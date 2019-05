Llega Zoé Robledo al IMSS; reportan fallas en Jalisco

Andrés Manuel López Obrador designó a Zoé Robledo como nuevo director del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), quien se desempeñaba como subsecretario de Gobernación. En su primer discurso aseguró que el organismo tiene rumbo y remarcó que existe la oportunidad de una “gran reforma” para mejorar la calidad de vida de afiliados.

Ante la nueva dirigencia, el sector privado de Jalisco remarcó las fallas del instituto. Rubén Masayi González Uyeda, coordinador del Consejo de Cámaras Industriales, subrayó que las citas médicas tardan meses en concretarse y faltan especialistas; sin embargo, aclaró que sí hay abasto de medicinas. Por su parte, Xavier Orendáin, presidente de la Cámara de Comercio de Guadalajara, acentuó que falta más equipo e infraestructura, mientras Raúl Güitrón Robles, presidente de la Asociación de Industriales de El Salto, solicitó acortar el tiempo de las citas para pacientes.

Para Rosa Alba Ramírez Nachis, secretaria del Sindicato Nacional de Empleados del IMSS en Jalisco, se ha resentido el desorden administrativo y el intervencionismo de la administración federal, con retrasos en el pago a personal, despidos y demora en la llegada de medicamentos.

En ese sentido, pacientes del Hospital General 89 reportan diferentes fallas, desde medicamentos que llegan con retraso, hasta citas postergadas por dos meses o más. Oriundo de Magdalena, José Manuel Peralta aseguró que en su municipio sí existe desabasto de fármacos. “Siempre faltan. El doctor te recomienda un tratamiento de siete días, pero no encuentras la medicina en ese tiempo”.

Francisco López, otro derechohabiente, comentó que siempre entregan las recetas a la mitad en el hospital ubicado en Chapultepec y circunvalación Agustín Yáñez. “Estoy tomando Clonazepam, pero desde enero falta la medicina”.

Josefina Villalpando asiste cada mes a la Clínica 4 por medicamento para su hija, quien padece de convulsiones desde hace 37 años; sin embargo, en pocas veces le ha faltado medicamento. Y pacientes de la unidad médica 51 no reportan fallas en la entrega de sus medicamentos, como Rosa María Navarro, de 83 años.

Una empleada de la clínica 78 del Seguro Social añadió que laboran con menos personal. Explicó que desde el año pasado hubo un recorte en su área y pasó de cinco a dos personas. “Sí hay fallas, es cierto que el servicio no es el adecuado, pero es por falta de personal”.

¿Quién es Zoé Robledo?

El Presidente Andrés Manuel López Obrador informó que Zoé Robledo sustituirá a Germán Martínez como nuevo titular del IMSS.

Robledo se desempeñaba como subsecretario de Gobernación, aunque ha sido senador y diputado federal por Chiapas, su Estado natal.

El nuevo titular es maestro en Derecho en la UNAM y es licenciado en Ciencias Políticas por el ITAM.

Actualmente pertenece a Morena, aunque anteriormente fue parte del PRD.

Ganó el Premio Nacional de Periodismo en el 2008 por un artículo de opinión sobre las elecciones de Estados Unidos.

Es hijo de Eduardo Robledo, ex gobernador de Chiapas.

El béisbol es una de sus pasiones. También es aficionado de la lucha libre.

“Es un asunto administrativo”

Sin señalar directamente ni mencionar a la oficial mayor, Raquel Buenrostro, el subsecretario de Hacienda, Arturo Herrera, se deslindó de las acusaciones del ex director del IMSS, Germán Martínez, al afirmar que tienen que ver con el área administrativa de la dependencia.

“Tiene que ver con el área administrativa de Hacienda, no tiene nada que ver con el área tradicional de Hacienda”.

Explicó que la SHCP tiene responsabilidades como la conducción de la política macroeconómica y la recaudación. Y la tercera, enfatizó, es la administrativa, que a partir de este sexenio se incorporó a Hacienda. Herrera omitió contestar si la Secretaría está “ahorcando” al IMSS.

El titular de la SHCP, Carlos Urzúa, aún no se pronuncia al respecto.

Tras su renuncia al IMSS, Martínez solicitó ayer ser reincorporado a sus labores en la Cámara Alta.

LA VOZ DEL EXPERTO

“Deben dar seguimiento a las denuncias”

Armando Zacarías (jefe de Estudios Políticos de la UdeG)

Armando Zacarías opina que el Gobierno debe dar seguimiento técnico a las denuncias de Germán Martínez, a través de la Función Pública o la Contraloría, para conseguir un diagnóstico de lo que ocurre realmente en el IMSS.

