La prematura eliminación de México en la pasada Copa del Mundo de Qatar 2022 caló profundo en el futbol nacional.

A causa de esto es que las autoridades de la Liga MX anunciaron una serie de medidas que comenzarán a aplicarse en el balompié azteca a partir de los siguientes torneos.

En este sentido la medida que más ha sido aplaudida por la afición es la eliminación del repechaje, pues a partir de que inicie la siguiente campaña (Apertura 2023-Clausura 2024) se eliminará este formato de competencia que se implementó a partir del Apertura 2020.

Asimismo Mikel Arriola, presidente de la Liga MX, anunció que a partir de que se elimine el repechaje se disputará un torneo largo, pero con dos liguillas, esto en la búsqueda de premiar la regularidad del equipo que tenga mejores números durante un año futbolístico.

En cuestiones más a futuro, las autoridades de la Liga MX anunciaron también que durante mayo próximo se realizará una asamblea de dueños en donde se analizará la posibilidad de retomar el ascenso y descenso en el futbol mexicano.

Respecto a la multipropiedad, Arriola anunció que esto desaparecerá en el futbol mexicano para 2026, pero aún debe definirse cuál es el proceso para llevar a cabo esta situación en la que están implícitos grupos como Orlegi o Grupo Pachuca.

Además, en cuanto a los extranjeros en cancha, el número permitido por equipo bajará de ocho a siete a partir del siguiente año.

Mikel Arriola dice que estos cambios mejorarán la competitividad de la Selección Nacional. IMAGO7/A. Hernández

Los cambios que se avecinan para la Primera División

Desaparición del Repechaje a partir del Apertura 2023.

Reducción de ocho a siete jugadores no formados en México en los equipos de la Liga MX.

Implementación de un torneo largo con dos liguillas; con ello, los equipos comenzarán el torneo Clausura con los puntos con los que concluyen el Apertura. Se le dará un premio especial al equipo que termine con más puntos entre ambos torneos.

Se buscará erradicar la multipropiedad a partir de 2026.

Desarrollar un sistema de exportación de jugadores a Europa.

Analizar la reimplementación del ascenso y descenso, que se votará en la asamblea de dueños de mayo próximo.

Los Leones Negros tienen la certificación para ascender. IMAGO7/A. Cárdenas

HABLAN EN LEONES NEGROS

Incertidumbre en Liga de Expansión

Luego de que la Federación Mexicana de Futbol (FMF) no diera una postura clara sobre cuándo regresará el ascenso y descenso al futbol mexicano, dentro de las instituciones de la Liga de Expansión surgieron dudas e inconformidades.

Tal es el caso de los Leones Negros, pues ante la postura de los dirigentes del futbol mexicano, directivos como Alberto Castellanos, presidente del club universitario, reconocieron que cuando menos esperaban el reconocimiento a los esfuerzos que han realizado los clubes del circuito de plata para mejorar sus condiciones.

“Es una declaración muy ambigua que nos deja en la incertidumbre total. No hay realmente algo que nos deje saber a qué se refieren, prácticamente me parece que no se reconoce el esfuerzo que están haciendo distintos clubes, las inversiones que se están haciendo para mejorar estadios, para mejorar infraestructura deportiva o más Fuerzas Básicas. Para cumplir con el tema del control económico, para adaptarnos en las circunstancias en donde estamos.

“Prácticamente estamos matando a nuestra afición jugando en martes o miércoles a las 17:00 horas en la mayoría de nuestros partidos. Creo que esas cosas no se están valorando y me parece que la declaración que se hace nos deja en incertidumbre”, comentó.

En contraparte de esta situación, Castellanos reconoció que rescata algunos puntos dentro del informe de la FMF.

“Hay algunas cosas positivas: el hecho de que hayan eliminado el repechaje, el hecho de que baja el número de los no formados en México, lo cual parece una medida progresiva. Me hubiera gustado tal vez escuchar que habría un mínimo de minutos para menores, para obligar a los clubes a que alineen y den fogueo a los chavos, me habría gustado escuchar eso. En el caso de la Selección ojalá que después del fracaso de Qatar las medidas funcionen y nos lleven a tener un mejor papel en el 2026”, finalizó.

A falta de que se retome en ascenso y descenso en la Liga MX, los Leones Negros son el único equipo de la Liga de Expansión que está certificado para poder llegar a la Primera División.

