definitiva al tema del abasto de agua. “Les aseguró a los empresarios jaliscienses que intervendrá para dar una solución al tema del agua en la Zona Metropolitana de Guadalajara y que en los próximos días lo verá con el gobernador”.

Afirmó que el Presidente valoró el esfuerzo de los Gobiernos de Jalisco y Guanajuato para llegar a un acuerdo sobre la distribución del agua de la Cuenca del Río Verde.

Colectivos respaldan conclusión de El Zapotillo

Porque con una cortina de 80 metros de altura en la Presa El Zapotillo de todos modos no se suprime el riesgo de inundación para los poblados de Palmarejo, Acasico y Temacapulín, en Los Altos de Jalisco, colectivos técnicos volvieron a respaldar la conclusión de la estructura a 105 metros de altura.

Para ello solicitaron tomar las medidas necesarias por parte de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial federales, con la intención de que se reubiquen a los habitantes de estas comunidades. Esto favorecerá el “desarrollo y la calidad de vida” de jaliscienses con la distribución del agua de la presa, a razón de que 76% del líquido será para Jalisco y 24% para Guanajuato, según el pacto entre ambos Gobiernos estatales.

Ayer, colectivos técnicos como el Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de Jalisco, la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, el Colegio Metropolitano de Ingenieros Civiles de Jalisco, la Asociación Mexicana de Hidráulica y el Consejo Consultivo de Agua, entre otros, convocaron a una rueda de prensa para exponer sus consideraciones para el aprovechamiento del agua del Río Verde, que abastecerá la presa.

Luis Rafael Méndez Jaled, presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, destacó que en Palmarejo habitan 19 personas; en Acasico, 73; y en Temacapulín, 332. “Estos poblados corren riesgos inminentes de ser afectados, al no tomar decisiones inmediatas”.

Explicó que es inviable la construcción de obras de protección para los poblados, como diques, por lo que se debe concluir un proceso de “concientización a los pobladores”. Por eso que llamaron a los tres niveles de Gobierno para que los apoyen con las decisiones necesarias, que además generarán desarrollo y calidad de vida para los jaliscienses.

“En nuestro caso estamos siendo cada vez más partícipes para aportar decisiones objetivas, imparciales y claras para tomar elementos y decisiones importantes”.

Lorena Margarita Limón González, de la Asociación Mexicana de Hidráulica en Jalisco, manifestó que los colectivos exigieron a los Gobiernos federal y estatal promover la conclusión de la Presa El Zapotillo y coordinarse con los Gobiernos de Cañadas de Obregón y Mexticacán para reubicar a los pobladores de las comunidades que se inundarán.

Bernardo Gutiérrez Castillo, del Colegio Metropolitano de Ingenieros Civiles de Jalisco, argumentó que sólo al construir la cortina a la altura de 105 metros se obtendrá el volumen de almacenamiento para abastecer 76% a Jalisco. No obstante, expuso que la distribución sería de tres metros cúbicos por segundo para el Área Metropolitana de Guadalajara, 1.8 metros cúbicos por segundo para Los Altos y 3.8 metros cúbicos por segundo para Guanajuato.

Empresarios dan el voto de confianza a la estrategia de López Obrador, encabezada por la Guardia Nacional. SUN

Turismo, ausente en la reunión

Aunque se tocaron temas de interés para el sector empresarial, como la seguridad o el trasvase de agua del proyecto de la Presa El Zapotillo, el turismo no fue tratado en la reunión entre Andrés Manuel López Obrador y los empresarios. Esto causó decepción en Carlos Wolstein, presidente de la Oficina de Visitantes y Convenciones de Guadalajara.

“En Jalisco, uno de cada 10 empleos establecidos se dedican al turismo… 60% de los empleos en turismo es para mujeres… y 25% de los empleos del turismo en Jalisco es para jóvenes de entre 16 y 25 años. Atacamos tres de los grandes rubros que al Gobierno federal le preocupan: la reducción de la desigualdad y la pobreza, equidad de género y empleo para los jóvenes”.

Sin embargo, el empresario del sector turismo reconoció que el Presidente López Obrador se comprometió a brindar apoyos económicos y créditos para fomentar la inversión.

“Dijo que Alfonso Romo estaría pegado al Estado y al empresariado para fomentar todo tipo de apoyos en lo que se requiera para reactivar la economía. Mientras no se otorguen incentivos no podemos crecer”.

Un punto positivo del encuentro fue la demostración de la unión entre los empresarios y el Gobierno estatal para mejorar la economía de Jalisco, manifestada particularmente por el gobernador Enrique Alfaro. “Le transmitió al Presidente que en Jalisco hay una relación muy cercana y sólida entre la iniciativa privada y el Gobierno, y nosotros trabajamos de manera sistemática, ordenada y unida para sacar adelante todos los temas económicos y coyunturales del Estado”.

