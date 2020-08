López Obrador y gobernadores acuerdan revisar pacto fiscal

Tras una reunión en San Luis Potosí, Andrés Manuel López Obrador y gobernadores acordaron analizar el pacto fiscal para una mejor distribución de los recursos federales a favor de los Estados. “Se analizará la Ley de Coordinación Fiscal, pero con objetividad, transparencia y diálogo”, subrayó la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, quien fue la portavoz del Presidente.

El gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, explicó que el actual esquema de distribución “es centralista, discrecional… y mantiene amarrados a los Estados”, lo que coloca a los municipios en una situación de quiebra. Por cada peso, recordó, el Gobierno federal se queda con 80 centavos y sólo 20 se distribuyen a Entidades. “Estamos proponiendo formalmente que los porcentajes sean 70-30, en lugar de 80-20. Propongo formalmente que, en el marco de la discusión del nuevo presupuesto para 2021, se modifiquen los porcentajes de distribución (de los recursos)”.

Ante esto, Arturo Herrera, secretario de Hacienda, aceptó la creación de un grupo de trabajo entre autoridades federales y mandatarios estatales. También ofreció que los Gobiernos locales refinancien sus deudas con Banobras.

Otro acuerdo fue el compromiso de Hacienda para que el Fondo de Estabilización de los Ingresos de los Estados sea entregado mensualmente y no trimestralmente, como se hacía, ante la crisis sanitaria y económica.

Tras varios enfrentamientos y diferencias por temas sanitarios y económicos, el Presidente López Obrador y los gobernadores se mostraron satisfechos al concluir la reunión. TWITTER/lopezobrador_

Bajan la tensión con acuerdos y promesas

La “foto de familia” de la reunión sirvió de metáfora sobre las diferencias que han aflorado durante la crisis sanitaria entre el Gobierno federal y los mandatarios estatales. Según la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, enlace entre el Presidente y los gobernadores, el encuentro celebrado en San Luis Potosí sirvió para acercar posiciones y “construir una estrategia conjunta” frente a la crisis sanitaria y económica.

Aseguró que el Presidente se comprometió para apoyar la “reestructuración de la deuda” de los Estados y pagar “puntualmente” los recursos federales que les corresponden. “Se analizará la Ley de Coordinación Fiscal”.

La crisis económica derivada de la pandemia, con un desplome histórico del Producto Interno Bruto (PIB) de 18.9% en el primer semestre, llevó a varios Estados del Norte del país y gobernados por la oposición a levantar la voz contra el pacto fiscal, vigente desde hace una década.

Los gobernadores de Jalisco, Nuevo León, Coahuila, Chihuahua, Tamaulipas, Durango y Michoacán, que se autodenominaron la Alianza Federalista, exigen reformar el sistema a fin de aportar menos recursos a la Federación y conservarlos para atender la pandemia.

Jaime Rodríguez, gobernador de Nuevo León, llegó al encuentro con pocas expectativas, asegurando que las reuniones de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) “nunca han servido”.

Pero a la salida del encuentro publicó un mensaje más conciliador en Twitter: “Los gobernadores que conformamos la Alianza Federalista nos hemos unido para colaborar y ayudarle a México”.

A favor y en contra

A unas horas de que se realizara el encuentro entre integrantes de la Conferencia Nacional de Gobernadores y el Presidente López Obrador, en el Centro de Convenciones de San Luis Potosí, manifestantes dividieron posturas a favor y en contra del jefe del Ejecutivo.

Mientras los integrantes del Frente Nacional Ciudadano lanzaron consignas contra López Obrador, otro grupo le demostró su apoyo. Los inconformes, entre ellos integrantes del Sindicato de Telefonistas, entre otros, se colocaron sobre los carriles del bulevar Antonio Rocha Cordero, donde los ánimos se incrementaron cuando líderes del Frente Nacional Ciudadano y los simpatizantes del Presidente sólo intercambiaron palabras.

Alianza pide reconsiderar plan energético

La Alianza Federalista, que integran 10 gobernadores, pidió al Presidente reconsiderar el acuerdo que privilegia la producción de energía eléctrica con base de fuentes fósiles sobre las energías renovables.