Grupo Orlegi, encabezado por Alejandro Irarragorri, tiene dos equipos en Liga MX. IMAGO7

La eterna promesa de erradicar la multipropiedad

Uno de los mayores reproches en el futbol mexicano ha sido la multipropiedad, pues a lo largo de la historia han sido varios grupos los que han administrado a más de un equipo al mismo tiempo dentro de la Liga MX.

En tiempos más recientes, hemos sido testigos de cómo clubes como Pachuca y León, quienes son administrados por el mismo grupo, se han medido en finales, algo que, en teoría, ya no ocurrirá en México para 2026.

Con esta medida y a pesar de que aún no se define el proceso a seguir para ponerle fin a esta situación, existen tres grupos que están implícitos en la multipropiedad: Grupo Pachuca, Grupo Orlegi y Grupo Caliente.

Sobre el papel, eliminar la multipropiedad podría traer una competencia más legal entre los clubes del futbol mexicano, pero esto luce complicado de erradicar debido a que en el pasado no se cumplieron las promesas de prohibirla.

Muestra clara de esto fueron las palabras de Decio de María, expresidente de la Liga MX que había prometido que para 2018 se terminaría con esta situación, pero cinco años después, esta práctica no se ha ido.

Andrés Guardado es un jugador mexicano con pasaporte europeo. IMAGO7/E. Espinosa

Pedirán pasaporte comunitario europeo

Más allá de que enlistaron una serie de medidas como eliminar el repechaje de la Liga MX, las autoridades del futbol mexicano también anunciaron iniciativas para mejorar el rendimiento de la Selección Nacional que lucen improbables.

En este sentido Mikel Arriola, presidente de la Liga MX, aseguró que contemplan la posibilidad de pedirle a la Unión Europea que otorgue el pasaporte comunitario a los futbolistas mexicanos después de dos años en el Viejo Continente. Con esto el directivo de la Liga pretende que los jugadores de nuestro país puedan obtener con más facilidad este documento migratorio, el cual podría abrirles la puerta a jugar en clubes más competitivos de la UEFA.

Yon de Luisa señaló que hará falta elegir a un cuerpo técnico que sea más cercano con los jugadores y los federativos. IMAGO7/E. Espinosa

Reconocen sus pecados

A dos meses de distancia desde que Gerardo Martino terminó su etapa como estratega de la Selección Nacional, la Federación Mexicana de Futbol (FMF) enumeró los errores que se cometieron dentro de la gestión del timonel argentino.

“Después de hacer un análisis a profundidad. Nos faltó contar con un cuerpo técnico que conozca a fondo al jugador mexicano, que se involucre con ellos y que provoque la confianza entre las dos partes. Nos faltó evitar especular en partidos decisivos y haber renunciado a las posturas trabajadas”, dijo el presidente de la Femexfut, Yon de Luisa, sin hacer mención directa del entrenador argentino.

“Nos faltó también mantener la cantidad de jugadores y minutos de los seleccionados en las ligas top del mundo. En 2018 como ejemplo el 52% de los convocados militaban en equipos en Europa y en el Mundial del 22 está cifra bajó al 35%”, sentenció el presidente de la FMF.

Martino llevó a México en el Mundial de 2022 a su primera eliminación en la primera ronda en las últimas siete Copas del Mundo, un récord que sólo presumía junto a Brasil.

De Luisa no puso un plazo para que México cuente con un nuevo seleccionador, aunque espera que el nuevo estratega pueda estar en el banquillo para los partidos ante Surinam y Jamaica en la Liga de Naciones de la Concacaf en marzo próximo.

“Queremos un perfil de entrenador que haya tenido casos de éxitos levantando copas, que haya gestionado en diferentes planteles y que sepa que trabajar en una selección es diferente a hacerlo en un club. Que en 50 o 60 días haga lo que hace un club en 300. Pero sobre todo que conozca en plenitud no solo de la liga local, sino al jugador mexicano”, añadió el directivo.

Rodrigo Ares de Parga supervisará la estructura deportiva y ejecutiva de las Selecciones Nacionales. IMAGO7/V. Pichardo

Presentan nueva estructura

A pesar de que aún no tienen elegido al que será el nuevo entrenador de la Selección Nacional, dentro de la Federación Mexicana (FMF) de Futbol ya anunciaron a quienes encabezarán el proyecto del “Tri” con miras al Mundial de 2026.

Fue ayer cuando Yon de Luisa, presidente de la FMF, dio a conocer que dentro del organigrama de la Federación se incluirá a Rodrigo Ares de Parga como el nuevo director ejecutivo de las Selecciones Nacionales.