“(Germán) no forma parte del grupo de estrategia política del Presidente. Lo que deben evaluar es si la dimensión técnica es el factor… y para eso está la Secretaría de la Función Pública. El caso del director del IMSS hay que ubicarlo en el contexto de que fue un presidente del Partido Acción Nacional, lo que nos remite a una decisión política”.

Considera que las declaraciones se plantean como si se tratara de un personaje de oposición, respecto a las decisiones federales desarrolladas a través de Hacienda, lo que evidencia las diferencias políticas.

Dice que esta decisión muestra que se está consolidando la estructura política de Morena, que durante mucho tiempo giró alrededor de la figura presidencial. “Se están definiendo estructuras de poder, se generan fricciones entre las diferentes instancias”.

Expresa que el ex director no forma parte de la estructura más cercana al Presidente, por lo que comenzó a sentirse como un personaje limitado en las decisiones que estaba tomando.

“Hay una combinación entre asuntos políticos y económicos”.

Atienden recomendaciones a medias en compra de fármacos

Aunque el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) presumió avances en los mecanismos para las compras públicas de medicamentos, todavía falta cumplir con distintas recomendaciones en la materia. En 2011, el instituto solicitó a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) una revisión en el tema, lo que derivó en 24 recomendaciones para mejorar los procedimientos de adquisiciones y evitar la colusión entre los proveedores. Sin embargo, en 2018 se informó que el instituto solamente implementó cinco sugerencias, siete de forma parcial y 12 recomendaciones no se implementaron, según el estudio “Combate a la colusión en las compras públicas del IMSS: Impacto de las recomendaciones de la OCDE”, publicado a finales del año pasado.

Las acciones en las que no se avanzó fueron: facilitar la participación de nuevos proveedores en las licitaciones, limitar las ofertas conjuntas, limitar la subcontratación y la información publicada en el plan anual de adquisiciones, asegurar la imprevisibilidad en las compras públicas y las licitaciones, requerir un certificado de determinación de oferta independiente, monitorear proactivamente la participación en las licitaciones, mantener un conjunto de datos exhaustivo, participar en un diálogo sistemático con otras agencias públicas y no revelar la información contenida en estudios de mercado previos a las licitaciones.

En los últimos puntos, se precisó que era importante evitar hacer pública la metodología que la unidad de investigación de mercados emplea para calcular los precios máximos de referencia, para “asegurarse de que los precios máximos de referencia no se revelen a ningún participante potencial en las licitaciones. En el caso de subastas (inversas), considerar sólo liberar información como el precio inicial o la clasificación de las ofertas recibidas tan cerca como sea posible de la ronda final de la presentación de ofertas”.

También se propuso considerar el uso de lotes en las contrataciones y participar con la Secretaría de la Función Pública “sobre posibles enmiendas a la Ley de Adquisiciones que permitirán a los proveedores tener una ‘selección ventajosa’ entre los lotes y sus partes constituyentes”, lo que tampoco se implementó.

Según el documento, sí se cumplió con las sugerencias de centralizar las compras locales, contratar en conjunto con otras agencias gubernamentales, promover mejores prácticas y la estandarización de documentos y procedimientos, limitar los contratos divididos y permitir suficiente tiempo para que se realicen estudios de mercado informativos.

Delegaciones

En el estudio “Combate a la colusión en las compras públicas: Impacto de las recomendaciones de la OCDE”, se indicó que el IMSS cuenta con 35 unidades descentralizadas administrativas y operativas en México.

De acuerdo con el documento, Jalisco es la segunda delegación más grande del país, con cinco millones 403 mil 355 personas afiliadas.

La delegación más grande es la Ciudad de México Sur, con cinco millones 507 mil 959 personas afiliadas.

Presumen finanzas sanas

El IMSS presumió en su informe 2017-2018 que contaba con finanzas más sólidas, que registraban un superávit superior a los nueve mil 700 millones de pesos reales que, manteniendo la disciplina presupuestal, amplían el horizonte de vida del instituto hasta el año 2030.

Hay desorden institucional

La Delegación Jalisco del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) ha resentido el desorden administrativo y el intervencionismo del arranque de la actual administración federal, con retrasos en el pago a personal, despidos y demora en la llegada de medicamentos, señaló Rosa Alba Ramírez Nachis, secretaria del Sindicato Nacional de Empleados del Instituto Mexicano del Seguro Social.

Tras la renuncia de Germán Martínez a la dirección del IMSS y los señalamientos que lanzó por la intromisión del personal de la Secretaría de Hacienda, coincidió con lo planteado por el ex funcionario y acentuó que desde el inicio de la actual administración federal impera el “desorden en la institución”.