El gobernador de Jalisco indicó que la cancelación del sector privado en las energías renovables limita y ancla al país, por lo que rechazan “comprometer el futuro del país con las energías fósiles”.

Enfatizó que ese acuerdo afecta las inversiones en proceso para impulsar la energía eólica y solar, entre otras no contaminantes.

Por eso pidió la creación de un convenio para que los Estados y la Federación compartan funciones en materia energética cuando los planes de inversión de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y de Petróleos Mexicanos (Pemex) sean insuficientes, respecto a las necesidades de crecimiento y de los planes de desarrollo de cada Entidad.

Explicó que el convenio sería para regular, supervisar y facilitar la operación de sistemas eléctricos aislados, gestionar evaluaciones de impacto social y ambiental, simplificar la puesta en servicio de los proyectos y establecer los instrumentos económicos fiscales o los incentivos de mercado para los proyectos de generación basados en las fuentes limpias y renovables.

La Alianza Federalista pidió un convenio para que los Estados puedan participar en asuntos de energía cuando los planes de la CFE y Pemex sean insuficientes. AP/S. Montoya

“Necesitamos honrar los contratos para atraer inversión”

Parte de la “gran discusión interna” y del análisis que realiza el Gobierno es cómo tener energía a precios bajos, pero también cómo honrar los contratos”, explicó el jefe de la Oficina de la Presidencia de la República, Alfonso Romo.

Dijo que, como en todas las familias, hay puntos de vista diferentes, “también eso sucede en el Gobierno, en donde se busca erradicar la corrupción, pero al mismo tiempo se debe dar seguridad jurídica al sector privado”. Por ello, afirmó que si bien es necesario corregir los hechos de corrupción del pasado, también deben ver hacia el futuro.

Recordó que hace unas semanas, durante la visita de López Obrador a su homólogo Donald Trump, los estadounidenses le dijeron: “Alfonso, solamente queremos recordarte que, para que exista un éxito rotundo en la relación comercial y en hacer una América fuerte, hay tres palabras que quiero que se lleven de mensaje: honren los contratos. Sabemos que si no se honran los contratos no hay certidumbre y, sin ello, no hay un ambiente propicio para la inversión ni se aprovechará la oportunidad que genera el conflicto entre Estados Unidos y los países asiáticos”.

Por otra parte, refirió que se necesitan precios de la energía más competitivos, “porque se llega a pagar hasta 50% más que en Estados Unidos”. Añadió: “el Presidente me encargó un análisis de qué se está planteando en el Gobierno para tener un país competitivo y que la población tenga acceso a los precios energéticos bajos”.

GUÍA

Proponen plan de 1.5 billones para reactivar economía

Los gobernadores que forman parte de la Alianza Federalista propusieron ayer al Presidente Andrés Manuel López Obrador hacer una Estrategia Nacional de Reactivación Económica, con 1.5 billones de pesos, para hacer frente a los efectos de la crisis sanitaria. Durante la reunión, los integrantes de la Alianza expusieron que la Estrategia Nacional consta de ocho puntos.

En primera instancia se deben otorgar recursos extraordinarios a los Gobiernos locales para hacerle frente a la crisis y fortalecer los mecanismos de acompañamiento social.

Luego flexibilizar las reglas de operación de los recursos que llegan a los Estados a través de la eliminación de la condición de anualidad en el dinero destinado a los temas esenciales, como salud, educación y seguridad.

a través de la eliminación de la condición de anualidad en el dinero destinado a los temas esenciales, como salud, educación y seguridad. También instruir a la Secretaría de Hacienda y Banobras para refinanciar las deudas públicas estatales, con un mismo o menor costo.

con un mismo o menor costo. Se solicitó que el Presupuesto 2021 contenga recursos adicionales para fortalecer el Fondo de Estabilización de Ingresos Presupuestarios.