En ese entendido, se ratificó a Andrea Rodebaugh y Jaime Ordiales como directores de Selecciones femeniles y varoniles, respectivamente, esto a pesar de que se llegó a manejar la posibilidad de que el exdirectivo de Cruz Azul y Chivas quedaría fuera del proyecto tras la llegada de Ares de Parga.

Por otro lado, Yon de Luisa explicó la manera en que se conformó el Comité de Selecciones Nacionales, mismo que es integrado por Amaury Vergara (Chivas), Alejandro Irarragorri (Santos-Atlas), Emilio Azcárraga (América), Ernesto Tinajero (Necaxa) y Jorgealberto Hank (Tijuana).

“Las responsabilidades de este Comité serán impulsar el proyecto deportivo de Selecciones Nacionales tanto varonil como femenil, analizando y aprobando cada parte del plan”, detalló De Luisa.

En ese comité también se había contemplado la participación de Jesús Martínez, líder de Grupo Pachuca, que no aceptó el formar parte de dicho equipo de trabajo, pero que en palabras del propio federativo, apoyará cualquier decisión que se tenga que tomar.

Guillermo Almada sigue siendo candidato al puesto. IMAGO7/J. Sánchez

DIRECCIÓN TÉCNICA DEL TRI

Se espera una decisión para la próxima semana

La próxima semana habría humo blanco en la Federación Mexicana de Futbol: Se daría a conocer el nuevo técnico nacional.

Yon de Luisa, presidente de la FMF, le dio esa responsabilidad a Rodrigo Ares de Parga, quien —como director ejecutivo de Selecciones Nacionales— tomará la decisión.

Los candidatos se reducen a cuatro: Guillermo Almada, Miguel Herrera, Marcelo Bielsa e Ignacio Ambriz, a quien se subió de último momento.

De Luisa aseguró que no habrá ningún técnico interino y confían en que lo más pronto posible se dará el nombre del responsable de llevar a buen puerto al Tricolor en la Copa del Mundo 2026.

SUN

Jesús Martínez Patiño se negó a formar parte del Comité de Selecciones Nacionales. IMAGO7/R. Vadillo

LOS CAMBIOS

Esto vendrá en la Federación

Amaury Vergara de Chivas; Alejandro Irarragorri de Grupo Orlegi; Emilio Azcárraga del América; Ernesto Tinajero del Necaxa y Jorgealberto Hank de Tijuana, conforman el nuevo Comité de Selecciones que busca corregir los errores del pasado.

Yon de Luisa, presidente de la Femexfut, aclaró: “Invitamos a Jesús Martínez (presidente de Grupo Pachuca) quien declinó participar en este comité, comentando que él apoyará estas decisiones. Este comité ya está sesionando desde hace varios días”.

Se crea comisión ejecutiva de Selecciones nacionales. “Que estará a cargo de todas las Selecciones. La gerencia y administración de las Selecciones y reportara de forma directa. El candidato es Rodrigo Ares de Parga, quien la próxima semana presentará su proyecto de gestión”.

Además, se ratifica a Andrea Rodebaugh encargada de Selecciones femeniles y Jaime Ordiales en varoniles.

Para buscar la alta competencia “se anuncia el regreso de la Selección en Copa América a través de un proceso de clasificación de la Liga de Naciones de la Concacaf. La Copa Oro W de 2024 contará con cuatro Selecciones sudamericanas. A nivel de clubes se crea el Final Four, con los mejores clubes de las Concacaf y de Conmebol”.

Y fuera del anuncio “estamos trabajando en el nuevo calendario de competencias brindando más oportunidad de jugar con Selecciones de otras confederaciones”, comentó De Luisa.

Se espera que, para el verano de 2025, se realice “un gran evento para probar sedes mundialistas”.

Se buscará “con otras Confederaciones tener rivales de alto nivel en 2023, 24 y 25… De esta manera no sólo apoyaremos el proyecto deportivo, sino también las sedes. Habrá rivales como Alemania. Estamos aterrizando que el juego sea en octubre de este año”.

Héctor Herrera defiende gestión de Gerardo “Tata” Martino

El seleccionado nacional y mediocampista de Houston Dynamo, Héctor Herrera, señaló en conferencia de prensa que Gerardo Martino no estuvo de “vacaciones” cuando estuvo al frente de la Selección mexicana. Agregó que el cuerpo técnico anterior conocía bien a los jugadores, además de que habría que hacer una “autocrítica” por parte de todos los involucrados.