“En este arranque de administración hay una total desorganización, un total desconocimiento. En las filas del IMSS hay gente capacitada para hacer todas las operaciones y lamento mucho la intromisión en esta institución, si hay algo en lo que no se puede escatimar es en la salud de los mexicanos. No se puede pretender poner en ‘stand by’ al Seguro Social para arreglar sus finanzas y aplicar la austeridad republicana”.

En el caso de Jalisco, explicó que hay personal operativo que trabaja y no ha podido cobrar, empleados a los que se les paga por honorarios y sin acceso a la seguridad social. Respecto al personal de base, dijo que hay amagos de despidos y cancelación de contratos.

Añadió que el Sindicato Nacional de Empleados logró el reconocimiento y la toma de nota como organización sindical y tienen presencia en Nayarit, Jalisco, Puebla y Estado de México.

Falta mejorar atención y más especialistas

Citas médicas que tardan meses en concretarse y falta de especialistas, son algunas problemáticas que preocupan al sector industrial y comercial en Jalisco, tras los reportes de falta de medicamentos y personal que trajo consigo la renuncia de Germán Martínez de la dirección del IMSS. Sin embargo, la iniciativa privada de Jalisco descartó que exista desabasto en medicamentos y materiales de curación en los centros hospitalarios del Estado, según Rubén Masayi González Uyeda, coordinador del Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco (CCIJ), quien calculó que el abasto es de 97 por ciento.

“No tenemos ningún faltante de medicamento en el Estado. Soy consejero representando a los industriales en el Seguro Social y no se ha presentado ningún problema. Sigue rebasado el IMSS porque hoy tenemos más inscritos”.

No obstante, los problemas están presentes en otras áreas. “Por ejemplo, las consultas médicas se están difiriendo varios meses. Y faltan médicos y especialistas… pero es un tema de todo el país. El pago a los médicos ya no es el más atractivo, por lo que muchos prefieren dar consultas privadas”.

Aunque Jalisco aporta más de seis mil millones de pesos al IMSS en cuotas obrero-patronales, los recursos recibidos por los hospitales del Estado son menores, de allí las colas para atender a los pacientes y el retraso en las consultas, aseguró Xavier Orendáin, presidente de la Cámara de Comercio de Guadalajara. “Si ocupamos 100 camas, Jalisco solo tiene 50, por lo tanto se ven colas, dilaciones en las citas y operaciones, ante los problemas existentes”.

Raúl Güitrón Robles, presidente de la Asociación de Industriales de El Salto, se manifestó preocupado por la situación actual que vive el Seguro Social, llegando a afectar a trabajadores de algunas de las 200 empresas ubicadas en el corredor de este municipio. “Desde hace tiempo es sabido que muchos de nuestros trabajadores van al IMSS y los citan para dentro de muchos meses, es una situación mala para ellos y esto se puede agravar”.

Confirman Instituto de la Salud para el Bienestar

El Presidente Andrés Manuel López Obrador anunció la creación del Instituto de la Salud para el Bienestar, en sustitución del Seguro Popular, para atender a la población no derechohabiente del IMSS o ISSSTE, la cual tendrá acceso a todos los medicamentos de forma gratuita, “y no sólo al llamado cuadro básico”. “Ese es el propósito, es un compromiso que he adquirido. Va a mejorar mucho el sistema de salud”.

Dejó en claro que el objetivo de su Gobierno es hacer realidad el Artículo 4 de la Constitución: el derecho del pueblo a la salud. “Fíjense que estoy planteando que no me quiero pelear, no nos vamos a pelear con el Presidente (Donald) Trump (por la difusión de sus comentarios en su cuenta de Twitter), menos me voy a pelear aquí con Germán (Martínez). Se van a quedar con las ganas… los adversarios”.

Aceptó que pueden existir diferencias entre la Secretaría de Hacienda, IMSS, ISSSTE y Secretaría de Salud. Sin embargo, resaltó que “hay una decisión tomada y se va a cumplir, que se haga realidad el Artículo 4 de la Constitución, el derecho del pueblo a la salud. Y en eso estoy. Eso que llaman Seguro Popular ni es seguro ni es popular… no hay médicos, no hay medicamentos. Hay una gran corrupción en la compra de medicamentos”.

Precisó que, en 2018, una sola empresa vendió la mitad de toda la medicina que compró el IMSS. “Y saben que esa empresa, no sé si esa u otra, tenía un solo trabajador inscrito en el Seguro Social. Una cosa increíble. Entonces estamos barriendo de corrupción”.

El Presidente ofreció que, durante su administración, el sistema de salud “va a mejorar mucho”.