De igual forma, aplicar un plan integral de inversiones en las obras prioritarias, acordando la mayor participación posible de las empresas locales para impulsar la reactivación de las economías.

acordando la mayor participación posible de las empresas locales para impulsar la reactivación de las economías. Generar políticas públicas emergentes para la reactivación económica, dirigidas a las pequeñas, medianas y grandes empresas.

dirigidas a las pequeñas, medianas y grandes empresas. Se suma la creación de un plan que dé liquidez a las pequeñas empresas con las Bancas de Desarrollo, Comercial y Social.

con las Bancas de Desarrollo, Comercial y Social. Y por último, consolidar un Fondo de Protección al Empleo con el que se garantice el apoyo directo a las empresas que mantengan los puestos de trabajo.

Silvano Aureoles, gobernador de Michoacán, fue uno de los integrantes de la Alianza Federalista que tomó la palabra en la reunión con el Presidente López Obrador para explicar estos puntos. En su intervención, dijo que los 1.5 billones de pesos que se requieren para la Estrategia Nacional representan solamente 5% del Producto Interno Bruto del (PIB) de México. Por ese motivo, “es viable apostarle”.

De igual forma, el mandatario de Michoacán insistió en la necesidad de hacer un cambio al pacto fiscal, pues aseveró que las reglas con las que funciona actualmente favorecen la discriminación y la desigualdad en la entrega de recursos federales.

Los temas sanitarios y económicos fueron los más importantes en la reunión en San Luis Potosí. TWITTER/JMCarrerasGob

Sin cubrebocas, AMLO y dos gobernadores

Al término del encuentro, el Presidente y los mandatarios estatales se tomaron la foto oficial, en donde destacó que López Obrador, así como Omar Fayad (Hidalgo) y Adán Augusto López (Tabasco), fueron los únicos gobernadores que no portaron cubrebocas.

A finales de marzo, los dos gobernadores anunciaron a través de sus redes sociales que habían dado positivo a la prueba del COVID-19.

Fayad anunció el regreso de sus actividades tras vencer al virus el pasado 23 de abril. “Ya fui dado de alta… después de 25 días salí negativo en las pruebas”.

Por su parte, el mandatario de Tabasco, tras 35 días, fue dado de alta. “He recibido el alta médica luego de 35 días en aislamiento y de seguir los protocolos sanitarios”.

Ante la pandemia, el semáforo federal sólo será para “orientar”

Durante la reunión que sostuvo con los gobernadores, Andrés Manuel López Obrador se comprometió a que las Entidades federativas podrán acceder a recursos ilimitados para fortalecer sus sistemas de salud, además de que habrá una mayor coordinación en materia fiscal y de seguridad.

Luego de concluir la reunión, la secretaria Olga Sánchez Cordero dio a conocer los puntos que el Presidente se comprometió a cumplir. Éstos van desde el ámbito económico, político, social y de salud, entre otros.

Tras casi dos horas de diálogo, otro gran tema sobre la mesa fue la gestión sanitaria por la pandemia. En el “ojo del huracán” estaba el semáforo epidemiológico que cada semana actualiza la Secretaría de Salud Federal y que determina mediante cuatro colores (rojo, naranja, amarillo y verde) el grado de la reapertura económica y social en cada Estado, según su situación sanitaria.

El último en levantar la voz fue el gobernador de Aguascalientes, Martín Orozco, quien criticó a las autoridades federales por pintar a su Estado en rojo; es decir, en máximo riesgo de contagios, lo que conlleva al cierre de la economía no esencial. Aseguró que seguirán en naranja, con la economía no esencial abierta “a medio gas”.

Tras el encuentro, el gobernador de San Luis Potosí, Juan Manuel Carreras, anunció el “consenso” entre los Gobiernos federal y estatales para que dicho semáforo tenga “una naturaleza orientadora” y no obligatoria. El acuerdo fue a favor de los gobernadores y en contra de la estrategia federal.

En el evento no estuvo el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, encargado del diseño del semáforo y de la estrategia sanitaria del Gobierno federal, quien goza del respaldo del Presidente pese a la petición de renuncia que hicieron nueve Estados.

